Krakovany – Libodřice 2:3

„V utkání slušné úrovně jsme i přes zlepšený výkon oproti minulým zápasům na body nedosáhli. Hlavním důvodem bylo proměňování šancí, ve kterém byly Libodřice podstatně šikovnější. V poslední minutě utkání jsme odmítli aspoň remízu, která by asi odpovídala dění na hřišti. Ze dvou metrů jsme dokázali překopnout prázdnou branku,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, přesto jsme si chtěli odvézt tři body, a to se nám povedlo. Domácí začali aktivně a brzy se ujali vedení, my jsme ale trpělivě hráli naši hru a již v 6. minutě vyrovnal Pánek, v 19. minutě nás Pánek poslal do vedení. Krakovany ovšem do poločasu vyrovnaly. Druhý poločas se hrál v dobrém tempu, a šance střídala šanci na obou stranách, v 72. minutě strhl vedení na naši stranu třetí brankou Pánek. Domácím už se vyrovnat nepodařilo a my si odvezli tři body, pro které jsme si jeli,“ potěšilo trenéra Libodřic Lukáše Lance.

Branky: 3. Strejcius, 30. Malina – 6.,19. a 72. Pánek. Poločas: 2:2.

Krakovany: Douděra – Kutil, Šindelář (20. Jelínek), Tlučhoř, Černý – Chvojka, Vodvářka, Kozel, Strejcius – Oberreiter (70. Novotný), Malina.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka (51. Hrstka), Dittrich (86. Matějka), Pohanka – Sova, Pánek (75. Hájek).

Tři Dvory – Velim B 1:0

„Přijeli k nám mladíci z Velimi a pod vedením Jirky Ptáčka opět skvěle připraveni. Hra měla náboj, ale většina hry se odehrávala mezi velkými vápny s minimem šancí na obou stranách. Běžela 57. minuta, za velkým vápnem byl faulován Linhart, k míči se postavil Brunclík a nedal Svobodovi sebemenší šanci něco se střelou udělat. Závěr zápasu jsme si už pohlídali a kýžené body zůstaly doma,“ oddechl si trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

„Do zápasu proti lídrovi soutěže jsme nastoupili v pozměněné a omlazené sestavě. Osmi hráčům bylo do čtyřiadvaceti let, z toho čtyřem do devatenácti let. Na našem výkonu to ale nebylo vůbec znát a proti kvalitnímu soupeři všichni hráči odehráli vynikající zápas. Zápas, který rozhodla povedená trefa z přímého kopu. Stejně jako domácí, ani my jsme neměli žádnou tutovku. Nebezpečné byly hlavně střely zpoza vápna, které končily vedle, nebo je zlikvidovali gólmani. Nejblíže vyrovnání jsme byli v 72. minutě, kdy střela Nedbala z otočky skončila bohužel jen na tyči. I tak si hráči za výkon zaslouží velkou pochvalu,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branka: 57. Brunclík. Poločas: 0:0.

Tři Dvory: Černý – Stempák, Brunclík, Suchánek (41. V. Novák), Rak – Hejduk, Müller, Kmoch, Javorek – Linhart (75. O. Novák), Slezák.

Velim B: Svoboda – Kyncl, O. Kosina, Nezavdal, M. Kosina – Němec (76. Pych), Jelínek, Ceral, Jehlička (83. Krejčí) – Nedbal, Krutský (46. Vokřál).

Žiželice – Nučice 3:1

„Zápas byl vyrovnaný. Oproti Nučicím jsme chtěli vítězství víc. Kluky musím pochválit za přístup k zápasu,“ řekl trenér Žiželic Luděk Špaček.

„Zápas jsme začali aktivně. Své šance však Kubalík neproměnil. Prosadil se až ve 25. Kulhavý, když na zadní tyči se štěstím s pomocí domácího obránce dostal míč do sítě. Bohužel vedení jsme dlouho neudrželi a o pět minut později šli domácí do rychlého protiútoku, který naše obrana dokázala s vypětím všech sil odehrát na roh. Z něj však udeřil ze vzduchu Korčák. I přes obdrženou branku jsme byli aktivnější a domácí hrozili spíše z rychlých protiútoků. Ve 40. minutě nastřelil Chromý levou tyč a další nevyužitá šance byla potrestána zanedlouho, když Živný zakončil rychlou akci dva na jednoho. Ve druhém poločase jsem se snažili být aktivní, ale do dobře pracující domácí obrany jsme se nemohli prosadit. A když už se ocitl Kubalík před gólmanem, tak selhal. Opět přišel trest, v 66. minutě si Kubelka několikrát postrčil míč, dostal se s ním až do vápna a prostřelil bezmocného Krutského. V Žiželicích jsme neměli svůj den. Hra postrádala lehkost a je škoda, že jsme lépe nevyužili široké hřiště v Žiželicích. Domácí vyhráli zaslouženě, protože dokázali trestat naše chyby a využili své šance, na rozdíl od nás. Nám koncovka dělala velké problémy a z domácího gólmana jsme udělali hvězdu,“ podotkl obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 30. Korčák, 42. Živný, 66. Kubelka – 25. Kulhavý. Poločas: 2:1.

Žiželice: Rokos – Rous, Konhefr, Živný, Bubeník – Mejvald, Mical, Josef, Scháněl (30 Janata) – Korčák, Kubelka (89. Novotný).

Nučice: Krutský – Souček (62. Podolák), Hurtík, Vedral, Kočí – Miňovský, Chromý, Jelínek, Kulhavý (46. Vlasák) – Kubalík, Nevšímal.

Dobré Pole – Český Brod C 2:0

„Úroveň zápasu odpovídala postavení v tabulce. Zápas byl o prvním gólu. V prvním poločase Brod hrozil ze standardních situací, ve druhém jsme byli jasně lepší. Bohužel jsme většinu situací řešili zbytečně zbrkle, ale nakonec se nám podařilo urvat tři body, díky kterým, si myslím, jsme zachráněni,“ konstatoval hrající trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Z různých důvodů nás bylo pouze deset, což je špatná vizitka. Ale i tak s námi měli domácí docela dost práce. Poměrně dlouho jsme odolávali. Branky jsme dostali až v závěru. Věřím, že sezonu dohrajeme se ctí a podobná situace se už nebude opakovat,“ posteskl si trenér Českého Brodu C Luboš Černý.

Branky: 70. Štefančík, 86. Švrčula. Poločas: 0:0.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Jelo (50. Kušta), Flieger, Švrčula – Žirovnický, Krejčí, Nneji, Štefančík, Ekane – Batamag (80. Vnuk).

Český Brod C: Sahula – Mrázek, Margolius, Kratochvíl, Palma – Rozumný, Kliment, Strejček – Petříček, Pazderec.

Tuchoraz – Jestřabí Lhota 1:6

„Do zápasu jsme nastoupili v kompletní sestavě, jen někteří hráči do toho bohužel šli i přes zranění z předchozích zápasů, za což bych jim chtěl poděkovat. Navíc to zkusil i Topol, který je po plastice křížového vazu. První poločas se hrál poměrně vyrovnaný fotbal a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Soupeř byl bohužel úspěšnější a po našem zbytečném zákroku šel z pokutového kopu do vedeni. Inkasovaná branka nás srazila na kolena a chvíli trvalo, než jsme se z toho dostali. Naštěstí se nám podařilo velmi pěkně zakombinovat a po střele Jurky jsme do přestávky srovnali. Od druhého poločasu jsem si sliboval větší nasazeni a důraz, bohužel to tak nebylo a dostali jsme nešťastný gól ze standardní situace, to nás položilo. Hráli jsme naprosto odevzdaně a bez motivace. Soupeř byl druhou půli jasně lepší. Ještě bych se chtěl pozastavit nad zaujatým chováním hostujícího trenéra, pana Machurky, který od začátku zápasu naprosto zbytečně a urážlivě kritizoval hlavního rozhodčího Vyhnala. Svým chováním duel hecoval a hráči se pouštěli do zbytečných diskusí. Naštěstí sudí situaci s přehledem zvládl,“ řekl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„První poločas se nám nevydařil. Hodně nepřesností a pomalejší hra zapříčinila, že se nedostavila očekávaná převaha. Ve druhém poločase se vše zlepšilo a z toho pramenilo dost příležitostí, ze kterých padaly i branky,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Je pravda, že jsem na pana rozhodčího pokřikoval, ale nepoužil jsem ani jedno sprosté slovo. Tak to je napsané i v zápise,“ bránil se František Machurka.

Branky: 45. Jurka – 17. Klička z PK, 59. a 87. Krupka, 67. Pavelka, 70. Martinek, 90. D. Týma. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, Vosecký, Šír – Moravec (52. Houžvička), Šafář (65. Kubišta), Černý, Jurka – Nývlt (84. Novák), Topol (72. Mučka).

Jestřabí Lhota: Z. Týma – Hojda, Klička, D. Týma, Hron – Robovský (72. Věříš), Mikeš (87. Bilik), Pavelka, Čáslavský (68. Kubíček) – Krupka, Martínek (80. Dunka).

Kouřim – Tuklaty 4:0

„Zápas o klid do posledních kol soutěže jsme zvládli, jak výsledkově, tak herně. Kromě čtvrthodiny v prvním poločase, kdy jsme hosty pustili do několika rohů a jedné vyložené šance, jsme měli zápas po celou dobu pod kontrolou a zaslouženě si došli pro tři body. Zahráli jsme si fotbal, vytvořili si dost šancí a je škoda, že jsme je nedokázali proměňovat,“ našel kaňku na výhře kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

„Do Kouřimi jsme přijeli s cílem pokusit se bodovat, ale už od prvních minut utkání bylo jasné, že tomu tak prostě nebude. Chápu, že jsme ve špatné situaci, kdy kádr je zdecimovaný zraněními nejzkušenějších hráčů, ale to přeci neznamená, že předvedeme ubohý, strašidelný výkon, který by nestačil ani na mužstva ze čtvrté třídy. Jedno jméno i přesto musím vyzdvihnout, a to je opět Pepa Pazdera, nebýt jeho, nevím, jaký debakl bychom schytali,“ kroutil hlavou trenér Tuklat Jiří Halgaš.

Branky: 13. Dufek, 31. a 52. Keltner, 47. Světnička. Poločas: 2:0.

Kouřim: L. Havránek – M. Havránek, Tománek, Holub, Svoboda – J. Keltner, Snížek, Jirků (65. Bělohlávek), Světnička (70. J. Jirsa) – Dufek, Procházka (23. Hovorka).

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Vyhnal, Bílý, Bazal – Kassa, Kotala, Zradička (71. Pytloun), Vondráček – Mazur, M. Procházka (57. Matthey).

Bečváry – Býchory 1:0 předehráno

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 22 18 1 1 2 109:32 57

2. Býchory ⋌ 22 17 1 1 3 61:24 54

3. Velim B⋌ 22 14 1 2 5 54:22 46

4. Nučice⋌ 22 13 1 2 6 55:36 43

5. Libodřice⋌ 22 10 5 1 6 60:34 41

6. Jestřabí Lhota ⋌ 22 10 1 4 7 48:36 36

7. Žiželice⋌ 22 10 1 0 11 46:54 32

8. Bečváry⋌ 22 8 2 2 10 45:51 30

9. Krakovany ⋌ 22 8 2 1 11 54:47 29

10. Kouřim⋌ 22 8 2 1 11 49:50 29

11. Dobré Pole ⋌ 22 9 0 1 12 38:54 28

12. Tuklaty⋌ 22 5 2 0 15 29:65 19

13. Tuchoraz B⋌ 22 2 1 2 17 16:112 10

14. Český Brod C⋌ 22 2 0 2 18 22:69 8