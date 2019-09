Bečváry – Žiželice 0:2

„Přijel k nám favorit celé soutěže. Snažili jsme se hrát aktivně a nepouštět Žiželice do souvislého tlaku. Bohužel jsme inkasovali po necelé čtvrthodině hry. Pak byla hra vyrovnaná, nepouštěli jsme střed hřiště, ale nedostávali jsme se příliš do šancí. Bohužel jsme podruhé inkasovali hned na začátku druhé půle po naší individuální chybě. Dvougólový náskok se nám nepodařilo smazat. A to i proto, že jsme se férově vzdali penalty odpískané v náš prospěch. Ale myslím, že jsme sehráli s lídrem soutěže vyrovnané utkání. Žiželice si ale vytvořily o něco více šancí, proto berou všechny body,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Přijeli jsme do Bečvář pro tři body a ty máme. Naše hra se mi líbila do 25. minuty, kdy byl na hřišti pouze jeden tým. Potom jsme se sami dostali ze zápasu a domácí začali hrozit z brejků, ale obrana to dokázala zachytit. Poločas byl 0:1, ale myslím, že to mohlo být klidně i 0:4. Do druhého poločasu jsme si něco v kabině řekli a odměnou byla druhá branka Rouse. Chtěl bych vyzvednout domácího kapitána Uhra, který se sám v 84. minutě přiznal, že do našeho hráče strčil, ten zahrál v pokutovém území rukou a rozhodčí zapískal pokutový kop, následně ho po přiznání odvolal,“ uznal trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Branky: 12. a 46. Rous. Poločas: 0:1.

Bečváry: Hrouda – Uher, Holub, Slezák, Čáslava – Jahoda (80. Brunclík), V. Kšírl, J. Kšírl, M. Kšírl (60. Horáček) – P. Kuba, Černý.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Novotný, Kubelka, Bubeník – Martínek (90. Dvořák), Mical, D. Živný (76. Josef), Rous – Mejvald (84. Scháněl), Korčák (88. Midloch).

Tuklaty – Kouřim 1:4

„Od začátku utkání byl soupeř jasně lepší ve všech herních činnostech. Nedokázali jsme navázat na dobré výkony z prvních třech kol. Soupeř nás dobře napadal, nedovolil nám dostat se do hry a při naší ztrátě míče podnikal smrtící protiútoky, které jsme nebyli schopni zachytávat. Konečný výsledek zcela odpovídá průběhu utkání. Možná mohlo být ještě hůř, ale některé tutovky hostů zlikvidoval Pazdera. Nezbývá než pogratulovat soupeři a připravit se na příští venkovní utkání, kdy zajíždíme do Krakovan,“ uvedl stoper Tuklat Roman Nešpor.

„Sehráli jsme dobrých šedesát minut, pak se naše aktivita zbytečně vytratila. V té době jsme vedli tři nula a bylo skoro rozhodnuto. Jenže lehkovážností jsme soupeře pustili do hry a nechali ho snížit. Větší komplikaci jsme ale nepřipustili a výhru pojistili čtvrtým gólem. Naše vítězství je naprosto zasloužené. Byli jsme lepší a měli jsme i další šance,“ podotkl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 80. D. Jambor – 22. a 82. Dufek, 50. Světnička, 60. J. Keltner. Poločas: 0:1.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor (46. Zradička), Jansta, P. Jambor – Pytloun (75. Mazur), Vébr, Šindelář, D. Jambor – Kassa (80. Časta), Vondráček.

Kouřim: L. Havránek – Klégr, Procházka, Holub, Novák – Světnička, Jirků, Královský, Hovorka (75. Snížek) – Dufek (87. Štuller), J. Keltner.

Jestřabí Lhota – Velim B 1:3

„Zápas byl od začátku vyrovnaný, v poklidném tempu. Nám se podařilo v závěru poločasu zkvalitnit hru, soupeře mírně zatlačit a po přesné střele Mikeše jít do vedení. Druhý poločas začal stejně jako první, ale my jsme postupně začali ztrácet půdu pod nohama. Přesto jsme doufali, že vedení udržíme. Bohužel, během jedné minuty nastal kolaps a Velim výsledek otočila. My už jsme se nezvedli a zanedlouho inkasovali ještě třetí branku. A bylo hotovo,“ posteskl si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„V prvním poločase jsme předvedli zatím nejslabší výkon od začátku soutěže. Naše hra postrádala pohyb, rozehrávka byla kostrbatá, plná nepřesností a směrem dopředu jsme si nevytvořili žádnou šanci. Navíc jsme po zbytečné ztrátě inkasovali branku do šatny. O poločase pak bylo v kabině hodně hlučno. V druhém poločase jsme i díky prostřídání a změnám v rozestavění získávali postupně mírnou převahu, která vyvrcholila v závěrečné čtvrthodině, kdy jsme během pěti minut vstřelili tři branky,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 44. Mikeš – 77. L. Vlk, 78. a 82. Vokřál. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Klička, Skalický, L. Týma – Věříš, Kubíček, Mikeš, Pavlov (48. Hojda) – Kureš, Krupka (82. Fejt).

Velim B: Dejmek – Kyncl, O. Kosina, Hrabal, L. Vlk – Zajíc (55. Němec), Jelínek, Ceral (65. Pych), Jehlička – Nedbal (68. Nezavdal), Kuchař (55. Vokřál).

Dobré Pole – Červené Pečky/Pašinka 0:3

„Byť to podle výsledku neodpovídá, byli jsme lepší. Klukům nešla odepřít snaha zápas vyhrát, měli jsme několik velmi dobrých šancí, doslova jsme ale trefovali hostujícího brankáře. Na druhé straně náš gólman bohužel neměl svůj den, a když k tomu připočteme nemohoucnost v zakončení, je z toho další domácí prohra. Ze série čtyř domácích zápasů za sebou máme dvě porážky, což nás může hodně mrzet, proto se musíme dalším zápasem odrazit k lepším výsledkům,“ hlásí obránce Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Na malém hřišti jsme odehráli těžké a bojovné utkání s vítěznou tečkou. Soupeř hrál doma a proto nevypustil ani jeden souboj. Máme zraněné čtyři hráče, ale snad se do příštího zápasu dají dohromady. Výborně nám zachytal brankář Linhart a zahrál ještě dorostenec Chochola, který přišel do zápasu až po zranění Bílého. Myslím si, že pod všechny tři branky se podepsal brankář Dobrého Pole,“ konstatoval trenér Červených Peček Miloš Löwe.

Branky: 27. a 64. Chochola, 35. Krupička. Poločas: 0:2.

Dobré Pole: Svoboda – Jícha, Batamag, Nneji, Krejčí – Žirovnický (8. Špička), Ekane, Páral, D. Strejček – Potůček, Kiewak.

Č. Pečky/Pašinka: Linhart – Kaftan, Gono, T. Podnecký, Bulíř (75. Maršík) – Převrátil (88. Sova), Josef Svoboda, Krupička, Rauch – Jaroslav Svoboda, Bílý (25. Chochola).

Ratboř – Libodřice 2:1

„Do zápasu jsme šli s tím, že už musíme konečně zabodovat. Podařilo se nám vstřelit první branku, hosté nám bohužel po minutě zkazili radost. Do druhého poločasu jsme chtěli více přidat, uklidnit hru, což se nám povedlo. Vytvořili jsme si několik šancí, ale bohužel bez úspěchu. Po větší aktivitě se nám podařilo vstřelit druhou branku. Hosté nás ke konci zápasu přitlačili, ale díky bojovnosti našich kluků jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Vše se odehrálo v bojovném a slušném duchu z obou stran a jsem rád, že body zůstaly doma,“ oddechl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Předvedli jsme ostudný výkon, na který musíme hodně rychle zapomenout. Marně hledáme formu z minulé sezony, hráči kvalitně a v dostatečném počtu trénují, ale nedokážou to přenést do utkání. Zápas v Ratboři rozhodně neměl úroveň okresního přeboru. Špatně jsme bránili, nedařila se nám jednoduchá kombinace, a tudíž ani přechod do útočné fáze. Nedokázali jsme využít rychlonohého Pánka na hrotu, který je schopný střílet branky. Téměř jsme neohrozili branku domácích, minimum střel a standardních situací na víc než na jednu vstřelenou branku nestačilo. Již po prohře v Tuklatech jsem avizoval, že pokud budeme podávat výkony, ve kterých si budeme myslet, že vítězství přijde samo, bez toho, aniž by hráči nechali na hřišti vše, co je v jejich možnostech, tak budeme prohrávat s každým průměrným mužstvem, a to bohužel stále trvá. Většina našich hráčů se nad sebou musí zamyslet, jestli na hřišti opravdu nechávají vše, co je v jejich možnostech. Řečmi v kabině se utkání nevyhrávají, o vítězství se musíme poprat na hřišti,“ konstatoval trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 31. a 69. Kesner – 32. Hrstka. Poločas: 1:1.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (78. Vorlíček), Kemza, Švarc, Kopecký – Kovařík, Mbemba, Kesner, Beran (66. Uher) – Gembiczki, J. Adámek (57. Vohnický).

Libodřice: Skočdopole – Matějka (46. Adámek), Dittrich, Baško, Hovorka, Pohanka – Košík, Škopek, Beníšek, Hrstka – Pánek.

Tuchoraz – Krakovany 3:2

„Začali jsme velmi aktivně. Soupeře jsme překvapili a během pěti minut jsme vstřelili dvě branky. Nejprve se po prudkém míči Pokorného nejlépe ve vápně zorientoval Bora, který se z otočky nemýlil. Po rychlé kombinaci ve středu hřiště následoval únik Šafáře, který pohotovou střelou dával na 2:0. Bohužel od této chvíle jsme zvolnili. Soupeř dostával více prostoru a postupně se dostával do hry. Opět nám chyběl důraz, a to především při rohových kopech, kdy jsme do poločasu dostali jednu branku a potom i ve druhém z velmi podobné situace. Po změně stran měl více ze hry soupeř, jelikož jsme nedokázali systematicky pokrývat hráče tak, jak se nám to dařilo v začátku zápasu. Soupeř měl několik šancí, ale ztroskotal na výborně chytajícím Beranovi. Po vyrovnání jsme naštěstí nepřestali bojovat a hráli až do konce, což se nám vyplatilo. Borovička dostal míč do vápna, když už měl gólmana na zemi, byl sražen. Z pokutového kopu upravil výsledek na konečných 3:2 Bílek. Závěr zápasu byl velmi vyhecovaný, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli. Bojovali do konce a získali tak tři body. Do příštího zápasu musíme zapracovat na důrazu před brankou a pokrývání hráčů,“ uvedl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„V prvních patnácti minutách jsme předvedli naprosto chaotický výkon, čehož Tuchoraz využila a dvakrát skórovala. V následujícím průběhu jsme hru srovnali a dostávali se do šancí. Za zmínku stojí tři naše samostatné nájezdy na brankáře, které jsme bohužel neproměnili. I přesto jsme dokázali skórovat Sixtou a patnáct minut před koncem srovnat Dostálem. Proti penaltovému rozstřelu byl rozhodčí, který v 88. minutě vyhodnotil situaci jako penaltovou, když v předcházejícím průběhu utkání dvě naprosto stejné situace ve velkém vápně domácích asi neviděl. Tuchoraz penaltu proměnila a my z utkání se soupeřem, odkud jsme měli přivézt minimálně bod, odjeli bez bodů a dost rozladěni,“ zlobil se trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 3. Borovička, 4. Šafář, 86. Bílek z PK – 41. Sixta, 79. Dostál. Poločas: 2:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, Hrdinka, Vosecký – Jurka (46. Veselý), Nývlt, Borovička (81. Sodoma), Halfar – Šafář, Houžvička.

Krakovany: Špinka – Věříš, Tlučhoř, Šindelář, Neruda – Nehasil (46. Novotný), Kozel, Kutil, Chvojka – Sixta (75. Olexa), Dostál.

Plaňany – Nučice 0:4

„Souboj prvního s druhým vyšel daleko lépe pro hosty, kteří se už ve 3. minutě ujali vedení. Pro nás to byla zkouška, jak se k tomu postavíme, když dostaneme první branku. Bohužel nás Nučice dál přehrávaly, měly několik šancí, které nevyužily. Ale ani my jsme nezůstávali pozadu, bohužel jsme si v koncovce nevedli o nic lépe. Když už jsme se dostávali do hry, Nučice po našich ztrátách udeřily podruhé a hned za minutu přidaly třetí gól. Naši další šanci neproměnil Nedvědil. O přestávce náš trenér Krupka zvýšil hlas, proběhla dvě střídání, ale bohužel ani to nepomohlo. Chvíli po změně stran jsme dostali další branku, poté se zápas jenom dohrával,“ řekl vedoucí Plaňan Tomáš Freund.

„Zápas o první místo v tabulce vyzněl vcelku jednoznačně pro naše mužstvo. Bylo vidět, že kluci nastoupili do zápasu zodpovědně a soupeři nedali žádný čas na rozehrávku. To se ukázalo jako klíčové, protože Plaňany mají dobré individuální hráče. Už v 5. minutě po nacvičené akci Nevšímal nacentroval do vápna a Kočí nekompromisně hlavou otevřel skóre. Ve 30. minutě dostal Kubalík ideální přihrávku do běhu mezi stopery a špičkou kopačky dostal míč do sítě pod tělem padajícího gólmana. O minutu později Nedvědila obral Jícha u našeho velkého vápna a s balónem u nohy se mu podařilo proletět přes celé hřiště až k do soupeřova pokutového území, kde propálil Hradeckého. Hned v úvodu druhé půle zahrával Šulc trestný kop skoro z poloviny hřiště. Hradecký míč neudržel a Novák pohodlně dorazil do prázdné brány. Poté se zápas už pouze dohrával a nepřinesl mnoho zajímavého,“ popsal klíčové situace obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 5. Kočí, 30. Kubalík, 31. Jícha, 47. Novák. Poločas: 0:3.

Plaňany: Hradecký – Franko (85. Jambor), Vinš, Lazaryev (85. Rak), Málek (46. P. Siruček) – Olah Jan, Nedvědil, D. Siruček, Grulich – Rychlík (46. Hanzálek), Žemba.

Nučice: Krutský – Jícha, Šulc, Hurtík, Souček (47. Vedral) – Kočí, Bradáč, Nevšímal, Vlasák – Kubalík, Novák (55. Kulhavý).

Tabulka

1. Nučice⋌ 4 4 0 0 0 12:1 12

2. Kouřim ⋌ 4 3 0 0 1 15:8 9

3. Žiželice⋌ 3 3 0 0 0 9:3 9

4. Červ. Pečky/Pašinka⋌ 4 3 0 0 1 8:5 9

5. Plaňany ⋌ 4 3 0 0 1 9:7 9

6. Velim B⋌ 4 2 0 1 1 11:9 7

7. Jestřabí Lhota ⋌ 4 2 0 0 2 11:9 6

8. Tuklaty⋌ 4 1 1 0 2 8:10 5

9. Krakovany ⋌ 3 1 0 0 2 7:8 3

10. Libodřice ⋌ 4 1 0 0 3 8:12 3

11. Ratboř ⋌ 4 1 0 0 3 5:10 3

12. Dobré Pole ⋌ 4 1 0 0 3 7:14 3

13. Tuchoraz ⋌ 4 1 0 0 3 8:16 3

14. Bečváry⋌ 4 0 0 0 4 4:10 0