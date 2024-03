/FOTOGALERIE, VIDEO/ Měli za sebou povedenou zimní přípravu, kdy si několikrát vyšlápli na soupeře z vyšší soutěže. A formu si přenesli i do mistrovské sezony. Fotbalisté Zásmuk v prvním jarním kole dokázali zvítězit ve šlágru kola v Českém Brodě nad místní rezervou a díky tomu se posunuli o dva body do čela tabulky okresního přeboru.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Štítary - Libodřice | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Český Brod B – Zásmuky 1:4

„Zápas o první místo se nám bohužel nepovedl. Neplnili jsme, co jsme si řekli. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál,“ uznal trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Začátek utkaní byl v režii domácích fotbalistů. Na naší straně byla znát nervozita provázena spoustou nepřesností. Zhruba kolem dvacáté minuty jsme hru vyrovnali a přišla první naše velká šance, která ještě zůstala nevyužitá. Ve třicáté minutě už se skóre měnilo, když se prosadil Jahoda. O dvanáct minut později domácí ze závaru v našem pokutovém území vstřelili vyrovnávací gól. Netrvalo dlouho a šli jsme znovu do vedení, když Lukáš Martínek chytře přehodil domácího gólmana. Zápas se lámal hned na začátku druhého poločasu, když proměnil pokutový kop Pavlík po faulu na Lukáše Martínka. Po osmnácti minutách přidal ještě pojistku Jahoda, když navýšil skóre na 4:1. I když výsledek může působit jednoznačně, jednalo se o vyrovnané utkání, k jehož kvalitě přispěly oba týmy. Za naším úspěchem vidím dobrý týmový a takticky zvládnutý výkon,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 42. Částka – 30. a 68. Jahoda. 43. L. Martínek, 50. Pavlík z PK. Poločas: 1:2.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Z. Šmejkal (68. M. Škorpil), Nekolný, Kozlíček (54. Vokáč) – Soukup, Částka (88. Hokr), Černý, Šermauer (46. Kopecký) – J. Škorpil (80. Rypl), Blecha.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Čapek, J. Martínek, Kraus – Lindner, Pechar (66. Kohoutek), L. Martínek, P. Bárta (71. Bellada), Pavlík (80. Sobotka) – Jahoda (88. Svoboda).

Nová Ves – Ratboř 1:0

„Utkáni mělo docela klidný průběh. Po úvodních patnácti minutách, kdy jsme nechávali hrát soupeře, jsme se dostali do hry a vytvořili si pár šancí. Těsně před odchodem do kabin jsme bohužel po našem výpadu dopředu přišli o balón a po rychlém brejku šel soupeř sám na bránu, kde ho výborně vystál brankář Hrabák a s pomocí Adámka a dobré práce Belzy hrajícího na lajně dokázali poslat sami na bránu Linarta, který naopak bez problémů dokázal obejít gólmana a rozhodnout zápas. Druhý poločas už se většinou hrál jen na středu hřiště. Dostali jsme se ještě jednou sami na bránu, kdy po úniku Cupáka a následné přihrávce na malé vápno nedokázal Honza Vokřál trefit naprosto prázdnou bránu. Čtyři minuty před koncem jsme po jasném faulu Adámka museli čelit penaltě, kterou famózním zákrokem zlikvidoval Hrabák a udržel nám tak tři body,“ oddechl si trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Z utkání není asi co hodnotit. Jedině to, že z holomajzny, kterou obě mužstva předvedla, budou muset diváci na oční. Doufám, že se do dalšího zápasu vzpamatujeme, protože náš výkon byl na úrovni pralesa a nikoliv hoden okresnímu přeboru,“ zlobil se trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branka: 43. Linart. Poločas: 1:0.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Adámek, J. Vokřál – Šmejkal, Belza (61. Navara), Čech (90. Babický), Linart (46. Starý) – Cupák, Fiala (46. Pena).

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Kovařík – Brant (62. Horák), Kopecký, Vohnický, Gembiczki (82. Volný) – Svoboda, Hrstka.

Štítary – Libodřice 1:1 (PK 3:4)

„Utkání na těžkém terénu bylo velmi vyrovnané se spoustou osobních soubojů. Do 60. minuty byly trochu lepší Libodřice a ve zbytku utkání jsme dominovali my. Nakonec jsme mohli strhnout vítězství na svojí stranu, ale v 92. minutě jsme neproměnili penaltu. Kluky musím pochválit za bojovný výkon, přestože nám terén neumožňoval hrát kombinační fotbal. Oceňuji přínos střídajících hráčů, kteří naši hru velmi oživili a přinesli do hry svěží vítr. Ztráta dvou bodů mrzí, ale náš výkon „měl koule“ a je do dalších zápasů na čem stavět,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

„Na těžkém terénu utkání moc krásy nenabídlo a ani nabídnout asi nemohlo. V první půli si oba týmy vytvořily jednu velkou šanci, ale ani jeden jí neproměnil. Hra byla vyrovnaná, i když soupeř více držel balón. Vstup do druhé půle se nám povedl a po dvou minutách jsme díky střele Kovaříka z poza vápna šli do vedení. V následujících minutách jsme měli několik střel a závarů po standardkách, ze kterých jsme další branku bohužel nevstřelili. Štítary dobře prostřídaly, my začali vyklízet pole a soupeř po rohu bohužel vyrovnal. Do konce zápasu jsme byli pod tlakem a výsledkem byl v poslední minutě faul, vyloučení Dittricha a penalta proti nám. Naštěstí jí hráč soupeře neproměnil a šlo se na penaltový rozstřel. V něm selhali tři hráči na každé straně a vlastní rozstřel měli mezi sebou náš Pánek a Benjamin Uman ze Štítar. Naštěstí Míňa (Pánek – pozn. red.) prokázal železné nervy a brankář Skočdopole nás podržel. Dva body vzhledem k závěru utkání beru všemi deseti a myslím, že ze Štítar nikdo moc body vozit nebude,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 75. K. Šín – 48. Kovařík. ČK: 90. Dittrich (L). Poločas: 0:0.

Štítary: Moravec – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš (60. Nejman) – Vlášek (70. Šín), Miškovský, Jonáš, S. Uman S – A. Machurka (60. Kršňák), B. Uman.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško, Dittrich, Pohanka – Kovařík, Hovorka, Košík, Lazaryev (73. Patočka) – Škopek (67. Strejček), Pánek.

Cerhenice – Velký Osek 1:11

„Zápas nezačal z naší strany vůbec dobře, už v první minutě jsme prohrávali poté, co náš gólman vyběhl na nakopnutý míč, ale díky větru se míč ve vzduchu zastavil a díky tomu byl hostující útočník u balónu dříve a z úhlu skóroval. Soupeř byl běhavý, důrazný a dával krásné průnikové přihrávky mezi obranu, které jsme nebyli schopni zachytit. My měli šanci, jen když hostující brankář špatně rozehrál a toho využil Matěj Doubek, který snižoval na 3:1. To nám dalo naději, že bychom mohli s výsledkem ještě něco udělat, ale z tohoto omylu nás hned vyvedl útočník Sodoma, který krásně z voleje ve vzduchu trefil míč a skóroval. Od té doby se už hrálo především na naší půlce a my čekali, jen kolik gólů dostaneme, proto poločas skončil 1:8. Ve druhé půli jsme se více zatáhli a proto už jsme nedostali tolik gólů, ale také jsme neměli žádnou šanci. Bohužel v tuto chvíli nemáme tak kvalitní tým, abychom hráli okresní přebor a budeme se snažit uhrát solidní výsledek alespoň s celky ze spodní části tabulky,“ uvedl trenér Cerhenic Jiří Puk.

„V utkání jsme byli od začátku lepším týmem. Postupem času bylo jen otázkou, kolik branek vstřelíme. Se vstupem do soutěže jsme spokojení, výsledek však nepřeceňujeme,“ poznamenal manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 32. Doubek – 1., 32., 41. a 68. Sodoma, 26. Teplý, 31. J. Koška, 35. M. Koška, 38. Žilka, 45. Karban, 64. Šimánek, 82. Šamša. Poločas: 1:8.

Cerhenice: Link – Nykodým, K. Charouzek, Vajda – Hart – Čerych (53. Černý), Puk, M. Novotný, P. Charouzek (68. Kuric) – Doubek, Michálek (64. J. Novotný).

Velký Osek: Durdil (46. Melichar) – Svoboda, Šátek (58. Myška), J. Karban – M. Koška, A. Novák, Žilka, J. Koška (58. Meloun) – Sodoma, Teplý (58. Šamša), S. Karban (58. Šimánek).

Tuchoraz – Krakovany 0:2

„Do zápasu jsme vstoupili s jasně danou taktikou a velmi dobře se nám jí dařilo plnit. Vytvořili jsme si převahu a pár zajímavých šancí, bohužel bez úspěchu. V jednadvacáté minutě se nám zranil momentálně jediný zdravý útočník, a to ovlivnilo celou hru. Zanedlouho přišel zkrat našeho obránce, kdy poslal soupeře na bránu a ten nezaváhal. V průběhu druhého poločasu se hra hodně vyrovnala, do konce měl soupeř i převahu a tu využil, kdy náš brankář neudržel střelu a míč mu propadl do brány. Pro mě je to velmi hořká porážka, kdy si soupeř vytvořil z vlastní hry asi tři šance a dal dva góly. My si vytvořili šancí minimálně šest a gól jsme nedali ani jeden,“ posteskl si trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Zejména první poločas a zvláště prvních dvacet minut utkání měla Tuchoraz jednoznačně více ze hry. My jsme se snažili vycházet ze zodpovědného bránění a potrápit soupeře rychlým přechodem do ofenzivy. Domácím se skórovat nepodařilo, naopak my jsme ve dvacáté čtvrté minutě využili chybu při rozehrávce domácích, kterou zachytil Dostál a jeho nezištnou přihrávku zúročil do prázdné branky Lukáš Chvojka. Další naši obrovskou šanci měl Horák, ale bohužel z metru netrefil prázdnou branku. Tlak domácích do konce první půle trval, ale bez brankového vyjádření. Druhý poločas jsme se už více dostali do hry a v šedesáté první minutě Věříš po standardní situaci zvýšil naše vedení. Od této chvíle domácí ve snaze srovnat skóre hru hodně otvírali, čehož jsme nedokázali díky nepřesnosti v zakončení využít. I přes skutečnost, že domácí byli herně lepší, my jsme hlavně v prvním poločase vytěžili z minima maximum. Se ziskem důležitých tří bodů z hřiště třetího mužstva tabulky jsme jednoznačně spokojeni,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 24. L.Chvojka, 61. Věříš. Poločas: 0:1.

Tuchoraz: Matoušek – Vostrovský, Flieger, Kliment, Hozman (47. Pokorný) – Kadeřábek, Borovička, Jochlík, Šafář (58. Sodoma) – Marc, Vopařil (21. Šedina).

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil, Černý (46. Věříš) – Horák, D. Chvojka (77. Novotný), Kozel, Beneš – Dostál, L. Chvojka (65. Sixta).

Kouřim – Polepy 4:1

„První zápas o šest bodů jsme výsledkově zvládli, herně to ideální úplně nebylo. Tempo zápasu moc okresní úroveň nemělo. Zápas ovlivnila dvě brzká vyloučení na obou stranách, deset na deset se moc často takovou dobu nehraje. Měli jsme více šancí než hosté, ale za stavu 2:1 jsme vykopávali míč z brankové čáry, mohlo nám být mnohem hůře. Ve třech dalších situacích nás podržel výborný Pokorný, na druhé straně pak hostující brankář pochytal tak pět gólů,“ podotkl předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Do zápasu jsme šli sebevědomí, ale zároveň s pokorou, protože dobře víme, že Kouřim je doma obzvlášť silná a houževnatá. Kouřim šla bohužel do vedení hned ve čtvrté minutě, kdy se míč po našem nedůrazu odrazil v malém vápně ke hráči domácích a ten skóroval. Začátek zápasu nám vůbec nevyšel ani herně, nedařilo se nám držet míč a měli jsme směrem dopředu hodně nepřesností, což se ovšem příběhem zápasu začalo zlepšovat a dostávali jsme soupeře pod tlak. Přibližně po čtvrt hodině měl na velkém vápně slibnou šanci Kmoch, kterou brankář Kouřimi vyrazil těsně nad břevno. Jen o pár minut později zajel velice nepříjemně útočník domácích do našeho brankáře, z čehož byla trochu mela, kterou bohužel neustál náš stoper Kuchař a do útočníka strčil, aby se uklidnil, čímž útočníka domácích srazil na zem a obdržel červenou kartu, útočník domácích následně za faul na brankáře obdržel kartu žlutou. Kuchař ihned věděl, že udělal hloupost, ale bohužel už to nešlo vzít zpět a pokračovali jsme o deseti. O několik dalších minut později se v souboji o míč u lajny ocitl Pych proti domácímu útočníkovi Keltnerovi, Pych byl u míče první, načež útočník domácích dorazil do souboje pozdě, na Pycha v souboji došlápl a bylo zaděláno na malér, tentokrát pro domácí, protože útočník Keltner již jednu žlutou kartu v zápase viděl a to právě za předchozí faul na brankáře. Rozhodčí vytáhl druhou žlutou kartu a následně přirozeně červenou a počty byly opět srovnané. Zbytek poločasu se odehrál v bojovném duchu a na obou stranách bylo hodně nakopávaných balónů. Po divokém úvodu rozhodčí nešetřil žlutými kartami, pravděpodobně se tak snažil hru uklidnit, aby se to nezvrhlo z fotbalu na jakousi válku, což se mu poměrně povedlo, celkově zápas rozhodčí Miloš Löwe vedl dobře a pochvala není od věci. Do druhé půle jsme chtěli spoustu věcí zlepšit, především jsme chtěli hrát odvážněji na míči, méně využívat dlouhé nákopy a zároveň zlepšit důraz a důslednost v soubojích. V určitých úsecích hry se nám začalo více dařit, ale bohužel zlepšení nebylo dostatečné a navíc jsme v 57. minutě naprosto trestuhodně nedostoupili osamoceného útočníka domácích u našeho vápna, který si bez souboje přebral pohodlně míč, vnikl do vápna a následně byl po zaseknutí míče podražen a pískala se penalta, kterou Kouřim proměnila a šla tak už do dvoubrankového vedení. Po chvíli se nám konečně podařilo vstřelit branku a tak alespoň snížit, když po dobrém průniku Richtera převzal míč útočník Slezák a elegantně ho uklidil na zadní tyč. Naděje tu stále byla a tak jsme víc a víc soupeře tlačili, což vyústilo v šanci Richtera po rohovém kopu, kterou na poslední chvíli z brankové čáry vykopl stoper domácích. Tohle byl zásadní moment zápasu, protože ve fotbale platí věčné – nedáš, dostaneš, a v krátkém sledu se dostal opět po našem žalostném nedůrazu před vlastním pokutovým územím k míči záložník domácích, který snad dokonce bodlem poslal míč do sítě. Nezbývalo nic jiného než hrát vabank a skutečně se soustředit už téměř pouze na útok a pokusit se ještě o malý zázrak. I přes usilovnou snahu se nám další branku vstřelit nepodařilo. V poslední minutě nám ještě poslední hřebíček do rakve zatloukl domácí kanonýr Dufek, když se dostal do rychlého protiútoku po našem rohovém kopu, kterého se účastnil i náš brankář a téměř z půlky odkrytou branku neminul. Soupeř si výhru zasloužil větším hladem a důsledností. Máme na čem pracovat. Moc děkujeme všem fanouškům, kteří nás přijeli do Kouřimi podpořit. Příští týden hrajeme doma s Novou Vsí, se kterou svádíme strhující souboje už od nižší soutěže, takže očekávám kvalitní a napínavý zápas, ze kterého snad odejdeme vítězně,“ uvedl trenér Polep Ondřej Dvořák.

Branky: 4. Holub, 57. z PK a 90. Dufek, 80. Královský – 69. Slezák. ČK: 22. Keltner – 17. Kuchař. Poločas: 1:0.

Kouřim: Pokorný – Novák, Holub, Tománek (18. Zahradníček), Valenta (75. Snížek) – Světnička (46. Farkaš), Jirků, Královský, Vaňkovský (86. Ježík) – Keltner, Dufek.

Polepy: Barták – Dohanič, Kuchař, Sixta, Kočí – Pych – Hynek (51. Kvasil), Richter, Kmoch, Doležal (81. Kovařík) – Slezák.

Nučice – Červené Pečky 1:1 (PK 3:1)

„První domácí zápas po zimní přestávce byl utrpením. Bohužel se nám toho moc nedařilo. Nebezpečí pro soupeře hrozilo pouze ze standardních situací. Zápas to byl vyrovnaný a remíza asi spravedlivá. Každý měl své šance rozhodnout, ale nikomu se to nepovedlo. Penalty jsme zvládli s přehledem a tak máme druhý bod. Pochvala všem, co přišli a divákům, že přijdou znovu,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

„Věděli jsme, že v Nučicích nás nečeká nic lehkého a navíc na jejich půdě se nám dlouhodobě moc nedaří. Tentokrát jsme byli po celý zápas jednoznačně lepší, ale nedařilo se nám v posledních deseti metrech pořádně zakončit. Poločas tak skončil bez branek. V druhé půli nařídil rozhodčí Hron proti nám přísnou penaltu a domácí se ujali vedení. Nesložili jsme zbraně a zanedlouho Kulhánkovou tečí vyrovnali. Poté se spíš nehrálo než hrálo. Deset minut před koncem jsem měl obrovskou šanci, ale nedal. To se podařilo v závěru Rauchovi, pomezní ofsajd nesignalizoval, ale rozhodčí to viděl jinak a branku neuznal. Penaltový rozstřel jsme bohužel nezvládli. Tři naši střelci netrefili ani bránu. Vezeme domů bod, což je vzhledem k průběhu utkání strašně málo,“ zlobil se trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 56. Chromý z PK – 64. Kulhánek. Poločas: 0:0.

Nučice: Rybák – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák – Jícha, Zápotocký, Chromý, Jelínek – Kubalík, Černý.

Červené Pečky: Svoboda – Chábera, Maršík, Hejduk, Bulíř – Mommers. Kulhánek, Krupička, Zientek (83. Rauch) – Hradílek, Křelina.

