Ratboř – Tuklaty 3:0

„Čekal nás zápas se sousedem z tabulky. Chtěli jsme být od začátku aktivnější, rozhodnout o výsledku co nejdříve. Po pár vteřinách se nám podařilo otevřít skóre zápasu, kdy se trefil Vohnický. To nám snad uškodilo, jelikož jsme nebyli schopni přidat další branku po několika slibných akcích. Ve druhé půli přišlo z naší strany několik nepřesností, hosté trochu zvýšili tempo, ale naši kluci jim téměř nic nedovolili. Druhá branka padla po krásné střele Gembiczkého, třetí branku přidal Honza Adámek a bylo rozhodnuto,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Utkání v Ratboři bylo z naší strany hodně nepovedené. Domácí nás předčili v pohybu a hlavně v důrazu v osobních soubojích. Výhra domácích je naprosto zasloužená. Čekají nás ještě tři zápasy, proto by bylo dobré pokusit se v nich urvat ještě nějaké body, jestli chceme mít klidnější zimu,“ podotkl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

Branky: 1. Vohnický, 65. Gembiczki, 76. Adámek Jan. Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Švarc, Kemza (76. Vorlíček), M. Adámek – Kovařík (65. Uher), Kesner, Pechar , Kopecký (57. J. Adámek) – Gembiczki (74. Lepší), Vohnický.

Tuklaty: Pazdera – P. Jambor, Kassa, D. Jambor, Zradička – Pytloun (58. Lachman), Vyhnal, Nešpor, Mazur (74. Matthey) – Vébr, Jansta.

Bečváry – Jestřabí Lhota 0:5

„Sehráli jsme hodně špatný zápas a po zásluze jsme prohráli vysokým rozdílem. Nedokázali jsme se prosadit, nebyli jsme nebezpeční. Bohužel se nám nedaří a tomu odpovídají i výsledky. Pokud se výrazně nezlepšíme, budeme mít velké problémy se záchranou. Ale já věřím, že uděláme vše, abychom tuto soutěž v Bečvárech udrželi. Čeká nás ale hodně práce,“ je si vědom trenér Bečvár Josef Kuba.

„Do poločasu se nám podařilo vstřelit gól, i když tu největší šanci zápasu jsme nevyužili. Bečváry měly několik dobrých možností, které se nám podařilo ubránit. Po naší druhé brance jsme znatelně polevili a můžeme být rádi, že stav zůstal stejný. Ještě že si hráči uvědomili, že s takovou hrou bychom zápas nevyhráli a vrátili se znatelným zlepšením do zápasu. To byl důsledek, že padly další góly a zápas jsme dohráli v klidu,“ oddechl si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 27. Kubíček, 55. Krupka, 78. Kesner, 83. Krajíček, 89. Kureš. Poločas: 0:1.

Bečváry: Hrouda – Uher, J. Kšírl, Slezák, Čáslava – P. Kuba, V. Kšírl, Kubín, Jahoda – Černý, Brunclík (46. M. Kšírl).

Jestřabí Lhota: Karban – L. Soukup, Klička, Mikeš, Krupka (80. Věříš) – D. Týma (46. Robovský), Kesner, Kubíček, Kureš – Krajíček, Bilik (87. Fejt).

Červené Pečky/Pašinka – Žiželice 1:2

„S nejlepším týmem okresního přeboru, si dovolím říct, jsme odehráli zcela vyrovnané utkání. V rychlém zápase bylo mnoho osobních soubojů, což jsme i očekávali. Bohužel hned na začátku zápasu po naší hrubé chybě, kdy se srazili dva naši beci, se dostaly Žiželice velmi lacino do vedení. Do přestávky jsme dokázali vyrovnat po skvěle rozehraném rohovém kopu Krupičky, kdy si střídající Hanousek naběhl a skóroval k pravé tyči. To byl náš první gól po standardní situaci. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale bohužel v 62. minutě jsme inkasovali smolnou branku zásluhou Novotného. Poté jsme přimáčkli soupeře na jeho půlku, ale bohužel jsme nevyužili ani jednu šanci. Děkuji hráčům za předvedený výkon. Kdybychom takto přistupovali ke každému zápasu, tak bychom měli určitě více bodů,“ je přesvědčený trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

„Přijeli jsme s tím, že nesmíme mít v hlavách desetibrankový příděl Peček z minulého kola z Krakovan, protože oni budou bojovat o nápravu a my si zase nesmíme dovolit ztrátu. Brzy jsme se dostali do vedení. David Živný udělal z domácích obránců kuželky a mířil přesně. Pak se po sólu trefil Korčák, rozhodčí Pikner ale gól neuznal kvůli ofsajdu. vidí ofsajd. Domácí se rozehrávali postupně a po dvaceti minutách začali procházet na dostřel Rokose. Velkou překážkou pro ně byl ale stoper Novotný. Domácí nahrazovali fotbalovost bojovností a Gono si po zákroku na Živného koledoval o červenou kartu, ale rozhodčí vytáhl jen kartu barvy žluté. V dalším úniku byl opět Korčák, ale dobře ho vystál Linhart. Zákonitě pro nás přišel trest. V závěru poločasu vznikl po rohovém kopu závar před Rokosem a domácí gólem do šatny vyrovnali. Po pár minutách druhého poločasu po souboji skončil zápas pro Kubelku. Chtěli jsme zápas vyhrát, ale rozhodčí byl proti. Nakonec jsme se dočkali a po sólu Novotného jsme se ujali opět vedení. Rozhodčí ukázal, že nastaví dvě minuty, ale nastavoval jich šest. Ani to domácím nepomohlo,“ oddechl si nazlobený trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.



Toho pořádně rozlítil výkon hlavního rozhodčího. „Asi nám to zavařím, ale už se někdo musí ozvat. Tenhle rozhodčí by na hřišti neměl co dělat. Převléknout se do dresu a léčit si mindráky na klukách, kteří si chtějí zahrát fotbal co milují. Také jsem rozhodčí, ale co se dělo v Červených Pečkách, to koušu hodně těžko,“ kroutil hlavou Konhefr.

Branky: 43. Hanousek – 11. Živný, 62. Novotný. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Linhart – Charouzd (60. R. Löwe), Gono, Přiklopil, Bulíř – Převrátil, Teplý, Krupička, Rauch (16. Hanousek) – Jaroslav Svoboda, Chochola (50. Fedor).

Žiželice: Rokos – Midloch (46. Chlupáč), Novotný, Kubelka (54. Konhefr), Bubeník – Mical, Mejvald, Živný, Rous – Korčák, Lekeš.

Libodřice – Velim B 3:2

„Čekal nás kvalitní soupeř, přesto jsme se chtěli pokusit bodovat. První poločas byl vyrovnaný, šancí bylo k vidění málo, i tak byl ale poločasový výsledek 2:2. Druhý poločas jsme chtěli odehrát aktivně a pokusit se nedostat branku. Hosté nás lehce přehrávali, ale několik jejich střeleckých pokusů zneškodnil Kolář. Hráli jsme trpělivě a čekali na naši šanci, která přišla v 89. minutě, kdy Pohanka po pěkné kombinaci s Hrstkou rozhodl o našem vítězství ve vyrovnaném utkání. Velim má kvalitní mužstvo, proto jsou pro nás tři body cenné, ale zasloužené. Předvedli jsme týmový výkon, ve kterém byla vidět chuť po vítězství. S přístupem a nasazením k zápasu jsem spokojený,“ podotkl trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Prohrát po gólu v poslední minutě je pro nás hodně kruté. V prvním poločase padaly góly po standardních situacích, kdy oba týmy daly branku po rohovém kopu a z penalty. Na začátku druhé půle jsme měli tutovku v podobě samostatného nájezdu, ale trefili jsme jen brankáře. Chvíli na to jsme měli dvě velmi dobré střely z hranice vápna, které ale skvěle zlikvidoval domácí gólman. Zbytek poločasu jsme sice byli více na míči, ale už bez gólové šance. V poslední minutě jsme místo jednoduchého odkopu chtěli řešit situaci fotbalově, přišla ztráta a trest v podobě rozhodující branky,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 19. Beníšek, 32. Sova z PK, 89. Pohanka – 28. O. Kosina, 43. Kovařík z PK. Poločas: 2:2.

Libodřice: Kolář – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Škopek (35. Hrstka), Hovorka, Pánek, Beníšek – Košík, Sova.

Velim B: Dejmek – M. Kosina, O. Kosina, J. Vlk., Pych – Jehlička, Jelínek, Ceral, Kyncl – Zajíc (87. Kmoch), Kovařík (79. J. Vokřál).

Dobré Pole – Krakovany 0:4

„V prvním poločase jsme byli lepší, soupeř se dostával ke střelám spíše z dálky. Bohužel se nám za stavu 0:1 nepodařilo srovnat a po zbrkle rozehraném rohu a následném rychlém protiútoku jsme dostali na 0:2 a bylo po zápase. Bohužel momentálně nemáme na to, abychom otáčeli zápasy. Cyhybí nám klid a důraz v zakončení," přiznal trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„V páté minutě jsme se ujali vedení, kdy Kozel využil zaváhání domácí obrany. V prvním poločase hrálo Dobré Pole s velkým nasazením a hodně agresivně, což nám dělalo velké problémy, a jenom díky dobrým zákrokům brankáře Douděry a někdy i štěstí jsme udrželi jednogólové vedení. V závěru první půle nařídil rozhodčí penaltu za teatrální pád útočníka domácích, a jelikož fotbalový Bůh je i někdy spravedlivý, Douděra ji zlikvidoval. Druhý poločas jsme zlepšenou hrou takřka domácím nedali šanci a po zvýšení na dva nula Špinkou bylo utkání rozhodnuto. Další branky přidal Dostál a Sixta,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 5. Kozel, 63. Špinka, 72. Dostál, 85. Sixta. Poločas: 0:1.

Dobré Pole: Neveselý – Špička, Štefančik, Jícha, Krejčí (75. Vnuk) - Ekane, Owusu, Kováč, Žirovnický - Potůček, Ojukwu (46. Valenta).

Krakovany: Douděra – Kutil, Tlučhoř, Šindelář, Neruda – Chvojka, Vodvářka, Kozel, Strejcius (75. Nehasil) – Špinka (65. Sixta), Dostál.

Plaňany – Tuchoraz 6:3

„Do zápasu jsme šli s cílem naplno uspět a vylepšit si skóre. Od první minuty bylo vidět, že k nám přijel soupeř, který je poslední. Tuchoraz se těžko dostávala za naši půlku, nám chyběla jen přesnost v rozehrávce. Přesto jsme šli díky Janu Olahovi do kabin s dvoubrankovým náskokem. Ten samý hráč pět minut po změně stran dosáhl na hattrick. Za chvíli neproměnil penaltu Lazaryev. To ho pořádně namotivovalo a během pěti minut vstřelil tři góly. Dál jsme se chtěli tlačit dopředu, ale zapomněli jsme bránit, čehož soupeř využil ke vstřelení tří branek. Vyhráli jsme, ale nepředvedli jsme nic světoborného. Pohledných bylo snad jen deset minut. Z toho bychom si měli vzít ponaučení a v posledních třech zápasech získat alespoň sedm bodů,“ řekl hrající obránce Plaňan Tomáš Freund.

„I přesto, že nám chyběli čtyři opory a tři dorostenci měli za sebou dopolední zápas, dali jsme dohromady velmi slušnou sestavu. Bohužel ale bylo znát, že si nevěříme a báli jsme se hrát. Chyběl nám důraz a zodpovědné přebírání hráčů, i proto jsme v prvním poločase obdrželi dvě branky a bohužel neproměnili dvě slibné šance. Ve druhém poločase jsme si nechali dát další tři góly. Teprve potom jsme začali hrát a zjistili, že když trochu chceme, jde to. Soupeři jsme nasázeli tři góly a troufám si říct, že kdybychom proměnili alespoň jednu šanci z prvního poločasu, byl by výsledek úplně jiný,“ řekl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 10., 30. a 50. Olah Jan, 57., 59. a 62. Lazaryev – 65. a 86. Halfar, 69. A. Vosecký. Poločas: 2:0.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Freund, Břichnáč, Hanzálek – D. Siruček (46. Franko), Olah Jan, Lazaryev (76. P. Siruček), Nágl (84. M. Jambor) – Žemba (75. Nedvědil), Rychlík (46. Grulich).

Tuchoraz: Beran – Pokorný, O. Moravec, M. Vosecký, Jurka – Veselý, A. Vosecký, Borovička, J. Moravec (58. Sodoma) – Halfar, Houžvička (46. Poděbradský).

Nučice – Kouřim 2:1

„První poločas byl plný šancí na obou stranách. Stoprocentní příležitost měl Novák po krásné přihrávce od Kubalíka, ale zakončil pouze do připraveného Havránka. Chvíli nato našel Šulc ve vápně Kubalíka, ten ale nezakončil podle svých představ. Kouřim se začala do tempa dostávat později a zdálo se, že nás neproměněné šance budou mrzet. V jedné z příležitostí musel dokonce Souček vykopávat míč z brankové čáry, Snížka zase vychytal Krutský. Naštěstí ve 14. minutě dokázal krásně vystřelit Bradáč, na jeho střelu do levé šibenice si Havránek sice sáhl, ale vytěsnit ji nedokázal. V 34. minutě Kouřim využila rychlého přečíslení a Keltner srovnal. V závěru prvního poločasu Kubalík přehodil vybíhajícího Havránka a my opět vedli. První poločas se musel divákům líbit. Šance byly na obou stranách a hra měla slušné tempo. Bylo vidět obrovské nasazení a obě mužstva bojovala o každý metr hřiště. Divácká kulisa byla také slušná a díky krásnému počasí přišlo zhruba 150 diváků. Druhý poločas již tak pohledný nebyl a hrálo se spíše mezi vápny. My jsme si hlídali vedení a soupeř neměl moc možností s tím něco udělat, a tak utkání dospělo až k závěrečnému hvizdu,“ popsal důležité okamžiky obránce Nučic Jan Vedral.

„Ve vyrovnaném utkání měli domácí více štěstí. K vidění byly tři pěkné branky a dramatický zápas do poslední vteřiny. Rozhodující bylo asi to, že jsme za nerozhodného stavu neproměnili dvě obrovské šance a dostali gól do šatny. Na druhou stranu i nás dvakrát podržel gólman Havránek. Hráči makali do poslední vteřiny, ale bohužel jsme na body nedosáhli. Kluci byli zklamaní, ale nemáme se za co stydět, fotbalově jsme byli o něco lepší. Nic se neděje, prohráli jsme po dlouhé době, jedeme dál. Chceme zvládnout závěr podzimu,“ uvedl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 14. Bradáč, 45. Kubalík – 34. Keltner. Poločas: 2:1.

Nučice: Krutský – M. Jícha, Šulc, Hurtík, Souček (47. Vlasák) – Kočí, Bradáč, Chromý, Nevšímal (81. Vedral) – Novák (89. Jelínek), Kubalík.

Kouřim: L. Havránek – Klégr (46. Hovorka), Holub, Procházka, Novák – Snížek, Jirků (66. Jirsa), Královský, Světnička – Dufek, J. Keltner.

Tabulka

1. Nučice⋌ 10 9 0 0 1 24:9 27

2. Žiželice⋌ 10 8 1 0 1 26:11 26

3. Kouřim ⋌ 10 6 2 0 2 29:17 22

4. Krakovany ⋌ 10 5 1 1 3 29:15 18

5. Velim B⋌ 10 5 0 3 2 26:22 18

6. Plaňany ⋌ 10 4 2 1 3 26:27 17

7. Jestřabí Lhota ⋌ 10 5 0 0 5 24:13 15

8. Ratboř ⋌ 10 4 1 1 4 19:20 15

9. Libodřice ⋌ 10 4 1 0 5 30:22 14

10. Tuklaty⋌ 10 3 1 1 5 19:26 12

11. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 10 3 0 2 5 15:28 11

12. Bečváry⋌ 10 2 0 0 8 16:30 6

13. Dobré Pole ⋌ 10 2 0 0 8 15:35 6

14. Tuchoraz ⋌ 10 1 0 0 9 18:41 3