Fotbalový okresní přebor má za sebou osmé jarní kolo. V něm bylo k vidění pikantní střetnutí mezi prvním a třetím týmem tabulky. Zásmuky nevyužily domácího prostředí a s Libodřicemi prohrály. Ale i tak zůstaly na čele tabulky, protože druhý Český Brod B s Kouřimí nehrál, utkání bylo přeloženo na úterý 21. května.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Zásmuky (3:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Zásmuky – Libodřice 1:4

„Na zápas v Zásmukách jsme se těšili celý týden. Pěkné hřiště a početná divácká návštěva vše ještě umocnilo naší chuť získat dnes tři body. Do utkání jsme nemohli vstoupit lépe. Po deseti minutách jsme díky dvěma brankám uzdraveného Pánka vedli 2:0 a vypadalo to na pohodový zápas. Zásmuky po druhé brance zapnuly a začaly nám svou hrou dělat velké problémy. Celý tým se držel taktiky a odolával, co to jen šlo, a když něco prošlo na bránu, tak nás podržel skvěle chytající Skočdopole. V poločase Csaplárova past jako vystřižená. Druhý poločas jsme začali ze zabezpečené obrany a chtěli pronikat rychlé protiútoky do soupeřovy otevřené obrany. Vše se dařilo do 70. minuty, kdy po pěkné akci soupeře po pravé straně snížili domácí na 2:1 a bylo zaděláno na drama. Naštěstí jsme nijak nebláznili a po jednom z našich výpadů a faulu na Pánka proměnil penaltu Dittrich. A v závěru utkání po rohovém kopu si domácí hráč srazil balón do vlastní sítě. Za tři body jsem strašně rád, výhra se nerodila vůbec lehce, protože Zásmuky mají velice dobrý tým. Utkání to bylo z obou stran tvrdé, ale férové, k čemuž výborným výkonem pomohl i hlavní rozhodčí Trumpus. Závěrem chci poděkovat jak hráčům za perfektní výkon, tak i našim fanouškům, kterých dorazilo opravdu veliké množství a vytvořili nám, dá se říct, domácí prostředí,“ uvedl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

„Nevyšel nám vůbec vstup do utkání. V prvních deseti minutách jsme dvakrát inkasovali a to hosty posadilo na koně. Výsledek vypadá jako jednoznačná záležitost, ale nutno podotknout, že Libodřice měly stoprocentní úspěšnost v zakončení. Dvě šance na začátku utkání rovná se dva góly. Třetí padl z penalty, bohužel pár minut poté, co Dotter vstřelil kontaktní gól na 1:2. Čtvrtý gól v závěru utkání, který už nic neřešil, byl pro nás smolný, když se od našeho hráče odrazil míč do prázdné branky. Ještě bych vyzdvihl výkon Hopáka (Skočdopole – pozn. red.) v brance Libodřic, který odchytal snad svůj životní zápas. Za mě patří jednoznačně do sestavy tohoto kola,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 70. Dotter – 7. a 10. Pánek, 75. Dittrich z PK, 88. vlastní Kraus. Poločas: 0:2.

Zásmuky: Hurt – Kraus, Čapek, J. Martínek, P. Bárta – Bellada (60. Zimmermann), Pechar, Lindner, Jahoda – Pavlík, Dotter.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško, Batelka, Dittrich – Košík, Kovařík, Hovorka, Pohanka (80. Pěkný) – Lazaryev (84. Lanc), Pánek (88. Škopek).

Velký Osek – Ratboř 4:3

„Na rozdíl od minulých zápasů nám nevyšel začátek. Hráli jsme špatně, doslova se dá říct, že jsem kluky nepoznával. Naštěstí poločas skončil remízou. V druhé půli jsme hráli již lépe, ale celkově nám zápas moc nevyšel. Spokojenost panuje hlavně se ziskem tří bodů,“ oddechl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Začátek zápasu patřil nám, ale postupně si Velký Osek vypracoval poměrně jasnou územní převahu. Ve druhém poločase se nám naopak vstup nepovedl a to rozhodlo zápas. Další důvod prohry jsou naše nevyužité šance, měli jsme jich asi víc než Osek, ale bohužel on ty svoje proměnili. Herně to bylo lepší než minulý týden, ale na body to bohužel nestačilo,“ posteskl si stoper Ratboře Radek Biško.

Branky: 34., 52. z PK a 67. Sodoma, 47. A. Novák – 30. Kovařík, 56. Horák, 77. Švarc. Poločas: 1:1.

Velký Osek: Durdil – Kalaš (67.Teplý), Svoboda, Šmiřák, Šátek (78. Černý) – M. Koška, A. Novák, Žilka, J. Koška (46. Tvrzník) – S. Karban, Sodoma.

Ratboř: Poláček – Vohnický, Biško, Kemza, Kopecký (17. Goga) – Uher (68. Brant), Švarc, Zdeněk, Horák – Kovařík, Hrstka (46. Merta).

Červené Pečky – Polepy 3:0

„Do zápasu jsme nastoupili v nejsilnější možné sestavě a to se projevilo i na hřišti. Řekl bych, že jsme měli devadesát minut hry pod kontrolou. Zápas nabídl dvě jasné penalty, na každé straně jednu. My tu svoji proměnili, Polepům ji skvělým zákrokem Svoboda lapil. Hosté nakonec branku vstřelili, ale rozhodčí po chvilce gól neuznal. Udělali jsme 17 bodů v řade, jsme na vítězné vlně a míříme k záchraně v soutěži. Polepům děkuji za pěkný zápas a přeji jim hodně štěstí v posledních kolech,“ řekl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Vyráželi jsme na derby do Červených Peček, jehož důležitost byla umocněna tím, že se hrálo o šest bodů. I přes personální krizi, kdy jsme na zápas opět vyráželi sotva v jedenácti lidech, jsme byli odhodláni bodovat. Zápas se od začátku nevyvíjel příliš dobře, soupeř byl běhavější a agresivnější než my, někdy to bylo za cenu i nehezkých faulů, ale zkrátka nám to znepříjemnil. Ve druhé půli jsme se trochu zlepšili a vypracovali si nějaké brankové příležitosti. Na hřiště se obětavě podíval i zraněný Kuchař, který vystřídal útočníka Hynka, který opouštěl hřiště kvůli, doufejme, lehkému zranění lýtka. Byl to právě Kuchař, kdo pro nás dokonce vybojoval pokutový kop, který jsme ovšem neproměnili. Následně jsme i vstřelili branku, kterou pan rozhodčí Sedláček nejprve uznal, ale po asi dvou minutách nátlaku domácích hráčů, my už byli na vlastní půlce připraveni pokračovat ve hře, branku odvolal. Náš výkon byl v tomto zápase špatný a bodovou ztrátu jsme si zasloužili. Soupeř byl hladovější a tvrdě pracoval. Příští týden hrajeme zpět doma proti Velkému Oseku, kde musíme navázat na dobrý výkon proti Zásmukám a opět bodovat,“ konstatoval trenér Polep Ondřej Dvořák.

Branky: 4. Kulhánek, 67. Mommers z PK, 83. Hradílek. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Svoboda – Hanousek, Křelina (50. Přiklopil), Maršík, Bulíř – Rauch (66. Zientek), Krupička, Hejduk, Mommers – Kulhánek (85. Semotam), Hradílek.

Polepy: Barták – Kvasil, Pych, V. Kočí, Richter – Dohanič, Sixta, Kmoch, Doležal – Slezák, Hynek (60. Kuchař).

Cerhenice – Tuchoraz 0:7

„Na obou stranách chybělo hodně hráčů a úroveň zápasu tomu odpovídala,“ podotkl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„I když jsme věděli, že se Cerhenicím moc nedaří, nic jsme nechtěli podcenit. Bohužel jsme na zápas odjeli opět ve dvanácti lidech. Dokonce jsem se musel opět napsat na lavičku i já. Musím přiznat, že soupeř byl v začátku nebezpečný. V jedenácté minutě si postavil trestňák Marc a krásně se trefil. Devět minut poté se opět trefil Marc a soupeřova hra šla rapidně dolů. Marc se do poločasu trefil ještě dvakrát. V 60. minutě jsem do zápasu musel zasáhnout a utvrdil se v tom, že jsem kopačky pověsil na hřebík včas. Smekám před soupeřem. Do poslední minuty se snažil,“ uznal trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 11., 20., 36. a 43. Marc, 69. Šedina, 76. Votoček, 78. Borovička. Poločas: 0:4.

Cerhenice: Link – K. Charouzek, Nykodym, D. Kuric, Michálek – Koníček, Klucska, Čerych (75. M. Kuric), Puk – P. Charouzek, Černý (53. Uxa).

Tuchoraz: Matoušek – Brychsí (60. Liga), Flieger, Pokorný, Hozman – Šedina, Borovička, Kliment, Šafář (23. Mučka) – Marc, Votoček.

Krakovany – Štítary 4:0

„Příkaz zněl jasně, pozorně bránit hlavně střelecky disponované bratry Umany, což se nám v průběhu celého zápasu podařilo.Od začátku Štítary měly určitě větší procento držení míče, ale do vyložených příležitostí jsme je nepouštěli. Naopak, díky rychlým protiútokům a v tomto utkání dobré produktivitě jsme v prvním poločase proměnili naše příležitosti, když se dvakrát trefil David Chvojka a jednou jeho bratr Lukáš. Druhý poločas jsme pokračovali v pozorné obraně a do konce utkání udrželi čisté konto. Deset minut před koncem navýšil naše vedení Dostál. Z mého pohledu jsme v tomto utkání podali asi jeden z nejlepších výkonů v sezoně a získali další důležité body se soupeřem, který patří do horního patra tabulky,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Pokud se v soutěži chceme prezentovat výkonem jako nyní, nemáme v okresním přeboru co pohledávat. Bez chuti, zájmu, bojovnosti se opravdu hrát nedá. Přišlo mi, že jsme se přišli jen vyprdět po obědě a udělat si žízeň na podvečerní derby. Krakovanům gratuluji k naprosto zaslouženému vítězství. Byly ve všech směrech lepší. Náš výkon je pro mě obrovským a těžko pochopitelným zklamáním,“ posteskl si trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 2. a 27. D. Chvojka, 38. L. Chvojka, 81. Dostál. Poločas: 3:0.

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Horák (85. Šanc), Kozel, D. Chvojka (73. Sixta), Beneš (70. Strejcius) – Dostál, L. Chvojka.

Štítary: Lepší – Nejman, Jedlička, Šín, Jonáš (60. F. Hoření) – A. Machurka, Miškovský, Vlášek, B. Uman – Opolzer (70. Jandák), S. Uman.

Nučice – Nová Ves 4:2

„Zápas byl pro nás jako z hororu. Sedmá minuta a 0:2. Naštěstí jsme okamžitě dali kontaktní gól. Oba týmy hrály nahoru a dolů, takže bylo vidět spoustu dalších šancí. Naštěstí náš brankář a obrana už žádné góly nedostala a my dali další tři a zaslouženě zápas otočili. Bohužel se nám zranil další klíčový hráč a kapitán, tak doufáme, že to nebude vážnější problém. Děkuji všem za nasazení a že to nevzdali,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„Do zápasu jsme vstoupili tentokrát nabuzení a s jasným cílem získat tři body, které by nám pomohly se vyhoupnout o stupínek výš. Začali jsme velmi aktivně a hned v úvodu vstřelili dvě branky. Mužstva hrála velmi aktivně a tak o střelecké pokusy nebyla nouze. Bohužel jsme dostali gól po prohraném souboji z rozehrané standardky a dva góly, kdy jsme proti sluníčku neměli šanci něco vidět a dvakrát nám to smolně propadlo do brány. Druhá půle byla opět aktivní z obou stran, bohužel sudí Kumstát druhou půli viděl jen naše fauly na soupeře. Samostatný únik Fialy zastavil domácí pomezní zdvihnutým praporkem až po několika vteřinách těsně před zakončením, stejně tak nám nebyl uznán vyrovnávací gól díky údajnému ofsajdu. Otáčení faulů a přehlížení nedovolených zákroků soupeře vedlo k několika našim žlutým kartám, což vyvrcholilo faulem na Linarta, který nebyl odpískán. Hra byla přerušena až poté, co zůstal ležet na trávníku a pro zranění nedohrál. Konečně, když jsme měli chuť hrát a získat nějaké body, tak nám to rozhodčí nedovolil. Chápu, že sudích je málo a stěží se dávají dohromady, vážím si jejich práce a vím, že to nemají vůbec jednoduché, ale když vám přijede pískat pan Kumstát a ještě tímhle stylem, tak máte chuť odejít ze hřiště a nekazit si konec víkendu něčím, proti čemu se nedá bojovat,“ zlobil se hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 9. Kočí, 18. Šulc, 37. a 90. Kubalík – 2. Linart, 7. Kopecký. Poločas: 3:2.

Nučice: Krutský – Nevšímal, Šulc, Chromý (53. Novák), Vlasák – Jícha, Zápotocký, Jelínek, Kulhavý (58. Bradáč)– Kočí, Kubalík.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, Šmejkal, L. Vokřál, Sklenařík (60. Navara) – Starý, J. Vokřál, Babický (78. Kadečka), Linart (87. Molnár) – Čech, Fiala.

