„Bylo to vyrovnané utkání, bylo znát, že hrají týmy, kterým v závěru soutěže už o nic nejde. Z naší strany to bylo stejné, jako před týdnem v Nučicích. Spousta nevyužitých vyložených šancí, a to nás stálo lepší výsledek. Při penaltách jsme poprvé v soutěži selhali a máme z domácího utkání pouze bod,“ posteskl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Na utkání jsme vyrazili v dost improvizované sestavě, ale s odhodláním získat tři body. Začátek jsme měli slibný a vytvořili si dvě šance, bohužel bez úspěchu. Jinak byl první poločas vyrovnaný a v jeho závěru se nám podařilo Batelkou vstřelit gól. Začátek druhého poločasu byl podobný tomu prvnímu. Měli jsme velkou šanci, Hovorka ji bohužel neproměnil a hned z protiútoku to hasil v našem vápně Dittrich faulem a z penalty soupeř vyrovnal. My jsme se za chvíli dostali opět do vedení brankou Lance, který dostal pod tlak domácího brankáře, vzal mu míč a skóroval. Od té doby jsme ale vyklidili pole a domácí nás přehrávali. Vytvořili si několik šanci a jednu nakonec proměnili. Na penalty jsme dali do brány specialistu Skočdopoleho a rozstřel jsme zvládli. Jsem rád za dva body. Nebyl to jednoduchý zápas a Zásmuky by si asi po výkonu, hlavně ve druhé půli, prohrát nezasloužily,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 55. Čapek z PK, 80. Roth – 42. Batelka, 60. Lanc. Poločas: 0:1.

Zásmuky: Hamsa – Vokáček, Čapek, Kraus, Roth – Jonáš, Sivák (57. Chábera), Pěkný, Bellada – Sobotka (62. Svoboda), Dotter.

Libodřice: Hradecký – Krejčí (85. Skočdopole), Dittrich, Šafránek, Němec – Kovařík, Batelka, Hovorka, Matějka (75. Adámek) – Lanc, Košík.

Bečváry – Štítary 1:2

„První poločas začal rychlou brankou do naší sítě, ale dokázali jsme rychle srovnat a začínalo se znova. Do konce poločasu jsem měli mírnou herní převahu. Vytvořili jsme si několik příležitostí, kterým chybělo přesnější zakončení, nebo přesná finální přihrávka. Druhý poločas se nám vůbec nevydařil. Hosté dobře bránili a hrozili z brejků a zaslouženě dali druhý, a jak se později ukázalo, vítězný gól. A to ještě několik nájezdů neproměnili, když nás podržel brankář. Bohužel jsme si tímto zápasem pravděpodobně sečetli naše dny v okresním přeboru,“ řekl smutný trenér Bečvár Josef Kuba.

„Utkání jsme začali lépe. Již ve čtvrté minutě se nám povedlo otevřít skóre střelou z vápna. Bohužel za pět minut bylo srovnáno. Největší problém nám dělal Jahoda, na kterého domácí začali nakopávat balóny a naši kluci mu nechávali strašně moc prostoru a špatně ho dostupovali. Utkání rozhodl ve druhém poločase Samuel Uman. Před zápasem jsem měl obavy, jak utkání zvládneme, protože nám chyběl špílmachr Lukáš Kmoch, který dodatečně slavil čtyřicáté narozeniny, Petr Pýcha a souběžně hrál B tým. Proto jsem musel nastoupit i já. Ještě bych chtěl pochválit brankáře Martina Lepšího, který zlikvidoval několik šancí domácího týmu,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 9. Horáček – 4. D. Kmoch, 70. S. Uman. Poločas: 1:1.

Bečváry: Kropáček – Uher, J. Kšírl, M. Kšírl, Čáslava – Kenardžiev, V. Kšírl (46. Kubín), Holub (76. Brunclík), Jahoda – Černý, Horáček.

Štítary: Lepší Martin – Ježek, Hoření, Horňáček (46. K. Šín), Přibyl – Kunášek, Miškovský, Vlášek, B. Uman – S. Uman, D. Kmoch (66.Holub).

Červené Pečky – Krakovany 2:4

„Před zápasem jsme již tradičně měli problém dát dohromady jedenáct lidí, sestava je už několikátý zápas totálně slepená. Navíc v zápase s Krakovany se nám zranili další tři hráči . Zbývající dva zápasy už musíme nějak dohrát. Krakovany mají vynikající tým, který hraje kombinační fotbal . Vedení se ujaly hned v první minutě. My sice dokázali do poločasu skóre otočit, v druhé půlce se nám ale zranili dva hráči a my museli nuceně střídat a inkasovali jsme zaslouženou červenou kartu. Krakovany rozhodly krásnou střelou z pětadvaceti metrů. Soupeři gratuluji k vítězství. Za zmínku stojí určitě i výborný výkon hlavního rozhodčího Melichara,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Do utkání jsme vstoupili s velkou chutí ve snaze odčinit tři předchozí porážky v soutěži.Již v první minutě Strejcius přesným centrem našel na velkém vápně Sixtu, který prostřelil domácího gólmana. Červené Pečky se postupně ze šoku oklepaly a hrozily hlavně rychlým přechodem do útoku. Po čtvrt hodině se Pečkám podařilo stav vyrovnat a navíc se dostaly v poslední minutě prvního poločasu do vedení, když využily naši špatnou rozehrávku. Ve druhém poločase jsme vystupňovali, ve snaze otočit výsledek, tlak na domácí branku. Dvanáct minut po změně stran si šikovně naběhl do šance Strejcius a srovnal skóre. Zápas rozhodl deset minut před koncem Myška, který parádní střelou z pětadvaceti metrů vymetl šibenici domácího brankáře. Pečky ve snaze vyrovnat hru otevřely obranu, čehož jsme využili v závěru utkání, kdy Olexa přeloboval domácího brankáře a stanovil konečný výsledek. S výsledkem i s předvedenou hrou jsem spokojený,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 17. Panic, 45. J. Svoboda – 1. Sixta, 57. Strejcius, 80. Myška, 86. Olexa. ČK: 76. Chochola (ČP). Poločas: 2:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Panic (55. Štolba), Vondráček, Maršík, Bulíř (52. Charouzd) – Carda, Hejduk, Semenec, Chochola – Křelina (17. Hendrych), J. Svoboda.

Krakovany: Douděra – Neruda (46. Chvojka), Kutil, Myška, Černý – Věříš, Kozel, Dostál, Strejcius (65. Olexa) – Sixta, Horák.

Jestřabí Lhota – Velim B 1:2

„Do utkání s kvalitním soupeřem jsme chtěli nastoupit aktivně, bohužel jsme hned v první minutě inkasovali. Hosté byli více na míči, ale šance přišly i z naší strany. Vyrovnání zajistil kapitán Klička po faulu na Kesnera. Za pár minut se ale hosté z protiútoku dostali do vedení. Ve druhé půli se urodily šance na obou stranách, hosté nastřelili tyč a břevno, my šli po úniku dvakrát sami na brankáře, bohužel jsme neproměnili. Myslím, že zápas měl kvalitu, kluci makali. Škoda, že se neurvaly body,“ posteskl si trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Kvalitní soupeř, šance na obou stranách, vynikající výkony brankářů. Úvod zápasu byl na výbornou, po sérii asi šesti přihrávek na jeden dva doteky jsme šli v pětatřicáté vteřině do vedení. Domácí však později srovnali z pokutového kopu. Vedení jsme si vzali zpět gólem po rychlém přechodu a přesné střele. V průběhu první půle jsme navíc dvakrát nastřelili brankovou konstrukci a domácí neproměnili samostatný nájezd. Ve druhém poločase excelovali oba brankáři. Zatímco domácí gólman vytěsnil tři střely na tyč, náš bravurně zlikvidoval dva samostatné nájezdy a rozhodl tak o našem těsném vítězství,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 28. Klička z PK – 1. Kukal, 34. Kasal. Poločas: 1:2.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Hron, Hojda – Mikeš, Kesner, Kubíček, Robovský (80. Černý) – Krupka (46. V. Šámal),Trojan (72. Krajíček).

Velim: Svoboda – Jelínek, Náděje, Vlk, Vokřál (20. Němec) – Nedbal (75. Kmoch), Kopáček, Martikán, Kukal- Kasal, Seifert (85. Věříš).

Plaňany – Ratboř 7:1

„Podle výsledku by se zdálo, že to byla pro nás jasná záležitost, ale především v prvním poločase tomu tak nebylo, protože hostující tým nás zlobil především ze standardek a museli jsme pečlivě hlídat nebezpečného Hrstku. To se nám podařilo a tak nám velmi pomohly první dvě branky Lazaryeva. Rozhodnutí přinesl závěr prvního poločasu a vstup do druhého, v každé této části jsme dali po brance a hosté již věděli, že v Plaňanech na body nedosáhnou. Nakonec jsme ještě přidali další tři branky a zápas v klidu dohráli.Krutý výsledek Ratboř, ale tak to někdy ve fotbale bývá. My jsme hráli zodpovědně a čekali na šance, v kterých jsme tentokrát byli efektivní, proto jsme zaslouženě vyhráli a s tím jsem samozřejmě spokojený,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Přijeli jsme do Plaňan jenom na výlet. Po našich chybách spadly tři body domácím snadno do klína,“ zlobil se asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 12. a 36. Lazaryev, 42. a 79. Konůpek, 48. Klucska, 51. Starov, 66. Žemba z PK – 85. Mbemba z PK. Poločas: 3:0.

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Freund, Konůpek, Lutsiuk – Málek (46. Vinš), Starov, Olah (51. Žemba), Klucska, Pavlenko – Lazaryev.

Ratboř: Jeřábek – Kovařík, Beran, Biško, Hošek – M. Adámek (66. Uher), Mbemba, Kopecký, Teslík – J. Adámek, Hrstka.

Kouřim – Nučice 5:4

„Odehrálo se velmi zajímavé a slušné derby, které se divákům muselo líbit. Ti naši ale museli být po půl hodině na infarkt, protože do čeho soupeř kopl, spadlo mu do brány. Naštěstí jsme to nezabalili a do poločasu stáhli soupeřův náskok na jednu branku. Druhý poločas jsme Nučice půl hodiny skoro nepustili z jejich poloviny, rychle vyrovnali a ustáli i jejich gól z ojedinělého protiútoku. Dvěma góly Dufka jsme zápas definitivně otočili a na závěr ustáli silný nápor a standardky hostů,“ oddechl si kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Utkání se mi hodnotí velmi těžko, protože jsem strašně zklamán z předvedeného výkonu a nasazení ve druhém poločase. Takto slabou Kouřim jsem dlouho nezažil, a když to bylo v pětatřicáté minutě 3:0 pro nás, tak celý tým úplně vypnul a Kouřim se dvěma brankami vrátila do zápasu. Po nástupu do druhé půle srovnal Tománek a Kouřim mohla přidat i další branky. Vůbec nám nefungoval střed zálohy, ani obranná čtveřice. Kouřim nás jasně přehrávala. Po zhruba patnácti minutách tlak trochu opadl a naopak v 68. minutě Bradáč nezaváhal sám proti Havránkovi. Místo toho, aby nás branka nakopla, stal se opak a soupeř během dvou minut zápas otočil. V poslední čtvrthodince jsme domácí přimáčkli, ale pouze opticky a do vážnější šance jsme se nedostali. Přestože by zápasu spíše slušela remíza, tak odjíždíme bez bodu. Prohra jde tak trochu i za trenéry, protože v utkání nastoupilo hned několik hráčů po zranění bez tréninku a přestože to jsou dobří hráči, tak se to na jejich výkonech podepsalo,“ zdůraznil univerzál a člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 37. Královský z PK, 44., 69. a 71. Dufek, 48. Tománek – 12. Novák, 27. Nevšímal, 35. Kočí z PK, 68. Bradáč. Poločas: 2:3.

Kouřim: Havránek – Navrátil, Procházka, Novák – J. Keltner, V. Keltner (87. Svoboda), Snížek, Světnička (66. Kocián) – Královský, Tománek, Dufek.

Nučice: T. Krutský – Jícha, Šulc, Hurtík, Kočí – Kulhavý (46. Kubalík), Jelínek (70. Lisa), Chromý, Bradáč – Novák, Nevšímal (60. Vedral).

Ovčáry – Tuklaty 3:5

„Po dlouhé době jsme byli velice blízko k bodům, bohužel soupeř pětkrát vystřelil na bránu a dal nám pět gólů. My měli další čtyři tutovky, bohužel jsme je neproměnili a pykali za to,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 65. a 72. Chadraba, 47. K. Machurka ml. – 32. Čermák, 35. Pytloun, 50. a 67. Kostak, 85. Blaščok. Poločas: 0:2.

Ovčáry: Polák – Kubát, Tichý, Kopecký, Hula – Hrubeš, K. Machurka st, K. Machurka ml., J. Mikita – A. Machurka, Chadraba.

Tuklaty: Pazdera – Patačik (85. Bajtler), Kotala (71. Machan), Pígl, Pytloun (68. Šindelář) – Čermák, Nešpor (62. Klepetko), Hlavatý, Vébr – Mazur, Kostak (71. Blaščok).

