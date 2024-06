/FOTOGALERIE, VIDEO/ Doslova senzací předposledního kola okresního přeboru ve fotbale je vítězství posledních Cerhenic nad ambiciózními Zásmuky. Pro domácí výběr to byly první body v jarní části. Jedno utkání se nehrálo, Polepy totiž nedaly dohromady dostatečný počet hráčů a do Českého Brodu vůbec neodjely. Ostuda.

Nová Ves – Krakovany 2:4

„Vzhledem k tomu, abychom měli jistotu zachování soutěže i přes pád více mužstev z vyšší soutěže, jsme potřebovali v Nové Vsi vyhrát, což nebylo vůbec jednoduché. Od začátku se hrálo nahoru dolů se spoustou neproměněných šancí na obou stranách. V 17. minutě šel soupeř do vedení po střele z hranice pokutového území. Pak přišly dva góly našeho kanonýra Dostála, který ještě další samostatný nájezd na brankáře neproměnil. V poslední minutě první půle po naší několikanásobné nedůslednosti soupeř vyrovnal. V druhé půli se překlopilo štěstí na naší stranu, když každé mužstvo mělo několik šancí ujmout se vedení. Z naší strany zase úřadoval Dostál, což byl rozhodující moment utkání. V závěru vítězství potvrdil střelou do šibenice Špinka,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 17. Linart, 45. L. Vokřál – 23., 38. a 65. Dostál, 83. Špinka. Poločas: 2:2.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, Šmejkal, L. Vokřál, Pena (78. Kadečka) – Kubelka, Čech, Babický (57. Starý), Linart – J. Vokřál, Fiala.

Krakovany: Douděra – Věříš, Neruda, Kutil, Černý – Horák, L. Chvojka (87. Šanc), Kozel, Strejcius – Sixta (59. Špinka), Dostál.

Kouřim – Tuchoraz 2:2 (PK 2:4)

„První poločas byli hosté lepší, my jsme jim odevzdávali jednoduše balóny a sami se dostávali pod tlak. Z první střely na bránu hned na začátku jsme dostali gól, naštěstí se nám podařilo z penalty brzy vyrovnat. Na konci poločasu jsme házeli na půlce aut a dostali z toho gól, to se moc často nevidí. Do druhého poločasu jsme ale nastoupili úplně jinak a byli lepším týmem. Podařilo se nám z trestňáku vyrovnat a Pilař měl na kopačce gól, brankář ho ale vychytal. Z následného rohu trefil Pilař tyč. Konec zápasu byl nahoru dolů, hosté trefili břevno a tyč, ale stav už zůstal stejný,“ popsal klíčové situace hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Trochu vydřené body. Blíží se konec sezony a dochází nám síly. První poločas jsme byli o trochu lepší, v druhém to bylo naopak a Kouřim byla i kousek od výhry,“ přiznal trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 10. Královský z PK, 72. Snížek – 1. Pokorný, 27. Vopařil. Poločas: 1:2.

Kouřim: Havránek – Novák (72. Svoboda), Snížek, Navrátil – Světnička, Zahradníček, V. Keltner (78. Maxian), Valenta – Královský – Dufek (65. Vaňkovský), Varyš (60. Pilař).

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný, Flieger, Kliment, Hozman – Kadeřábek, Borovička, Jochlík, M. Vosecký – A. Vosecký (25. Brychsí), Vopařil.

Video z utkání Velký Osek - Červené Pečky

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Červené Pečky | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Štítary – Ratboř 2:1

„V prvním poločase se hrál celkem slušný a bezstarostný fotbal. My jsme si vytvořili šance po hezkých kombinacích, Ratboř po standardkách. Ve druhém dějství se nám podařilo otevřít skóre po důrazu ve vápně a druhou branku jsme přidali po brejku. Ratboř v závěru korigovala skóre po naší zbytečné chybě v obraně. Jsme rádi za tři body, ale víme, že dokážeme hrát lepší fotbal. Chyběla nám větší rychlost na míči a moment překvapení pro dobře organizovanou obranu Ratboře,“ poznamenal trenér Štítar Jakub Stach.

„Na to, že jsme ještě půl hodiny před zápasem sháněli hráče, tak jsme nepředvedli vůbec špatný výkon. Musím poděkovat klukům z B-týmu, že nám takhle na poslední chvíli přijeli pomoct. Štítary v zápase byly více na balonu, na vyložené šance to bylo ale poměrně vyrovnané. Hlavně v prvním poločase jsme se dostali do několika jasných příležitostí, ale bohužel jsme je neproměnili. Po přestávce už jsme dopředu moc nebezpeční nebyli a navíc dvakrát inkasovali. Další šance Štítar ještě pochytal v bráně pravidelně zaskakující útočník Hrstka. Až ke konci utkání se nám podařilo soupeře trochu zatlačit a vstřelit kontaktní branku. Víc jsme toho ale bohužel nestihli,“ litoval stoper Ratboře Radek Biško.

Branky: 55. a 72. S. Uman – 89. Kruliš. Poločas: 0:0.

Štítary: Moravec – K. Machurka (60. Šín), Růžička, Jedlička, Huleš (70. Jonáš) – Vlášek, Miškovský, Nejman, B. Uman – A. Machurka (80. D. Hoření), S. Uman.

Ratboř: Hrstka – Uher (80. Smolík), Biško, Kemza, Kovařík – Horák, Zdeněk, Vohnický, Brant (72. Kruliš) – Merta, Svoboda.

Nučice – Libodřice 0:7

„Bohužel nám opět chybělo pár hráčů a hlavně brankář. Musel chytat hráč a zvládl to slušně, i když tomu výsledek nenapovídá. Velký rozdíl byl v nasazení a hře samotné.Libodřice hrály s obrovskou chutí a měly kvalitu, na kterou jsme bohužel nestačili. Zasloužené vítězství hostů. My už jen dohráváme, ale nyní velmi špatně. Omluva našim fanouškům,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„Od začátku jsme měli převahu. Na pěkném hřišti se nám dařilo kombinovat a vytvářet si brankové příležitosti. Podařilo se nám vstřelit sedm branek a několik dalších šancí zůstalo nevyužitých. V druhé půli už nebylo tempo takové, prostřídali jsme a utkání v poklidu dohráli. Výsledek zápasu podle mého odráží dění na hřišti. Děkuji všem za zodpovědný výkon,“ řekl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 7., 39., 59. a 67. Pánek, 23.a 89. Kovařík, 31. Košík. Poločas: 0:4.

Nučice: Jícha – Stehlík, Kočí, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Bradáč (46. Krutský), Nevšímal – Novák, Černý.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško (60. Matějka), Batelka, Pohanka – Košík (60. Strejček), Hovorka (78. Lanc), Kovařík, Lazaryev – Pánek, Škopek (64. Krejčí).

Cerhenice – Zásmuky 5:3

„Po dlouhé době jsme si užili pocit vítězství. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb a otočili průběh zápasu na naší stranu, i když jsme dvacet minut dohrávali v deseti. Dobrý pocit nám kazí svalová zranění tří hráčů během zápasu,“ podotkl trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Domácí byli po celé utkání lepší. Hráli s nasazením a s chutí. Nedokázali jsme zachytávat jejich brejkové situace, po kterých padla většina gólů do naší sítě,“ posteskl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 29. P. Charouzek, 40. a 63. Michálek, 74. a 81. M. Novotný – 11. Dotter, 17. Borovička, 67. Pavlík z PK. Poločas: 2:2.

Cerhenice: Kun – Čerych (8. Hart), Michálek, Puk, Nykodym – M. Novotný, P. Charouzek (54. Hanuš), Koníček, Link (70. Kuric) – K. Charouzek, Gacka.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Pavlík, J. Martínek (75. L. Bárta), Kraus – Borovička, Čapek, P. Bárta, Mrázek – Dotter, Zimmermann (46. Zrivka).

Velký Osek – Červené Pečky 2:1

„První poločas se nám nepovedl, jestli to bylo pro nás netradičním nedělním časem? Hráli jsme vlažně, jako by bez zájmu. V druhém poločase se naše hra zlepšila a podařilo se nám zaslouženě utkání otočit. Na můj vkus bylo utkání poměrně dost nervózní a vyhecované. Tvrdou a důraznou hru beru, ale zákeřnou nikoliv,“ zdůraznil manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Do Velkého Oseka jsme přijeli pro vítězství. První poločas jsme úspěšně bránili a soupeř se nedokázal vypořádat s naší tvrdou hrou a bojovností, z čehož se nám podařilo vstřelit branku. Druhý poločas byl zásadně ovlivněný. Víc, než fotbal, se neustále přerušovalo a hádalo. Bohužel jsme dvakrát inkasovali a odjeli bez bodů,“ litoval trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 75. J. Koška, 77. J. Karban – 32. Rauch. Poločas: 0:1.

Velký Osek: Melichar – J. Karban, Šmiřák, Svoboda, Šátek (26. M. Černý) – Kalaš (89. Z. Novák), A. Novák (68. Teplý), Žilka, M. Koška (68. J. Koška) – Sodoma, Tvrzník.

Červené Pečky: Svoboda – Přiklopil, Zientek (86. Soukenka), Maršík, Bulíř – Zuza, Hejduk, Krupička, Rauch – Mommers (88. Semotam), Hradílek.

Český Brod B – Polepy nehráno, hosté se nedostavili