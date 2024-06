Okresní přebor je již minulostí. Z postupu se raduje Český Brod B, naopak Černého Petra mají Polepy, Kouřim, Nová Ves a Cerhenice.

Zásmuky – Velký Osek 2:1

„Bylo to vyrovnané utkání dvou týmů, kterým už o nic nešlo. Průběh pro nás mohl být klidnější, kdybychom proměňovali šance a obzvlášť pokutové kopy. Velký Osek má mladý tým plný šikovných hráčů, kteří hrají pohledný fotbal. Mě osobně zaujal sebevědomý výkon teprve šestnáctiletého Melichara v brance Oseka,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„K poslednímu utkání jsme nepřijeli v nejsilnější sestavě, ale i tak se nám po pěkné akci podařilo již ve 3. minutě jít do vedení. Domácím se podařilo vyrovnat z penalty. Druhý poločas byl vyrovnaný, bohužel pro nás se špatným koncem. Zajímavostí utkání jsou určitě tři odpískané penalty proti nám. Nutno dodat, že správně nařízené. Zásmuky ale proměnily pouze jednu,“ poznamenal sportovní manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 22. Čapek z PK, 58. Jahoda – 3. Tvrzník. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Lindner, Kraus, Bellada – Bárta, Čapek, Pechar (77. Pavlík), Jahoda – Dotter, Borovička (66. Hanzl).

Velký Osek: Melichar – Kalaš, Šmiřák, J. Karban – M. Koška (65. Černý), A. Novák, Svoboda (80. Meloun), Šamša (46. J. Koška) – Sodoma, Z. Novák (46. Teplý), Tvrzník.

Ratboř – Český Brod B 0:4

„Český Brod měl celý zápas pod kontrolou. Má na okresní přebor opravdu nadstandardní tým. My jsme se v prvním poločase dostali do dvou nadějných příležitostí, ale jinak jsme se celý zápas bránili. Jsme rádi, že už je jarní část sezony za námi a uvidíme, jak se nám podaří doplnit tým pro další ročník,“ podotkl stoper Ratboře Radek Biško.

„Vzhledem k tomu, že jsme měli postup jistý, dostali tři kluci volno. Ale i tak jsme chtěli vyhrát a rozloučit se s okresním přeborem důstojně. Musím pochválit všechny kluky a vyzdvihnout mladý kluky, kteří zastoupili naše opory skvěle. I přes to, že nám o nic nešlo, kluci bojovali a bylo vidět, že chtějí vyhrát,“ pochvaloval si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 21. Vlček, 26. a 52. Blecha, 65. Rypl. Poločas: 0:2.

Ratboř: Černohlávek – Uher (46. Goga), Biško, Kemza (21. Horák), Kovařík – Brant (63. Rudko), Švarc, Vohnický, Zdeněk – Svoboda, Hrstka (57. Merta).

Český Brod B: Hrdinka – Rypl, Miňovský, M. Škorpil, Soukup – Šermauer (63. Šimák), Částka, Černý, Novák (66. Vojáček) – Vlček, Blecha.

Tuchoraz – Štítary 1:1 (PK 3:0)

„Po dlouhé době zase pěkný zápas. První poločas jsme byli o trochu lepší, druhý patřil soupeři. Pěkné utkání o umístění. Co mě na tom bavilo, že to bylo jen o fotbale bez pokřikování nesmyslů a urážení. Štítary mají skvělý tým. Musím se zmínit o velmi kvalitní práci rozhodčího Dvořáka. Když to shrnu, byl to pěkný fotbalový zážitek,“ pochvaloval si trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Remíza v Tuchorazi má určitě svoji cenu, ale my jsme chtěli vyhrát. V první půli se nám ale nechtělo moc běhat a remíza 1:1 pro nás byla milosrdným výsledkem, protože Tuchoraz měla určitě více možností. Ve druhém dějství jsme ale výrazně zlepšili pohyb a rázem nás bylo všude plno. Vytvořili jsme si spoustu brankových příležitostí, ale s jejich proměňováním jsme byli na štíru. O výsledku rozhodl penaltový rozstřel, kdy jsme nebyli schopní trefit branku, a tak bod navíc získali domácí,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 20. A. Vosecký – 11. S. Uman. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Flieger, Kliment, Hozman – Vopařil (86. M. Vopařil), Borovička, Jochlík, Šedina (56. Šafář) – A. Vosecký (36. Kadeřábek), Marc.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš (60. Jonáš) – Vlášek, Miškovský, Nejman (60. Šín), B. Uman – A. Machurka (46. Kršňák), S. Uman.

Krakovany – Červené Pečky 5:1

„V posledním utkání sezony bylo naším cílem rozloučit se s fanoušky našeho mužstva jak vítězstvím, tak i dobrým výkonem. Tento cíl se začal naplňovat již ve 2.minutě, kdy jsme šli do vedení brankou Dostála. O čtvrt hodiny později ofenzivně ladění hosté využili zaváhání naší obrany a po brejku srovnali skóre, které se měnilo zanedlouho v náš prospěch, když se o vedení postaral Beneš. Rozhodujícím momentem utkání bylo v 56. minutě školácké vyloučení hostujícího hráče. Od této chvíle jsme si vytvářeli řadu šancí, ale pouze tři jsme dokázali využít. Dvakrát se prosadil Dostál a jednou Sixta. S předvedenou hrou i výsledkem jsme spokojeni,“ pochvaloval si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„První poločas byl ještě celkem dobrý, v druhém rozhodla jasná červená karta a bylo to jen o tom, kolik branek obdržíme. Krakovany měly snad šest lidí na střídání, to jsem u nás tři roky nezažil. Domácím gratuluji k vítězství. Nakonec bereme desáté místo. Kdo by to byl řekl,“ uvedl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 2., 64. a 83. Dostál, 25. Beneš, 66. Sixta – 17. Hradílek. ČK: 56. Kulhánek (ČP). Poločas: 2:1.

Krakovany: Douděra (46. Špinka) – Věříš, Neruda, Kutil, Černý – Horák, L. Chvojka (46. Kosprd), Kozel (57. Myška), Beneš (46. Strejcius) – Sixta (80. Pospíchal), Dostál.

Červené Pečky: Svoboda – Zuza, Křelina, Maršík, Bulíř - Soukenka, Krupička, Hejduk, Rauch – Kulhánek, Hradílek.

Polepy – Nučice 2:3

„Po hrubě nevydařené sezoně jsme chtěli letošní ročník alespoň uzavřít pozitivně a zvítězit na domácí půdě před vlastními fanoušky. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a díky tomu jsme si vypracovali několik gólových příležitostí, nicméně vlastní špatnou produktivitou a žalostným zahazováním jasných gólových příležitostí jsme udělali z brankáře soupeře naprostou superstar a navíc jsme díky tomu trpěli na protiútoky, ze kterých následně soupeř hrozil. Před naší vlastní brankou jsme byli velice nedůrazní a tak se do několika slibných příležitostí dostaly i Nučice, které dokonce zahrávaly pokutový kop, který už klasicky famózní brankář Barták lapil. Ve druhé půli sice vsítil Kmoch krásný vyrovnávací gól, á la Toni Kroos, po kterém jsme se ještě ze všech sil snažili urvat vítězství na vlastní stranu, ale další branku se nám bohužel vstřelit nepodařilo a zároveň soupeř proměnil další ze svých protiútoků. Utkání mělo žalostnou úroveň, naprosto mimo měřítka okresního přeboru, a to z obou stran. Bohužel je to hořká tečka za hořkou sezonou. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům a divákům, kteří nám celou sezonu zachovali přízeň a věřím, že se s nimi opět v hojném počtu shledáme příští sezonu, kde, pevně věřím, budeme rozdávat opět spoustu fotbalové radosti,“ uvedl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Poslední zápas sezony byl takový přátelák bez velkého tempa. Oba týmy hrály bez nervů a proto bylo vidět spoustu šancí a neuvěřitelných situaci na obou stranách. Náš brankář opět chytil nemožné. Vítězství bylo zasloužené hlavně kvůli tomu, že jsme dali o gól víc. Jinak oba týmy zahodily co šlo, my i pokutový kop. Všem poděkování za účast a za celou sezonu a udržení Nučic v soutěži,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 19. Richter, 73. Kmoch – 10. Novák, 43. Jelínek, 85. Maršák. Poločas: 1:2.

Polepy: Barták – Jón, Pych, Exner (46. V. Kočí), Richter – Jindra (68. Kovařík), Doležal, Kmoch, Hynek – Slezák – Kuchař.

Nučice: Pečenka – Nevšímal, Šulc, Jelínek, Vlasák – Jícha, Zápotocký (46. Krutský), Bradáč (71. Nanko), Černý (29. Maršák) – Novák, Kočí.

Nová Ves – Kouřim 3:1

„Úroveň zápasu odpovídala postavení týmů v tabulce, upřímně lituji všechny diváky. Za nás to byl v první půli totální prales. Prakticky jsme si nenahráli, povedla se nám jediná akce. Druhý poločas už byl lepší, ale na gól nám nestačilo ani pět samostatných nájezdů a penalta,“ kroutil hlavou hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 2. Čech, 19. Vokál, 89. Fiala – 32. Valenta. Poločas: 2:1.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokál, Starý (46. Belza), Šmejkal – Kubelka, Čech (46. Pena), Babický, Linart (63. Navara) – J. Vokřál, Fiala.

Kouřim: Havránek – Navrátil, Snížek, Novák – Světnička, Bug, Jirků (64. Beránek), Zahradníček (46. Maxian), Valenta – Dufek (16. Ježík), Vaňkovský (72. Kočí).

Libodřice – Cerhenice nehráno, hosté se nedostavili

„Jsem rád za zápas s nulou,“ řekl s nadsázkou nazlobený trenér Libodřic Adam Baško.

„Co mě bohužel mrzí a nejsou to jen Cerhenice, je to, že celková úroveň okresního přeboru jde do p......., a každým kolem, kde se nedostaví tým k zápasu, to bude horší. Nikdy, dokud u toho budu i kdybych měl vytáhnout z fotbalového důchodu mého tatínka s tchánem, se nestane, že nepřijedeme k zápasu v okresním přeboru! Prosím všechny vedoucí a předsedy týmů, než půjdete před sezonou hrát soutěž, přepočítejte si, prosím, lidi, které na to máte. Všichni tady brečí, jak nemají lidi a jak je to špatné a pak nám volají, že to chtějí koupit! Jsem rád, že jsme neměli starosti jak s postupem, tak se záchranou a tím pádem nám bylo ve více jak polovině zápasů nabídnuto zápas prodat. Ve všech případech jsme odmítli a dokonce nám bylo od některých týmů vyhrožováno, že pokud to neprodáme, dají to rozhodčímu, a podle toho potom vypadalo řízení zápasu. Jinak chci poznamenat, že většina rozhodčích pískala celou sezonu velice dobře a myslím, že i když není rozhodčích hodně, ty, co nám zbyli, pískají velice dobře. Celkově tato sezona mě utvrdila v tom, že pokud moje děti nebudou opravdu výslovně chtít fotbal jako sport dělat, tak nebudou! Celé jaro tím, že sestupuje víc týmu, byl okresní přebor jedna velká žumpa! Škoda, ale my, LIBODŘÁCI, tady budeme i další sezonu a budeme dělat vše pro to, abychom z naší hry měli radost a potěšili tím naše fanoušky, kteří jsou nejlepší na okrese,“ dodal naštvaný Adam Baško.