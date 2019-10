Krakovany – Ratboř 3:1

„Ratboř se prezentovala poměrně velmi dobrou hrou v prostředku hřiště, ale před naší brankou byla takřka bezzubá a v obraně dost prostupná. První branka padla po rohovém kopu, kdy si hostující hráč srazil míč do vlastní branky. Za deset minut na to vymotal univerzál Špinka hostující obranu a zvýšil na dva nula. Soupeř snížil na začátku druhého poločasu, kdy po našem naprosto zbytečném faulu kopal pokutový kop, který proměnil. Když potom Špinka předložil míč před prázdnou branku pro Dostála, který se nemýlil, bylo o výsledku rozhodnuto,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Tenhle zápas byl z naší strany strašný. V týdnu jsme netrénovali, a to se projevilo v zápase. Místo toho, abychom přivezli do Ratboře body, tak domácím darujeme zbytečně vítězství. Když se nám ve druhém poločase podařilo snížit náskok domácích, tak vzápětí jsme udělali školáckou chybu a bylo po fotbale. Nedali jsme tomu, co bychom měli, takhle hrát nemůžeme,“ zdůraznil asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 24. Beran vlastní, 35. Špinka, 69. Dostál – 64. Vohnický z PK. Poločas: 2:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Neruda – Olexa (65. Nehasil), Vodvářka (84. Strejcius), Chvojka, Kutil – Špinka (75. Novotný), Dostál.

Ratboř: Jeřábek – Vorlíček, Kemza, Beran, Kopecký – M. Adámek, Pechar, Mbemba (56. Gembiczki), Kovařík, Vohnický – J. Adámek.

Libodřice – Dobré Pole 8:0

„Od první minuty jsme šli jasně za vítězstvím, soupeře jsme přehrávali kombinačně i rychlostně, a když jsme v desáté minutě vedli 2:0, tak bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Utkání jsme měli pod kontrolou, hráli s chutí a dobře kombinovali. V 65. minutě jsme vstřelili čtvrtou branku, to soupeře definitivně zlomilo a my přidávali další branky. Hosté si za celý zápas nevytvořili téměř žádnou šanci. Před zápasem jsme ještě řešili, koho postavíme na post brankáře, protože Skočdopole a Kolář mají zdravotní problémy a Dittrich je v trestu. Tak padla volba na Tomáše Němce, který musí mít chytání v genech po svém otci. Spousta z nás si jistě pamatuje na skvělé výkony Tondy Němce! Vychytaná nula a osm branek v síti soupeře hovoří za vše. S předvedenou hrou jsem spokojený,“ potěšilo trenéra Libodřic Lukáše Lance.

„Zápas jsme po všech stranách vůbec nezvládli. Prohrané souboje, přebírání hráčů, chaos v bránění. Po totální nechuti jsme nemohli pomýšlet na nic. Po naší chybě z rohu, kdy jsme nechali úplně volného hráče hlavičkovat, jsme se sesypali a soupeř si zápas užíval,“ posteskl si trenér Dobrého Pole Ondřej Exner.

Branky: 5. Baško, 10., 19. a 72. Pánek, 65. Beníšek, 74. Škopek, 83. a 88. Hrstka. Poločas: 3:0.

Libodřice: Němec – Pohanka, Baško, Šafránek, Medlen (76. Matějka) – Košík, Hovorka (73. Adámek), Beníšek, Škopek – Sova (46. Hrstka), Pánek.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Batamag, Nneji (23. Varyš), Krejčí – Vnuk, Flieger, Páral, Žirovnický – Ekane, Potůček.

Žiželice – Jestřabí Lhota 1:0

„Za deště jsme chtěli další utkání doma vyhrát. Do utkání jsme vstoupili aktivně. Asi ve 20. vteřině běžel sám na gólmana Korčák, ale nedal. Hrálo se nahoru dolu, šance byly na obou stranách, ale brankáři měli prostě svůj den. V naší brance kraloval Rokos. Utkaní by slušela remíza a také to k ní směřovalo. Už jsme si mysleli, že budou penalty, ale v 89. minutě vystřelil David Živný a překonal brankáře. Bylo to hodně vydřené vítězství,“ přiznal trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

„Hned po rozehrání jsme vyrobili hrubku, kterou Karban bravurně zlikvidoval. A v patnácté minutě už zase na našem kontě byly dvě velké šance a břevno nastřelené Kubíčkem. Byl to zatím náš nejlépe odehraný zápas. I vyložených šancí jsme měli víc. Bohužel, ač jsme nejlepšího hráče Žiželic, Živného, pečlivě hlídali, tak jsme ho v poslední minutě neuhlídali,“ posteskl si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branka: 89. Živný. Poločas: 0:0.

Žiželice: Rokos – Chlupáč (82. Midloch ml.), Novotný, Kubelka, Bubeník – Martínek, Mical (46. Mejvald), Živný, Rous – Lekeš, Korčák.

Jestřabí Lhota: Karban – L. Týma, Klička, Mikeš, Krupka – Hron, Kesner, D. Týma, Kureš – Pavelka, Kubíček.

Kouřim – Plaňany 4:2

„Po celý zápas jsme byli lepší. Dařila se nám kombinace a některé akce byly hodně podařené. V prvním poločase jsme dali dvě branky během dvou minut, to nás uklidnilo. Soupeř sice snížil, ale pojistka přišla v pravou chvíli. Ve druhém poločase jsme hru kontrolovali a soupeře do šancí nepouštěli. Byli jsme o dost nebezpečnější a výsledek je zasloužený. Jen mě mrzí, že jsme další akce nedotáhli ke gólu,“ konstatoval trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

„Od úvodní minuty nás Kouřim zatlačila na naši polovinu. Nám se již dlouho na jejich hřišti nedaří a většinou jsme odjeli s debaklem. Jejich rychlí hráči nám od začátku dělali problémy, ale i my jsme měli šanci, ale Žemba se ze své pozice neprosadil. Domácí poprvé skórovali z penalty. Následně jsme zbytečně ztratili míč a Dufek své sólo proměnil. Zanedlouho se nám podařilo snížit, kdy se trefil Pavel Siruček. Kouřim poté z rohu opět navýšila skóre. My mohli opět snížit, ale Siruček netrefil branku stejně jako Rychlík. Druhý poločas nás Kouřim tlačila, ale hrozila jen střelami z dálky. Poté se jí opět ze standardky podařilo skórovat. I my měli několik nedotažených příležitostí. Branku vstřelil až střelou z 25 metrů Žemba,“ řekl hrající asistent Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 16. Královský z PK, 18. Dufek, 37. J. Keltner, 72. Holub – 27. P. Siruček, 81. Žemba. Poločas: 3:1.

Kouřim: L. Havránek – Světnička (84. V. Keltner), Holub, Procházka, Novák – Snížek (90. Svoboda), Jirků, Královský, Hovorka – Dufek (90. Bělohlávek), J. Keltner (75. Klégr).

Plaňany: Hradecký – Jambor (46. Nedvědil), Freund, Grulich, Klucska (74. Rak) – P. Siruček, D. Siruček, Olah Jan, Olah Jaroslav – Žemba, Rychlík (84. Málek).

Tuchoraz – Tuklaty 2:3

„Do zápasu vstoupila obě mužstva opatrně, i přesto jsme byli aktivnější a ve 12. minutě po střele Nývlta dorazil míč do branky Šafář. Následně jsme inkasovali po nešťastné teči ve zdi a potom jsme udělali nesmyslnou chybu v obraně a bylo to náhle 1:2. Do konce poločasu jsme tlačili, ale ne a ne to tam spadnout. Ve druhém poločase se nám povedlo srovnat. Když už jsme sahali po vítězství, soupeř se nekompromisně trefil ze standardky. Byli jsme jasně lepší a měli více ze hry, a to především po změně stran, ale nebyli jsme tak efektivní. Soupeř měl jen více štěstí a my mu k tomu ještě pomohli. Na druhou stranu mám z předvedeného výkonu radost. Chtěli jsme hrát, byla tam bojovnost a dravost,“ našel pozitiva na porážce trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 12. Šafář, 78. Vosecký z PK – 26. Šindelář, 32. Kotala, 80. Blaščok. Poločas: 1:2.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Černý, A. Vosecký, M. Vosecký – Jurka, Šafář, Nývlt, Halfar (81. Moravec) – Borovička, Houžvička (67. Hrdinka).

Tuklaty: Pazdera – Šindelář, Vébr, P. Jambor, Kassa – D. Jambor, Jansta, Zradička (82. Pytloun), Kotala (69. Blaščok) – Vondráček (46. Časta), Patačik.

Velim B – Červené Pečky/Pašinka 4:3

„Utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Po prohraném prvním poločase, který rozhodně nebyl z naší strany ideální, jsme hned na začátku druhé půle darovali chybnou rozehrávkou hostům další branku. Chvíli na to se nám podařilo po pěkné kombinaci snížit a začali jsme hosty přehrávat. Pak ale přišla opět chyba a z následné krásně kopnuté standardky jsme znovu prohrávali o dva góly. Naštěstí nás to nezlomilo a v rozmezí dvou minut jsme dokázali srovnat. V závěrečné pětiminutovce jsme nejprve nedokázali proměnit dvě tutovky z malého vápna, přesto se nám nakonec podařilo po dorážce v poslední minutě rozhodnout o našem vítězství. Konečně jsme tak poprvé naplno bodovali v domácím prostředí,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 47. O. Kosina, 78. a 90. Nedbal, 80. Jelínek – 8. Gono, 46. Hanousek, 73. Krupička. Poločas: 0:1.

Velim B: Daněk – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, Kyncl – Ceral (70. Slavík), O. Kosina, Jelínek, L. Vlk (35. Jehlička) – Zajíc (29. Novotný), Nedbal.

Červené Pečky: Linhart – Panic, Gono, T. Podnecký, Bulíř – Hanousek, Teplý, Převrátil, Rauch – Bílý, Krupička.

Nučice – Bečváry 3:2

„Přestože se Bečváry nacházejí na chvostu tabulky, nehrají vůbec špatný fotbal. Ovšem náš vstup do utkání byl impozantní. Chtěli jsme na soupeře vletět a dostat jej pod tlak od prvních minut. V 11. minutě Jícha byl úspěšnější v postranním souboji jeden na jednoho a krásným centrem našel Kubalíka, který hlavou otevřel skóre. O chvíli později byl ve vápně faulovaný Šulc, nařízenou penaltu však Bradáč kopl mimo branku. Vše napravil v 16. minutě, kdy míč zatáhl po levé straně Vlasák, zpětnou přihrávkou našel Bradáče a ten zakončil k pravé tyči. Další šance Vlasáka a Kubalíka zůstaly nevyužité a na druhé straně vše skvěle zlikvidoval Krutský. Druhý poločas začaly Bečváry přebírat iniciativu a byly pohyblivější. Obě branky, které jsme však dostaly, byly velmi nešťastné. V 67. minutě dalekonosnou střelu neudržel Krutský v náručí a při snaze míč sebrat sáhl na soupeře. Penaltu s přehledem proměnil Uher. V 72. minutě hosté skórovali ze zcela evidentního ofsajdu, ale pomezní z Bečvár dělal jako že nic. Spravedlnost však nakonec zvítězila, když v 90. minutě Šulcův centrovaný trestný kop nikým netečován skončil na zadní tyči,“ popsal klíčové okamžiky obránce Nučic Jan Vedral.

„Věděli jsme, že jedeme na půdu vedoucího mužstva a že bude potřeba pohlídat začátek zápasu. To se nám ale příliš nepodařilo. I když jsme měli v držení míč víc my, byli to domácí, kteří vstřelili dvě branky a ještě neproměnili penaltu. I když jsme v poločase prohrávali 0:2, nesložili jsme zbraně. Náš výkon ve druhé půli byl lepší, domácí jsme zatlačili a dokázali dvoubrankové manko smazat. Neproměnili jsme ještě několik dobrých příležitostí, což nás na konci zápasu hodně mrzelo. Domácí míče nakopávali na své dravé útočníky, ale to jsme si ve druhém poločase pohlídali a nic domácím nedovolili. Když už jsme přemýšleli nad penaltovým rozstřelem, vstoupil do hry rozhodčí, který do 80. minuty zápas řídil velmi dobře. Ale posledních deset minut si vše vynahradil. Naprosto nesmyslně pískal neexistující fauly na domácí, působilo to až trapně, když jsme odehráli míč bez souboje a zazněl zvuk píšťalky s vysvětlením: já tam viděl loket. Po jednom takovém neexistujícím faulu jsme dostali branku v 90. minutě zápasu. Myslím, že byla taková msta za sporný moment, po kterém jsme dali vyrovnávací banku. Situace zaváněla ofsajdem. Ale já si ze svého pohledu netroufnu situaci hodnotit. Myslím, že rozhodčí by se v žádném případě neměl k něčemu takovému snížit. Bylo jasné, jak si rozhodčí Mansour přeje, aby zápas skončil a to se mu také podařilo. My se nemusíme za svůj výkon stydět. My ne!“ zdůraznil trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 11. Kubalík, 16. Bradáč, 90. Šulc – 67. Uher z PK, 72. V. Kšírl. Poločas: 2:0.

Nučice: T. Krutský – M. Jícha, Šulc, Hurtík, Souček – Vedral, Bradáč, Vlasák, Kočí (73. Kulhavý) – Kubalík, Novák.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, M. Kšírl, Čáslava – P. Kuba, V. Kšírl, Dědek, Jahoda – Černý, Kubín.

Tabulka

1. Nučice⋌ 7 7 0 0 0 19:4 21

2. Žiželice⋌ 7 7 0 0 0 20:6 21

3. Kouřim ⋌ 7 5 1 0 1 23:12 17

4. Velim B⋌ 7 3 0 3 1 18:17 12

5. Libodřice ⋌ 7 3 1 0 3 24:14 11

6. Krakovany ⋌ 7 3 1 0 3 13:12 11

7. Plaňany ⋌ 7 3 1 0 3 15:19 11

8. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 7 3 0 1 3 12:13 10

9. Tuklaty⋌ 7 2 1 1 3 15:19 9

10. Jestřabí Lhota ⋌ 7 2 0 0 5 11:12 6

11. Ratboř ⋌ 7 1 1 1 4 10:17 6

12. Dobré Pole ⋌ 7 2 0 0 5 12:26 6

13. Bečváry⋌ 7 1 0 0 6 12:19 3

14. Tuchoraz ⋌ 7 1 0 0 6 12:26 3