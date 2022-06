„Byli jsme velmi blízko vítězství, ale doplatili jsme na špatnou koncovku. Třeba Chadraba a Adam Machurka šli každý třikrát sami na branku, ale nedali. Soupeř využil každého našeho zaváhání, a to byl byl rozdíl. Poprvé za pětapadesát let mé fotbalové kariéry jsem rád, že je sezona u konce,“ přiznal trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Poslední zápas sezony jsme pojali už trochu rekreačně a na zápas povolali několik kluků z béčka na výpomoc. Díky rychle vstřelené brance Vlasáka jsme vedli už ve třetí minutě. Poté jsme měli nespočet šancí na vstřelení branky, ale v zakončení jsme si počínali poněkud lehkovážně. Soupeř nás nijak neohrožoval a tak jsme se nemuseli strachovat o výsledek, a to i přesto, že v brance nastoupil trochu netradičně obránce Martin Jícha. Druhý poločas už tak jednoznačný nebyl. Nedařila se nám rozehrávka a hra byla na těžkém terénu hodně kostrbatá. Dokonce i domácí Ovčáry měly nějaké náznaky šancí, ale k bezprostřednímu ohrožení branky nedošlo za celý zápas ani jednou. V závěru utkání přidal dvě branky Nevšímal, a tak jsme sice nenaložili domácím, jako jiné týmy, ale odjížděli jsme s čistým kontem a třemi body a tak nemůžeme být nespokojení. Přestože Ovčáry nemají na okrasní přebor, chtěl bych jejich hráčům poděkovat za obětavost, že to nepoložili v průběhu sezony a soutěž dohrály až do konce. Třeba jim zkušenosti z tohoto roku do budoucna pomůžou a příště již budou důstojným soupeřem,“ řekl obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 3. Vlasák, 67. a 83. Nevšímal. ČK: 82. Chadraba – Bradáč. Poločas: 0:1.

Ovčáry: Polák – Kubát (56. P. Mikita), Tichý, J. Mikita, Hula – Hrubeš, K. Machurka st. (39. Vilt), K. Machurka ml., Kopecký – A. Machurka, Chadraba.

Nučice: M. Jícha – Adam (55. Lupínek), Kočí, Bradáč, Vedral – Kulhavý, Chromý, Jelínek, Vlasák (75. Hervert) – Nevšímal, Lisa (46. Šulc).

FOTO: Fotbalová Sparta Kolín oslavila výročí vítězstvím nad Slavií Praha

Červené Pečky – Libodřice 1:4

„Utkání se hrálo v úmorném vedru a byl to takový klasický pouťák, kde ani jednomu týmu o nic nešlo. Libodřice nás potrestaly z každé naší chyby. Bohužel my si šance vytvořili, ale nedařilo se nám je proměnit. Gratuluji Libodřicím k zaslouženému vítězství. Nám nezbývá nic jiného než udělat dobrou přípravu a zkusit tým doplnit. Chtěl bych přivézt minimálně čtyři hotové hráče,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„V sobotním dopoledni jsme odehráli pohodové utkání. Celý zápas jsme měli více ze hry, vytvořili si šance, které jsme i proměnili. Soupeř hrozil hlavně z brejků. Děkuji klukům za poctivý výkon a za celou sezonu. Teď jen přežít rozlučku a v srpnu zase na hřišti,“ řekl s úsměvem trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 75. Převrátil – 7. a 77. Škopek, 50. Matějka, 60. Beníšek. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda (77. Panic), Maršík (69. Hendrych), Hejduk, Charouzd (72. P. Hejduk) – Kubrycht (56. Štolba), Hanousek, Semenec (72. Převrátil), Zuza – J. Svoboda, Zdeněk.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Hovorka, Šafránek, Němec – Košík (18. Lahoda), Kovařík, Beníšek, Matějka – Škopek, Lanc (82. Baško).

Zásmuky – Ratboř 0:2

„V posledním kole bylo znát, že už prakticky o nic nejde a navíc se hrálo od půl druhé ve velkém vedru. Chybělo nám z různých důvodů několik hráčů, tak dostali příležitost naší dorostenci, kteří nezklamali a jsou příslibem pro fotbal v Zásmukách. Chci všem klukům popřát ať si užijí letní pauzu a načerpají sílu a chuť do příští sezony,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Utkání se odehrálo v přátelském duchu, v podstatě se obě mužstva už raději viděla u chlazeného moku Bylo to pro borce na hřišti v horkém počasí moc těžké a jsem rád, že všichni přežili ve zdraví. Na obou stranách bylo vidět několik slibných šancí. Našim klukům se podařilo vstřelit dvě branky, ale z jejich kopaček jich mohlo být daleko víc. Špatně jsme to ve finální fázi řešili,“ podotkl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 20. Kopecký, 63. Hrstka. Poločas: 0:1.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada – P. Martínek (65. Ditrych), Jonáš, Pěkný, Dvořák (65. Štěpina) – Sobotka (65. Svoboda), Koštíř.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Beran, Kovařík – Uher (80. Tichý), Mbemba, Teslík (85. Kesner), Kopecký – J. Adámek, Hrstka.

Štítary – Krakovany 6:5

„Zápas se musel líbit, protože padlo jedenáct branek. Bohužel, zřejmě kvůli výkopu už ve 14 hodin a velkému vedru se hrál fotbal prakticky bez diváků. Hrálo se to více méně v přátelském duchu, proto obrany na obou stranách dělaly spoustu chyb. Řekl bych, že jsme si tu výhru malinko víc zasloužili, I když jsme na konci otáčeli stav z 3:5 na konečných 6:5. Byl to můj poslední zápas na lavičce, tak jsem rád, že byl vítězný. Chtěl bych klukům popřát hodně takových otočených zápasů,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Utkání hrané v brzkých odpoledních hodinách v úmorném vedru se obě mužstva snažila hrát hodně ofenzivně, bránit se nikomu nechtělo. Tomu odpovídal i celkový počet gólů, který potěšil pár přihlížejících diváků. Když jsme patnáct minut před koncem vedli o dvě branky, vypadalo to na naše vítězství, ale po třech fatálních chybách při naší rozehrávce soupeř dokázal skóre otočit a zvítězil,“ poznamenal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 19., 87. a 90. Horňáček, 54. S. Uman, 57. a 80. B. Uman – 7. Kozel, 19. Sixta, 55. Chvojka, 60. a 75. Horák. Poločas: 1:2.

Štítary: Lepší Martin – Hoření, Pýcha, Brdíčko (46. Jandák Mikuláš),Přibyl – Huleš (65. Nejman), L. Kmoch (76. Lepší Michal), Vlášek, B. Uman – S. Uman (80. Jandák Michal), Horňáček.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kozel ,Neruda – Horák, Kozel, Chvojka, Strejcius – Sixta (61. Černý), Dostál (81. Šindelář).

FOTO: Kolín se ukázal jako pravý mistr. Nastoupili talentovaní mladíci

Tuklaty – Bečváry 2:1

„Poslední zápas sezony už se vlastně jen dohrával. Přijeli jsme bez několika hráčů a příležitost dostali mladí, patnáctiletí kluci. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, žádné mužstvo se do velkých šancí nedostávalo. My jsme nastřelili břevno, ale do kabin se šlo bez branek. Ve druhé půli jsme drželi míč, ale nebyli jsme nebezpeční. Velkou šanci spálil Čáslava, když netrefil prázdnou branku. Domácí šli do vedení po penaltě a druhý gól dali po naší chybě v rozehrávce. Ke konci zápasu se nám podařilo snížit, ale to bylo vše. Byl to líný fotbal bez patřičného nasazení. Na tempu hry se podepsalo i horko, ve kterém se hrálo. Byli jsme více na míči, ale bez nápadu před vápnem soupeře. Sezonu jsme bohužel zakončili porážkou,“ litoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 61. z PK a 69. Blaščok – 89. Čáslava. Poločas: 0:0.

Tuklaty: Pazdera – Pígl, Hlavatý, Klepetko, Blaščok (83. Pacovský) – Šindelář (76. Procházka), Vyhnal, Patačik, Bajtler – Stejskal, Malý (54. Holčák).

Bečváry: Stoupa – J. Kšírl, P. Kuba, J. Kuba, Čáslava – M. Kšírl, V. Kšírl, Holub, Boček (78. D. Šmejkal) – Černý, Kubín (64. Novák).

Kouřim – Velim B 3:7

„Zápas v úmorném vedru přinesl deset gólů a spoustu hezkých fotbalových akcí. Posílená Velim byla fotbalově někde jinde než my, ale snažili jsme hrát fotbal a občas se to i dařilo, byť to po sobotní rozlučce nebylo úplně jednoduché. Chci moc poděkovat klukům, že jsme sezonu, i přes neuvěřitelné zdravotní problémy snad úplně každého z kádru, vůbec dohráli a fanouškům za to, že na nás stále ve velkém počtu chodí. Dáme chvilku pauzu, doléčíme zranění a v půlce července se pustíme do přípravy na další sezonu,“ hlásí kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Věděli jsme, že jen zisk tří bodů nám dával šanci vyhrát soutěž. Vstup do utkání, hraném v úmorném vedru, byl na výbornou a již v šesté minutě jsme po střele a kombinaci vedli o dvě branky. Pak jsme zvolnili a soupeř poprvé potrestal naši chybu gólem z přímého kopu. V závěru poločasu jsme nejprve přidali po střele třetí gól, ale opět jsme zbytečně chybovali a domácí z penalty snížili. V druhé půli jsme přidali tři branky během třinácti minut a i přes další penaltu domácích jsme zápas dovedli do vítězného konce. Po posledním gólu už propukly na lavičce oslavy díky informaci o výsledku druhého zápasu. Na třetí pokus se nám tak konečně podařilo vyhrát soutěž a získali jsme, stejně jako naše áčko, další trofej. Rád bych poděkoval všem hráčům B-týmu, A-týmu a dorostu, kteří se na celkové výhře podíleli a dále pak také trenérům za skvělou spolupráci,“ uvedl spokojený trenér Velimi Jiří Ptáček.

Branky: 17. Snížek, 44. Královský z PK, 51. Dufek z PK – 2. Kmoch, 6., 37., 53. a 55. Kasal, 65. Seifert, 81. J. Vlk. Poločas: 2:3.

Kouřim: Havránek – Svoboda (81. Jelínek), Procházka, Navrátil, Novák – J. Keltner (12. Hervert, 80. Ježík), Snížek, Královský, Kocián – Dufek, Tománek (83. Bělohlávek).

Velim B: Hrabák – Jelínek, Náděje, Hrabal, Vokřál (67. Ceral) – Němec, Vlk, Martikán (73. Korenc), Kmoch (61. Zajíc) – Kasal (77. Bláža), Seifert.

Jestřabí Lhota – Plaňany 4:2

„Před výbornou diváckou kulisou se hrál kvalitní fotbal. Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a dostávali se do příležitostí většinou ze stran. Hosté byli nebezpeční po našich ztrátách míče, kdy šli rychle do protiútoku. První poločas branky ale nepřinesl. Ve druhém poločase otevřel účet utkání dvěma brankami Venda Šámal, třetí branku jsem si vychutnal, po sólu mezi obránci jsem prostřelil brankáře a chytali mě až ve vedlejší vesnici. Další branku přidal Trojan. Pak jsme ke konci utkání polevili a hosté snížili dvěma brankami. Vzhledem k přesunutí utkání jsme zápas za velkého vedra odehráli po rozlučce. Před hráči smekám, podali výborný výkon. Chtěl bych poděkovat hráčům, fanouškům, realizačnímu týmu a vedení za celou sezonu,“ konstatoval trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„V zápase, ve kterém nám šlo o první místo, nás čekal soupeř, který našel dost motivace nás porazit a postavil to nejsilnější mužstvo, které měl k dispozici. Pokud by domácí hráli v této sestavě celou sezonu, mohli hrát o první místo oni. Tím, že zápas zvládli lépe než my, si udělali dílčí radost, ale v tabulce na nejlepší mužstva nestačili,“ podotkl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„První poločas byl hodně ovlivněn tropickým počasím, a tak obě mužstva hrála velmi úsporný fotbal a tomu odpovídal i bezbrankový stav. Druhý poločas byl již zajímavější. Z počátku jsme byli aktivnější my, ale důležitou branku nám dali domácí a po našich chybách jsme dostali i další branky. My ale ještě zabrali a dokázali jsme v závěru zápasu vstřelit ještě dvě branky, ale přišlo to velmi pozdě. Mužstvo nesplnilo to, co jsme měli hrát a proto jsme s kvalitním soupeřem prohráli. Domácí nám sebrali radost z konečného prvního místa. Zklamání ale netrvalo dlouho, vždyť málokdo čekal, že skončíme druzí. Společně jsme udělali nemalý kus práce. Nový ročník pro nás, rovná se nová výzva,“ řekl Petr Šafránek.

„Ještě musím zmínit fenomén jménem diváci. Patří k fotbalu a nikde nejsou jen ti nejlepší a naopak ti nejhorší, ale tady pravidlo – fandi, ale zůstaň člověkem, neplatilo. Již při příjezdu, hodinu před zápasem, někteří rádoby diváci či fanoušci uráželi naše hráče a náš klub a to pokračovalo během zápasu a po zápase. Nevysvětluji si to jinak, že někteří lidi dostali propustku z nějakého ústavu. Samozřejmě to neplatí pro všechny diváky a činovníky, ti se se mnou slušně rozloučili a vzájemně jsme si popřáli úspěch v další sezoně, tak, jak se to běžně dělá,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 51. a 58. Šámal, 70. Mikeš, 78. Trojan – 79. Pavlenko, 83. Žemba z PK. ČK: 80. Kubánek – Pavlenko. Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Kubánek, Hojda (20. Kostelecký) – Krajíček (71. Černý), Kesner, Kubíček, Mikeš (85. Pavlov) – Krupka (62. Trojan), V. Šámal.

Plaňany: Arnold – Jambor (46. Shpuryk), Freund, Konůpek, Metlushko – Klucska, Vinš, Starov, Olah (80. Žemba), Pavlenko – Lazaryev.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky