Libodřice – Pečky B 5:2

„Ačkoliv může výsledek vypadat jednoznačně, výhra se nerodila vůbec jednoduše. Prvních deset minut jsme vůbec nehráli a po dvou našich obrovských chybách, kdy šel soupeř dvakrát sám na bránu, jsme naštěstí dostali jen jednu branku. Po nešťastném úvodu se naše hra zvedla a do konce poločasu jsme diktovali tempo. Dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance, ze kterých jsme do poločasu vytěžili tři góly. Zápas se vyvíjel v nás prospěch a otěže zápasu jsme měli ve svých rukách. Bohužel ve druhém poločase jsme už nenavázali na dobrý výkon z druhé poloviny poločasu prvního. Po zvýšení na 4:1 naše hra uvadla a mysleli jsme si, že se soupeř porazí sám, ale ten nesložil zbraně, snížil a měl minimálně ještě dvě dobré šance. Nám dal klid až gól na 5:2 asi tři minuty před koncem. Zápas jsme zvládli výsledkově, ale hra není stále podle mých představ. Chtěl bych, abychom soupeře přehráli fotbalovostí a věcmi, které nám jdou v tréninku, a ne to takhle urvali silou. Musím pochválit soupeře, který, přestože prohrával, nesložil zbraně a pral se o co nejlepší výsledek. Závěrem musím vyzdvihnout výkon Pánka, který tři góly dal a zbylé dva pro své spoluhráče připravil. Po zranění podal výborný výkon,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„V 6. minutě jsme se dostali po chybě domácí obrany do vedení. Jenže jsme i my v 18. minutě udělali hned dvě chyby a domácí nás za ně potrestali. V první půli jsme si už moc šancí nevytvořili, a domácí přidali ještě jeden gól z trestného kopu. Ve druhé půli jsme se chtěli pokusit zápas ještě zdramatizovat, šance jsme si i vytvořili, ale nedokázali je proměnit. A samozřejmě přišel trest ze strany domácích, kteří navýšili stav až na 5:2,“ posteskl si trenér Peček B Karel Holub.

Branky: 18. Strejček, 18., 23. a 58. Pánek, 87. Hovorka – 6. a 88. Vavák. Poločas: 3:1.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Němec, Šafránek (58. Suchý), Dittrich – Pohanka (46. Krejčí), Beníšek, Hovorka, Strejček – Pánek, Košík (46. Matějka).

Pečky B: Cmár – Malý, T. Holub, Modrovič, Soukup (65. Bortlík) – Janeba, Kuchař, Buřič, Kašpárek (60. Moravec) – D. Konůpek, Vavák.

Bečváry – Červené Pečky/Pašinka 1:3

„První poločas byl vyrovnaný a oba týmy si vytvořily šance, které ale zůstaly nevyužity. Druhá půle byla na branky bohatší. Do vedení šli hosté, nám se ale podařilo brzy srovnat. Pak bylo naší snahou strhnout vítězství na naši stranu. Bohužel hned po naší nevyužité šanci přišel trest a hosté šli do vedení, to běžela 86.minuta. Po dalším okně v naší obraně jsme dostali další lacinou branku. Tento zápas nás dost mrzí. Doma jsme chtěli uspět a myslím, že to bylo v našich silách. Bohužel se stále potýkáme s velkou absencí hráčů. Ale to je náš dlouhodobější problém, který si musíme vyřešit,“ posteskl si trenér Bečvár Josef Kuba.

„Na rozdíl od minulého zápasu jsme se sešli v sestavě, která nabízela několik variant hry, a to se ukázalo jako klíčové. Měli jsme dobré varianty ke střídání, dobře jsme zvolili taktiku a styl hry. V prvním poločase to byla taková oťukávačka, poměrně dost nepřesností na obou stranách. Možná jsme měli lehce větší herní převahu a více jsme se snažili prokombinovat do vápna soupeře. Na druhou stranu Bečváry hrály rychle do útoku a jen díky chybám při bránění jsme je pustili do šancí. Na obou stranách bylo k vidění několik šancí ke vstřelení branky, ale bez úspěchu. A to, i když na obou stranách stáli tváří v tvář jak Zientek Stoupovi, tak hráč Bečvár Linhartovi, oba mířili mimo. I proto se do šaten šlo za stavu 0:0. Do druhého poločasu jsme si vyříkali drobné chybičky, vyhodnotili jsme si, kde nám soupeř nechává volnost a kde naopak chybujeme a na rozdíl od minulých zápasů se nám to povedlo. Byli jsme efektivní i efektní. Jako jednotlivci jsme si po většinu času plnili dané úkoly a jako tým jsme to dotáhli, to mě ohromně těší. Svoboda se dokázal prosadit třikrát a pokaždé jinak, z individuální akce, po hezké kombinaci přes střed hřiště dal třešničku na dort a na závěr po přiklepnutí od Zákouckého prostřelil vyběhnutého Stoupu z půlky půlky. Je pravda, že nám ke vstřelení branek hodně pomohly Bečváry svou otevřenou hrou po vyrovnaní na 1:1, kdy se tlačily hodně do útoku. Měly několik nepříjemných rohů a závarů před brankou Linharta. Dokázali jsme vše ubránit a vyhrát. Vítězství jsme si zasloužili, jeli jsme si pro něj a povedlo se. Nerad vychvaluji individuality, ale po zápase si zaslouží velkou pochvalu osa Klas, Podnecký, Svoboda,“ řekl hrající trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 67. Slezák – 62., 86. a 87. Svoboda. Poločas: 0:0.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, Čáslava, Slezák – P. Kuba, M. Kšírl, Horáček, Kenardžiev – Černý, Brunclík (75. J. Kuba).

Červené Pečky: Linhart – Eszenyi (46. Carda), Bílý, Klas, Bulíř – Podnecký, Adamec (63. Zákoucký), Zientek – Převrátil (67. Vondráček), Svoboda, Kubelka.

Krakovany – Velim B 1:2

„Se soupeřem, který určitě není náhodou na špičce soutěže, jsme sehráli naprosto vyrovnanou partii a až do konce utkání jsme živili naději na bodový zisk. Na začátku a na konci první půle jsme obdrželi takřka totožné branky, kdy odražený míč po standardní situaci našel volného hráče na velkém vápně, který nedal našemu brankáři šanci. Nám se podařilo za stavu 0:1 vyrovnat šťastným gólem, kdy si Chvojkův centr srazil soupeřův hráč do vlastní sítě. Druhý poločas jsme soupeře dostávali pod tlak, ten hrozil z rychlých protiútoků, které jsme někdy se štěstím ustáli. I přes porážku zaslouží naši hráči za výborný přístup k tomuto utkání pochvalu,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Další důležité vítězství s tradičně kvalitním soupeřem. První půle byla vyrovnaná, i tak jsme po rychlé akci a střele zpoza vápna vstřelili dvě branky. Naopak po třech chybách v řadě jsme si dali tak trochu vlastní gól. Druhý poločas byl z naší strany festival zahozených stoprocentních šancí, kdy jsme měli přidat tři čtyři branky. Na druhou stranu jsme domácí do žádné tutovky nepustili a i přes těsný výsledek je naše vítězství zasloužené,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 32. Chvojka – 10. Novotný, 42. Jelínek. Poločas: 1:2.

Krakovany: Douděra – Neruda, Tlučhoř, Kozel, Černý – Kutil, Olexa (63. Horák), Vodvářka (75. Novotný), Chvojka – Špinka, Dostál.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, Kyncl – Nedbal (83. O. Vokřál), Jelínek, Jehlička, Zajíc (46. Němec) – Kukal (46. Kovařík), Novotný.

Ratboř – Jestřabí Lhota 2:2 (PK 5:4)

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, z naší strany první poločas chaotická hra. Hosté šli po zásluze do vedení. Ve druhé půli jsme inkasovali brzy druhou branku, což jsme nechtěli. Naštěstí se nám podařilo po chvíli vstřelit kontaktní gól a následně vyrovnávací. Ještě tam byly nějaké příležitosti, ale hosté je měli taktéž. Zápas došel do penaltového rozstřelu, ve kterém nám přálo štěstí,“ oddechl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Do Ratboře jsme dorazili bez zraněného Málka, Krajíčka a Hrona, šanci dostali mladí hráči. Domácí měli balon více na svých kopačkách, my jsme hrozili z protiútoků, kdy jsme se dostali do zakončení po akcích ze stran. V 16. minutě se dostal k míči za obranu Krupka, který se nemýlil. Domácí se poté tlačili do několika nebezpečných zakončení. Na poslední chvíli je zastavili naši obránci, nebo je pochytal brankář Foršt. Ke konci prvního poločasu krásně zatáhl míč Kubíček a po jeho střele se prosadil mladý Zadražil. Bohužel branka pro ofsajd nebyla uznána. Druhou půli jsme začali aktivně, hned po třech minutách hry se po centru z pravé strany dostal míč k Robovskému, který navýšil skóre. Po vstřelené brance jsme si ale vybrali slabší chvíli, kdy jsme byli nedůslední a soupeř během pěti minut vyrovnal. V dalším průběhu se skóre po šancích domácích, ani po našich závarech v soupeřově vápně neměnilo, šlo se tedy na penalty. Bohužel nám tentokrát penalty nevyšly a vezeme ze soupeřova hřiště jen bod. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, a doufám, že příští týden jim uděláme větší radost,“ uvedl hrající trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 53. a 57. Uher – 16. Krupka, 48. Robovský. Poločas: 0:1.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Biško, Kopecký (17. M. Adámek) – Uher, Mbemba, Kesner, Brant (67. Brtník) – Vohnický, Gembiczki.

Jestřabí Lhota: T. Foršt – Švanda, Kubánek, Klička, L. Týma – Mikeš, Kesner, Robovský, Kubíček – Zadražil, Krupka.

Tuchoraz – Štítary 0:3

„Po sérii nepovedených zápasů a hlavně slabých výkonů jsme zápas, byť ne v ideální sestavě, odehráli dobře. Po celý zápas jsme měli převahu a tlačili se na branku soupeře, ten ale hrozil z brejků a krásnou střelou se také ujal vedení. Bohužel po chybné přihrávce jsme soupeři darovali druhý gól a když brankář hostů skvěle vychytal Marcovu šanci, šlo se do šaten za pro nás hodně nepříznivého stavu 0:2. Druhou půli jsme znovu soupeře zatlačili, kopali spoustu rohů, ale branku hostů i z velkých šancí netrefovali. Gólový útočník nám chybí. V závěru už nám chyběly síly a po další chybě hosté zakončili do prázdné branky a zápas rozhodli. Nicméně hráčům nelze nic vyčítat, tentokrát zápas odmakali a naše hra už v některých fázích měla slušné parametry. Každopádně k sehrání důstojné role v soutěži nás ještě čeká hodně práce,“ je si vědom trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

„V tomto utkání šlo pro nás o hodně. Nutně jsme potřebovali bodovat. Chtěl bych kluky pochválit, protože od začátku jsme byli lepší. Ve 23. minutě otevřel skóre krásným gólem Přibyl, když vymetl šibenici. Za jedenáct minut nadvakrát dorazil míč do domácí branky aktivní Opolzer. V první půli nastřelil ještě Lukáš Kmoch ze 40 metrů břevno. Druhý poločas byl ve znamení neproměňování šancí našeho týmu. Třetí branky jsme se dočkali až v 72. minutě, kdy Kmoch po chybě domácí obrany a nahrávce od Opolzera dal domácím definitivní K.O. Domácím nechyběla bojovnost, ale větší fotbalovost byla na naší straně, takže po zásluze bereme tři body,“ uvedl vedoucí mužstva Štítar Roman Šubrt, který musel nahradit zdravotně indisponovaného trenéra Daniela Kmocha.

Branky: 23. Přibyl, 34. Opolzer, 73. L. Kmoch. Poločas: 0:2.

Tuchoraz: Volkov – Vosecký, Toman, Hozman, Šafář (46. Doležel) – Smola, Marc, Garnot (77. Sodoma), Moravec (74. Vančura) – Pokorný, Trnka.

Štítary: Lepší – Hoření, Jelínek, Dohanič, Přibyl – S. Uman, L. Kmoch (77. Šín), Spitzer, B. Uman – Opolzer, Horňáček (41. Huleš).

Kouřim – Nučice 2:2 (PK 2:4)

„Tato utkání bývají přehlídkou soubojů a ostrých slov a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Od začátku zápasu jsme si chtěli hrát svoje a celkem se nám to dařilo. Soupeř nám to neulehčil svojí hrou a ani rozhodčí tomu moc nepřidal na kvalitě. První poločas pro nás byl velmi smolný, když jsme neproměnili dvě vyložené šance a soupeř nás potrestal.. Celé utkání jsme byli lepší, ale neproměňováním šancí jsme se připravili o dva body,“ posteskl si trenér Kouřimi Jan Kočí.

„Nastoupili jsme se zbytečným respektem, Kouřim byla všude první a zcela nás přehrávala. Příliš gólových šancí si ovšem nevytvářela. Naopak ve 33. minutě po pěkné kombinaci zakončil Nevšímal. Kouřim hrozila hlavně rychlými kombinacemi, kdy Snížek a Královský z první rozdávali míče na rychlá křídla. Královský měl i největší příležitost prvního poločasu, ale z úhlu trefil pouze tyč. Ve druhém poločase domácí brzy srovnali, kdy pomezní neodmával zcela evidentní ofsajd a centrovaný míč si srazil nešťastně Šulc do vlastní sítě. Po nuceném střídání Snížka Kouřim přestala dominovat a hra se vyrovnala. Domácím se podařilo vstřelit branku až v 80. minutě, když Jícha zbytečně fauloval Královského a sám postižený penaltu proměnil. V 88. minutě zahrával Šulc trestný kop z pětadvaceti metrů, prudkou střelu Havránek vyrazil pouze před sebe a já už jsem měl snadnou práci uklidit míč do sítě. Poprvé v sezoně se nám podařilo vyhrát pokutové kopy, když domácí dvakrát netrefili branku a nám se naopak dařilo: Šulc, P. Zápotocký, Vlasák a Bradáč proměnili, pouze Kubalíkovi Havránek střelu chytil. Bohužel se nám takřka rozpadl kádr. V sobotu dostal červenou Novák v zápase B mužstva, V Kouřimi byl už ve 3. minutě odnesen Souček na nosítkách a bude muset na vyšetření s kolenem. Kočí zápas také nedohrál a uvidíme, jestli se dokáže dát dohromady do příštího zápasu. Trenér Krutský bude příští utkání také sledovat pouze z tribuny, protože byl vyloučen po protestech směrem k rozhodčímu,“ uvedl hrající člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 33. Šulc vlastní, 85. Královský z PK – 33. Nevšímal, 88. Vedral. ČK: 85. Krutský (Nučice, mimo hřiště). Poločas: 1:1.

Kouřim: L. Havránek – Tománek, Procházka, Svoboda, Hovorka – Keltner, Jirků, Světnička, Královský, Snížek (55. Klégr) – Dufek (22. Bělohlávek).

Nučice: Rybák – Kočí (90. Hervert), Šulc, Souček (3. Vedral), Jícha – Vlasák, Bradáč, Jelínek, Chromý – Kubalík, Nevšímal (89. P. Zápotocký).

Plaňany – Tuklaty 2:1

„Vyhraný a jasný zápas jsme si zbytečně sami zkomplikovali a na konci se báli o výsledek. První poločas jsme soupeře k ničemu nepustili a zaslouženě vedli 2:0. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší a mohlo být po zápase. Další šance jsme ale nevyužili. Druhý poločas pokračoval v našem festivalu neproměněných šancí. Pak jsme soupeři dovolili snížit a konec utkání zbytečně zdramatizovali. Chtěl bych poděkovat Michalovi Vinšovi, který nám pomohl nahradit našeho kapitána Petr Břichnáče, který měl pracovní povinnosti. Jedinou kaňkou bylo, že nám nevyšel tah s Dominikem Žembou, který měl oživit naši hru ve druhém poločasu, bohužel se ho nějakým způsobem podařilo vymazat rozhodčímu ze zápisu,“ kroutil hlavou trenér Plaňan Petr Málek.

Branky: 15. z PK a 37. Olah – 72. Kostak. Poločas: 2:0.

Plaňany: Hradecký – Čech, Freund, Vinš, Nágl – Klucska, P. Siruček, Kiewak (64. Koláček) , Lazaryev – D. Siruček, Olah (84. M. Jambor).

Tuklaty: Pazdera – Jansta, Patačik, P. Jambor, Kostak – Mazur, Kassa (66. Klepetko), D. Čermák, R. Čermák (46. Pytloun) – Starosta, Pígl.

Sestava kola: Rybák (Nučice, 1) – Vinš (Plaňany, 1), J. Vlk (Velim B, 1), Klas (Červené Pečky, 1) – Robovský (Jestřabí Lhota, 1), L. Kmoch (Štítary, 1), Uher (Ratboř, 1), Olah (Plaňany, 2) – Pánek (Libodřice, 1), Opolzer (Štítary, 1), Svoboda (Červené Pečky, 3)