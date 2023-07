Okresní fotbalový přebor je minulostí. A ten poslední byl za dlouhé roky nejvyrovnanější. A jak ho hodnotili trenéři a funkcionáři?

Z fotbalového utkání okresního přeboru Jestřabí Lhota - Ratboř | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kouřim

Martin Snížek (trenér): Před startem jara jsme moc nevěděli, jak na tom jsme a úvod byl hodně rozpačitý. Na druhý zápas jsme horko těžko vůbec dávali dohromady lidi. Postupně jsme se ale do toho dostali, uzdravili se nám marodi a od pátého zápasu, kdy jsme porazili Velký Osek, už to byla docela jízda. Doma přesvědčivé výhry a postupně jsme se zlepšili i venku. Ve výsledku jsme až do posledního kola hráli o vítězství, to asi nečekal před startem jara nikdo. Celkové hodnocení sezony je tak jednoznačně pozitivní. Druhé místo, spousta fanoušků na domácích, ale i venkovních zápasech. Často bylo více lidí od nás, než od domácích. V kabině skvělá atmosféra a celé jaro odhodlání stoupat tabulkou. Gratulujeme Jestřábí Lhotě k vítězství, jednoznačně zasloužené. Letošní sezona byla neuvěřitelně vyrovnaná, bez nadsázky mohl každý porazit každého a až do konce bylo o co hrát. Musím říci, že okresní přebor měl letos svojí kvalitu a je skvělé, že se drtivá většina zápasů odehrála, i na konci soutěže, na hřišti. Děkuji klukům za výbornou sezonu, fanouškům za podporu a všem lidem, kteří se u nás „motají“ kolem fotbalu za pomoc.

Libodřice

Adam Baško (trenér): S jarní částí jsem až na pár věcí spokojený. Do sestavy se vrátil Pánek se Strejčkem a na výkonech mužstva to bylo znát. Bohužel si po několika zápasech obnovil zranění kolene brankář Skočdopole a když se v Kouřimi zranil i brankář Hradecký, musel nám jít pomoci nestárnoucí Maxian, který odchytal výborné zápasy a chci mu moc poděkovat za jeho pomoc. Myslím, že v žádném jarním zápase jsme vyloženě nepropadli, i když v některých částech utkání jsme měli hluchá místa. Prohráli jsme jen tři zápasy a myslím, že jen v zápase v Jestřábí Lhotě jsme byli horší než soupeř. Navíc jsme z domácího hřiště udělali nedobytnou pevnost a všechny jarní utkání doma vyhráli. Po celé jaro se nám dařilo střílet hodně gólů, měli jsme nejlepší útok v soutěži, a tím pádem jsme potěšili i naše skvělé fanoušky. Několik hráčů hrálo po celé jaro ve výborné formě a doufám, že si formu přenesou i do další sezony. Celkově jsem s celou sezonou spokojený, jak s umístěním, tak předvedenou hrou. Nebýt špatného startu do soutěže a několika zbytečných proher mohli jsme pomýšlet i výš. Teď si užijeme krátkého volna a v červenci budeme připravení na startu letní přípravy. Velké změny v kádru nechystáme. Doufám, že nám nikdo neodejde a sami bychom chtěli o dva hráče posílit. Uvidíme, zda se to podaří, protože už i v okresním přeboru jsou týmy, které hráčům nabízejí zajímavé peníze a proti tomu se klobásou a pivkem blbě bojuje. Přeji všem krásné prázdniny a dovolenou a na podzim zase na fotbale.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér): Na docela úspěšnou podzimní část sezony, kdy jsme se ziskem pětadvaceti bodů zařadili do horní poloviny tabulky, se nám určitě ideálně nepodařilo na začátku jara navázat. Bohužel jsme nebyli i z důvodu tréninkových výpadků řady hráčů v zimní přípravě, ať už ze zdravotních nebo osobních důvodů na začátku jarní sezony, v dobré sportovní formě. Po porážce doma se Štítary jsme tradičně prohráli v Jestřábí Lhotě, v Libodřicích a ze šesti zápasech jsme získali pouze šest bodů. Druhou část jara jsme sehráli i díky uzdravení některých hráčů v lepší formě a ziskem šestnácti bodů ze šesti zápasů jsme se vyhoupli na čtvrté místo. V posledním utkání jara jsme se v Kouřimi dokonce utkali s domácím mužstvem o druhé místo. V duelu jsme neuspěli a celkově jsme skončili na čtvrtém místě, což je určitě v letos hodně vyrovnané soutěži úspěch.

Zásmuky

Václav Jindra (trenér): Podzimní část byla lepší, kdy jsme se pohybovali na předních příčkách tabulky. Z výsledkového hlediska byla celá sezona celkem povedená. S konečným pátým místem jsme spokojeni. Začátek jarní části byl celkem dobrý, kdy jsme navázali na podzimní výkony. V polovině jara nás začala provázet spousta absencí, hlavně kvůli různým zraněním nám na delší dobu odpadlo plno hráčů a konec soutěže jsme dohrávali za pomoci hráčů B týmu a dorostenců. To nám na jednu stranu ukázalo, že máme kam sáhnout a že je nezbytné mít druhý tým dospělých a hlavně mládež.

Ratboř

Tomáš Kratochvíl (trenér): Příprava na jarní část proběhla ve velkém počtu hráčů, z čehož jsem měl radost. Bohužel nás před začátkem mistrovských utkání potkalo zranění některých hráčů (Kopecký, Vohnický), první jmenovaný do soutěže vůbec nezasáhl a další kousek Mbemba odcestoval na výlet do rodného Konga, rázem byly na světě starosti místo radosti . Utkání jsme odehrávali někdy i s dvanácti hráči, občas nám vypomohl někdo z B týmu. Tato jarní část byla pro mě spíše unavující, než aby mi přinášela radost z tohoto sportu. Nejvíc jsem se těšil na konec konec. Kluky musím samozřejmě pochválit, jelikož to pro ně nebylo také nic příjemného. Atmosféra byla někdy na bodu mrazu, někteří nastoupili i se zraněním a za to jim chci poděkovat. Určitě jsem pomýšlel na vyšší příčku v soutěži, ale za šesté místo můžeme být rádi po tom všem, co nás potkalo. Tato sezona byla jako na houpačce. V podzimní části jsme měli trochu pozdější rozjezd. Postupem času se to zlepšilo, odehráli jsme několik pěkných utkání, ale samozřejmě, že se objevilo i pár výprasků. Nakonec jsme uhájili čtvrté místo a čekala nás jarní část, ve které se nám dařilo méně, hlavně ve venkovních zápasech. Celkové umístění šesté místo, i když jsem očekával atakování vyšších příček. Ještě to dopadlo po starostech, které nám nastaly, dobře a teď musíme popřemýšlet, jak to bude dál.

Červené Pečky

Lukáš Křelina (trenér): Konečné sedmé místo nakonec hodnotím kladně. V druhé části nás strašně pokosila zranění a bylo nás málo. Měli jsme problémy se sestavou, a také interní problémy v týmu i vedení. Přesto jsme v žádném zápase nepropadli a především v domácích zápasech jsme hráli podle mých představ. Všem hráčům děkuji za celou sezonu . Do nové sezony nás opustí Jarda Svoboda a Vondráček. Přeji jim mnoho úspěchů v nových působištích a odvedenou práci. Bude ohromně těžké sestavit konkurenceschopný tým pro novou sezonu,ale pokusím se o to.

Nučice

Petr Samek (trenér): V jarní části jsme získali o bod víc než na podzim, takže byla o trochu lepší než podzimní. Jako každému týmu, i nám se nevyhnula zranění, pracovní vytížení a různé jiné důvody neúčasti v zápasech. Kostra týmu ovšem byla vždy připravená a odehrála jarní část sezony jak nejlépe mohla. Celá sezona se dá hodnotit kladně. S předstihem jsme zachránili soutěž i na další ročník. V domácím prostředí jsme předváděli kvalitní výkony. Mezery máme na hřištích soupeřů, ale na tom zapracujeme. Blahopřejeme Jestřabí Lhotě k zaslouženému postupu. Děkuji hráčům a funkcionářům za celou sezonu. Už se těšíme na novou, kterou zahájíme 25. července prvním tréninkem. Kdyby chtěl někdo hrát za Nučice, může přijít, začínáme v 18 hodin.

Tuchoraz

Martin Beran (trenér): Sezonu lze zpětně hodnotit jako úspěšnou i přesto, že jsme na devátém místě. Bylo jen málo zápasů, kde nás soupeř přehrál a diktoval tempo hry. Často o naší prohře rozhodoval jeden gól, či zbytečné ztráty, po kterých soupeř trestal naše laciné chyby. Kluci dokázali v některých zápasech jasně dominovat a ukázali tak, že fotbal hrát umí, když se jim chce. V průběhu sezony docházelo ke zraněním či situacím, kdy musel být trénink pro malé množství hráčů zrušen, ale i tak kluci své spoluhráče zastoupili a zahráli dobrý zápas. Nyní máme drobnou pauzu a koncem července se opětovně potkáme, ale již pod vedením nového trenéra, který věříme přinese nový impulz a kluci budou podávat stabilnější výkony, které nás dostanou do první poloviny tabulky, kde chceme být.

Velký Osek

Jiří Sodoma (trenér): Tuto sezonu musíme jednoznačně, co se naší kvality týká, rozdělit na podzimní a jarní část. Na podzim jsme jako nováček předváděli výborné výkony a to se promítlo do průběžného pořadí v tabulce, kdy jsme atakovali postupové umístění. V zimě odešel náš nejlepší hráč a mužstvo se nepodařilo vhodně doplnit. Už zimní příprava ukazovala, že nastanou horší časy, i když jsme hráli většinu přípravných zápasů proti mužstvům z vyšších soutěží. To se plně ukázalo v jarní části, navíc začal mít problém v krajském přeboru dorost, a to nám odčerpalo dost sil. Dostávali jsme hodně branek a ani ofenziva nebyla oslnivá. Chybí nám zkušený starší hráč, který by uměl hru uklidnit a dát jí řád. Snad se povede někoho takového přivézt a my budeme hrát o vyšší příčky. Zároveň jsme obměnili realizační tým a tak přichází nový trenér, který dodá mužstvu nový impulz.

Cerhenice

Martin Žižka (trenér): Musím říct, že ještě před sezonou byla velká chyba, že se tým rozloučil s trenérem Jaroslavem Jedličkou, který Cerhenice dovedl k postupu. Nikde jsem nezažil a neviděl, aby trenér, který postoupí s týmem, byl nucen odejít. Podzim se odehrál velmi dobře, neboť kluci měli ještě něco natrénováno a měli nějaký zvyky z předchozího období. V zimě odešel trenér Michal Škopek a nastalo bezvládí. Nikdo netrénoval a navíc odešel jeden z pilířů týmu Ondra Puk do Pátku. Poté jsme byl požádám, zda bych týmu nepomohl jako trenér k záchraně. Nabídku jsem přijal z jediného důvodu, neboť bydlím v Cerhenicích a pořád zde hraji za béčko a nechtěl jsme dopustit, aby tým, který po více než 30 letech postoupil do okresu, hned spadl, když navíc letos slavíme 100 let od založení. Záchrana se nakonec podařila. Co se týká umístění, tak odpovídá tomu co, se v týmu a klubu dělo a nyní děje. Mrzí mě, že hráči, kteří před sezonou přišli do Cerhenic jako posily, nedokázali týmu pomoct a nyní raději odchází. A mě osobně nejvíce zklamal kapitán Marek Kaše. Neboť kapitán má jít příkladem a on nešel a nejde. V sezoně 23/24 budu klukům držet palce, aby důstojně reprezentovali Cerhenice a umístili se lépe než letos.

Štítary

Jakub Stach (trenér): S jarní částí musíme být nakonec spokojení. Spousta lidí mi v zimě říkalo, že angažmá ve Štítarech je po katastrofálním podzimu trenérská sebevražda. Ale já jsem věřil, že to ještě není zdaleka ztracené a že je v týmu výrazný prostor pro zlepšení. Spoustu kluků jsem znal z kolínského dorostu a tušil jsem, že je v nich velký potenciál, což se nakonec také potvrdilo. Není jednoduché hrát od prvního jarního mistráku pod tlakem, že je nutné pořád vyhrávat, ale musím před klukama smeknout, jak to zvládli. Už první zápas v Krakovanech (výhra 5:1) ukázal možnosti tohoto týmu a naše kvalitní výkony pokračovaly i v dalších zápasech. Uhraných 24 jarních bodů je nakonec velmi slušný počin. Samozřejmě bych si ještě dokázal představit o pár bodů víc, ale ke konci soutěže nás postihla zranění a jeden naprosto zbytečný disciplinární trest., což se do konečných výsledků týmu určitě promítlo. Za výrazným progresem Štítar stála nejen skvělá parta, která se v týmu vytvořila, ale také ochota hráčů na sobě tvrdě pracovat v trénincích. Od 3. ledna jsme se svědomitě připravovali a věřili, že se to na výkonech a výsledcích projeví. Jsem za kluky moc rád, že se přesvědčili, jak je v tomhle fotbal spravedlivý. Potenciál tohoto týmu je do budoucna velký a já se chci od příští sezony rozhodně pohybovat v horních patrech tabulky. Hlavně však doufám, že nás bude fotbal ve Štítarech nadále bavit a naplňovat a že budeme dělat radost našim fanouškům.

Liblice

Jiří Pospíchal (předseda): Sezonu nemůžeme hodnotit jinak, než jako neúspěšnou. Šli jsme do ní naivně a bez znalosti okresní soutěže. Podzim ještě nějak fungoval, alespoň v domácích zápasech, kdy jsme poráželi i týmy, co skončily nahoře. Těžili jsme z dobré letní přípravy. Horší to bylo u venkovních zápasů, kdy jsme často měli problém dát dohromady jedenáct lidí. Celé to vyvrcholilo v zimě, když skončil trenér a hráče to asi přestalo bavit nebo nevím. Po nejhorší zimní přípravě, co jsem v Liblicích zažil, bylo jasné, že jaro nebude úplně růžové, ale že nezískáme ani bod, to jsme vážně nečekali. Bylo vidět, že kádr by na okres měl, ale bez pořádného tréninku se to nedá hrát. V první půli jsme ve většině případů byli soupeři vyrovnaným protivníkem, ale vždy se to zlomilo během druhé půle, kdy nám došla šťáva. Plus, když se k tomu připočetla psychická deka, možná pěkně tlustá duchna, tak bylo rozhodnuto, že směřujeme do trojky. Děkuji novému trenérovi, že dokázal alespoň trošku zvednout náladu v týmu a hráčům, že jsme to dohráli, i když nevím, jestli důstojně. Děkuji těm pár fanouškům, kteří s námi i přes špatné výsledky zůstali a snažili se nás podporovat. Naštěstí nám většina kádru zůstává, tak ho přes léto omladíme a věříme, že budeme co nejdříve zpět v okrese.

