Fotbalisté Veltrub v dalším kole střelecky zazářili. Neměli to ale vůbec těžké, hráli s…

„Těžko se mi mluví. Jedním slovem ostuda. Někteří hráči by se měli zamyslet. Bylo vidět, že to chtějí jen nějak odehrát a neuvědomují si, že nereprezentují jenom sebe, ale také oddíl,“ zlobil se trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 11. a 76. B. Uman, 34. a 79. Lepší Michal, 37. Kršňák, 40. Opolzer, 41., 64. a 78. Miškovský – 61. Klucska. Poločas: 5:0.

Štítary: Lepší Martin – Hoření (55. Nejman), Pýcha, Machurka, (70. Šín), Huleš – Miškovský, Vlášek, B. Uman, Opolzer – Kršňák, Lepší Michal.

Cerhenice: Kun – Hanuš, Kaše, Puk (46. Čerych), Link – Koníček, Gacka, Kuchař (46. Novotný), Klucska – Basarab, Doubek.

Zásmuky – Jestřabí Lhota 1:5

„Do utkání jsme vstoupili špatně, hned na začátku jsme inkasovali. Herně nebyl od nás první poločas úplně špatný, ale jen po vápno. Hosté měli rychlý a přímočarý přechod do útoku a byli z toho nebezpeční. Druhý gól padl smolně z rohového kopu, kdy jsme si po teči na první tyči dali vlastní gól. Hosté byli po celé utkání lepší a vyhráli zcela zaslouženě,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 74. Čapek – 3. Krupka, 28. Skala vlastní, 43. a 71. z PK D. Záhora, 65. Krajíček. Poločas: 0:3.

Zásmuky: Zrivka – Skala (46. Hamsa), Pavlík, Lindner, Kraus – Vokáček (57. Čapek Martin), Pěkný, Martínek (61. Svoboda), Hervert – Bellada, Dotter.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (71. Kostelecký), Vlasák, Krupka (66. Černý), Robovský – D. Záhora (72. O. Záhora), Kesner, Mikeš, Krajíček – Kubíček, Kubánek.

Velký Osek – Libodřice 5:6

„Divácky atraktivní zápas se spoustou šancí a branek. My jsme celý zápas dotahovali náskok soupeře a v době, kdy se zdálo, že utkání zvrátíme, tak soupeř vždy znovu udeřil. Dostat šest branek je hodně špatné a s tím se těžko vyhrává,“ konstatoval trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Dostat pět branek venku a vyhrát, to je počin. Utkání jsme si laxním přístupem zbytečně zkomplikoval, několikrát vedli a soupeře jsme vždy nechali dotáhnout. Pro nestranného diváka velice zajímavé utkání s jedenácti góly, pro trenéra nervy jako blázen. Ale důležité jsou body a ty máme, za což jsem moc rád,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 32., 36. a 58. S. Karban, 70. J. Karban, 87. Žilka – 6., 52. a 84. Pánek, 20. Němec, 62. Kovařík, 73. P. Mašek vlastní. Poločas: 2:2.

Velký Osek: Durdil – Černý (46. Kalaš), Šmiřák, Svoboda (82. Semenec), Drahovzal – S. Karban, J. Karban, Žilka, Koška (75. D. Mašek) – Z. Novák (63. A. Novák), P. Mašek.

Libodřice: Hradecký – Hurt, Šafránek, Němec, Pohanka – Matějka (72. Batelka), Kovařík (88. Škopek), Hovorka, Strejček (72. Adámek) – Košík, Pánek (90. Lanc).

Červené Pečky – Krakovany 2:3

„První poločas byl podle našich představ. Rozhodlo, že jsme neproměnili šance na 3:0, pak se nám zranili další dva hráči, my museli prostřídat a hra se nám rozpadla. Jak jsme dominovali v první půli, tak Krakovany ovládly druhou půli a výsledek otočily. Byl to hezký zápas, ze kterého bohužel nemáme opět ani bod,“ posteskl si trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Na začátku utkání jsme museli čelit velké aktivitě domácího mužstva, zejména jejich pravá stana nám dělala svojí rychlostí velké problémy. Postupně jsme se dostávali do hry a naše šance, hlavně Sixty a Horáka, jsme bohužel neproměnili. Červené Pečky se ujaly vedení, když po našem naprosto zbytečném faulu proměnily pokutový kop. V poslední minutě prvního poločasu navíc po rohovém kopu zcela osamocený hráč pěkně obstřelil obránce i našeho brankáře a Červené Pečky šly do dvoubrankového vedení. Druhý poločas pro nás začal velice dobře, když Sixta předložil míč před prázdnou branku Dostálovi, který se nemýlil. Snížení skóre nás nabudilo a přicházela řada našich zmařených příležitostí. Až v 72. minutě dobře hrající Strejcius vyzval střelce Dostála k vyrovnání. Zisk tří bodů zařídil v poslední minutě Horák, který protlačil míč do branky domácích. Zejména za předvedenou hru v druhé půli, kdy jsme byli lepším týmem, jsme si vítězství zasloužili,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 34. Křelina, 45. Hradílek – 50. a 72. Dostál, 90. Horák. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Převrátil (88. Bohatý), Bílý, Vondráček, Maršík (61. Drábek) – Zdeněk, Hejduk, Křelina, Rauch – Hradílek, J. Svoboda.

Krakovany: Špinka – Hojda, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel (90. Novotný), Chvojka, Strejcius – Sixta, Dostál.

Tuchoraz – Liblice 4:0

Branky: 33. Šafář, 78. a 87. Vosecký, 88. Vostrovský. Poločas: 1:0.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman (75. Doležel), Nývlt, Votoček, Kadeřábek (46. Kliment) – Pokorný (63. Vosecký), Borovička, Mučka, Vostrovský – Šafář (76. Moravec), Vopařil.

Liblice: Bubník – M. Řípa (46. Hrstka), Bahr (59. L. Hejda), Pop, F. Řípa – Plachý (74. Svoboda), Pačes, Kafka, J. Hejda – Lanc (51. Sýkora), Černý (68. Chábera).

Kouřim – Český Brod B 2:0

„Byl to zápas v letním tempu, diváci toho moc zajímavého neviděli. V první půli jsme spálili několik vyložených šancí, ujaly se až Dufkovy nůžky, které po teči skončily v bráně. Celý poločas byl pouze o dobývání brány hostů, ale nebyli jsme moc nápadití. Nejvíc přihrávek měli oba naši stopeři. Druhý poločas už byl trošku zajímavější, hosté začali mnohem více hrát s míčem a v některých fázích zápasu nás v poli přehrávali, byli jsme všude daleko a pozdě. Naštěstí jsme ale rychle po Tománkově dorážce navýšili vedení a měli potřebný polštář. Kdyby si hosté ohlídali akci dva sami na gólmana a nevystavili se do ofsajdu, mohl být závěr ještě zajímavý,“ poznamenal trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Do Kouřimi, která bojuje ještě o postup, jsme přijeli s pěti dorostenci v základu, jelikož jsme věděli, že už jsme zachráněný. Chtěli jsme, aby si kluci také zahráli. I v této sestavě jsme soupeře dost potrápili. Byl to vyrovnaný zápas. Dostali jsme dva nešťastné góly a nebyl nám, podle mě, uznán regulérní gól,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 25. Dufek, 50. Tománek. Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Paclík, Valenta – Světnička, Jirků, Snížek, Vaňkovský (88. Kocián) – Tománek (89. Farkaš), Dufek.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma, Kohout Martin, Kohout Michal, Veselý (85. Tuček) – Šermauer (86. Vojáček), Hokr, Čermák, Šimák (46. Vymazal) – Čurgali, Dlabal (59. Rypl).

Předehráno

Ratboř – Nučice 3:1

Branky: 2. a 24. Teslík, 68. Vedral vlastní – 88. Kubalík. Poločas: 2:0.

