/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedmé jarní kolo v okresním přeboru svedlo dohromady dva nejlepší střelce soutěže. V přímém souboji se na fotbalovém hřišti utkali Samuel Uman ze Štítar a Filip Blecha z Českého Brodu B.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Štítary - Český Brod B (3:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Lepší mušku ukázal hostující šutér, který hattrickem pomohl k výhře svého týmu, navíc snížil náskok svého soka na čele tabulky střelců na jediný gól. Skóre je nyní 30:29.

Libodřice – Krakovany 5:2

„Zápas jsme začali nejlépe, jak jsme mohli. Hned v úvodu se prosadil Lazaryev a tím nás nakopl asi k nejlepšímu prvnímu poločasu na jaře. Dobře jsme kombinovali, soupeře přehrávali a výsledkem byl poločasový výsledek 4:0. V druhé půli po proměněné penaltě jsme trochu ubrali nohu z plynu a soupeř díky našemu špatnému bránění dokázal skóre kosmeticky upravit. Jsem rád, že jsme prodloužili naší sérii bez porážky a doufám, že se nám jí povede ještě o nějaký zápas protáhnout,“ řekl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

„Celkem slušná fotbalová kvalita a hlavně důraz v osobních soubojích hráčů Libodřic našim klukům tradičně nevoní. Nejinak tomu bylo i v tomto utkání, které bylo prakticky rozhodnuto během půl hodiny, kdy domácí mužstvo šlo do vedení 4:0. Když na začátku druhé půle Libodřice zvýšily na pětibrankový rozdíl, schylovalo se k debaklu.V závěru utkání jsme dokázali korigovat výsledek, když nejprve Strejcius a poté Dostál upravili na konečných 5:2,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 2. a 14. Lazaryev, 31. Košík, 33. Baško, 56. Šafránek z PK – 68. Strejcius, 83. Dostál. Poločas: 4:0.

Libodřice: Berger – Šafránek (61. Patočka), Baško, Batelka, Dittrich – Košík, Hovorka, Kovařík, Pohanka (70. Pánek) – Lazaryev (75. Pěkný), Škopek (70. Lanc).

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Neruda (46. Černý) – Horák, D. Chvojka (65. Strejcius), Kozel (46. Sixta), Beneš – L. Chvojka, Dostál.

Nová Ves – Cerhenice 5:0

„Zápas probíhal přesně tak, jak se dalo očekávat. Na úrovni třetí třídy jsme odehráli utkání proti Cerhenicím, které se rozhodly porazit sami sebe a hned na začátku utkání si vstřelili dva výstavní vlastňáky a zjednodušili nám tak cestu ke třem bodům, za které jsme rádi. Ale výkon je špatný a o počtu lidí ani nemluvím. Zápas ani hodnotit nelze, protože fotbalových momentů jsme divákům moc nenabídli. Musím pochválit Hrabáka v bráně, který chytil dvě krásné střely včetně penalty a po dlouhé době jsme tak udrželi čisté konto. Mužstvo potřebuje nový impuls a krev, aby se probralo a získalo opět chuť,“ konstatoval hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Prvních dvacet minut jsme dominovali a vypadalo to na opačný výsledek. Potom jsme si vstřelili dvě vlastní branky a tím domácí dostali do pohody,“ hlesl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 14. Starý, 21. a 49. Kopecký, 33. Kadečka, 43. Fiala. Poločas: 4:0.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, Šmejkal, L. Vokřál, Kadečka – Starý (84. Molnár), Urbánek, Babický (57. Navara), Linart – J. Vokřál, Fiala.

Cerhenice: Kun – Čerych (57. Michálek), Puk, M. Novotný (65. Kuric), Charouzek – Link, Nykodym (83. J. Novotný), Klucska, Doubek – Gacka, Hart.

Ratboř – Červené Pečky 1:1 (PK 3:4)

„Do zápasu jsme nastoupili v pozměněné sestavě a někteří kluci byli z nové role trochu překvapení. Měli jsme ale velmi dobrý vstup a brzy šli do vedení. První půle se hrála v dobrém tempu a šance byly na obou stranách. Ve druhém poločase už byly na míči více Červené Pečky a my se do útoku dostávali jen sporadicky. Nakonec se jim povedlo využít okénka v obraně a zaslouženě vyrovnaly. V penaltách jsme byli bohužel opět neúspěšní. Zápas byl z naší strany odmakaný, ale herně to pořád není ono,“ přiznal stoper Ratboře Radek Biško.

„Zápas začal obrovskou chybou Maršíka, který soupeři doslova hned v první minutě daroval branku. Deset minut jsme byli jak opaření, ale poté se hra vyrovnala a já v obrovské šanci přestřelil. V další šanci jsme nastřelili pouze tyč, ale ta zvonila i po brejku na naší straně. Poločas 1:0 pro domácí. Po bouřce v kabině jsme přeskupili řady a soupeře zmáčkli, výsledkem byl vyrovnávací gól Raucha. Druhy poločas se odehrál na půlce Ratboře, ale druhý gól jsme už přidat nedokázali. Navíc před koncem jsme dostali jasnou červenou kartu a tím se náš tlak otupil. Penalty jsou loterie, ale všichni naši střelci nedali Hrstkovi v bráně šanci a vezeme zlatý bod navíc. Před zápasem jsme pomýšleli na tři body, ale dva body bereme, jsme spokojeni. Bodově jsme se navíc na soupeře dotáhli,“ podotkl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 1. Svoboda – 70. Rauch. ČK: 85. Přiklopil (ČP). Poločas: 1:0.

Ratboř: Černohlávek (3. Horák) – Vohnický, Biško, Kemza, Kopecký – Kovařík (80. Uher), Zábraha (71. Brant), Zdeněk, Hrstka – Svoboda (49. Machan), Gembiczki.

Červené Pečky: Svoboda – Přiklopil, Křelina, Maršík, Bulíř – Rauch, Krupička, Kulhánek, Hejduk – Mommers, Hradílek.

Štítary – Český Brod B 3:4

„Utkání se mi ani nechce hodnotit, každý soudný člověk si udělá obrázek sám. Pokud chceme, aby fotbal jako výsledný produkt vypadal takhle, nedivím se, že dnešní mládež místo sportování bude raději v barech nebo na mobilech. Je mi z toho smutno, ale nejhorší je ta totální bezmoc. Na svoje hráče jsem pyšný, sehráli z nejfotbalovějším mužstvem soutěže naprosto vyrovnaný zápas. Možná kluci budou z nezasloužené porážky smutní, ale ten ohromný progres, který za rok a čtvrt udělali, jim nemůže nikdo vzít. Jen nezpychnout, nepolevit a pořád makat dál,“ zdůraznil trenér Štítar Jakub Stach.

„Čekal nás velice těžký soupeř, který moc neprohrává a má zkušené hráče. Zápas byl od začátku vyrovnaný. Bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát. Jenomže my to chtěli víc. Měli jsme zase hodně mladý tým. Kluci tentokrát opravdu makali na krev, jeden za druhého, jako jeden tým. Byla radost koukat na to, jak dřou a jdou si za vítězstvím. Proto taky vypukla v 87. minutě velká radost z naší strany, když jsme vsítili vítěznou branku. Celému týmu chci poděkovat za výkon,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 34. B. Uman z PK, 44. a 82. A. Machurka – 4. z PK, 16. a 51. z PK Blecha, 87. Částka. Poločas: 2:2.

Štítary: Moravec – K. Machurka (55. Nejman), Růžička, Jedlička (70. Jandák), Huleš (35. Jonáš) – Pýcha, Miškovský, Vlášek (80. Lepší Michal), S. Uman – A. Machurka, B. Uman.

Český Brod B: Hrdinka – Rypl, Nekolný, M. Škorpil, Miňovský – Šermauer (89. Šimák), Částka, Černý, Soukup – J. Škorpil (46. Kundrum), Blecha.

Kouřim – Nučice 0:0 (PK 0:2)

„Po delší době jsme odehráli zápas, který nebyl herně odevzdaný. Nehrál se žádný hezký kombinační fotbal, ale zápas byl, i přes výsledek 0:0, pro diváky určitě zajímavý. Kopala se spousta standardek, brankáři byli pořád v pohotovosti. Myslím, že jsme ke třem bodům měli blíže než soupeř, ale svoje dvě vyložené šance na konci obou poločasů jsem neproměnil. Bohužel pro nás pokračuje sezona hrůzy. Když už si říkáte, že to horší být nemůže, tak může. Tománka, který hrál zápasy se zraněným kolenem, odvezla sanitka s kompletně přetrhanými vazy v rameni, Jirků si natáhl sval a Královský po tom, co mu srostla zlomená žebra, dostal rovnou červenou. Naděje na uzdravení dalších pěti zraněných hráčů v blízké době je minimální. Hrajeme všechny zápasy s torzem kádru a jen díky pomoci kluků z béčka a dorostu. Na druhou stranu jsem moc rád, že i v této situaci to kluci nebalí, chodí se trénovat a kabina funguje,“ konstatoval hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Rozdíl v tabulce nebyl bohužel pro nás na hřišti znát. Hrál se bojovný zápas, kdy z každého faulu byla standardní situace. Naše obrana v čele s brankářem pracovala spolehlivě a všechny situace vyřešila. Bohužel i domácí si poradili. Remíza asi spravedlivá, každý tým měl své šance. Penalty jsme zvládli a druhý bod bereme, ale chtěli jsme tři,“ poznamenal trenér Nučic Petr Samek.

Kouřim: Havránek – Novák (76. Svoboda), Navrátil, Bug, Valenta – Světnička, Jirků (46. Zahradníček), Královský, Vaňkovský – Tománek (44. Štuller), Snížek.

Nučice: Krutský – Nevšímal, Šulc, Vlasák, Kulhavý (50. Černý) – Zápotocký, Jelínek, Jícha, Kubalík – Kočí, Chromý.

Tuchoraz – Velký Osek 4:3

„Utkání bylo hned od začátku ve vysokém tempu. Soupeř měl trochu navrch. Mladý a rychlý tým dopředu hodně nebezpečný. Nakonec ale zvítězila s trochou štěstí zkušenost,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„V prvních pěti minutách jsme měli tři vyložené šance, které jsme nevyužili, následně jsme vstřelili branku, která nebyla pro údajný ofsajd uznána. To nás poznamenalo a soupeř vstřelil dvě rychlé branky. Do poločasu se nám podařilo snížit a když byl domácím vyloučen hráč, stále jsme věřili v dobrý výsledek. Hned na začátku druhé půle jsme dostali třetí branku a nevypadalo to s námi dobře, ale kluci nesložili zbraně. Do konce zápasu jsme měli místy až drtivý tlak, který vyústil ve vyrovnání. Dokonce jsme měli i příležitosti na vítěznou branku. Když už se vše schylovalo k penaltovému rozstřelu, tak jsme z poslední akce zápasu dostali branku a odjíždíme s prázdnou,“ posteskl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 21. Kadeřábek, 24. a 90. Marc, 47. Pokorný – 42. M. Koška, 76. a 80. A. Novák. ČK: 45. Jochlík (T). Poločas: 2:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Kliment, Flieger, Hozman – Kadeřábek (70. Šedina), Jochlík, Borovička, Šafář – Marc, Votoček.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, Šátek (60.Teplý), J. Karban – S. Karban, A. Novák, Žilka, M. Koška – Sodoma (24. J. Koška, 78. Z. Novák), Tvrzník.

Polepy – Zásmuky 0:1

„Přicestoval k nám první celek tabulky, což se zdálo jako obzvlášť tvrdý oříšek v rámci naší krize díky zranění, kdy jsme opět jen díky obětavosti některých hráčů dali dohromady kompletní jedenáctku. Do zápasu jsme šli velice obezřetní, proti takto kvalitnímu soupeři jsme si nemohli dovolit chybovat. Od začátku zápasu jsme skvěle plnili taktický plán, dařilo se nám hodně držet míč a soupeři se vůbec nedařilo napadat naší rozehrávku. Během první půle jsme měli dokonce dvě tutovky, ale bohužel jedna skončila jen na tyči a druhá těsně nad břevnem. Do druhé půle jsme taktický záměr v podstatě neměnili, naše hra poměrně dobře fungovala a cítili jsme velkou šanci bodovat. Během druhé půle jsme bohužel znovu zahodili dvě tutovky při hlavičce do odkryté branky v malém vápně a pak přímo tváří v tvář gólmanovi. Pohořeli jsme zkrátka na produktivitě. Soupeře poslal do vedení zkušený Pavlík, když se po centru hlavou nemýlil a překonal tradičně výborného Bartáka. Kanonýr hostí Pavlík měl šanci vedení navýšit i z penalty, kterou mu tentokrát fantasticky zamítl brankář Barták. Skóre se už do konce zápasu neměnilo. I v extrémním personálním oslabení jsme předvedli velmi dobrý výkon s fantastickým nasazením, na kluky jsem fakt pyšný. Vzadu jsme udělali minimum chyb, ale soupeř i přesto dokázal jednu z nich potrestat a na druhé straně nás naopak produktivita zklamala. Ve velice těžké situaci ale kluci ukázali charakter a toho si nesmírně vážím. Pozitivní také je to, že se zdravotní stav některých členů marodky zlepšuje a doufejme, že budou moct brzy nastoupit. Divákům děkujeme za podporu, i přes bodovou ztrátu věřím, že jsme je nezklamali a věřím, že nás budou hnát i příští týden během derby v Červených Pečkách,“ řekl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Domácí se na nás dobře připravili. Hráli s nasazením ze zabezpečené obrany a čekali na své příležitosti. Naštěstí pro nás nedokázali své tři velké šance proměnit a tak utkání rozhodla jediná branka Pavlíka, kterého našel přesným centrem Lindner. Pojistku jsme mohli přidat z penalty po faulu na Pechara. Barták, který držel domácí celý zápas ve hře, penaltu chytil a tak se o těsný výsledek bojovalo do posledních minut. Nebyl to od nás optimální výkon, ale bereme tři body z venkovního utkání. Teď už musíme koukat na další utkání, kdy za týden hostíme Libodřice,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branka: 61. Pavlík. Poločas: 0:0.

Polepy: Barták – Kvasil, Pych, V. Kočí, Richter – Kovařík, Doležal, Kmoch, Jindra – Novotný – Hynek.

Zásmuky: Hurt – P. Bárta, Čapek, Sobotka (25. D. Bárta), Kraus – Zimmermann, Lindner, Pechar, Bellada – Pavlík, Jahoda (90. Svoboda).

