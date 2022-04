„Zápas, ve kterém jsme ve dvacáté minutě měli po několika šancích vyhrávat tak o pět gólů, jsme dokázali nepochopitelně zdramatizovat. Místo vedení jsme z ojedinělého útoku prohrávali. Do poločasu jsme ale výsledek po propadnutém centru na zadní tyči a střele zpoza vápna otočili. V úvodu druhé půle skončila malá domů překvapivě v naší brance. Od té doby jsme vypadli z tempa, přestali jsme kombinovat, domácí se jednoduchými nákopy dostali do hry a dvě jejich tutovky skončily nejprve na tyči a těsně vedle branky. Nakonec se nám až v samém závěru podařilo střelou z vápna a doklepnutí po pěkné kombinaci rozhodnout o zaslouženém, ale zbytečně zkomplikovaném vítězství,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 25. Kostak, 53. J. Vlk vlastní – 33. Bláža, 42. Nedbal, 78. Nejedlý, 87. Kasal. Poločas: 1:2.

Tuklaty: Pazdera (45. Procházka) – Pytloun, Mazur, Patačik, Pígl – Vébr, Kostak, Vyhnal, D. Čermák (16. Werbynský) – R. Čermák (79. Malý), Machan.

Velim B: Dejmek – Věříš, Nejedlý, J. Vlk, Ceral (57. Jansta) – Němec, Kopáček, Seifert (81. Korenc), Bláža – Nedbal, Kasal.

Krakovany – Libodřice 1:0

„Od první minuty se hrálo v hodně nervozní atmosféře, na což Libodřice doplatily, když se již v 5. minutě nechal vyloučit zcela zbytečně Šafránek. Výhodu jednoho muže v poli jsme dokázali zužitkovat jedinou vstřelenou brankou. Ve 25. minutě Kozel doslova protlačil míč do sítě hostů. Libodřice i v deseti byly hodně aktivní a jelikož nás v tomto utkání neposlouchal míč, nedostali jsme se za celý zápas do nějaké souvislé kombinace. V závěru utkání došlo k dalšímu vyloučení našeho a hráče soupeře. Vítězství jsme ubojovali a po sedmi porážkách ve vzájemných soubojích s Libodřicemi v řadě jsme zabodovali,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Za pěkného počasí a na krásně připraveném hřišti jsme odehráli nejlepší zápas jara, bohužel nemáme ani bod. Zápas ovlivnilo brzké vyloučení Šafránka který se nechal už v 5. minute zbytečně vyprovokovat a vyloučit. Ale ani tak jsme nesložili zbraně a myslím, že první poločas jsme byli lepší. Branku jsme dostali po standardní situaci, kdy jsme nebyli schopni dostat balon z vápna. My sami nastřelili tyčku a neproměnili samostatný nájezd. Na začátku druhé půle nás domácí zatlačili, ale své šance neproměnili a my se opět dostali do hry. Měli jsme několik šancí, myslím, že jsme měli kopat minimálně jednu penaltu. Bohužel pan rozhodčí ani jednu neviděl a možná i tím dopadl konec zápasu, jak dopadl a přibylo vyloučených na obou stranách. Do toho se přidali i diváci a konec zápasu byl hodně nervózní. Soupeři gratuluji k bodům. Vím, že je hodně bolely. My se musíme vypořádat se ztrátou dalších dvou hráčů a doufat, že se na Nučice dá někdo ze zraněných dohromady,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

Branka: 23. Kozel. ČK: 82. Douděra – 5. Šafránek, 82. Pohanka. Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Kutil, Myška (73. Vodvářka), Kozel, Černý – Horák (58. Novotný), Chvojka, Dostál (90. Šimek), Strejcius – Sixta (77. Špinka), Olexa.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich, Šafránek, Němec – Beníšek, Hovorka, Batelka, Pohanka – Kovařík, Matějka (62. Krejčí).

Červené Pečky – Jestřabí Lhota 0:0 (PK 3:2)

„Máme první vydřené body s kvalitním soupeřem a jsem spokojený. Chtěl bych pochválit našeho brankáře, který chytal skvěle. Dva body jsou dobré, ale body měly být tři. David Zákoucký nedal tisíci procentní šanci, kterou snad nedat ani nešlo. Ještě bych chtěl pochválit náhradníky, kteří hru oživili. Konečně jsme se sešli. Soupeři za námi nebodovali a my jsme se dotáhli na dva body od Štítar. Jsme spokojeni,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„V první půli vychytal největší šanci domácích Karban, stejně jako pochytal střely zpoza vápna. Naši největší příležitost měl Trojan, bohužel samostatný únik na brankáře neproměnil Ve druhé půli se také ani jeden z mančaftů neprosadil, zápas tedy rozhodovaly penalty, ve kterých byli úspěšnější domácí. Zápas se mi nehodnotí dobře. Musíme být mnohem dravější a bojovější směrem dopředu,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Nejvíc jsem ale znechucený z toho, co předvedl nominovaný rozhodčí Svoboda. Utkání, které bylo jinak vyrovnané, si vzal do režie, otáčel všechno ve prospěch domácích, jasný faul na našeho hráče ve vápně sice odpískal, všichni čekali penaltu, ale přišla žlutá karta pro našeho hráče a rozehrávali domácí. Příště radši vyrazím do zoo než zažít takový cirkus,“ dodal nazlobený Mikeš.

ČK: 90. Krupka.

Červené Pečky: V. Svoboda – Bulíř (53. Převrátil), Bílý, Vondráček, Maršík (80. Štolba) – Zdeněk, Hejduk, Zientek, Křelina (63. Chochola), Zákoucký (71. Carda) – J. Svoboda.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (80. Hojda), Klička, Hron, Krupka – Krajíček (46. Černý), Kesner, Kubíček, Robovský (86. Kostelecký) – V. Šámal, Trojan (69. Mikeš).

Nučice – Bečváry 3:0

„Hned šest omluvenek dorazilo trenérovi Krutskému a tak museli obout kopačky ten den už podruhé Pavel Krutský ml. a Láďa Lupínek, kteří nastoupili i v předzápase B-mužstva. Náš tým se však vzepřel osudu a velkou bojovností a nasazením dokázal rozradostnit skvělé domácí fanoušky. V posledních kolech se snášela kritika na gólmana Rybáka, ale v tomto zápase ukázal, že chytat umí a zápasy, ve kterých je tým pod tlakem, zvládá skvěle,“ konstatoval člen nučického výboru Jan Vedral.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivněji, byli více na míči a vytvořili si i několik vyložených šancí. Bohužel proti byl brankář domácích, díky kterému domácí drželi na svém kontě nulu. I druhá půle se nesla v podobném duchu. Zlom přišel v 73. minutě, kdy jsme snad poprvé v obraně chybovali. Dávali jsme si přednost s odehráním míče a toho využil domácí útočník a lobem přehodil našeho brankáře. Od té doby se naše hra sesypala, nedokázali jsme se nadechnout k výraznějšímu tlaku. Pak jsme dostali ještě dvě branky, druhá byla po krásné střele z dálky, třetí po odrazu po rohovém kopu. Paradoxem tohoto zápasu je, že Nučice měly jednu šanci a daly tři góly. My měli vyložených šancí dost, ale žádnou jsme neproměnili. Ve fotbale se ale počítají branky. A tady byli domácí efektivní na 200%,“ posteskl si trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 73. Novák, 81. a 89. Bradáč. Poločas: 0:0.

Nučice: Rybák – Jícha, Šulc, Bradáč, Kočí – Kulhavý, Chromý, Jelínek, Lupínek (65. Hervert) – P. Krutský ml., Novák.

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, Čáslava, J. Kšírl – Kenardžiev, Holub, Dědek (80. Hampl), V. Kšírl (67. Kubín) – Černý, Horáček (87. Brunclík).

Kouřim – Zásmuky 3:3 (PK 2:4)

„Začátek prvního poločasu jsme měli úplně šílený, nenahráli jsme si ani na metr a snad každý balón nahráli soupeři přímo na nohu. Zásmuky byly pořád na míči, tlačily nás, ale nedokázaly si vytvářet vyložené šance. Paradoxně jsme tak šli do vedení z brejku my, soupeř ale před půli šťastně srovnal. Druhý poločas už jsme tolik nechybovali, hráli jednoduše a dařili se nám brejky. Dva jsme proměnili a další dvě stoprocentní šance ještě spálili. To nás nakonec stálo body, kdy hosté snížili a v poslední minutě po standardce vyrovnali. Bohužel jsme během zápasu přišli opět o tři hráče, kteří nám budou minimálně tři týdny chybět,“ posteskl si kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„V utkání jsme měli herní převahu ale nedařilo se nám ji vyjádřit gólově. Chyběl klid ve finálním řešení situací a přesnost v zakončení. Domácí vyráželi do rychlých brejků, ve kterých byli nebezpeční a také je dokázali využít. Hned na začátku druhého poločasu došlo na dvě takové situace, kdy v první došlo ve středu hřiště ke špatné rozehrávce a soupeř trestal gólem na 2:1. Vzápětí po naší velké šanci šli domácí znovu do rychlého protiútoku a bylo to 3:1. Kluky musím pochválit, že i za tohoto stavu to nevzdali a chtěli se zápasem něco udělat. V 68. minutě se prosadil Dotter a v samotném závěru se z našeho tlaku prosadil Kraus. Při penaltách jsme byli přesnější a vezeme nakonec dva body, i když jsme ještě v devadesáté minutě prohrávali o gól,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 38. J. Keltner, 54. Královský, 56. V. Keltner – 43. Roth, 68. Dotter, 93. Kraus. Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek (87. Ježík), Navrátil, Novák – J. Keltner, Jirků, Snížek, Světnička (46. Kocián) – Bělohlávek (20. V. Keltner), Královský.

Zásmuky: Terč – Roth, Bellada, Pavlík, Čapek – Martínek, Kraus, Sobotka, Pěkný – Dotter, Koštíř (76. Jonáš).

Ovčáry – Plaňany 0:12

„Byl to jeden z nejlepších soupeřů, s kterým jsme se utkali. Lehce se dostával do zakončení a dobře kombinoval. Kvalita obou kádrů byla znát. Raritou je, že za nás ve čtvrtém jarním kole chytal čtvrtý brankář,“ podotkl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Nechtěli jsme připustit průběh a výsledek z našeho prvního vzájemného zápasu a proto jsme chtěli zápas co nejdříve rozhodnout, abychom ho mohli v klidu dohrát, a to se podařilo. A bylo jen otázkou, kolik dokážeme vstřelit domácím branek,Tentokrát byl mezi soupeři velký rozdíl v kvalitě kádru, a to se projevovalo během celého zápasu. Domácí se asi těšili, až bude konec zápasu. V sezoně to nemají vůbec jednoduché,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 9. Starov, 19. Pros vlastní, 22., 25., 61. a 83. Žemba, 30. Klucska, 39. Pavlenko, 55., 66., 81. a 85. Lazaryev. Poločas: 0:6.

Ovčáry: Blažek – J. Mikita, Chadraba, Tichý, Volný, M. Machurka – K. Machurka ml., B. Machurka, K. Machurka st., Hrubeš – A. Machurka.

Plaňany: Arnold – Jambor, Freund (46. .Shpuryk), Konůpek (77. Břichnáč), Hanzálek (46. Lutsiuk) – Klucska, Motrunich, Starov, Pavlenko - Žemba, Lazaryev.

Štítary – Ratboř 2:3

„Opět jsme měli v první půli velký problém proměnit několik stoprocentních šancí. Místo toho jsme dostali gól do šatny, jako již poněkolikáté, a prakticky tento gól rozhodl celé utkání. Inkasovaná branka nás srazila do kolen a hned po přestávce hosté přidali další dva slepené góly a bylo definitivně rozhodnuto. Ještě bych se chtěl vyjádřit na adresu „rozhodčího“. Ten pán se evidentně umí pouze dobře obléknout. Argumenty, že je málo rozhodčích, sice chápu, ale v případě pana Klímy bude lepší, když nebudou žádní. Na světě je velká spousta různých sportů a pan Klíma si vybere zrovna fotbal. Proč? Některé zákroky rukou, či nohou, nebyly vůbec potrestány. Řekl bych, že hrubě ovlivnily celé utkání. Fotbal děláme pro zábavu a protože ho máme rádi, ale někteří lidé dokážou pokazit třiceti nadšencům celou neděli. Jeho vidění a pohyb po hřišti byl tristní až směšný, místo toho, aby dával karty na hřišti, tak je rozdával pouze na lavičce, přestože ho v té době nikdo neurážel.Tímto bych to radši uzavřel a ještě se chtěl omluvit lidem, že po vykázání mé osoby z lavičky jsem teprve pana Klímu počastoval vulgárním slovníkem, ale bohužel mě do té situace dostal on,“ čertil se trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Odehráli jsme nelehké utkání u nedalekých sousedů. Byl to boj od prvních minut. Domácí nás mohli potrestat dvakrát v prvním polovině, ale naštěstí se jim to nepodařilo. Možná mohlo být vše jinak. Z naší strany tam byla hluchá místa. Nějak jsme si nemohli zvyknout na menší hřiště, trvalo nám se osmělit do té doby, než se na vše asi nemohl dívat Radek Biško, který nás svojí aktivitou poslal do vedení před koncem prvního dějství. V druhé polovině se nám podařilo přidat další dvě branky. O utkání se zdálo být rozhodnuto, ale za tohoto stavu jsme nedrželi míč na kopačkách, zbytečně jsme se na vše nadřeli z naší zkušeností. Nedokázali si vyhovět a lépe řešit situace. Z tohoto důvodu jsme obdrželi v posledních minutách úplně zbytečné branky, asi jsme se viděli už v kabině. Klukům bylo vyčiněno, a dost, ale na druhou stranu jim patří díky za odmakané utkání,“ řekl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 89. Holub, 90. B. Uman – 44. Biško, 50. Teslík, 54. Hrstka. Poločas: 0:1.

Štítary: Černý – Hoření (72. K. Šín), Pýcha, Jedlička, Přibyl (46. Jelínek) – Vlášek (72. Brdíčko), L. Kmoch, Miškovský, B. Uman – S. Uman (78. Holub), Horňáček.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza, Kovařík – Teslík, Hošek (46. Hrstka), Kesner, Mbemba (66. Brant) – Kopecký, J. Adámek (72. Uher).

