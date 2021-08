Bečváry – Krakovany 2:1

„Po dlouhé době se hrálo soutěžní utkání a myslím, že byla znát ta dlouhá pauza. První poločas moc fotbalové krásy nepobral. Soupeř šel do vedení po penaltě a ještě zahodil jednu velkou šanci. My jsme nastřelili tyč po dobře zahraném rohovém kopu. Pak jsme se ještě ocitli ve dvou velkých šancích, které bohužel zůstaly nevyužity. Do druhé půle jsme nastoupili aktivněji než soupeř, byla na mužstvu znát snaha o vyrovnání. Cítili jsme, že jsme na tom kondičně o něco lépe. Ve druhém poločase jsme soupeře do ničeho nepustili. Zazvonili jsme opět na tyč a pak ještě brankář hostí zlikvidoval samostatný nájezd. Odměna přišla až ke konci utkání. Srovnali jsme z penalty a o čtyři minuty později jsme rozhodli o našem vítězství. Jsem rád za tři body. Myslím, že jsme si je zasloužili. V příštích zápasech uvidíme, jak jsou na tom ostatní mužstva. Co s nimi tak dlouhá pauza udělala“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

„Dlouhá přestávka v soutěži zanechala evidentně stopy na úrovni utkání, které mělo velice slabou úroveň. V prvním poločase jsme se ujali vedení brankou Chvojky z pokutového kopu za faul na Nerudu. Další velkou šanci jsme neproměnili, když se nám podařilo přestřelit prázdnou branku. Ve druhém poločase jsme podali naprosto tristní výkon, čehož Bečváry využily a větší touhou po vítězství výsledek otočily,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 80. z PK a 84. Černý – 25. Chvojka. Poločas: 0:1.

Býchory: Kropáček – J. Kšírl, J. Kuba, Čáslava, M. Kšírl – P. Kuba, Kubín, V. Kšírl (46. Uher), Kenardžiev – Černý, Horáček.

Krakovany: Douděra – Kutil, Myška, Kozel, Černý – Horák (60. Špinka), Neruda (75. Šindelář), Chvojka, Strejcius – Dostál, Olexa (80. Chaloupka).

Libodřice – Štítary 3:1

„Utkání jsme zvládli výsledkově, ale herně nemůžeme být spokojeni. Sice nám chybí kvůli zranění a práci sedm lidí, ale na to se nechci vymlouvat. Pokud chceme hrát nahoře, tak takové utkání musí být rozhodnuté už první poločas. Do přestávky jsme měli vést minimálně o tři góly a byl by klid, ale soupeři jsme naší chybou umožnili snížit a udělali z toho zbytečně drama. Za tři body jsem rád, ale herně to musíme zvládat lépe,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

„Utkání jsme nezačali úplně šťastně. Po slabší chvilce našeho gólmana jsme se již v 6. minutě dostali do jednogólového manka. Poté inkasované brance nás domácí zatlačili, naštěstí dokázali proměnit z největších šancí pouze jednu. Deset minut před poločasem nás zpět do hry dostal Lukáš Kmoch, který nekompromisně proměnil pokutový kop. Po přestávce byla hra vyrovnaná až do konce, oba týmy měly několik šancí. Minutu před koncem jsme špatně rozehráli poslední roh a po naší ztrátě domácí definitivně rozhodli,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 6. Dittrich, 27. Pohanka, 89. Škopek – 36. L. Kmoch z PK. ČK: 82. Matějka (L). Poločas: 2:1.

Libodřice: Hradecký – Němec, Dittrich, Batelka, Patočka – Matějka, Hovorka, Volavka, Pohanka – Škopek, Košík (79. Lanc).

Štítary: Lepší – Machurka, Zelenka, Hoření (70. Horňáček), Přibyl (46. Opolzer) – Vlášek., L. Kmoch, Jelínek, Hetcl, B. Uman – Brdičko.

Jestřabí Lhota – Zásmuky 1:1 (PK 4:3)

„Před slušnou domácí kulisou jsme nastoupili do prvního mistrovského utkání. Hráči, realizační tým i fanoušci už byli natěšeni na ostrý zápas. Během letní přípravy jsme do týmu přivítali nové akvizice, Adama Hojdu, Matěje Trojana, Václava a Jirku Šámala,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„První poločas byl z naší strany velice slušný. Drželi jsme balon, dobře kombinovali a vytvořili si několik šancí. Za zmínku stojí šance Trojana, pěkná střela V. Šámala, kterou zlikvidoval hostující brankář nebo lob Kesnera, který skončil na břevně. První branka padla po standardní situaci, kdy míč do branky dotlačil Hron. Do druhého poločasu jsme nastoupili velice vlažně. Nedostupovali jsme soupeře a nechávali mu příliš prostoru. Soupeř nás po pěkné akci potrestal a vyrovnal. I přes náš další tlak a snahu vývoj utkání obrátit jsme vítěznou branku bohužel nevstřelili. Utkání dospělo k pokutovým kopům, ve kterých jsme byli šťastnější a bereme dva body,“ oddechl si Martin Mikeš.

„V prvním mistrovském utkání jsme jeli změřit síly po delší odmlce v okresním přeboru do Jestřabí Lhoty. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Začátek utkání to potvrdil. Působili jsme zakřiknutě a soupeř nás takřka dvacet minut nepustil z naší poloviny. Pak jsme se dostali trochu do tempa a začali hru srovnávat. V 35. minutě jsme po rohovém kopu inkasovali laciný gól a do poločasu zůstal výsledek 1:0 pro domácí. V přestávce jsme vystřídali a přineslo to ovoce. Jonáš přinesl do hry víc klidu v útoku a po krásné akci jsme v 51. minutě Jonášem srovnali. To nám vlilo krev do žil a ve zbytku utkání bylo vidět, že oba týmy chtějí tři body.Na obou stranách zůstaly šance ke skórování nevyužité, buď zásluhou gólmanů, nebo nepřesným zakončením. Došlo tedy na penalty, ve kterých byli domácí přesnější. I tak bod z prvního utkání s těžkým soupeřem bereme a zápas nám ukázal, na čem pracovat,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 35. Hron – 51. Jonáš. ČK: 87. Martínek (Z). Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Kubánek, Klička, Hojda (75. Švanda) – Krajíček, Kesner, V. Šámal, Kubíček – Krupka (55. Mikeš), Trojan (82. Svoboda).

Zásmuky: Terč – Vokáček, Sobotka, Pavlík, Kraus (46. Jonáš) – Čapek, Martínek, Sivák, Pěkný – Chábera (88. Skala), Vrablec.

Ratboř – Červené Pečky/Pašinka 4:1

„Všichni jsme se těšili na ostrý zápas po několika měsících. Ačkoliv nám vyšla letní příprava, tak jsme věděli, že první utkání nebude vůbec jednoduché. Ze začátku to bylo od nás trochu zbrklé, darovali jsme hostům dvě příležitosti ke skórování, ale pozorný Jeřábek nás podržel. Po našem důrazu na polovině hřiště se nám podařilo vstřelit první branku zápasu, ale po několika minutách jsem šli nesmyslně do deseti, kdy se musel ze hřiště poroučet Kopecký. Tahle situace nás semkla, kluci makali a bojovali, což přineslo další branky do hostující sítě. Hosté se v podstatě druhý poločas k ničemu nedostávali, až na penaltu, kterou proměnil Svoboda. Z naší strany to byl bojovný výkon, kluci ukázali bojovného ducha, za což jim patří velká pochvala a poděkovaní,“ uznal asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Prohráli jsme si zápas vlastními chybami. Z mého pohledu nám chyběla kvalita na krajích zálohy a při vyloučeni soupeře i absence kreativity v přechodové fázi,“ přiznal trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Dokud hrála Ratboř v plném počtu, tak jsme ji dobře napadali, bránili vysoko, čekali na chyby a z těch jsme měli čtyři tutovky, které jsme bohužel neproměnili. To nás stalo dobrý výsledek a asi i výhru. Po vyloučeni soupeř zjednodušil hru, hrál rychle nakopávané míče, my jsme se přizpůsobili a do dobře fungující obrany Ratboře jsme nedokázali proniknout kombinací ani brejkem,“ dodal Bílý.

Branky: 26. Vohnický, 52. Biško, 64. Kesner, 71. Teslík z PK – 75. Svoboda z PK. ČK: 27. Kopecký (R). Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kopecký – Kovařík, Teslík, Kesner, Gembiczki (67. Brant) – Vohnický (77. Uher), J. Adámek (46. Mbemba).

Červené Pečky: Linhart – Kaftan (72. Carda), Bílý, Maršík (64. Rytnauer), Bulíř – Hanousek., Zákoucký, Zientek, Zdeněk, Převrátil (64. Vondráček) – Svoboda.

Kouřim – Plaňany 4:4 (PK 5:3)

„Při příležitosti oslav 100 let jsme u nás přivítali atraktivního soupeře z Plaňan, který přijel k utkání již převlečen a pět minut před začátkem utkání. Vletěl na nás opravdu ve velkém stylu, když po prvním poločase vedl po třech rychlých brejcích 3:0. My neměli šťávu, nápad, koncovku. Prostě nic. Po přestávce jsme nastartovali motor jménem Snížek, který hattrickem zařídil vyrovnání, kterému nezabránila ani pochybná rozhodnutí pomezního Plaňan. Utkání došlo do penaltového rozstřelu. V něm jsme už nezaváhali a bereme bod navíc,“ řekl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„Před zápasem bychom byli s bodem asi spokojeni, po zápase jsme dost zklamáni. V poločase jsme vedli 3:0, přesto jsme nevyhráli,“ posteskl si trenér Plaňan Petr Šafránek..

„Rozhodly dvě události. Nejdůležitější byla, že se nám ve 20. minutě .zranil brankář a do brány musel stoper, a to nás oslabilo na obou postech. Poté jsme v 85. minutě z malého vápna nedali do prázdné branky na 5:3. Domácí si dokázali svoji typickou hrou vše před branku soupeře dojít pro remízu. Následovaly penalty, které se za mě měly již dávno zrušit. Ne kvůli tomu, že jsme je dnes prohráli. Jinak se jednalo o divácky jistě zajímavý zápas, ve kterém padlo dost branek, ale já osobně jsem zklamán, že jsme nedotáhli dobře rozehraný zápas do vítězného konce,“ dodal Šafránek.

Branky: 61. z PK, 67. a 86. Snížek, 79. Jirků – 16. Lazaryev, 36. Pavlenko, 45. Žemba, 76. Motrunich z PK. Poločas: 0:3.

Kouřim: Havránek – Svoboda (50. Navrátil), Tománek, Novák – Světnička, Snížek, Jirků, Královský, Hovorka (69. Kocián) – Keltner, Dufek.

Plaňany: Arnold (29. Žemba) – Metlushko, Konůpek, Freund, Klucska (72. D. Siruček) – Málek (61. Hanzálek), Motrunich (88. P. Siruček), Pavlenko, Lazaryev – Shpuryk, Lutsiuk.

Velim B – Ovčáry 2:0

„V utkání jsme po celou dobu diktovali tempo hry a soupeře přehrávali. Měli jsme několik gólových šancí a střel, ale chyběla nám větší přesnost nebo nás vychytal hostující gólman. Nakonec jsme zaslouženě vstřelili dvě branky. První po rychlé kombinaci a druhou po dorazu krásné střely z dálky odražené od tyče,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Musím říct, že Velim byla jednoznačně lepší,“ sportovně přiznal trenér Ovčár Bohuslav Machůrka.

„Trošku krok jsme drželi v první půli, ale po změně stran se naplno projevila kvalita domácích. Jejich vítězství mohlo být vyšší, ale nás podržel brankář Procházka,“ dodal.

Branky: 39. Nedbal, 69. Věříš. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Bláža (78. Štros) – Němec (75. L. Vlk), Jelínek, Kmoch, Ceral (83. Kuchař) – Nedbal (65. J. Vokřál), Kasal (55. Věříš).

Ovčáry: Procházka – P. Mikita, J. Mikita, Tichý, Šíma (49. Kubát) – Hartig (55. Machaň), Hrubeš, Hula, Benko (32. Nouzák) – Chadraba, Pohl.

Nučice – Tuklaty 3:0

„Tak jako většina týmů, i my jsme měli problémy se sestavou, proto jsme reinkarnovali trenéra Tomáše Krutského do branky a na stoperu nastoupil Petr Bradáč, který sice patří do A mužstva, ale vzhledem k zdravotnímu stavu neměl ani jeden trénink. Naopak Marek Šulc v létě slušně potrénoval, proto se ho trenér rozhodl poslat na střed zálohy, aby připravoval míče pro útočníky. Marek měl prsty v dvou brankách. Ve 27. minutě zvyšoval na 2:0, když z 35 metrů vystřelil, jeho pokus brankář Pazdera pouze vrazil a dobíhající Hervert si dokázal poradit. V 77. minutě zahrával trestný kop a tentokrát zakončoval na gólmanovu stranu a tím jej dokonale překvapil a zvýšil na 3:0. Všemu ale předcházela v 10. minutě rychlá branka Matěje Chromého, který si míč navedl z levé strany na střed a krásnou střelou k pravé tyči zařídil vítěznou branku. I hosté měli několik příležitostí, ale Krutský byl vždy pozorný a na svém místě, a když už pokazil rozehrávku a hosté šli na branku, tak je rozhodil a ti se netrefili ani mezi tři tyče. Teď nás čekají dva venkovní zápasy, tak snad dokážeme na první body navázat,“ řekl člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 10. Chromý, 27. Hervert, 77. Šulc. Poločas: 2:0.

Nučice: T. Krutský – Kočí, Bradáč (55. P. Zápotocký), Souček, Jícha – Kulhavý, Šulc, Jelínek, Chromý – Kubalík (84. P. Krutský), Hervert (46. Nevšímal).

Tuklaty: Pazdera – Klepetko (70. Bajtler), Kostak, Kotala, Bouda – Lachman (37. Pytloun), Pígl, Mazur, Patačik – Pilipenko, Kuneš (58. Chýle).