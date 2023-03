„Paradoxně první poločas jsme byli lepší a prohrávali jsme. První gól dal Gacka krásnou střelou do šibenice. Vyrovnání přišlo z penalty za ruku, o které pochybuji, neboť kdo se má vyznat v pravidlech. Ale pokud hráč skluzuje, je na zemi a míč ho trefí vleže do ruky, navíc míč neletěl směrem na branku. Druhou branku vstřelil soupeř po naší chybě. Druhý poločas to byl spíše boj a soupeř byl o něco lepší i díky počasí, protože hrál po větru. Ale byli jsme to zase paradoxně my, kdo vstřelil krásnou vyrovnávací branku po nacvičené akci. Remíza byla podle mě spravedlivá a i ten bonusový bod za penalty jsme si víc zasloužili,“ uvedl trenér Cerhenic Martin Žižka.

„Utkání pro nás začalo velice špatně, když jsme hned ve 2. minutě po sporné situaci ve středu hřiště a následném nedůsledném bránění inkasovali branku. Poté se hra vyrovnala a po nevinné akci se nám po ruce soupeře podařilo vyrovnat z pokutového kopu. Na konci prvního poločasu jsme po pěkné střele a následné dorážce šli do vedení. V poločase tedy vládla spokojenost. Jenže soupeř vstoupil do druhého poločasu lépe a po rychlé akci vyrovnal. Poté měla obě mužstva další náznaky šancí, my dokonce trefili tyčku, ale stav se již nezměnil. Penaltové štěstí se přiklonilo k soupeři. S naší hrou nejsme spokojeni. Vázla nám zcela kombinace a těžko jsme se dostávali ke koncovce, ale tak to v prvních jarních zápasech bývá,“ podotkl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 2. Gacka, 61. Doubek – 9. M. Koška z PK, 40. A. Novák. Poločas: 1:2.

Cerhenice: Kun – Link (75. Čerych), Charouzek, Kaše, Klucska – Nykodym, J, Puk, Gacka (84. Koníček), Novotný – Basarab (58. Kuchař), Doubek.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák – S. Karban, Lylo, Žilka, Koška, Černý (46. Mareš) – Z. Novák (71. Řehák), A. Novák.

Býchory v Mělníku nepřekvapily a odjely domů bez bodu

Libodřice – Ratboř 3:0

„Na začátek jarní části nás nečekal snadný soupeř. Celý zápas byl podle mého vyrovnaný s tím rozdílem, že my jsme byli efektivnější a důraznější v koncovce. Dvě branky padly po standardních situacích, a to podle mě rozhodlo, protože Ratboř své šance a závary k brance nedotáhla. Kluky musím pochválit. Na každém jsem viděl chuť po třech bodech. Možná nám pomohly i nové dresy, které doufám, nám budou i nadále přinášet štěstí,“ poznamenal trenér Libodřic Adam Baško.

„Do utkání jsme vstoupili podobně špatně, jako polský národní tým a brzy jsme prohrávali po nepříjemně kopnutém rohovém kopu Kovaříka. Zhruba od desáté minuty jsme se dokázali dostat do zápasu, bohužel své tři, čtyři příležitosti v první půli jsme nedokázali přetavit ve vyrovnávací branku. I druhý poločas pro nás začal pohromou. Po hodně diskutabilním kontaktu s naším stoperem se domácí Košík řítil osamocen na Černohlávka a bohužel proměnil. To nám vzalo vítr z plachet. Domácí nás dorazili třetí brankou. My bychom pravděpodobně nedali gól ani kdyby se hrálo doteď. Libodřické nasazení a touha po třech bodech na nás opět stačila a my si tak na první jarní bodíky budeme muset počkat. Snad jen do příští soboty,“ řekl Denis Jeřábek, hrající legenda Ratboře.

Branky: 7. vlastní Kemza, 48. Košík, 63. Šafránek. Poločas: 1:0.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Batelka, Šafránek, Pohanka – Matějka, Kovařík, Hovorka, Strejček (81. Lanc) – Pánek (36. Krejčí), Košík (87. Baško).

Ratboř: Černohlávek – Kovařík, Kemza, R. Biško, Beran – Teslík, Hošek (57. Švarc), Kesner, J. Adámek (82. Jeřábek), Brant (62. Uher) – Hrstka.

Krakovany – Štítary 1:5

„I když jsme se na konci prvního poločasu ujali vedení brankou Dostála, byly Štítary jednoznačně lepším mužstvem a zcela zaslouženě vyhrály. My jsme za soupeřem zaostávali zejména pohybově . Bohužel řada našich hráčů zvolila v zimním období nový model přípravy, když se s mužstvem připravovalo pouze sporadicky a volilo individuální přípravu, což nebylo asi vzhledem k tomu, že mají několik kilogramů navíc, ideální.Doufejme, že v příštím utkání podáme lepší výkon,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Skvělý výkon, skvělý výsledek. Těžko jsme si mohli přát lepší vstup do jarní sezony. Kluci dobře plnili taktické pokyny a v zápase naprosto dominovali. V první půli jsme svoje šance ještě zahazovali, ale ve druhém poločase už jsme svoji převahu střelecky zúročili. Pochvalu zaslouží každý hráč. Fungovali jsme skvěle jako tým a nezlomil nás ani vedoucí gól Krakovan. Po zápase jsme si tak mohli po dlouhé době zazpívat vítězný pokřik,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 45. Dostál – 55., 86. a 88. S. Uman, 59. Kršňák, 73. Jedlička z PK. Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Neruda, Černý (80. Hojda) – Horák, Dostál, Kutil, Strejcius (34. Chvojka) – Špinka (56. Oberreiter), Sixta (61. Novotný).

Štítary: Lepší Martin – Huleš (70. Lepší Michal.) Jedlička, Machurka, B. Uman – Hoření, Kršňák (80. Najman), Mikšovský, Opolzer (85. Jandák) - Vlášek, S. Uman (90. Kratochvíl).

Pečky splnily roli favorita. Porazily poslední tým tabulky

Liblice – Červené Pečky 0:1

„Soupeř na nás vletěl a první minuty zápasu byla iniciativa na jeho straně, když hrál dlouhé míče na Křelinu a ten vyhrával míče pro rychlá křídla. Všechny ataky se nám dařilo odvracet až do 19. minuty, když se po sérii chyb hosté prosadili. Poté hosté maximálně zjednodušili hru na nakopávání balónu a nechali nás, abychom něco tvořili a s tím jsme se my celý první poločas srovnávali. Do druhé půli jsme šli s tím, že to zkusíme zlomit a minimálně vyrovnat. Bohužel ač to podle přípravy nevypadalo, tak máme velký problém se zakončením a tenhle zápas nám to ukázal. I když jsme měli několik dobrých příležitostí, tak jsme do brány nedokázali nic procpat. A jak jsme se více tlačili dopředu, tak jsme otvírali obranu a soupeř měl několik příležitostí z rychlého protiútoku rozhodnout, ale buď je vychytal náš brankář, nebo se skvěle vrátila obrana. Je to škoda, za druhý poločas jsme si vyrovnat zasloužili,“ posteskl si předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„Věděli jsme, že Liblice mají svůj styl hry založený na nakopávaných míčích na vysoké útočníky a na bojovnosti. Tomu jsme přizpůsobili rozestavení a to nám vyšlo. Zápas ovlivnil silný vítr a bohužel s fotbalem to nemělo nic moc společného. Celý zápas byl velký boj, ale i tak jsme mohli přidat víc branek. Domácí měli jen jednu pološanci. Za tři body jsme nesmírně rádi. Všichni soupeři před námi body ztratili, tak jsme po víkendu spokojeni,“ radoval se trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branka: 19. J. Svoboda. Poločas: 0:1.

Liblice: Nanár – M. Řípa, Bahr, Pop (44. Doskočil), Hrstka – Plachý, F. Řípa, Pačes (75. Tůma), Hejda – Lanc, J. Nouzák.

Červené Pečky: V. Svoboda – Rauch (71. Jirků), Hejduk, Richard, Maršík – Hradílek (88. Vondráček), Zientek, Kulhánek, Křelina (89. Převrátil), Carda – J. Svoboda.

Český Brod B – Tuchoraz 5:1

„Hráli jsme dobře, musím všechny pochválit. Od začátku hry jsme byli lepší, soupeře jsme moc do šancí nepouštěli a balon jsme drželi většinu času na svých kopačkách. První poločas byl 3:0, druhý jsme přidali další branky a zaslouženě získali tři body,“ konstatoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Náš cíl byl vstoupit do zápasu aktivně, hrát kombinační fotbal s vysokým presinkem a navázat na výkon z posledního mistrovského utkání. Bohužel se tento cíl neuskutečnil, neboť hned v první části poločasu jsme soupeři darovali dva góly z našich hrubých individuálních chyb. Soupeř byl kvalitní a tak touto nabídkou nepohrdl. Po celý první poločas domácí kontrolovali hru a naši borci se spíše na hřišti hledali. V závěru poločasu byl dán prostor pro emoce a poločas tak končil v celkem bojovné náladě. Do druhé půle jsme si řekli, že se uklidníme, budeme hrát týmově a zlepšíme obraz hry, aby bylo na co koukat a mohli jsme mít hlavu vzhůru. Hned na začátku druhé půle jsme měli dobrou příležitost, kterou jsme nezužitkovali a bohužel soupeř z následné akce skóroval. Kluci v rámci druhé půle podali oproti první lepší výkon, ale soupeř byl prostě lepší a zcela zaslouženě bere tři body. Do dalšího zápasu musíme zlepšit snad vše, co se dá. Náš projev hry musí být aktivnější, přihrávky přesnější, komunikace efektivnější a makat jeden za druhého. Tento zápas nám nesedl a snad jsme si vybrali špatný den tímto zápasem a v následujících již budeme hrát dobrý fotbal, který bude bavit a opět těšit naše fanoušky. Rád bych poděkoval všem našim fanouškům za podporu, kterou nám dali,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 8. a 27. z PK Pazderec, 21. Šermauer, 46. Čermák, 77. Nekolný – 55. Moravec z PK. Poločas: 3:0.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (72. Šimák), Kohout Martin, Nekolný, Čurgali (87. Kašpar) – Poběrežský, Kohout Michal, Čermák (84. Hokr), Novák – Šermauer (58. Vymazal), Pazderec (87. Dlabal).

Tuchoraz: Beran – Šedina, Nývlt, Pokorný, Kadeřábek – Doležel (37. Votoček), Šafář, Kliment, Borovička – Vostrovský (46. Moravec), Vopařil.

Velimská rezerva bavila diváky. V tabulce už je první

Kouřim – Zásmuky 2:2 (PK 6:7)

„Zápas se hrál na těžším terénu, a tak k vidění nebyl žádný fotbalový koncert. Diváci se ale určitě celý zápas bavili, nejprve nad našimi obrovskými chybami v obraně, které hostující mužstvo dokázalo dvakrát využít a pak naším dotahováním výsledku ve druhé půli. To se nám nakonec díky brance Jana Keltnera povedlo. A protože hosté nevyužili pokutový kop ani sérií rohů na konci zápasu a my trefili ve druhém poločase dvakrát jen brankovou konstrukci, šlo se na penalty, které hosté zvládli lépe. Na úvod jara to byl zajímavý zápas, který velmi dobře odřídil rozhodčí Nepovím,“ uvedl trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Zápas se hrál na těžkém terénu, z čehož plynula spousta nepřesností. Bylo to spíše o vůli, nasazení a osobních soubojích. Z našeho pohledu trošku smolný zápas. Na 1:1 jsme si dali vlastní branku a ve druhém poločase jsme neproměnili penaltu, kdy jsme mohli odskočit o dva góly a uklidnit hru. Patnáct minut před koncem domácí srovnali na 2:2 a ve zbytku utkání bylo znát, že oba týmy chtějí plný počet bodů. Gól už žádný nepadl, tak došlo na penalty, kde jsme byli šťastnější. Se dvěma body z venku jsme spokojeni. Domácí měli také několik situací ke skórování, kdy mohli vedení strhnout na svoji stranu a my mohli odjet s prázdnou,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 41. vlastní Vokáček, 76. J. Keltner – 24. Jonáš, 43. Bellada. Poločas: 1:2.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Navrátil, Novák – Světnička, Jirků, Snížek, Kocián (65. V. Keltner) – Tománek, J. Keltner.

Zásmuky: Terč – Roth, Čapek, J. Martínek, Kraus – Bellada, Pěkný (66. L. Martínek), Lindner, Vokáček – Jonáš (57. Mrázek), Sobotka (74. Hamsa).

Nučice – Jestřabí Lhota 0:1

„První domácí zápas po zimní přestávce jsme výsledkové bohužel nezvládli. Jeden z favoritů soutěže si odvezl tři body, protože využil jednu že dvou šancí, které měl. Zápas byl vyrovnaný, ale my nevyužili bohužel nic. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost, bohužel body nejsou. Zkusíme to příště, i když jedeme do Zásmuk, které jsou momentálně na prvním místě,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„První zápas jarní sezony nás čekal velmi silný soupeř. Věděli jsme, že Nučice hrají silový fotbal a hodně nakopávají balony na útočníky. Zápas byl hodně vyrovnaný, hrálo se od vápna k vápnu bez náznaku nějaké šance. První velká příležitost přišla asi po půl hodině, kdy z nenápadného balonu ze středu hřiště na dva doteky se Kubíček objevil před gólmanem, ale neproměnil, a tak se za stavu 0:0 šlo do šaten. Druhý poločas začal ve stejném duchu jak ten první. K vidění bylo spoustu soubojů a nepřesností z obou stran. Pak přišla 60. minuta, kdy si ve středu hřiště převzal míč Záhora, ten se následně dostal až ke Krupkovi, který neomylně zakončil. Hned po rozehrávce jsme asi ještě slavili a domácí také poprvé zahrozili u naší branky, nás ale skvělým zákrokem podržel Karban. Poté začali tlačit domácí, ale naše obrana je už k ničemu nepustila, a tak jsme si odvezli tři body od těžkého a urputného soupeře. kde se bude každému týmu špatně vyhrávat,“ uznal trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

Branka: 59. Krupka. Poločas: 0:0.

Nučice: Rybák – Vlasák, Šulc (40. Hozman), Kočí, Nevšímal – Kulhavý, Zápotocký, Chromý, Jelínek – Kubalík, Novák.

Jestřabí Lhota: Karban – Mikeš, Klička, Vlasák, Švanda – Černý, Záhora, Kubíček, Robovský (90. Kostelecký) – Krupka (76. Trojan), Krajíček.

Kolínu se na jaře venku nedaří. Nezískal ani bod, dokonce neskóroval