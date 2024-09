Libodřice – Ratboř 6:1

„Tři body z venkovního utkání jsme chtěli potvrdit v domácím zápase, a to se nám podařilo. V prvním poločase jsme šli brzo do vedení, ale soupeř dokázal rychle vyrovnat. Na naší hru to naštěstí nemělo vliv a soupeře jsme do konce poločasu přehrávali a vytvořili si hodně standardek a tím i šancí, ze kterých jsme do přestávky ještě dvě využili. V druhé půli jsme už dominovali, hru jsme oživili střídáním a dokráčeli jsme k pohodové výhře. Soupeř hrozil jen z rychlých brejků nebo dlouhých míčů do vápna, které se nám dařilo odvracet. Jsme moc rád za tři body a za takový vstup do soutěže. Co mě ještě těší více, je fakt, že jsme v utkáních hraných ve velkých teplech vydrželi fyzicky a tím si myslím své soupeře přehráli,“ poznamenal hrající trenér Libodřic Adam Baško.

„Byl to od nás velmi špatný výkon. Hráči Libodřic byli ve všech směrech lepší a zaslouženě vyhráli. My jsme jim to, bohužel, tentokrát ani neznepříjemnili. Minulý týden jsem nás chválil za dobrý, bojovný výkon a teď tam právě bojovnost a chuť se zápasem něco udělat nebyla. Příští týden musíme mít k utkání úplně jiný přístup,“ přiznal stoper Ratboře Radek Biško.

Branky: 5. a 48. Němec, 24. a 74. Pánek, 36. Škopek, 89. Baško – 18. Hrstka. Poločas: 3:1.

Libodřice: Berger – Němec (69. Krejčí), Baško, Batelka, Pohanka – Košík (75. Z. Hoření), Hovorka, Kovařík (75. Šafránek), Strejček (62. Matějka) – Škopek (75. D. Hoření), Pánek.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Horák (64. R. Gulyás) – Kovařík, Kesner (64. Horáček), Kopecký, Vohnický (64. Smolík) – Doubek, Hrstka (85. Rossi).

Radim – Štítary 2:3

„Soupeř byl lepší v prvním poločase, my zase ve druhém. Snížili jsme, šli jsme za vyrovnáním, bohužel v poslední minutě jsme trefili pouze břevno,“ hlesl trenér Radimi Jaroslav Jech.

„Hodnocení utkání bych rozdělil na dvě části. Do 70. minuty jsme v zápase naprosto dominovali. Vstřelili jsme tři branky a dalších minimálně pět stoprocentních příležitostí jsme neproměnili. Byli jsme silní na míči a Radim jsme vůbec k ničemu nepustili. Od 70. minuty jsme však úplně vypadli z role. Nevím, jestli to bylo uspokojení nebo ztráta koncentrace. Trestuhodně jsme přestali být aktivní a soupeř toho hned využil. V útoku jsme vůbec nepodrželi míč, prohrávali jsme osobní souboje a neměli odražené míče. Z pohledu trenéra byl závěr šílené utrpení a totální bezmoc. Nakonec jsme to i s trochou štěstí ustáli a vezeme si domů tři cenné body. Doufám, že se z toho kluci poučí a uvědomí si, že zápas končí až s posledním hvizdem rozhodčího. Utkání s přehledem odřídil rozhodčí Veselý,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 77. Hanuš, 86. Petrák – 34. B. Uman, 37. a 47. S. Uman. Poločas: 0:2.

Radim: F. Mašín – R. Procházka (75. Pohl), Hanuš, Kuchař, Čábelka (60. A. Trumpus) – Homolka (60. Urban), Pěchouček, Synek, Chramosta (45. Ružinský) – Havránek (45. Petrák), J. Mašín.

Štítary: Moravec – K. Machurka, Hoření, Nejman, Vlášek (63. Huleš) – Miškovský, Lev, Zadražil (87. Růžička), B. Uman – A. Machurka (63.Kršňák), S. Uman.

Býchory – Tuchoraz 2:4

„Zápas blbec, hosté nám udělili lekci z produktivity. Soupeř bojoval a hrál důrazně, i tak jsme si vypracovali několik šanci, z toho čtyři stoprocentní, ovšem bez gólové radosti. Ke konci poločasu jsme neuhlidali náběh za obranu a byla z toho penalta. Ve druhé půli jsme do soupeře i nadále šlapali, Chvalovský nastřelil během minuty obě tyče. Po druhé inkasované brance jsme dvěma slepenými góly srovnali skóre. Měli jsme soupeře srazit na kolena. Místo toho si necháme dát opět lacinou branku. Zkušené mužstvo, jako jsou Býchory, by si to mělo pohlídat. Pak jsme hru otevřeli a Tuchoraz už jen zvýšila na 2:4. Když to zhodnotim, tak naše hra místy vázla, i tak jsme měli soupeři dat minimálně šest branek, protoze v šancích jsme byli dostatečně. Na druhou stranu skládám uznání mému trenérskému protějšku, protože své muzstvo na nás dobře připravil a Tuchoraz vytěžila z minima maximum. Fotbal se hraje na branky a to nás hodně bolí," uvedl trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Soupeř byl herně jasně lepší, my zase víc bojovali. Hraje se na góly a v tom jsme byli stoprocentní,“ podotkl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 63. A. Chvalovský, 66. Jehlička – 45. Vosecký z PK, 59. a 90. Šermauer, 70. Marc. Poločas: 0:1.

Býchory: Manus - J. Vyhnanek, Teplý, Hošek (62. Hejny), Funda (72. Vaňkát) - Vondra (58. Havlíček), Hruška, Chlumsky, Jehlička - A. Vyhnanek, Chvalovský.

Tuchoraz: Matoušek – Vostrovský, Kliment, Flieger, Kadeřábek – Vopařil, Jochlík, Marc, Šafář – Šermauer, Vosecký.

Velký Osek – Červené Pečky 5:2

„V prvních třiceti minutách jsme byli lepším týmem, ale z několika šancí jsme proměnili jedinou. Ke konci prvního poločasu jsme vypadli z role, čehož dokonale využili hosté a výsledek otočili. O poločasové přestávce jsme si vše vyříkali a ve druhé půli jsme již hráli podle našich představ a v utkání jasně dominovali,“ uvedl trenér Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Zápas se mi ani nechce hodnotit kvůli hororovému zranění Lukáše Jirků, který nám šel po roce pomoct. Těsně před zraněním si říkal o střídání, ale bohužel nebyl nikdo, kdo by ho vystřídal. Zápas byl v první půli vyrovnaný, druhou půli nás již domácí přehráli a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 26. vlastní Křelina, 52. J. Karban, 54. a 60. Sodoma, 75. Tvrzník – 37. Hradílek, 45. Jirků. Poločas: 1:2.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, Šátek (88. Myška), J. Karban – Meloun (65. J. Koška), M. Koška (75. Z. Novák), Žilka, Tvrzník (85.Teplý) – A. Novák, Sodoma.

Červené Pečky: Svoboda – Tomek, Křelina, Bílek, Jirků (75. Herčík) – Rauch, Kulhánek, Hejduk, Hradílek – Churavý, Suchý (46. Soukenka).

Jestřabí Lhota – Týnec nad Labem 2:2 (PK 4:5)

„V našem druhém zápase jsme zavítali na hřiště Jestřabí Lhoty a i když jsme čekali těžký zápas, jeli jsme si pro body, a to se nám i povedlo. Podařilo se nám jít do vedení po standardní situaci, bohužel přes vyložené šance a opět i neproměněného pokutového kopu jsme nechali domácí zápas otočit. V druhé půli jsme skóre vyrovnali a to už se do závěrečného hvizdu nezměnilo. Pokutové kopy jsme po dlouhé době zvládli a odvezli jsme si důležitý bod navíc. Bohužel jsme přišli o našeho útočníka Ondru Robovského, který utrpěl při nezaviněném souboji zlomeninu klíční kosti a na podzim už si nezahraje,“ posteskl si předseda Týnce nad Labem Jiří Sýkora.

Branky: 38. Martínek, 45. Dvořák – 11. Kolář, 56. Nesládek. ČK: 76. Nesládek (T). Poločas: 2:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Dvořák, Vlasák, Klička, Černý (81. Fejt) – Krajíček, Mikeš, Kubíček, Martínek – Švanda, Rezler.

Týnec nad Labem: Šimek, – Pithart, Wolfram, Váša, Vančura – Nesládek, Kulich, Kolář, Lambev – Homba, Robovský.

Plaňany – Zásmuky 0:2

„Tyto zápasy se mi budou hodnotit těžce. Proti ambiciózním Zásmukám jsme šli s cílem zamezit rozehrávce přes Pavlíka a zachytávat náběhy, což se nám celý první poločas dařilo, až na 43. minutu, kdy právě Pavlík nastřelil tyč. My opět bohužel nevyužili naše čtyři příležitosti, kdy Klucska, Motrunich ani Hovorka nevyužili své šance. Druhý poločas jsme začali jak vyměnění a soupeři dovolovali držet balon. Jejich mírnou převahu využily Zásmuky poté, kdy náš hráč vykopával míč půl metru před brankou a pomezní Zásmuk odmával, že míč přešel brankovou čáru. Po chvilkovém zamyšlení rozhodčí z půlky branku uznal. Bohužel jsme to neustáli a hrnul se na nás útok za útokem. Z toho vytěžili hosté druhý gól. Dvakrát jsme mohli skórovat, ale proti byl bohužel skvěle chytající Hurt,“ uvedl trenér Plaňan Tomáš Freund.

„Věděli jsme, že Plaňany mají kvalitní kádr se zkušenostmi z krajské třídy. To se projevovalo od prvních minut, když nás dostaly pod tlak a vytvářely si slibné šance, které někdy i se štěstím vychytal vynikající Hurt. Po dvaceti minutách se nám trochu podařilo hru vyrovnat a dostat i do zakončení. Druhý poločas se hra vyrovnala a bylo zjevné, že rozhodne první gól. Ten se podařil vstřelit nám. Tím Plaňany hru otevřely a to byla voda na náš mlýn. Přidali jsme druhý gól a ještě zahodili jasné šance,“ uvedl asistent Zásmuk Martin Čapek.

Branky: 60. a 70. Zdeněk. Poločas: 0:0.

Plaňany: Arnold – Vlasák (72. Mjartan), Konůpek, Yakhnov, Sapezhko – Metlushko, P. Siruček (59. Nevdashov) – Klucska (74. Nedvědil), Motrunich, Lipnický – Hovorka (85. Gunár).

Zásmuky: Hurt – Bellada, J. Martínek, P. Bárta, Vokáček – Zdeněk, Lindner, Chylík (85. Hozman), Jahoda (59. Zimmermann) – Pavlík, Milner (90. Kohoutek).

Nučice – Krakovany 2:0

„Po vyrovnaném prvním poločase, ve kterém ani jeden tým nedokázal proměnit alespoň jednu ze svých šancí, se odcházelo do kabin za bezbrankového stavu. Na začátku druhého poločasu nás soupeř zatlačil a vytvořil si několik gólových příležitostí, se kterými si dokázala obrana nebo dobře chytající Pečenka poradit. Zápas rozhodly dvě standardní situace, když se nejprve z trestného kopu prosadil Šulc a o chvilku později se z rohového kopu trefil hlavou Jelínek. Jsem rád, že jsme se oklepali z nepovedeného zápasu ve Štítarech a klukům děkuji za odmakaný zápas,“ řekl trenér Nučic Tomáš Krutský.

„I když jsme nepodali dobrý výkon, v průběhu první půle jsme měli několik slibných příležitostí ke skórování, které jsme bohužel neřešili dobře. Největší naši šanci měl Dostál, který šel sám na brankáře, hluboko v pokutovém území byl doslova sestřelen domácím hráčem, bohužel rozhodčí, zřejmě oslněn sluncem, nechal provádět přímý kop mimo velké vápno. V druhé části utkání jsme měli územní převahu, bohužel pouze platonickou. Soupeř, který skoro nevystřelil na branku, dvakrát skóroval ze dvou standardek. V utkání oboustranně slabé úrovně se nám opět střelecky nedařilo,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 76. Šulc, 83. Jelínek. Poločas: 0:0.

Nučice: Pečenka – Kulhavý (59. Pittner), Hurtík, Šulc, Nevšímal – Novák, Zápotocký, Jelínek, Hervert (39. Jícha) – Kočí (89. Tadeáš Krutský), Hampl (86. Zavacký).

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Černý (46. Neruda) – Horák (80. Strejcius), Kozel (76. D. Chvojka), Šíma, Beneš – L. Chvojka (65. Sixta), Dostál.