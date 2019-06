Tuklaty – Bečváry 6:7

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, využili jsme slabších chvilek hostujícího brankáře a v podstatě z prvních čtyř střel jsme vsítili tři branky. Zvláště pak branka Zradičky byla ukázková. Jak jsme měli štěstí, tak poté se celý obraz obrátil a slabší chvíle si vybral náš brankář s obranou. Během několika málo minut byl stav 3:5, prostě bláznivý zápas. Přestřelka pokračovala i ve druhém poločase. Hosté zvýšili svůj náskok už na tři branky, ale nám se opět podařilo snížit. Když byl stav 4:7, zdálo se, že se utkání v poklidu dohraje. My jsme ale díky dvěma trefám Vyhnala udělali drama a útočili jsme na remízu. Bohužel už se nám nepodařilo vyrovnat a bláznivé utkání tak skončilo divokým výsledkem 6:7,“ uvedl trenér Tuklat Roman Nešpor.

„Byl to hodně divoký zápas,ve kterém padalo hodně branek. My jsme v 15. minutě prohrávali už 0:3. Ale kluci se vyhecovali a ještě do poločasu jsme otočili na 5:3. Vypadalo to, že si zápas pohlídáme, drželi jsme dvoubrankový náskok, ale ke konci zápasu jsme si situaci zbytečně komplikovali. Bylo znát, že v zápase už nejde o sestup ani o postup, padalo hodně gólů, pro diváka to bylo zajímavé utkání. Ještě několik šancí na obou stranách zůstalo nevyužito. Blíží se konec sezony a je to znát i na výkonech mužstev, kterým o nic nejde. My jsme za tři body rádi, ale s výkonem velká spokojenost být nemůže. Stále nás trápí zranění několika hráčů a konec sezony pro nás bude vysvobozením,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 6.a 85. z PK Zradička, 13. Kassa, 15. Pytloun, 64. a 82. Vyhnal – 18. Dědek, 25. Čáslava, 32. Jahoda, 35. J. Kšírl, 37., 55. a 77. z PK Černý. Poločas: 3:5.

Tuklaty: Pazdera – Lysý (32. Nešpor), Vyhnal, Vébr, Patačik – Kassa (66. M. Procházka), D. Procházka (46. Sládek), Kotala, Pytloun (78. Matthey) – Vondráček, Zradička.

Bečváry: Hrouda – Kubásek, Uher, Slezák (72. V. Kšírl), J. Kuba (12. Brunclík) – M. Kšírl, Dědek, Jahoda, J. Kšírl – Černý, Čáslava.

Libodřice – Dobré Pole 14:0

„Zápas nemá cenu hodnotit. Soupeř přijel v deseti hráčích a během prvního poločasu se ještě jeden hostující hráč zranil. Výsledek hovoří za vše. Takové zápasy je snad lepší nehrát,“ řekl trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Naše jarní trápení pokračuje. Opět jsme odjeli pouze v deseti lidech a bez brankáře. Po zranění dalšího hráče jsme od 30. minuty dohrávali o devíti. Další komentář, myslím, není potřeba,“ hlesl trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

Branky: 9., 31. a 37. Škopek, 11. Baško, 13., 42. a 76. Sova, 22., 28. a 68. Pánek, 58., 73., 83. a 86. Hrstka. Poločas: 8:0.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško (46. Zelinka), Šafránek, Němec – Matějka (46. Hrstka), Hovorka, Beníšek, Pohanka – Pánek, Sova.

Dobré Pole: Žirovnický – Jícha, Batamag, Kosmata, Varyš – Krejčí, Flieger, Štefančík, Valenta – Vnuk.

Žiželice – Tři Dvory 2:5

„Zasloužená výhra hostů, kteří po celé utkání dominovali,“ přiznal trenér Žiželic Luděk Špaček.

„Do zápasu jsme šli s cílem vyhrát a od začátku jsme měli jasnou převahu na míči. V 7. minutě byl ve vápně faulován Linhart, ale já penaltu neproměnil. O chvíli později po zahraném rohovém kopu soupeř neuhlídal Suchánka a ten nekompromisně zavěsil pod břevno. Opět to byl Suchánek, který hlavou přidal další zásah. Do přestávky se prosadil ještě jednou. Po hodině hry předvedl krásnou individuální akci s přesným zakončením na zadní tyč Kmoch. Pátý zásah přidal opět při chuti střílející Suchánek. Zápas jsme si pohlídali a vezeme cenné body,“ podotkl trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

Branky: 22. a 63. Rous – 10., 28., 41. a 69. Suchánek, 62. Kmoch. Poločas: 1:3.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Živný, Konhefr (81. Dvořák), Bubeník – Midloch (76. Benček), Kubelka (53. Scháněl), Mejvald, Rous – Korčák, Novotný.

Tři Dvory: Černý – Kalivoda, V. Novák (70. Pokorný), Brunclík, O. Novák – Stempák, Müller, Kmoch, Linhart – Suchánek, Slezák.

Jestřabí Lhota – Český Brod C 8:0

„Těžko zápas hodnotit. Hráči Českého Brodu jsou pro mě hrdinové. My máme také problémy při skládání jedenáctky, ale díly pochopení trenérů jednotlivých mužstev jsme se zatím do velkých problémů nedostali. Ale jak napsal před nedávnem Deník, za poslední dva roky skončilo 350 fotbalových oddílů. My nejsme ti, kteří dávají Švermovu pokutu 100.000 Kč. Kde figurují všem známé firmy. My fotbal milujeme a nenecháme se odradit. Zatím je nás dost,“ hlásí trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Žádné velké překvapení se nekonalo. Opět nás bylo málo. S fotbalem to nemělo nic společného. My byli rádi, že jsme to v horku vůbec dohráli,“ řekl trenér Českého Brdu C Luboš Černý.

Branky: 3. a 82. Klička, 12. Martinek, 21. a 41. Robovský, 33. Krupka, 74. Z. Týma z PK, 83. P. Týma. Poločas: 5:0.

Jestřabí Lhota: Vršťala – Hojda (79. L. Týma st.), Klička, D. Týma, L. Týma ml. – Věříš (46. Nouzák), Záhora (67. P. Týma), Robovský (50. Krajíček), Martínek (57. Z. Týma) – Krupka, Kureš.

Český Brod C: M. Vymazal – Palma, Kratochvíl, Kliment, Sahula – Šebesta, Petříček, Bubník, J. Černý.

Kouřim – Krakovany 1:5

„Další nepovedený zápas za námi. Hosté byli efektivnější v zakončení, prakticky každá jejich šance končila gólem a bohužel jsme k tomu hodně přispěli zbytečnými fauly, nebo ztrátami balónů v rozehrávce. Nás vychytal v několika šancích hostující brankář. Klíčový zákrok byl asi proti hlavičce Svobody z malého vápna za stavu 1:2, místo vyrovnání jsme za minutu z protiútoku dostali třetí gól. Hosté vyhráli zaslouženě, více bojovali a běhali,“ měl po utkání jasno kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

„V utkání o osmé místo v tabulce jsme se již v šesté minutě ujali vedení brankou Oberreitera, který vymetl šibenici. Obě mužstva hrála otevřený fotbal, byly i šance. Kouřim hrozila zejména tradičně při standardních situacích.V závěru poločasu zvýšil Špinka na 2:0. Ve druhém poločase Kouřim snížila a zákonitě hru hodně otevřela, v těchto chvílích nás podržel v brance skvělý Douděra. Naopak my jsme po rychlých brejcích navýšili stav na konečných 5:1, když se dvakrát prosadil Oberreiter a z penalty Dostál,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 64. Světnička – 6., 68. a 85 Oberreiter, 43. Špinka, 89. Dostál z PK. Poločas: 0:2.

Kouřim: L. Havránek – Světnička, M. Havránek (78. J. Jirsa), Tománek, Svoboda – J. Keltner, Jirků (46. Procházka), Snížek, Hovorka – Dufek, Novák.

Krakovany: Douděra – Kutil, Šindelář, Tlučhoř, Neruda – Dostál, Kozel, Vodvářka, Strejcius (80. Černý) – Oberreiter, Špinka (75. Novotný).

Nučice – Tuchoraz 8:0

„Na podzim jsme se se soupeřem hodně trápili, a tak jsme byli rádi, že jsme hned první akci dokázali proměnit. Na zadní tyči skvěle zakončoval Vlasák. Poté přišla chvíle Kubalíka, který se v předchozích zápasech velmi trápil, ale tentokrát dokázal čtyřikrát zamířit do černého. Šestou branku pro Miňovského vypracoval Jelínek, který mohl sám zakončit, ale před gólmanem ještě přihrál doprava a Miňovskému stačilo trefit prázdnou branku. Na 7:0 zvýšil Jelínek, když se prosadil koníčkem po rohu Chromého. Poslední hřebíček do tuchorazské rakve zatloukl Novák, který se zidanovkou dostal přes dva domácí obránce a přesně zakončil. Měli jsme trochu problém se sestavou, protože hned tři obránci zůstali mimo hru. Souček má problém s kotníkem, Hurtík se zády a Kočí má antibiotika. Soupeře jsme však do žádných šancí nepustili a v klidu si došli pro výhru,“ potěšilo obránce Nučic Jana Vedrala.

„Od začátku zápasu jsme neplnili to, o čem jsme se bavili před zápasem. Domácím jsme dávali zbytečně moc prostotu, nebyli jsme důrazní, chyběl nám pohyb a chuť hrát. Prakticky není co hodnotit, zápas nám totálně nevyšel a soupeř byl jasně lepší. Nezbývá než na zápas zapomenout a připravit se na ten poslední, neméně jednoduchý,“ řekl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 3. Vlasák, 8., 15., 32. a 52. Kubalík, 65. Miňovský, 80. Jelínek, 85. Novák. Poločas: 4:0.

Nučice: Krutský – Miňovský, Šulc, Vedral, Kulhavý – Nevšímal, Jelínek, Chromý, Vlasák – Novák, Kubalík.

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Černý, Vosecký, Jurka – Moravec, Nývlt, Bílek, Šafář – Topol, Hanzl.

Býchory – Velim B 1:0

„Na nedělní horké odpoledne mohli diváci vidět celkem kvalitní utkání převyšující průměr okresního přeboru. My stále hrajeme o možné vítězství v soutěži, takže jsme nechtěli nic podcenit a motivovali tak hráče k zodpovědnému výkonu. Myslím, že to hráči po celou dobu hry plnili a především v prvním poločase jsme hosty do žádné važnější akce nepustili. Naopak my jsme měli více ze hry, ale soupeř pozorně bránil. Gól jsme vstřelili po situaci, kdy velmi dobře hrající Lev propasíroval míč mezi třemi obránci a za ně si zaběhl Adam Vyhnánek, který tak v pohodě skóroval. Ve druhé části jsme si vytvořili dvě tutovky, ale neproměnili. Hosté přesto mohli výsledek v poslední minutě změnit, ale Heres z bezprostřední blízkosti reflexivně vyrazil střelu a udržel tak nulu v zápase, ale hlavně nám zachránil tři body,“ uvedl trenér Býchor Michal Škopek.

„Velmi těžký zápas s kvalitním a zkušeným soupeřem, ve kterém jsme podali velmi dobrý a zodpovědný výkon. Přestože byli domácí po většinu prvního poločasu více na míči a měli místy převahu, do žádné velké šance jsme je nepustili. Naopak my jsme měli těsně před koncem půle po rychlé kombinaci stoprocentní šanci, která ale skončila na tyči. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Domácí hrozili z brejků, my naopak ze standardních situací. V poslední minutě zápasu jsme měli opět stoprocentní šanci, ve které jsme ale pro změnu trefili gólmana. Zatímco my jsme zahodili dvě tutovky, domácí z takové pološance vstřelili vítěznou branku,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček

Branky: 25. A. Vyhnánek. Poločas: 1:0.

Býchory: Heres – Kedršt, Jirkovský, Teplý, Škopek (65. Funda) – Chvalovský, Chlumský, A. Vyhnánek (89. Koubek), Pěkný – J. Vyhnánek, Lev.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, Nezavdal (81. Krejčí) – Němec (65. Kuchař), Jelínek, Jehlička, Kyncl – Nedbal (75. Pych), Zajíc.

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 25 20 1 1 3 147:41 63

2. Býchory ⋌ 25 20 1 1 3 70:26 63

3. Nučice⋌ 25 15 2 2 6 68:38 51

4. Libodřice ⋌ 25 13 5 1 6 87:39 50

5. Velim B⋌ 25 15 1 2 7 68:25 49

6. Jestřabí Lhota ⋌ 25 13 1 4 7 63:38 45

7. Žiželice⋌ 25 11 2 0 12 54:62 37

8. Krakovany ⋌ 25 10 2 1 12 64:50 35

9. Bečváry⋌ 25 9 2 3 11 55:63 34

10. Kouřim⋌ 25 9 2 1 13 56:61 32

11. Dobré Pole ⋌ 25 9 0 1 15 39:77 28

12. Tuklaty⋌ 25 5 2 1 17 37:80 20

13. Tuchoraz B⋌ 25 2 1 2 20 22:134 10

14. Český Brod C⋌ 25 2 0 2 21 24:120 8