Vlastimil Konhefr (trenér): Po dvou letech nemáme problém, jestli spadneme. Nikdo asi nečekal, že budeme tak vysoko. Vlastně ani já. Na začátek sezony jsme měli těžký los, kdy jsme hned na úvod jeli do Velimi, pak doma hostili Kouřim a poté přišlo na řadu derby proti Krakovanům, kde se hrálo ale jen 32 minut. Zranil se domácí hráč a náš stoper Martin Živný, který teď čeká na druhou operaci kolene. Doufám, že se dá brzy dohromady, aby byl zase s námi. Tréninky jsme uzpůsobovali podle toho, jak kdo chodí do práce, ale scházeli jsme se docela ve velkém počtu, hlavně v pátek před mistrákem. V dohrávce jsme Krakovany porazili a udrželi jsme se na špici. Následně k nám nepřijela Tuchoraz, což nepochopím, jak v okresním přeboru nemůže soupeř dorazit. První klopýtnutí přišlo v Ratboři. Po dalších zápasech jsme se těšili do Nučic, kde se hrálo o podzimního mistra. Po nejlepším týmovém výkonu jsme vyhráli. Když v posledním kole Nučice prohrály v Tuchorazi a my doma po hektickém druhém poločase porazili neoblíbené Libodřice, mohli jsme slavit. Chtěl bych poděkovat hráčům a našim fanouškům, kteří nás jezdí podporovat i na zápasy k soupeřům.

Nučice

Jan Vedral (univerzál a člen výboru): Naší ambicí není postup, přestože máme kvalitní hráče, kteří by na to měli. Chybí jim však zkušenosti a také tréninková morálka. Bylo to vidět hlavně v závěru soutěže, kdy jsme byli dopředu prakticky bezzubí. Naopak úvod soutěže nám vyšel perfektně a v první osmi zápasech jsme nenašli přemožitele. Myslím, že druhá příčka je pro tuto sezonu strop. Jako úspěch bereme obhajobu třetího místa. V týmu nemáme žádné placené hráče a fotbal chceme hrát pro radost. Velmi dobré výkony odváděl celý tým, nemáme založený systém na individualitách, ale na tom, že jeden zabojuje za druhého.

Velim B

Jiří Ptáček (trenér): Vstup do soutěže se nám tentokrát nevydařil. V prvních šesti kolech jsme čtyřikrát prohráli, z toho třikrát doma. Naše výkony byly jako na houpačce, navíc nás stejně jako po celý podzim trápilo proměňování stoprocentních šancí. Výsledkový zlom nastal v domácím zápase proti Červeným Pečkám, kdy jsme gólem v poslední minutě otočili stav z 1:3 na 4:3. Od této doby jsme kromě jednoho utkání vše vyhráli, navíc zápasy s Nučicemi nebo Kouřimí měly z naší strany kvalitu. Skončili jsme nakonec na třetím místě, i proto lze podzimní část hodnotit převážně pozitivně. Všem hráčům patří poděkování.

Kouřim

Vladimír Malinovský (trenér): S podzimem jsme maximálně spokojeni. Umístění je více než dobré, čtvrtá příčka je odrazem našich výkonů. Já osobně jsem tak dobré umístění ani nečekal. A to hlavně proto, že jsme se museli v úvodu sezony obejít bez stálic Tománka a Snížka. To byly citelné ztráty, a Milan Tománek vlastně odehrál jen pět utkání a ještě ne celých. Až na druhé kolo v Žiželicích jsme zachytili start sezony a díky tomu se mužstvo nastartovalo. Postupně rostly výkony některých hráčů. Velice mě těší to, že se prosazovali útočníci. Jan Keltner dal sedm gólů, Tomáš Dufek dokonce třináct. Ale oba jich mohli mít na svém kontě ještě více. Může se zdát, že jsme měli špatný konec sezony, ale tak strašné to určitě nebylo. Prohráli jsme v Nučicích, kde jsme byli rovnocenným soupeřem. Pak přišel doma kolaps s Libodřicemi, ten zápas se nám vůbec nepovedl. Ale myslím, že byl takto nepodařený jediný. No a v dalším kole jsme prohráli těsně 0:1 ve Velimi, kde jsme sehráli také výborné utkání. To jsme potvrdili v závěrečném kole, kdy jsme s přehledem porazili Bečváry. Mužstvo zaslouží pochvalu za celý podzim. Za docházku i tréninkovou morálku, za povedené zápasy, za chuť vítězit. Vyzdvihovat jedince by nemělo smysl, všichni táhli za jeden provaz, a tak to musí být. Naše výhry byly týmovou záležitostí.

Jestřabí Lhota

František Machurka (trenér): Podzim nutno rozdělit do dvou částí. V první, do sedmého kola, jsme získali pouze šest bodů. A kromě Dobrého Pole a Libodřic jsme v pěti ostatních zápasech dali jen jeden gól. Ve druhé části, ze šesti zápasů, jsme ztratili pouze jeden bod a nastříleli dvacet dva branek. Příčin je víc. Změny v sestavě, rozlosování, sehranost. Stále nám funguje bezchybná spolupráce mezi dorostem, béčkem a áčkem. Nutno poděkovat trenérům všech sedmi družstev, od béčka až po školičku, za jejich obětavou práci. Dále hráčům, divákům a výboru, který všechno výborně organizuje. V oddíle panuje velmi dobrá atmosféra. Přeji všem příznivcům fotbalu hodně zdraví a ještě víc čistých zápasů. V poslední době se situace zlepšila. Děkujeme.

Ratboř

Tomáš Kratochvíl (asistent): Do okresního přeboru jsme se vrátili po několika letech. Po prvních třech zápasech soutěže jsme byli bez bodu, ač jsme mohli určitě nějaký ten bodík urvat. Nebylo to pro mužstvo ideální. Byla to nováčkovská daň. V této soutěži jsou mužstva o dost zkušenější, než proti kterým jsme pravidelně nastupovali o třídu níže. To jsme si včas uvědomili a poté se hra zlepšovala. Kluci na place ukázali, že se v Ratboři fotbal stále umí hrát. Přicházely úspěchy, ale také zbytečné ztráty bodů. Asi nejlepší zápasy jsme odehráli jak ve Velimi, tak doma proti Kouřimi, respektive proti Žiželicím. Z herního projevu řadím tato mužstva mezi nejlepší. V podzimní části se nám tak podařilo uhrát 21 bodů, mohlo jich být více, ale na druhou stranu i méně. Za tento počet a umístění v tabulce jsme rádi. Teď nás čeká pauza, kluci si odpočinou, popřípadě se určitě bude někdo připravovat individuálně. V lednu nám začne příprava, odehrajeme nějaké přípravné zápasy a doufám, že do jarní části nastoupíme v plné síle. Na závěr bych chtěl poděkovat našim klukům za přístup a odvedenou práci na hřišti.

Libodřice

Lukáš Lanc (trenér): Podzimní část sezony se nám nevydařila podle našich představ, nedokázali jsme navázat na velmi dobré loňské výkony. Naše hra byla mnohdy kostrbatá, tomu také odpovídá sedmé místo a dvacet bodů. Máme kvalitní mužstvo na to, aby těch bodů bylo víc, ale někteří hráči si musí uvědomit, že pravidelný trénink a fyzická připravenost jsou prostě potřeba i na okresní přebor. Nevyrovnané výkony, to byl náš hlavní problém. Kvalitní utkání jsme odehráli v závěrečných zápasech proti Velimi, Kouřimi a Krakovanům. Naopak doslova herní propadáky mohli naši fanoušci vidět v Tuklatech, Ratboři a doma proti Bečvárům. 39 vstřelených branek mě těší, nikdo nemá víc, pouze lídr soutěže Žiželice mají stejně, naopak 27 obdržených a často laciných branek je pro mě příliš. K lídrům mužstva patřili tradičně Sova s Pánkem, v dobré formě odehráli podzim také Pohanka s Beníškem. Pokud se chceme v tabulce a hlavně výkonech posunout, tak tvrdá zimní příprava bude nutností. Poděkování patří našim fanouškům za věrnou podporu, Ondrovi Beranovi, který kluky fyzicky dobře připravoval, a také všem, co se o fotbal v Libodřicích starají.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér): Z prvních čtyř utkání, kdy jsme hráli třikrát na půdě soupeře, jsme získali pouze tři body po vítězství v Bečvárech. Určitě nás mrzí porážka po špatném výkonu v Tuchorazi. Následujících sedm zápasů jsme neokusili porážku v základní hrací době, což nám přineslo šestnáct bodů za čtyři vítězství a tři remízy. O jednu remízu mohlo být méně, když jsme neporazili Tuklaty. Po hře na jednu branku jsme se střelecky neprosadili. Poslední dvě utkání nás nezastihla v dobré formě a vzhledem ke kvalitě soupeřů jsme nezískali ani bod. Celkový zisk 19 bodů a umístění v prostředku tabulky odpovídá kvalitě stávajícího kádru. Úroveň soutěže se oproti loňské sezoně vyrovnala, což je vidět zejména v prostřední části tabulky. Na jaře očekávám zejména velký boj o nesestupové pozice. Poslední jsou momentálně Bečváry, což zdaleka neodpovídá kvalitě hráčů. Žiželice se současným kádrem hráčů mají kvalitu na to, aby soutěž vyhrály.

Tuklaty

Jiří Halgaš (trenér): Podzimní část soutěže jsme se 17 body zakončili na devátém místě, s čímž musíme být asi spokojeni. I když nejen podle mého názoru to mohlo být ještě o něco lepší. Myslím si ale, že máme rozhodně na to, abychom se pohybovali ještě o něco výš, ale k tomu je potřeba aspoň dvakrát v týdnu pořádně potrénovat, a to po celou sezonu, a ne jen v jejím začátku. Do mužstva výborně zapadly naše tři letní posily Radek Časta, Mára Jansta a dělostřelec Martin Šindelář. Chtěli bychom v zimním období přivést ještě alespoň dva mladé hráče, aby jsme trošičku snížili náš věkový průměr. Hráčem podzimu z našeho týmu bych si dovolil zvolit Davida Jambora, který odehrál podzim ve velkém stylu. O korunku krále střelců bojuje Šindelář, který nasázel 12 branek a jen jednu ztrácí na čelo. V brance předváděl tradičně spolehlivě výkony Pepa Pazdera. Jinak všem hráčům děkuji. Závěrem děkuji vedení klubu za podmínky, které pro nás vytváří. Dík patří také V. Barešovi za famózní servis a nádherný pažit, který nám leckdo závidí. A samozřejmě našim fanouškům patří velký dík.

Plaňany

Tomáš Freund (asistent): Sezonu jsme začali na výbornou, nikdo to z nás nečekal. Bohužel přišla zranění a nečekané absence a my se v tabulce propadali níž a níž. V posledních pěti zápasech se u nás projevilo také to, že jsme přestali trénovat. Bohužel jsme na desátém místě. Podle mého jsme ale klidně mohli skončit šestí. Nyní náš čeká příprava, která tradičně proběhne na obecním multifunkčním hřišti. Dále budeme chodit do posilovny a na spinning. Hráčem podzimu v našem týmu byl Jan Olah.

Červené Pečky/Pašinka

Miloš Löwe (trenér): Jako nováček okresního přeboru jsme vstoupili do soutěže výborně. Po čtyřech odehraných utkáních jsme získali 9 bodů a s cílem získávat postupně další vydřené body. Naše sdružené mužstvo sčítá již dohromady 29 hráčů, kteří se vystřídali během podzimu na hřišti. Bylo celkem za podzim 2019 odtrénováno 34 tréninkových jednotek a celkem sehráno 13 mistrovských zápasů. S docházkou na tréninky nejsem vůbec spokojený, ať už to jsou pracovní důvody, nebo spousta zranění během sezony. Ve všech zápasech jsme se soupeři zdatně drželi krok, vyjma utkání v Krakovanech, kde jsme dostali obrovskou lekci z produktivity. Naším cílem je přivést do našeho týmu ještě nějaké posily, abychom se zachránili ve vyrovnaném a v kvalitním okresním přeboru. V toto doufáme všichni. Závěrem bych rád poděkoval Pavlovi Pospíšilovi za vynikající podporu, samozřejmě divákům, celému vedení a taktéž všem hráčům za předvedené výkony.

Dobré Pole

Ondřej Štefančík (trenér): Podzimní část nemůžeme hodnotit nijak pozitivně. I přes dobrou tréninkovou účast v přípravě a na začátku sezony jsme nebyli do soutěže fyzicky dobře připraveni, což se projevovalo v zápasech, kdy nám hlavně v závěru docházela síla, a proto jsme několik dobře rozehraných zápasů prohráli. Nedokázali jsme zvládnout ani sérii čtyř domácích zápasů v řadě, ze kterých jsme urvali jen tři body. Na jaře nás tím pádem čeká většina zápasů venku, kde se body nebudou sbírat lehce. Velká ztráta pro nás je obnovení zranění u Párala, který byl motorem zálohy. Během podzimu se nicméně pročistila atmosféra v kabině, máme dost času se připravit na jarní část a uděláme maximum pro to, abychom se odlepili od spodku tabulky.

Tuchoraz

Viktor Odráška (trenér): Po jarní záchraně soutěže doslova v hodině dvanácté se mužstvo doplnilo o tři hráče, přesto kádr zůstal i nadále poměrně úzký. Hlavně ale mladý a nezkušený, což se projevilo zejména ve vyrovnaných domácích zápasech. Z celkových čtrnácti hráčů tři překročili čtyřicítku, dva třicítku, věkový průměr zbylých se pak pohyboval lehce přes 20 let. V průběhu podzimu se pak do týmu úspěšně začlenilo pět dorostenců velice dobře hrající krajskou I. A třídu. Přesto se v průběhu podzimní soutěže ukázalo, že je generace třicátníků důležitá a nám prostě chybí. Letní přípravu jsme zahájili již v červenci a zaměřili ji zejména na herní činnosti a fyzickou připravenost hráčů. V přípravných zápasech se pak testovaly schopnosti hráčů na jednotlivých postech a hledala se vhodná sestava mužstva. Do soutěže jsme vstupovali s cílem záchrany, a pokud to bude jen trochu možné, být co nejdále od sestupových příček. Již první dva zápasy ukázaly, že by se nemuselo jednat o nereálné cíle. V Libodřicích i doma s Velimí byly body na dosah a nulové konto po těchto zápasech bohužel morálně ovlivnilo i náš výkon v Kouřimi, kde nás domácí doslova přejeli. Přesto jsme v dalším zápase po velice dobrém výkonu doma přetlačili silné Krakovany, ale to už nás stálo hodně sil a přišli jsme o několik zraněných hráčů. Další víkend jsme proto neodcestovali do Žiželic a poté prohráli na půdě posledních Bečvár, kde jsme sice byli fotbalovější, ale chybující a také naprosto nemohoucí v koncovce. Domácí zápasy jsme pak odehráli velice slušně, ale prohry o gól nebo dva na psychice mladého mužstva nepřidaly a venkovní slabé výkony a jednoznačné prohry v Jestřábce a Plaňanech nás pak poslaly pod slušnou deku. Přesto jsme i přes nešťastnou prohru v předposledním kole v Dobrém Poli dokázali oba poslední domácí zápasy s Červenými Pečkami a Nučicemi vyhrát a odrazit se ode dna tabulky. Bohužel v podzimní části sezony se projevila zejména nezkušenost mladého mužstva, která ve spojení se slabou psychickou odolností pramenila ve zbytečné gólové chyby a neproměňování vlastních šancí, což pak ve vyrovnaných zápasech rozhodlo v náš neprospěch. Častá zranění hráčů ovlivňovala sestavu a také na kvalitě mužstva nepřidala. Přesto jsme ukázali, že fotbal hrát dokážeme a věřím, že při vyvarování se zbytečných chyb, vyšším herním sebevědomí a lepší disciplinovanosti okresní přebor na jaře pro Tuchoraz udržíme.

Bečváry

Josef Kuba (trenér): S podzimní částí spokojeni určitě být nemůžeme. Máme jen šest bodů a krčíme se na posledním místě tabulky. Bylo jen málo zápasů, které by z naší strany snesly přísnější měřítko. Většinou jsme byli pro soupeře málo nebezpeční, nedostáváme se do šancí a bohužel jsme málo důrazní a zodpovědní i před naší bránou. A před oběma brankami se dělá výsledek zápasu. Takže za mne hrubá nespokojenost s podzimem. Ale určitě nic nevzdáváme, to můžu slíbit i za hráče. Ale musíme dost věcí změnit, abychom byli úspěšní. Musíme začít zimní přípravou, chtěl bych ji udělat náročnější než v předchozích letech. Když jsme před třemi lety postupovali z okresu, všechna mužstva jsme dokázali uběhat. To bohužel pro podzim neplatilo. S únavou přicházejí i nepřesnosti a ztráta koncentrace. I to byl důvod naší špatné bilance. I zranění hráčů někdy mívá původ v tréninku. Dobře trénovaný hráč je ke zraněním méně náchylný. Takže nás čeká dost práce, musíme se na jaro dobře připravit. Chtěl bych sehrát čtyři přípravná utkání, poslední určitě na přírodní trávě. Jsem přesvědčen, že hráči jsou si plně vědomi, v jaké jsme situaci a kde jsou její příčiny. Sami jsme se tam dostali, sami se z toho musíme dostat ven. V silách hráčů to určitě je, jen je potřeba to z nich opět dostat jako v době před třemi lety. Jsou to ti samí hráči, kteří dokázali vyhrát tuto soutěž. Teď ji musí zachránit.

Tabulky

Celkem

1. Žiželice⋌ 13 11 1 0 1 39:14 35

2. Nučice⋌ 13 9 1 0 3 28:16 29

3. Velim B⋌ 13 8 0 3 2 31:24 27

4. Kouřim ⋌ 13 7 2 0 4 33:23 25

5. Jestřabí Lhota ⋌ 13 7 1 0 5 34:17 23

6. Ratboř ⋌ 13 6 1 1 5 26:26 21

7. Libodřice ⋌ 13 6 1 0 6 38:26 20

8. Krakovany ⋌ 13 5 1 2 5 32:24 19

9. Tuklaty⋌ 13 4 2 1 6 30:31 17

10. Plaňany ⋌ 13 4 2 1 6 28:40 17

11. Č. Pečky/Pašinka⋌ 13 4 0 3 6 21:36 15

12. Dobré Pole ⋌ 13 3 0 1 9 23:45 10

13. Tuchoraz ⋌ 13 3 0 0 10 25:48 9

14. Bečváry⋌ 13 2 0 0 11 19:37 6

Doma

1. Kouřim ⋌ 7 21:11 18

2. Nučice⋌ 7 17: 9 18

3. Žiželice⋌ 6 20: 5 17

4. Libodřice ⋌ 7 29:14 15

5. Červené Pečky/Pašinka⋌ 7 15:11 14

6. Velim B⋌ 7 15:12 14

7. Ratboř ⋌ 6 13: 9 13

8. Plaňany ⋌ 7 17:16 13

9. Krakovany ⋌ 6 17: 8 9

10. Tuchoraz ⋌ 6 14:15 9

11. Jestřabí Lhota ⋌ 6 12:11 8

12. Tuklaty⋌ 6 16:16 8

13. Dobré Pole ⋌ 7 16:22 6

14. Bečváry⋌ 6 8:18 3

Venku

1. Žiželice⋌ 7 19: 9 18

2. Jestřabí Lhota ⋌ 7 22: 6 15

3. Velim B⋌ 6 16:12 13

4. Nučice⋌ 6 11: 7 11

5. Krakovany⋌ 7 15:16 10

6. Tuklaty⋌ 7 14:15 9

7. Ratboř ⋌ 7 13:17 8

8. Kouřim ⋌ 6 12:12 7

9. Libodřice ⋌ 6 9:12 5

10. Plaňany ⋌ 6 11:24 4

11. Dobré Pole ⋌ 6 7:23 4

12. Bečváry⋌ 7 11:19 3

13. Červené Pečky/Pašinka⋌ 6 6:25 1

14. Tuchoraz ⋌ 7 11:33 0