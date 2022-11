Branky: 35. R. Biško z PK – 43. Kubánek z PK. Poločas: 1:1.

Ratboř: Černohlávek – Beran, R. Biško, Kemza, Kovařík – Teslík (87. Uher), Mbemba, Kesner, M. Adámek (73. Vohnický) – Kopecký (81. Brant), J. Adámek (57. Hrstka).

Jestřabí Lhota: Málek – Kopecký, Vlasák, Klička, Krupka (51. Věříš) – Mikeš (87. Rezler), Černý, Kesner, Kubánek – Švanda, Kureš.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Zásmuky – Český Brod B 10:1

„Prvních třicet minut vůbec nenaznačovalo, že by měl být konečný výsledek tak jednoznačný. Na těžkém terénu nám dělalo problém se pohybovat a kombinovat. V 19. minutě šli hosté do vedení a v ten moment jsem to neviděl vůbec dobře. Zhruba po deseti minutách srovnal skóre Pavlík a hned na něj navázal dvěma góly Sobotka. Do kabin jsme šli za stavu 3:1 pro nás, což bylo povzbuzení do druhého poločasu. Hned po změně stran přidal Pavlík svůj druhý gól a bylo o osudu utkání rozhodnuto. Ve zbytku utkání už to bylo jen o tom, na jakém čísle se zastaví konečné skóre,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 27., 47. a 60. Pavlík, 29. a 35. Sobotka, 66. a 81. Pěkný, 73. Mrázek, 77. Bellada, 79. Lindner – 19. Dlabal. Poločas: 3:1.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Čapek, Lindner, Bellada – Jech (60. Roth), Pěkný, Chábera, Mrázek – Pavlík (70. Svoboda), Sobotka (60. Hamsa).

Český Brod B: K. Vymazal – Kohout, Rypl, Kratochvíl, Veselý – Čurgali, Šimák, M. Vymazal, Šermauer – Dlabal, Kašpar.

Velký Osek – Nučice 4:4 (PK 4:2)

„Při tom, jaký byl vývoj zápasu, jsme body jednoznačně ztratili. Po dvaceti minutách jsme vedli již 3:0 a plně kontrolovali hru. Jenže hosté šťastnou brankou ve 22.minutě snížili a převzali iniciativu. To se jim těsně před koncem prvního poločasu vyplatilo a snížili na rozdíl jediné branky. Také vstup do druhého poločasu vyšel lépe hostům a v 48.minutě bylo srovnáno. Až potom jsme se probudili a začali opět hrát, jenže, jak to tak bývá, těžko se znovu vrací do zápasu. Přestože jsme s hrou našeho mužstva nebyli úplně spokojeni, opět jsme se dostali do vedení po vynikajícím driblinku Ondřeje Sodomy a vyšachování poloviny obrany včetně brankáře. Ovšem Nučice opět srovnaly, navíc From jako náš poslední hráč zastavil hostující útok a musela přijít červená karta. Nám k vítězství nepomohl ani závěrečný tlak, když hostující brankář zastavil všechny naše šance včetně gólové hlavičky Sodomy. Při pokutových kopech jsme byli již podruhé za sebou šťastnější, což nemění nic na tom, že jsme z výsledku zklamáni,“ přiznal trenér Velké Oseku Jiří Sodoma.

„Poslední zápas jsme jako obvykle nebyli bohužel kompletní. Chtěli jsme hrát zezadu na brejky, a to nám vydrželo pouze osm minut, kdy jsme byli lepší. Pak nám domácí nasypali tři góly a vypadalo to na debakl. Kluci to ale nevzdali a do poločasu se nám povedlo dvakrát udeřit. Druhý poločas jsme chtěli vyrovnat, a to se povedlo. Byli jsme v euforii a chtěli vyhrát. Bohužel jsme si nepohlídali, jako většina týmů, Sodomu a ten dokonal svůj gólový účet. Ani to nás nepoložilo a opět jsme vyrovnali. Domácí šli pak do deseti. Šance na tři body byla velká, měli jsme velké, ale bohužel nám nebylo přáno. Naopak štěstí a vynikající zákrok našeho brankáře nám zachránil nečekaný, ale zasloužený bod. Penalty nám nejdou a po třetí v sezoně jsme neuspěli. Za tento zápas a celou sezonu klukům děkuji. Myslím, že máme na jiné pozice, než na kterých momentálně jsme,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 8., 20. a 52. O. Sodoma, 12. J. Karban – 23. a 43. Kočí, 49. Vlasák, 76. From vlastní. ČK: 79. From (VO). Poločas: 3:2.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák, Černý (64. From) – Koška, A. Novák, Žilka., S. Karban – Z. Novák (64. Mareš), O. Sodoma.

Nučice: Rybák – Nevšímal, Šulc, Souček, Vlasák – Kulhavý (70. Vedral), Zápotocký, Kočí, Chromý – Novák, Kubalík.

Velimská rezerva zakončila podzim jasným vítězstvím

Tuchoraz – Krakovany 5:0

„Přivítali jsme první tým tabulky a čekali náročný zápas, neboť jsme z předchozího zápasu byli dost pokopáni. Chybělo pár kluků ze základní sestavy a zároveň jsme neměli v týdnu žádný trénink. V šatně jsme si řekli, že do tohoto zápasu dáme vše, co můžeme, ať svým výkonem poděkujeme našim fanouškům za podporu. Získáme tři doby a před zaslouženým odpočinkem zahrajeme dobrý fotbal. To se nám povedlo. Po celý zápas jsme dominovali, hráli fyzicky náročný fotbal a v některých pasážích zápasu velmi dobře kombinovali. Před kluky smekám především proto, že celý zápas vydrželi fyzicky, udrželi koncentraci a nenechali se rozhodit a dodrželi vše, co jsme si v šatně řekli. V rámci posledního zápasu se blýskl Kuba Votoček, který dal tři góly, ale také Petr Doležel, který výborným výkonem zastoupil zraněného Dominika Borovičku a svůj výkon potvrdil krásným gólem, kdy z dálky uklidil míč k tyči na konečných 5:0. Rád bych zmínil ještě dvě jména, a to kapitána týmu Pavla Šafáře, který měl famózní sezonu, kdy v každém zápase předvedl velmi kvalitní výkon a potvrdil tak dobrý výběr týmu ohledně volby kapitána a Roberta Nývlta, který dokázal v důležitých zápasech vymazat útočníky,“ uvedl trenér Tuchorazi Tomáš Marc.

„Poslední utkání podzimní části nás Tuchoraz předčila větší agresivitou a chutí zvítězit. Utkání se rozhodlo v rozmezí mezi 18. a 25. minutou, kdy i po našich hrubých chybách soupeř dal tři góly. Další dvě branky padly po přestávce. Toto utkání se nám vůbec nevydařilo, soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme odmítli v případě bodového zisku udržet si první místo v tabulce po podzimní části,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 18. Šafář, 24., 25. a 56. Votoček, 68. Doležel. Poločas: 3:0.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Nývlt, Pokorný, Moravec – Kliment, Šafář, Vopařil, Votoček (75. Yarish Andrii) – Doležel, Šedina.

Krakovany: Špinka – Hojda, Myška, Kutil, Černý – Horák, Dostál, Chvojka, Strejcius (62. Neruda) – Oberreiter, Sixta (80. Vodvářka).

Červené Pečky – Cerhenice 2:6

„V páté minutě jsem neproměnil pokutový kop a soupeř o pár minut později dal snad z 35 metrů krásný gól do šibenice. Mrzí mě to, ale takový je fotbal. Cerhenice nás vyučovaly z produktivity. My naše šance nedali, oni nás ze všech svých šancí potrestaly. Zaslouženě si odvezly všechny tři body a jako jediný celek nás na domácím hřišti přejely. Sezonu jsme zakončili se ztrátou čtyř bodů na první místo. Bodů máme dost, se záchranou soutěže snad problém nebude,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Poslední zápas podzimní sezony s týmem, který ohlásil postup do vyšší soutěže, se nám vydařil a hráči zahráli podle pokynů, které jsme si řekli. Věděli jsme, co domácí tým bude hrát, a protože jsme odehráli celé utkání koncentrovaně, tak kromě snahy rozhodčího něco vymyslet hned v úvodu utkání, jsme byli celý zápas jasně lepší a skóre v náš prospěch mohlo být i vyšší. Utkání začalo nepřesným rozhodnutím arogantního rozhodčího Pažouta, kdy nařídil proti nám hned v páté minutě penaltu, ale náš brankář Procházka ji skvěle vyrazil. Následně jsme až do konce utkání měli hru pod kontrolou, domácí hrozili jen z jakýchsi brejků, které jsme v pohodě pokrývali. Skóre otevřel parádní brankou asi z 30 metrů náš střelec Doubek a postupně přibývaly další šance, jen Novotný mohl minimálně také dvakrát skórovat. Z naší strany to byl velmi dobrý výkon, který potvrdil zlepšující tendenci. Škoda, že je konec první části soutěže,“ litoval trenér Cerhenic Mihal Škopek.

Branky: 45. Křelina, 69. Kulhánek – 17., 26. a 55. Doubek, 28. O. Puk, 74. M. Novotný, 89. Slezák z PK. Poločas: 1:3.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Hanousek – Zdeněk (56. Nurmatov), Kulhánek, Zientek, Hradílek – Křelina (81. Maršík), J. Svoboda.

Cerhenice: Procházka – Škopek (26. Klucska), J. Puk, Čerych (75. Žižka), O. Puk – Slezák, Nykodym, M. Novotný, Gacka – Kaše, Doubek.

Rozhodl začátek. Kolín poslední utkání podzimu výsledkově nezvládl

Štítary – Libodřice 1:8

„Zápas byl odrazem naší podzimní deprese, který poukázal na všechny naše problémy. Naše obrana hned ve třetí minutě přihlížela, jak jeden hráč hostí střílí a následně druhý doráží. Naše hra směrem dozadu byla tristní a bohužel s takovým výkonem směrem dozadu nemůžeme pomýšlet na udržení se v soutěži. Poté jsme za stavu 0:1 měli asi tři šance na vyrovnání, které jsme nedokázali proměnit, kdy se místo jednoduchého řešení hledala cesta „až do kuchyně“. Potom se to již s námi vezlo, všude jsme byli druzí a absolutně jsme na těžkém terénu nestíhali tempo utkání. Je to škoda, že jsme se před zimní přestávkou nedokázali lépe naladit na jaro a soupeře více nepotrápili. Celý podzim nás trápí marodka především v zadních řadách, o čemž svědčí i průměr čtyř inkasovaných gólů na zápas. Je potřeba přes zimu vyléčit zranění a svědomitě se připravit na jarní část soutěže,“ hlásí vedoucí Štítar Michal Hervert.

„Na velice těžkém terénu jsme odehráli povedený zápas. Vytvořili jsme si hodně šanci a dařilo se nám je proměňovat. Jsem rád, že jsme podzimní část zakončili výhrou a udělali tak radost naším fanouškům, kterým chci poděkovat za podporu během celého podzimu,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 85. Opolzer – 3., 18. a 60. Košík, 24. Šafránek, 41., 52. a 90. Kovařík, 67. Hovorka. Poločas: 0:4.

Štítary: Lepší – Nejman (72. Kovařík), Miškovský, Jedlička, Šín (57. Mašín) – Opolzer, Machurka, Vlášek, Huleš (46. Kršňák) – Hoření, S. Uman (72. Kratochvíl).

Libodřice: Skočdopole – Krejčí, Baško (46. Lanc), Šafránek, Pohanka – Matějka, Hovorka, Batelka, Beníšek – Kovařík, Košík.

Kouřim – Liblice 5:3

„Pro nás to byl typický podzimní zápas, kdy jsme odehráli velmi slušnou první půli se spoustou šancí a ve druhé jsme vyklidili hřiště a dělali jednu zbytečnou chybu za druhou. Luxusní vedení 3:0 po poločase jsme si nechali skoro vzít a hosté, byť hráli v deseti, pořád hrozili, především z útočných standardek, kdy měli výraznou výškovou a váhovou převahu. Paradoxně jsme to ale byli my, kdo díky standardkám a hlavě Tomáše Svobody zápas zvládl. Naštěstí jsme dokázali v průběhu zápasu vždy o dva góly odskočit a důležité tři body zůstaly nakonec doma. Podzim tak končíme na slušných 20 bodech, jaro bude díky vyrovnanosti tabulky velmi zajímavé. Moc děkujeme našim fanouškům, chodí jich stále velký počet a věříme, že i na jaře si najdou cestu na domácí i venkovní zápasy,“ uvedl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Poslední utkání v podzimní části muselo být pro diváka zajímavé, padlo hodně gólů. Bylo to bojovné utkání z obou stran. Nakonec domácí proměnili víc šancí než my. O to smutnější je pro mě, že to bylo moje poslední utkání vůbec,“ posteskl si trenér Liblice Tomáš Liga.

Branky: 16. a 67. Svoboda, 29. Hovorka, 38. Královský z PK, 87. Dufek – 50. Sýkora, 57. a 78. Nouzák. ČK: 52. Sýkora (L). Poločas: 3:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Navrátil, Světnička – J. Keltner, Jirků, Královský (68. V. Keltner), Hovorka (46. Kocián) – Dufek (89. Hervert), Snížek (89. Ježík).

Liblice: Bartyzal – Strnad, Pop, Bahr, Černý – Fot – Hrstka, Pačes (41. Plachý), Sýkora, Hejda – Nouzák.

První trefa Korkiakoskiho v dresu Kolína porážce ve Frýdku nezabránila