/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zase to počasí. Poněkolikáté v jarní části se stalo, že díky podmáčenému terénu musely být odloženy některé fotbalové zápasy v okresním přeboru. O víkendu se nehrálo na třech stadionech. Kde se hrálo, bylo na co koukat, ve čtyřech duelech padlo 23 branek.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Jestřabí Lhota - Krakovany | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Jestřabí Lhota – Krakovany 5:0

„V prvním poločase na půdě konsolidovaného vedoucího mužstva soutěže jsme ještě dokázali vzdorovat i přes obdrženou branku, když jsme nechali hlavičkovat neobsazeného hráče při standardní situaci. Bohužel v jarní části to nebylo poprvé. Na začátku druhé půle Jestřabí Lhota zvýšila vedení a od této chvíle jsme neměli fotbalovou kvalitu, morálku a ani fyzické síly na otočení výsledku. Naopak v závěru utkání jsme ještě třikrát inkasovali a odjeli s debaklem. Bohužel v utkání se zranili další dva hráči, kteří rozšířili naši četnou marodku,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 20. Vlasák, 49. Záhora, 76. Kubíček, 83. a 88. Černý. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Záhora, Mikeš (46. Šindelář), Krupka (71. Černý) – Kubíček, Martínek (80. Čáslavský), Klička, Švanda (46. Stránský) – Krajíček, Robovský.

Krakovany: Douděra – Hojda, Kutil, Neruda, Černý (35. Novotný) – Horák (83. Jelínek), Strejcius, Dostál, Chvojka – Sixta (70. Robovský), Oberreiter (64. Hruška).

Velký Osek – Český Brod B 3:4

„Zápas se nám vůbec nepovedl. Slušná z naší strany byla první půle, kdy jsme z mnoha šancí vytěžili dvě branky. Bohužel soupeř z rychlých ojedinělých kontrů dokázal udržet nerozhodný stav. Naopak prvních třicet minut druhého poločasu byl soupeř lepší a zaslouženě se dostal do dvoubrankového vedení. Posledních patnáct minut patřilo nám. Nejprve jsme snížili a závěrečným velkým tlakem se pokoušeli srovnat, což se nám, ani přes obrovské příležitosti, nepodařilo. Z výsledku jsme pochopitelně velice zklamáni,“ posteskl si trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Ve Velkém Oseku jsme si řekli, že musíme hrát tak, jako minulý týden druhý poločas proti Štítarům, a že když každý hráč nechá na hřišti vše, nemůžeme prohrát. A bylo to tak. Makalo se devadesát minut a díky tomu jsme si odvezli zlaté a myslím, že i zasloužené tři body,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 23. Koška z PK, 34. Lylo, 74. Řehák – 14., 43., 51. a 54. Vokáč. Poločas: 2:2.

Velký Osek: Křička – Kalaš, Svoboda (46. Černý), Šmiřák, J. Karban – S. Karban (74. Z. Novák), Žilka, Koška, Lylo (64. Řehák) – Bayer, A. Novák.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (15. Hokr), Kohout Martin , Nekolný, Čurgali – Vymazal, Čermák, Kohout Michal (35. Dlabal), Šimák (71. Rypl) – Vokáč (90. Veselý), Kratochvíl.

Nučice – Cerhenice 7:1

„Pochvala pro celý tým. Každý plnil, co měl a dařilo se nám proměňovat šance. Soupeř chtěl pořád hrát fotbal, tak to bylo i pro diváky velmi zajímavé. Všechny góly jsme dali díky chuti poprat se o každý balón, a tak i štěstí se k nám přiklonilo. Pokud to budeme opakovat, body budou přibývat. Pochvala i soupeři, který chtěl hrát fotbal a zbytečně nefauloval ani za rozhodnutého stavu,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

„Zasloužené vítězství domácích. Už ve 3. minutě jsme museli střídat našeho nezodpovědného hráče a budeme to řešit interně. Jinak domácí trestali hlavně v první půli naše individuální chyby, a to bylo rozhodující. Druhá půle se už jenom dohrávala,“ přiznal trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 7. Šulc, 8. a 7. Novák, 12. a 33. z PK Kočí, 58. Hurtík, 83. Adam – 27. Klucska. Poločas: 5:1.

Nučice: Svoboda – Vlasák, Šulc, Hurtík (88. Nevšímal), Vedral – Kulhavý, Zápotocký (66. Adam), Chromý, Jelínek – Kočí (49. Kubalík), Novák.

Cerhenice: Kun – Hanuš, K. Charouzek, Puk, Link – Novotný, Gacka, Kuchař (3. Čerych), Klucska (59. P. Charouzek) – Basarab, Doubek.

Velimská rezerva podruhé v řadě ztratila body

Štítary – Kouřim 2:1

„Utkání jsme začali nešťastně a vstřelili si polovlastní gól. Poté jsme měli převahu, ale nemohli jsme se střelecky prosadit. Vyrovnali jsme až na konci poločasu ze správně nařízené penalty. Ve druhé půli jsme výsledek otočili a zaslouženě zvítězili. Byli jsme lepším týmem, vítězství šli od začátku naproti, ale trápila nás koncovka.V ní se musíme zlepšit, aby to příště nebyly takové nervy,“ přiznal trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 43. Kršňák z PK, 66. Opolzer – 6. Kocián. Poločas: 1:1.

Štítary: Lepší – Hoření, Machurka, Jedlička, B. Uman – Opolzer (88. Šín), Huleš, Vlášek, Kršňák, Mikšovský – S. Uman (85. Jandák).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka (84. Hervert), Navrátil, Novák (66. Valenta) – Zahradníček, Jirků, Kocián (70. Vaňkovský), Světnička (70. Dufek) – Tománek, Keltner.

Červené Pečky – Tuchoraz nehráno pro nezpůsobilý terén

Zásmuky – Libodřice nehráno pro nezpůsobilý terén

Ratboř – Liblice nehráno pro nezpůsobilý terén

