Do konce podzimní části okresního přeboru ve fotbale chybí dvě kola a stále není jasné, kdo se stane králem první poloviny sezony.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Polepy (1:1, na penalty 6:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vedoucí Český Brod B totiž prohrál na penalty na půdě třetí Tuchorazi, čehož využily Zásmuky, které rozstřílely Červené Pečky a na lídra se dotáhly na rozdíl jednoho bodu. O víkendu nadělovaly také Libodřice, které rozstřílely Velký Osek.

Zásmuky – Červené Pečky 9:0

„Zápas měl podobný průběh, jako před týdnem v Krakovanech. První poločas nebyl herně od nás optimální, ale i tak měl být poločasový stav minimálně 3:0. Druhý poločas se hra zlepšila a hlavně jsme proměňovali šance. Teď už je potřeba se připravovat na další utkání. Zůstat nohama na zemi a jít do dalšího zápasu zodpovědně a nic nepodcenit,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Utkali jsme se s dosud nejlepším týmem soutěže. První poločas skončil 1:0 pro domácí, nicméně i my jsme měli svoje šance, které jsme nedokázali proměnit. Ve druhém poločase jsme brzy dostali gól na 2:0 a pak se sesypali jako domeček z karet. Osobně jsem v dospělém fotbale takto vysokým rozdílem neprohrál. Je to ostuda. Zkusíme zabojovat v posledních dvou zápasech podzimní části a získat nějaké body,“ řekl záložník Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 24. Čapek, 49. a 61. Jahoda, 55. a 72. L. Martínek, 66. Zimmermann, 69. Bellada, 77. Chábera, 89. Žemba. Poločas: 1:0.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, J. Martínek (46. Kraus), Žemba, Pěkný (72. Lindner) – Bárta, Čapek, L. Martínek, Jahoda (62. Chábera) – Zimmermann, Pavlík (65. Bellada).

Červené Pečky: Svoboda – Hejduk, Maršík, Křelina, Soukenka (82. Semotam) – Rauch, Kulhánek, Král, Hradílek – Zuza, Suchý.

Libodřice – Velký Osek 9:1

„Zápas se mi hodnotí dobře. Velký Osek držel krok prvních pár minut a hrál sympatický fotbal. Postupem času se ale začala projevovat naše zkušenost a klid v zakončení. Byli jsme důraznější a dali jsme do poločasu čtyři branky. Druhý poločas byl čistě v naší roli a bylo jen otázkou, kolik vstřelíme branek. Hosté měli také šance po našem nedůrazu a lajdáctví, ale naštěstí jsme další gól nedostali. Myslím, že mladý tým Velkého Oseka má před sebou budoucnost a za rok či dva bude patřit k lídrům soutěže. Klukům musím za výkon poděkovat, takhle se má hrát doma,“ zdůraznil trenér Libodřic Adam Baško.

„Co k tomu říct… Stále se opakující chyby ve venkovních zápasech. Domácí nás jednoznačně přehráli a zaslouženě vyhráli. Kaňkou na zápase je zranění našeho hráče, které podle našeho názoru bylo způsobeno úmyslně. Nezbývá nám nic jiného, než se v týdnu pořádně připravit a v sobotu porazit doma Zásmuky,“ podotkl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 8., 68. a 90. Dittrich, 12. Škopek, 22. Šafránek, 36. Kovařík, 51. Pánek, 60. a 66. Matějka – 13. S. Karban. Poločas: 4:1.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek (58. Krejčí), Dittrich, Batelka, Patočka – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Košík (66. Pěkný) – Pánek, Škopek (58. Matějka).

Velký Osek: Durdil – Meloun, Šátek (61. Řehák), Svoboda, J. Karban – Hushcha (44. Lylo), Žilka, A. Novák, M. Koška (46. J. Koška) – S. Karban, Z. Novák (73. M. Černý).

Ratboř – Nučice 2:1

„Před utkáním jsem měl vrásky na čele, jelikož odpadl další hráč ze základní sestavy, ale jsem rád, že jsme to zvládli i s klukama z B týmu, za což jim moc děkuji. Soupeř byl houževnatý a zlobil do poslední chvíle. Klukům patří za přístup a bojovnost pochvala a jsem rád, že body zůstaly doma.,“ oddechl si trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„První ztráta venku přišla v Ratboři, ale na body to bylo. V 10. minutě se ujal centr ze strany a my šli do vedení po trefě Kubalíka. Pak jsme bohužel nechali domácí otočit do poločasu skóre. Ve druhém poločase jsme nedokázali přes převahu alespoň vyrovnat, a tak odjíždíme s prázdnou,“ posteskl si trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 12. Hrstka, 34. R. Biško – 10. Kubalík. Poločas: 2:1.

Ratboř: Černohlávek – Franc, Biško, Kemza, Kovařík – Uher, Švarc, Svoboda, Horák – Hrstka, Volný (61. Kruliš).

Nučice: Svoboda – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Černý (81. Kočí) – Novák, Kubalík.

Nová Ves – Štítary 4:1

„Zápas jsme začali velmi špatně. Soupeř nastoupil aktivně a prvních patnáct minut nám nedával šanci. Nebezpečné střely skončily dvakrát na tyči. Poté jsme se dokázali trošku dostat do tempa, dvě tutovky neproměnil Fiala, který však dokázal hned po Vokřálovi dvě branky dát. Druhý poločas nás opět soupeř nepustil prvních deset minut za půlku, obstřeloval nás, kopal několik rohů zasloužil by si dát gól. Naštěstí pro nás jsme se dokázali prosadit z následného brejku. Fotbalově to nebyla žádná krása, ale díky jednoduchosti a špatné obraně soupeře jsme dokázali vyhrát,“ konstatoval trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Držení míče 75:25% pro nás, rohy 30:1 pro nás, střely 25:4 pro nás. Přesto zcela zasloužené vítězství Nové Vsi. Domácí si úžasnou obětavostí a bojovnosti šli od začátku pro tři body, kdežto my jsme si přišli pouze zahrát fotbálek, a když se zápas výsledkově nevyvíjí podle našich představ, tak to hráči prostě zabalí. Chybí nám hráči s vítěznou mentalitou a bohužel tým je povahově špatně složený. Když se nedaří, většině hráčů je to úplně jedno a je to již několikátý nepochopitelný kolaps týmu. Tak snad se nám bude chtít příští zápas zase bojovat a náš výkon bude vypadat úplně jinak,“ čertil se trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 20. Vokřál, 24. a 38. Fiala, 57. Březina – 42. Opolzer. Poločas: 3:1.

Nová Ves: Hrabák – Sklenařík, Šmejkal, Kopecký, Navara – Březina (63. Urbánek), Starý, Cupák (84. Babický), Jan Vokřál (88. Molnár) – Čech, Fiala.

Štítary: Lepší – Růžička, Jedlička, K. Machurka (46. Šín), Huleš (67. Jandák) – Vlášek, Miškovský, B. Uman, Opolzer – Kršňák (46. A. Machurka), S. Uman.

Kouřim – Krakovany 5:0

„Po delší době můžeme být spokojení jak s výsledkem, tak i přístupem k zápasu. I když se sestava opět lepila zraněnými a nemocnými, tak jsme v záchranářském duelu předvedli zodpovědný výkon a soupeře prakticky k ničemu za celý zápas nepustili. Spolehlivě nám pracovala obrana a dopředu jsme i na těžkém terénu předvedli spoustu povedených akcí,“ potěšilo hrajícího předsedu Kouřimi Martina Snížka.

„V souboji o důležité body byli hráči domácího mužstva hodně nabuzení a než jsme se stačili srovnat s hodně hrbolatým terénem, inkasovali jsme během čtrnácti minut dvě branky. Tato skutečnost nás hodně srazila, a když jsme do konce prvního poločasu museli střídat pro zranění dva hráče, bylo jasné, že na zvrat jsme neměli sílu, ani fotbalovou kvalitu. Ve druhém poločase Kouřim přidala další tři branky. My jsme takřka za celý zápas soupeřovu branku neohrozili. Kouřim vyhrála naprosto zaslouženě. Všem hráčům B a C mužstva a dorostu, kteří nám v současné nelehké situaci chodí pomáhat a podávají poctivé výkony na hranici svých možností, touto cestou děkuji,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 8. Jirků, 14. Svoboda z PK, 49. Snížek, 55. Navrátil, 60. Dufek. Poločas: 2:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda (Zahradníček), Tománek (Varyš), Pop, Novák (Farkaš) – Světnička, Jirků, Snížek (Královský), Keltner – Navrátil, Dufek.

Krakovany: Špinka – Věříš, Jelínek (38. Strejcius), Šindelář, Neruda – Hurt, D. Chvojka, L. Chvojka (46. Šanc), Beneš – Sixta, Novotný.

Tuchoraz – Český Brod B 1:1 (PK 4:1)

„Český Brod byl velmi těžký soupeř z první pozice tabulky, kromě toho derby jsou vždy trochu vyhrocená. Měli jsme jasně danou taktiku a v celku se nám ji dařilo v prvním poločase bez chyb plnit. Druhý poločas byl v režii soupeře a odvraceli jsme útok za útokem. Nakonec se nám podařilo udržet remízový výsledek a na penalty vyhrát. Pro nás velmi cenné body. Děkuji fanouškům za podporu,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Zápas prvního a třetího týmu tabulky, podle toho to také vypadalo. Byl to vyrovnaný zápas, šance střídala šanci. Soupeři po hodině hry začaly docházet síly a my začínali mít více ze hry. Vítěznou branku jsme ale už nepřidali a tak zápas skončil zaslouženě 1:1. Na penalty jsme pak bohužel prohráli,“ litoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 21. Borovička – 29. Plucha. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Matoušek – Kadeřábek (65. Šedina), Flieger, Kliment, Pokorný – Šafář, Votoček, Borovička (53. Jochlík), Nývlt, Vostrovský (76. Marc) – Vosecký (46. Vopařil).

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský (46. Lohoyda), Nekolný, Šmejkal, Kozlíček – Šermauer (65. Soukup), Černý, Plucha, Novák – Palečko, Blecha (86. Rypl).

Polepy – Cerhenice 3:1

„Zápas svojí kvalitou připomínal spíš utkání třetí třídy. K vidění byla spousta nepřesností a zbytečných ztrát na obou stranách hřiště. Pro nás velmi důležité tři body, ale to je asi jediné pozitivum z tohoto zápasu. Hosté si vypracovali několik vyložených šancí, ale díky své neschopnosti proměnili pouze jednu. Nás podržel Adam Hruška v brance a hlavně díky němu jsme urvali vítězství. Příští kolo jedeme do Nučic a náš výkon musí být o sto procent lepší. Hlavně se také potřebujeme sejít, ale tento problém má většina mužstev,“ řekl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

„Podali jsme velmi dobrý výkon a byli lepším týmem, bohužel jsme nevyužili minimálně osm vyložených šancí. Trefili jsme třikrát tyč, což nás stálo vítězství,“ podotkl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 4. a 19. Richter, 57. Pych – 68. P. Charouzek. Poločas: 2:0.

Polepy: Hruška – Dohanič, Kuchař, Exner, V. Kočí – Pych, Kmoch, Richter, Jón (87. Procházka) – Kvasil, Hynek (24. J. Kočí).

Cerhenice: Vajda – Hart, P. Charouzek, Nykodym, K. Charouzek – Gacka, Novotný, Klucska, Koníček – Čerych (74. Michálek), Chalupník.

