„Sestava se nám vzhledem k mnoha absencím dávala těžko dohromady. K dispozici jsme měli jen 12 hráčů, někteří z toho ne úplně ve stoprocentním stavu. Chtěli jsme hrát hlavně ze zabezpečené obrany a čekat, jestli se něco povede směrem dopředu. V útoku jsme moc příležitostí neměli a vzadu jsme to zvládli s nulou, a to pro nás beru v tomto zápase jako výhru. Velim byla určitě lepším týmem na hřišti. V penaltové loterii jsme byli přesnější, a tak nakonec máme z utkání body dva,“ potěšilo trenéra Zásmuk Václava Jindru.

„Velká nespokojenost a zbytečná ztráta. Předvedli jsme nepovedený výkon a ztratili dva body se soupeřem, který de facto za celý zápas neohrozil naši branku. Ve srovnání s minulým týdnem nám chyběl pohyb, v naší hře bylo hodně nepřesností a nedařilo se nám kombinovat. Přesto jsme v prvním poločase měli dvě nebezpečné střely, ale první brankář chytil a druhá skončila v boční síti. V druhé půli přišlo zlepšení, ale chyběla finální přihrávka nebo větší důraz při zakončení. V závěru jsme měli dvě stoprocentní šance, ale obě střely uvnitř vápna skončily nepochopitelně mimo branku. V penaltovém rozstřelu jsme opět dvakrát nedali a přišli tak o další bod,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Čapek, Kraus, Bellada – Chábera (46. Dvořák) Sivák, Pechar, Jonáš – Pěkný, Borovička.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, O. Vokřál, Štros, Bláža – Nedbal (57. Zajíc), J. Vlk (58. Jansta), Kmoch, Němec (27. Kopáček) – Kasal (75. Věříš), Seifert.

Ovčáry – Krakovany 1:4

„Chtěli jsme konečně prolomit naši černou sérii, bohužel proti nám stál tým, který byl dobře vedený trenérem Vlastimil Chládem, který má bohaté zkušenosti z vyšších soutěží. Svým hráčům naordinoval takovou taktiku, proti které jsme se těžko prosazovali. Krakovany vyhrály zaslouženě,“ řekl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Zisk tří bodů se soupeřem, který se určitě momentálně nenachází v optimálním složení a rozpoložení, byl asi naší povinností, kterou jsme splnili. Naše vítězství zajistil Dostál, který skóroval třikrát a jednou byl úspěšný Horák. Jinak není co hodnotit,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 58. Chadraba z PK – 12. Horák, 14., 37. a 78. Dostál. Poločas: 0:3.

Ovčáry: Hartig – Kubát, B. Machurka, M. Machurka, Tichý – Hrubeš, J. Mikita, P. Mikita, K. Machurka – Vilt, Chadraba.

Krakovany: Douděra – Neruda, Kozel, Kutil, Černý – Věříš (46. Olexa), Vodvářka (80. Šindelář), Dostál, Strejcius – Sixta (70. Novotný), Horák.

Štítary – Tuklaty 1:1 (PK 3:4)

„Opět jsme měli problém se sestavou a bylo to znát. Hrál se fotbal nevalné úrovně s minimem šancí na obou stranách. Hosté hráli důrazně a to našemu mladému týmu vůbec nevyhovuje. Už jen vyhlížíme zimní přestávku, abychom se dali dohromady před jarní sezonou. Věřím, že se nám kádr podaří vhodně doplnit, abychom se nemuseli strachovat o udržení v soutěži,“ řekl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 59. Hetcl – 43. Pytloun. Poločas: 0:1.

Štítary: Černý – Beneš, Pýcha, Machurka (22. Šín), Hoření – Přibyl, L. Kmoch, Vlášek, Hetcl – Brdíčko, Miškovský.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Klepetko, Lachman (16. Šindelář), Kotala (70. Procházka) – Pígl, Mazur, Kostak, D. Čermák – Patačik, R. Čermák.

Kouřim – Libodřice 1:3

„Z naší strany velmi špatný zápas. Nebyli jsme se schopni dostat do kombinace, nenahráli jsme si a celkově jsme nechtěli hrát. Sice jsme si pár šancí vytvořili, ale selhali jsme klasicky v koncovce, na rozdíl od soupeře, který ze tří šancí třikrát skóroval. Opět nás trápí marodka, k Tománkovi s Procházkou se teď k nim zřejmě přidal Snížek. Příští týden nás čeká Velim a tam nás nečeká vůbec nic lehkého,“ konstatoval sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„Za pěkného počasí a dobré divácké návštěvy jsme předvedli velice dobrý týmový výkon. Od začátku jsme byli fotbalovější, a i když přišla komplikace v 15. minutě, kdy se nechal hloupě vyloučit Batelka, tak to na hřišti nebylo moc znát. Kluky musím pochválit za předvedenou hru a nasazení po celý zápas. Navíc několik z nich nastoupilo se sebezapřením a pod prášky či injekcemi. Teď musíme potvrdit tři body i doma, ať přezimujeme co nejvýš,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 87. Dufek – 6. Batelka, 35. Dittrich z PK, 55. Škopek. ČK: 15. Batelka (L). Poločas: 0:2.

Kouřim: Petrásek – Svoboda, Novák, Navrátil, M. Havránek – Keltner, Jirků, Královský (78. Kocián), Světnička – Dufek, Snížek (42. Bělohlávek).

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich, Šafránek, Pohanka – Volavka, Batelka, Hovorka, Beníšek (72. Matějka) – Košík, Škopek (89. Dočkal).

Plaňany – Bečváry 6:1

„První poločas byl z naší strany příliš profesorský, přesto jsme si vypracovali kromě jedné branky i další šance, které, kdybychom proměnili, tak by bylo asi rozhodnuto. Šance jsme ale neproměnili a soupeř využil naše hrubé zaváhání a do poločasu srovnal. Možná tím živil naději na dobrý výsledek. Ve druhém poločase jsme po všech stránkách výrazně přidali a výsledkem byla naše velmi kvalitní hra. Při vší úctě k soupeři, ten dvacet minut nevěděl, kam dřív skočit.V této fázi hry se nám dařilo i střelecky a to znamenalo konec šancí na lepší výsledek pro hosty. Ve čtvrteční dohrávce jsem byl k mužstvu velmi kritický, ale nyní musím mužstvo za druhý poločas pochválit. Byl to nadstandardní týmový výkon,“ uznal trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Věděli jsme, že jedeme na půdu favorita. A v naší neúplné sestavě jsme mohli jen překvapit. To se ale nepodařilo. I když první půle byla z naší strany lepší, měli jsme i nějaké šance, v té druhé jsme propadli. Bohužel jsme po remízovém prvním poločase nepohlídali rohové kopy soupeře a ten nás za to potrestal. Ve druhé půli jsme branku soupeře vůbec neohrozili. Plaňany mají kvalitní mužstvo, právem patří do horních pater tabulky,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 8. Klucska, 52. Pavlenko, 59. Žemba, 62. Motrunich, 71. a 75. Shpuryk – 37. Černý. Poločas: 1:1.

Plaňany: Arnold ml. (85. Arnold st.) – Lutsiuk (79. Jambor), Freund, Lazaryev, Metlushko – Siruček (46. Pavlenko), Shpuryk, Motrunich, Klucska, Málek (46. Hanzálek) – Žemba.

Bečváry: Kubín – Holub, J. Kšírl, Čáslava, J. Kuba – P. Kuba, M. Kšírl, Horáček, V. Šmejkal (79. Brunclík) – Černý, Jahoda (71. D. Šmejkal).

Jestřabí Lhota – Ratboř nehráno

„V týdnu jsme žádali Jestřabí Lhotu o přeložení utkání z důvodu rozsáhlé marodky, ale z jejich strany nám nebylo vyhověno. Snažili jsme se do poslední chvíle udělat maximum, abychom mohli utkaní odehrát, ale bohužel,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Je pravda, že nám zástupci Ratboře volali, že mají marodku, ale s absencí hráčů se potýká téměř každý oddíl. My také jezdíme k zápasům bez některých hráčů a i klíčových. Kdyby měli hráči Ratboře covid, mohli to řešit se svazem. Jenom proto, že jim chybí někdo ze základu, nebyl tedy důvod zápas odkládat. Nám třeba minulý víkend hrálo souběžně áčko i béčko, chybělo nám dvanáct hráčů a také jsme nežádali o odklad,“ řekl předseda Jestřabí Lhoty Radek Patočka.

Červené Pečky/Pašinka – Nučice odloženo na středu 17. 11. (10.15)