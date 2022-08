„K příležitosti našeho výročí 100 let fotbalu se na náš zápas přijel podívat legendární fotbalista Antonín Panenka. V první půlce zápasu jsme udělali několik fatálních chyb, které musel zachraňovat skvělý brankář Lukáš Málek. I přes tyto chyby jsme proměnili jednu ze dvou gólových šancí a do šaten po první půli odcházeli za stavu 1:0. Ve druhém poločase jsme měli v prvních patnácti minutách nad soupeřem velkou převahu a znovu si vytvořili dvě gólové šance, bohužel jsme už ani jednu neproměnili. Zbytek zápasu nás Zásmuky začaly přehrávat, až jsme v 80. minutě udělali chybu, což nás stálo vedení a nakonec i celý zápas. Věříme, že v dalších zápasech se nám bude dařit lépe,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

„Prvních dvacet minut byli domácí lepší. Postupně jsme hru srovnali a vytvořili si několik slibných situací, ale buď jsme řešili situaci zbrkle a nepřesně, nebo končil balón v rukavicích dobře chytajícího Málka. Na konci poločasu přišel rychlý protiútok a domácí šli do vedení. Od začátku druhého poločasu bylo cítit z hráčů, že nechtějí odjet s prázdnou. Postupně jsme zvyšovali tlak a odměna přišla ke konci utkání. Klíčové bylo střídání, když na hřiště přišel Dvořák s Jonášem, kteří měli lví podíl na vstřelených gólech. Celý tým zaslouží pochvalu za převedený výkon,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 44. Trojan – 78. a 83. z PK Pavlík, 87. Pěkný. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Krupka, Švanda – Foršt (46. Hájek), Krajíček, Kesner, Martínek – Pavlov (85. Kopecký), Trojan (46. Stránský).

Zásmuky: Zrivka – Bellada (68. Dvořák), Kraus, Pavlík, Roth – Čapek, Lindner, Martínek, Pěkný, Chábera – Sobotka (70. Jonáš).

Zdeněk Buřič: Zápas s Vrdy měl opět správný náboj

Libodřice – Velký Osek 2:4

„Vstup do sezony se nám nevydařil podle představ. V zápase jsme byli horším týmem. Soupeř nám nedal ani metr hřiště zadarmo. Byl agresivnější, rychlejší a zkrátka více chtěl. Za nás se na to nikdo nevykašlal, snaha se nedá upřít, ale do tohoto utkání to bylo bohužel málo. Hosté trestali naše chyby a v oslabení už se se zápasem dalo jen těžko něco dělat. Každopádně klukům děkuji a příští týden si, doufám, spravíme chuť,“ řekl útočník Libodřic Pavel Škopek.

„Zápas byl přesně takový, na jaký jsme celý týden naše mužstvo připravovali. Malé hřiště, bouřlivá atmosféra a jednoduchá hra soupeře s nákopy na výborné útočníky. Přesto jsme to byli my, kdo držel otěže zápasu v rukou. První velkou šanci jsme neproměnili již ve 3.minutě, poté následovaly další a při jednom z úniku se nám po jasném podražení podařilo dostat do vedení z následného pokutového kopu. Přesto se šlo v poločase do kabin za nerozhodného stavu, když soupeř využil jednu z mála jeho šancí. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, stále jsme si za naší mírné převahy vytvářeli další šance a opět se dostali do vedení. Jenže stejně, jako v první půli, soupeř po pár minutách vyrovnal. Rozhodnutí přišlo v 70. a 73.minutě, kdy jsme soupeři odskočili na rozdíl dvou branek, a navíc když Libodřice přišly o vyloučeného hráče, tak bylo rozhodnuto. Celkově jsme s výkonem mužstva spokojeni a doufáme, že kluci budou v těchto výkonech pokračovat,“ uvedl trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

Branky: 26. Košík, 62. Lanc – 20. z PK a 51. O. Sodoma, 70. Novák, 73. Žilka. ČK: 68. Pohanka (L). Poločas: 1:1.

Libodřice: Skočdopole – Krejčí (46. Lanc), Batelka, Němec, Patočka (46. Volavka) – Matějka (73. Adámek), Hovorka, Kovařík, Pohanka – Škopek, Košík.

Velký Osek: Durdil – Mašek, J. Karban, Šmiřák, Kalaš – S. Karban, A. Novák (83. J. Koška), Žilka, M. Koška – Z. Novák (63. Lylo), O. Sodoma (89. Meloun).

Cerhenice – Štítary 5:3

„V premiérovém zápase okresního přeboru, který fotbalové Cerhenice hrají po více než třiceti letech, jsme doma dokázali plně bodovat. To je po výsledkově strašidelných výkonech v přípravných zápasech a po několika hráčských změnách a také změně na pozici trenéra spokojená skutečnost. Utkání však začalo z naší strany velmi nervózně a úvodní hrubka našeho stopera dala možnost hostům otevřít skóre. Na našem menším hřišti bylo vidět mnoho soubojů a hlavně nepřesností. Postupně jsme se ale dokázali přeci jen prosazovat a do konce poločasu otočili zaslouženě výsledek. Ve druhé části hry se obraz hry v podstatě nezměnil. Naše hra postrádala klid a přesnost, a přestože jsme hostům dokázali vstřelit pět branek, v závěru jsme se bránili tlaku Štítar, kdy hosté ještě dokázali alespoň snížit. V tomto zápase se nám zranili tři hráči a vůbec nevím, jak se poskládáme na další zápas, tak abychom byli pro Velký Osek rovnocenným soupeřem,“ řekl trenér Cerhenic Michal Škopek.

„Vyrovnané utkání, ve kterém jsem se dostali do vedení po chybě domácích. Nakonec rozhodl větší důraz domácích v osobních soubojích a také jejich větší efektivita v proměňování šancí,“ podotkl trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 20. a 34. Novotný, 38. z PK a 79. O. Puk, 54. J. Puk – 9. S. Uman, 57. B. Uman, 83. Hoření. Poločas: 3:1.

Cerhenice: Procházka – Kaše, Charouzek, J. Puk, Barasab (62. Škopek) – Kuchař, Slezák, Gacka (62. Čerych), O. Puk – Novotný (82. Hanuš), Doubek.

Štítary: Martin Lepší – Šín (73. Jandák), Nejman, Pýcha, Mašín – Huleš (66. Michal Lepší), Miškovský, Vlášek, B. Uman – Hoření, S. Uman.

Krakovany – Červené Pečky 1:1 (PK 3:5)

„Vyrovnané utkání celkem solidní úrovně se po většinu času odehrávalo uprostřed hřiště. Šancí ke vstřelení gólu bylo na obou stranách minimum. Soupeř se v 56. minutě ujal vedení střelou z trestného kopu Křelinou. Nám se podařilo vyrovnat v 74. minutě, když Sixta zúročil přihrávku Novotného. Remíza asi odpovídala dění na hřišti. V penaltovém rozstřelu jsme bohužel, tak, jako v poslední době, častokrát tahali za kratší konec,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„První zápas a dva body s kvalitním soupeřem. Myslím si, že z Krakovan se budou body vozit jen těžko. Zápas byl na kvalitním hřišti maximálně vyrovnaný, hra se převážně odehrávala mezi vápny. Na šance to bylo 2:2. Na obou stranách kralovaly obrany. Chtěl bych především pochválit oba naše stopery, kteří úplně vymazali útočníky soupeře. Zasloužená remíza v základní hrací době. Penalty jsou loterie a štěstí bylo na naší straně. Dva body jsou super, teď je ale důležité body potvrdit v domácím zápase s Liblicemi. Navíc po tomto zápase budeme mít zápisné,“ řekl s úsměvem trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 74. Sixta – 56. Křelina. Poločas: 0:0.

Krakovany: Douděra – Hojda, Kozel, Kutil, Černý – Horák (74. Novotný), Strejcius, Dostál, Věříš (58. Chvojka) – Oberreiter (88. Myška), Sixta.

Červené Pečky: Linhart (46. V. Svoboda) – Charouzd, Bílý, Hejduk, Rauch (89. Zuza) – Zdeněk, Kulhánek, Jirků, Zientek (74. Semenec) – Křelina (84. Maršík), J. Svoboda.

Nespočet šancí, pět gólů a výhra navrch. Velim B prožila parádní start

Liblice – Tuchoraz 3:3 (PK 4:2)

„Hrát v prvním kole doma derby je asi noční můra každého trenéra. Ke vší smůle máme několik zraněných hráčů ze základní sestavy. Nejcitelnější to bylo na postu brankáře, kde nám chytal hráč. Ale i přes všechny nepříznivé podmínky měl zápas od začátku až do konce vysoké nasazení od obou týmů. Každé derby je vyhrocené, i v tomhle zápase to nebylo jinak. S výkonem jsem spokojený, jen mě mrzí neproměněné šance. Tým je nový a bude chvilku trvat odstranit nedostatky. Výsledek 3:3 doma v derby je slušný. Pro diváka to musel být velmi pěkný zápas,“ uvedl trenér Liblice Tomáš Liga.

„Již od začátku zápasu bylo zřejmé, že se jedná o derby, ve kterém si ani jeden tým nedaruje metr hřiště bez boje. Ačkoliv jsme se v zápase dostali do vedení, tak po individuálních chybách jsme soupeři darovali velmi laciné góly. Naštěstí se nám vždy podařilo zvednout hlavu a výsledek dorovnat. Na výsledku se velmi kladně podílel brankář Jan Matoušek, který zlikvidoval velmi slibné šance hráčů soupeře. Do dalších zápasů je potřeba zlepšit přechod z obranné fáze do útočné, zlepšit hru na balonu a komunikaci během hry. Srovnat si myšlenky v hlavě a makat. Nyní nám nezbývá nic jiného, než se poučit z našich chyb a zabrat v dalších týdnech. Výsledek 3:3 z horké půdy je pro nás dobrým startem do nové sezony,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 33. a 66. Hrstka, 53. Plachý – 30. Pokorný, 58. Šafář, 84. Votoček. Poločas: 1:1.

Liblice: J. Bubník – Řípa (70. Fott), Strnad, Pop, Černý – Pačes – Plachý, Lanc (67. Šebek), Kafka, Hrstka – Nouzák (87. Vondrášek).

Tuchoraz: Matoušek – Borovička, Šafář, Trnka (79. Marc), L. Kadeřábek – M. Kadeřábek, Kliment, Votoček, Vostrovský – Moravec (56. Jurka), Pokorný.

Český Brod B – Kouřim 2:3

„Začátek zápasu byl od nás hrůzostrašný. Ve 30. minutě jsme prohrávali 0:3. Pak si to začalo sedat. Jenže v tu chvíli, když jsme se začali zvedat, jsme dostali červenou kartu. I tak jsme dokázali do přestávky snížit na 1:3. Začátek druhé půle jsme začali hrát konečně fotbal, jenže pak jsme dostali druhou červenou a říkal jsem si, že je po zápase. Ale opak byl pravdou. Jako by nás druhá červená nakopla, snížili jsme i v devíti na 2:3 a začali být v devíti i lepší. Mohli jsme i vyrovnat, vytvořili jsme si dvě obrovské šance, které jsme bohužel nedali,“ litoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„První poločas jsme odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme rychlí dopředu a dobře postavení do defenzivy. Poměrně s přehledem jsme šli do třígólového vedení, domácí obranu jsme nenechali moc odpočinout a odebírali jim po nákopu prakticky každý míč. Před poločasem ale domácí korigovali a těsně před pauzou šli do deseti po likvidačním zákroku domácího obránce. Někdy zůstává rozum stát… Diváky bavil domácí pomezní, který zvedal praporek často dost zmateně, až na pokyn domácí střídačky, někdy s půlminutovým zpožděním, když se vracel od praporku. Tohle je tak do čtyřky, do okresu něco takového nepatří. Vyloučení nám paradoxně ublížilo, domácí hned po obrátce z rychlého brejku snížili a za pár minut mohli srovnat, ale podržel nás Petrásek. Celý druhý poločas ale diváci sledovali naši naprostou nemohoucnost před domácí brankou. Místo navyšování skóre jsme si počínali úplně šíleně, jen proti devíti domácím. Řešení většiny situací bylo úplně tragické a zoufalé. Nakonec můžeme být pomalu rádi za tři body,“ poznamenal kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 32. Vokáč, 48. Čurgali – 5. a 18. Dufek, 29. Snížek. ČK: 44. Kohout, 62. Černý (oba ČB). Poločas: 1:3.

Český Brod B: Hrdinka – Kohout, Bouma, Černý, Veselý (80. Kalfas) – Šermauer (80. Dlabal), Kratochvíl, Čurgali, Čermák – Vymazal, Vokáč.

Kouřim: Petrásek – Svoboda (84. Ježík), V. Keltner, Tománek, Hovorka – J. Keltner, Světnička, Jirků, Kocián (65. Zákoucký) – Snížek, Dufek (65. Varyš).

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky