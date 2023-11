/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo okresního přeboru, ve kterém se činili střelci. V sedmi duelech nastříleli 39 branek, z toho pět hráčů zaznamenalo minimálně hattrick (Suchý, Škopek, S. Uman, Žemba, Hrstka). Dařilo se hostům, ti v pěti případech přivezli body z venku.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Polepy (1:1, na penalty 6:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Červené Pečky – Libodřice 4:5

„První poločas patřil jasně Libodřicím, které se ujaly poločasového vedení 4:0. Nutno podotknout, že jsme jim všechny góly doslova darovali. V druhé půli si hosté mysleli, že je hotovo, ale nebylo. Do 73. minuty jsme vyrovnali na 4:4 a měli šanci i na otočení zápasu, ale tu jsme bohužel nedali. Asi dvě minuty před koncem přišel trest a hosté z rohového kopu rozhodli o svém vítězství. Zápas rozhodly individuální chyby našich hráčů,“ posteskl si asistent Červených Peček Lukáš Křelina.

„Myslel jsem si, že už jsem ve fotbale zažil všechno, ale tohle ještě ne. Vedli jsme v poločase 4:0 a mohli si v pohodě dokráčet k jasné výhře. Místo toho, abychom utkání v klidu dohráli a pohlídali si výsledek, udělali jsme ze zápasu nesmyslnou kovbojku, kdy jsme nechali soupeře vyrovnat. Naštěstí jsme pak vstřelili v závěru vítěznou branku. Po tomto utkání jsem zestárnul tak o 10 let a mam zase o hodně šedivých vlasu navíc. Jediné pozitivum je, že máme tři body do tabulky,“ kroutil hlavou trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 54., 64. a 73. Suchý, 59. Hradílek – 17., 21. a 43. Škopek, 45. Pánek, 88. Šafránek. Poločas: 0:4.

Červené Pečky: Svoboda – Král, Maršík, Hejduk, Bulíř (31. Chábera) – Hradílek, Herčík, Kulhánek, Rauch – Suchý, Zuza.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Dittrich, Batelka, Pohanka – Košík (70. Krejčí), Hovorka, Kovařík, Matějka – Pánek, Škopek (89. Lanc).

Kolín si vyšlápl na zvučného soupeře. Vítězný gól vstřelil Snížek

Štítary – Kouřim 6:1

„Podali jsme výborný kolektivní výkon a od první minuty jsme si šli pro důležité vítězství. Pochvala patří každému hráči na hřišti a musím vyzvednout ne jednotlivce, ale jednoznačně celý tým. Vytknout snad mohu pouze neproměňování obrovských brankových příležitostí, kterých jsme měli opravdu hodně. Mám radost z našeho fotbalového projevu a věřím, že už si naše hra začíná sedat a budeme pokračovat nadále v takových výkonech i v dalších zápasech. Samozřejmě, že kvalitní a nátlaková hra musí být podložena dobrou tréninkovou docházkou a touhou po vítězství, jakou jsem u kluků proti Kouřimi viděl,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Od začátku bylo jasné, že to pro nás opět nebude jednoduchý zápas, což se potvrdilo. Nepodařilo se nám dostat do žádné vyložené šance. Byli jsme všude pozdě, nedařilo se nám hrát tak, jak jsme zvyklí, ale nepřestávali jsme se snažit s tím něco udělat. Bohužel první střela domácího střelce byla tečovaná a brankář Havránek neměl šanci zasáhnout. Od té doby to s námi šlo po psychické stránce dolů a domácí se začali daleko víc dostávat do šancí. Od nás velmi špatný výkon po všech stránkách,“ přiznal útočník Kouřimi Tomáš Dufek.

Branky: 28., 61. a 66. S. Uman, 45. Jedlička z PK, 51. B. Uman, 78. Miškovský – 82. Svoboda z PK. Poločas: 2:0.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Jedlička, Růžička, B. Uman – Vlášek, Miškovský, Huleš (71. Šín), Opolzer – Jonáš (67. Kršňák), S. Uman (67. A. Machurka).

Kouřim: L. Havránek – Valenta, Procházka (67. Novák), Pop, Svoboda – Tománek, Jirků, Navrátil, Světnička (78. Zahradníček) – Keltner, Dufek (67. Farkaš).

Krakovany – Zásmuky 0:8

„Třicet pět minut utkání s kvalitním týmem Zásmuk jsme i díky několika parádním zákrokům dobře chytajícího Špinky dokázali udržet nerozhodný stav. Po půl hodině hry hřiště opustil pro obnovené zranění stoper Kozel, než jsme se stačili srovnat, v rozmezí mezi 36. až 50. minutou jsme obdrželi pět gólů. Za rozhodnutého stavu soupeř v pohodě navyšoval skóre a my jsme protrpěli zbytek utkání,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„V prvních třiceti minutách se nám nedařilo vstřelit branku. Domácí pozorně bránili a několikrát je podržel gólman Špinka. Až ve 36. minutě se neukvapil Jahoda, dobře se uvolnil a našel přihrávkou volného Lukáše Martínka, který otevřel skóre. Do poločasu se ještě prosadil Žemba, když dorazil odražený balón do odkryté brány. Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou, během prvních pěti minut jsme se prosadili hned třikrát. Zbytek utkání už byl jen o tom, na jakém čísle se skóre zastaví,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 36. a 82. L. Martínek, 41., 49. a 79. Žemba, 47. Zimmermann, 50. Pavlík, 81. Sobotka. Poločas: 0:2.

Krakovany: Špinka – Věříš, Jelínek, Kozel (28. Šanc), Neruda – Mochari, D. Chvojka, Robovský, Beneš – Sixta, L. Chvojka (68. Šícha).

Zásmuky: Hurt – Vokáček, J. Martínek, Pavlík (68. Sobotka), Bárta – Žemba, Čapek, L. Martínek, Pěkný (51. Fíla) – Jahoda, Zimmermann.

Plaňany na lídra nevyzrály. Doma inkasovaly čtyři góly

Český Brod B – Nová Ves 3:1

„Vyhráli jsme sice 3:1, ale nehráli jsme vůbec dobře. Soupeř bojoval celých devadesát minut a nám se nedařilo, proto byl zápas od začátku až do konce vyrovnaný. Duel jsme ale zvládli a potvrdili pozici lídra tabulky,“ oddechl si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Do Českého Brodu jsme jeli s jasným úkolem, a to bránit, odkopávat a pokusit se prosadit z brejku. Soupeř hrál velmi aktivně a doufal, že nás unaví. Po několika útocích se nakonec prosadil a dostal se do vedení, které jsme dokázali obratem stáhnout z dobře rozehrané standardky. Pak bohužel začalo něco, proti čemu se nedá nic dělat. Ještě před poločasem faul na Penu bez karty, který musel po zranění odjet na vyšetření do nemocnice a bude mimo hru minimálně příští zápas. Druhý poločas nás rozhodčí nechtěl pustit za půlku, gól z jasného dvoumetrového ofsajdu byl bez jakéhokoliv vysvětlení uznán. Soupeřovy hry rukou sudí neviděl a faul na Linarta zezadu skokem oběma nohama na kotníky bez jakékoliv možnosti zasáhnout balón byl odměněn směšně žlutou kartou. Další hráč zraněn a minimálně příští týden bude chybět. Třetí gól se nešťastně odrazil od našeho hráče do brány a bylo rozhodnuto. Přesto jsme favorita soutěže dokázali dost potrápit. Na výhru jsme tam neměli, ale takovéto zářezy berou chuť hrát,“ zlobil se trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 158. Kozlíček, 49. Vlček, 82. Rypl – 17. J. Vokřál. Poločas: 1:1.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, Doležal, Kozlíček – Šermauer (80. Rypl), Částka (15. Škorpil), Z. Šmejkal, Soukup – Vlček (83. Kundrum), Blecha (86. Hokr).

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Šmejkal, J. Vokřál – Pena (39. Březina), Urbánek, Cupák, Linart (69. Molnár) – Čech (80. Babický), Fiala.

Cerhenice – Ratboř 0:7

„Po osmi minutách byl stav 0:3 a podobnou pasáž jsme předvedli ve druhém poločase, takže bylo o osudu utkání rozhodnuto,“ konstatoval trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Utkání bylo rozhodnuto již v osmé minutě. Domácí se sice ještě nevzdávali, ale postupné přidávání dalších branek z naší strany ukázalo, kam plný počet bodů zamíří,“ podotkl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 2. R. Biško, 3., 8., 34. a 51. Hrstka, 61. Zdeněk, 63. Kovařík. Poločas: 0:4.

Cerhenice: A. Link – Hart. Nykodym, Puk, K. Charouzek – R. Link, M. Novotný, Gacka, P. Charouzek (78. Jaromír Čerych) – Mojko (64. Jakub Čerych), Klucska.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Horák (74. Labai), Švarc, Svoboda (71. Kopecký), Zdeněk – Uher, Hrstka (78. T. Smolík).

Vedení o čtyři góly málem promrhaly. Nakonec Pečky body přivezly

Velký Osek – Polepy 1:1 (PK 6:5)

„Ve vyrovnané utkání se na nás opět usmálo štěstí při penaltovém rozstřelu. S dvěma body jsme spokojeni,“ uvedl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Do Velkého Oseka jsme jeli s odhodláním odčinit špatný výkon z minulého kola. Myslím si, že se nám to podařilo a proto si odvážíme alespoň jeden bod. Zápas byl od začátku velmi bojovný. Bylo vidět, že ani jedno mužstvo nechce prohrát. Podle mě zápas skončil zaslouženou remízou. Na penalty jsme bohužel prohráli. I tak musím všechny pochválit a doufám, že podobný výkon předvedeme další kolo doma,“ řekl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

Podívejte se na vyvrcholení penaltového rozstřelu

Hostující Tomáš Jelínek nedal, branku Rudolfa Durdila překopl - stav zůstal 5:5

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí mladíček Jan Koška bezpečně proměnil, brankář Adam Hruška neměl šanci - vítězný gól na 6:5

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 89. A. Novák – 78. Richter. Poločas: 0:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Svoboda – Hushcha (62. Lylo), A. Novák, Žilka, M. Koška (62. Meloun, 76. Řehák) – S. Karban, Z. Novák (46. J. Koška), Tvrzník.

Polepy: Hruška – Dohanič, Kuchař, Exner, Kočí – Kvasil, Kmoch, Novák, Richter – Slezák (69. Jelínek), Hynek (58. Kruliš).

Nučice – Tuchoraz 0:2

„Domácí zápasy nám nejdou. Prvních třicet minut jsme byli lepší, bohužel jsme žádný gól nedali. Pak jsme během pěti minut dostali dva góly, které byly laciné. Bohužel ale jiné nepadly. Většinu času se hrálo na polovině hostů, ale v zakončení jsme byli nepřesní nebo zasáhl brankář hostů. Soupeř byl produktivní a vyhrál zaslouženě. My se pokusíme prodloužit neporazitelnost venku příští týden. Jinak pochvala za bojovnost a nasazení,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„Překopávaná, to je styl hry, kterou praktikují domácí a nám nevyhovuje, ale i přesto jsme si v prvním poločase vytvořili mírnou převahu a dvě šance proměnili. Soupeři patřil jednoznačně druhý poločas, ale vstřelit branku se mu z několika příležitostí nepovedlo. Děkuji fanouškům za podporu,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 30. Kadeřábek, 35. Votoček. Poločas: 0:2.

Nučice: Krutský – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák (82. Bradáč) – Kulhavý (27. Jícha), Zápotocký, Chromý, Jelínek (64. Černý) – Novák, Kubalík.

Tuchoraz: Matoušek – Kadeřábek (46. Šedina), Flieger, Kliment, Pokorný – Šafář, Borovička, Jochlík, Vostrovský – Vopařil, Votoček.

Velimská rezerva opět doplatila na špatnou koncovku