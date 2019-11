Krakovany – Velim B 2:3

„První poločas byl oboustranně bez nějakých velkých šancí. Hostům jsme nabídli vedení nešťastnou vlastní brankou. Ve druhé půlce byla Velim hodně nebezpečná díky rychlým protiútokům, a když zvýšila svůj náskok na tři nula, zdálo se, že je utkání rozhodnuto. V závěrečné desetiminutovce se nám během dvou minut podařilo snížit Špinkou a gólem měsíce Novotným na tři dva a mnoho nechybělo, aby v závěrečném tlaku, který jsme na soupeřovu branku vyvinuli, se nám podařilo vyrovnat. Všem hráčům děkuji za slušně odehranou podzimní sezonu,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Třetí vítězství v řadě, kterým jsme potvrdili třetí místo v tabulce, navíc se nám na třetí pokus podařilo v Krakovanech naplno bodovat. První poločas byl na šance vyrovnaný, do vedení jsme šli díky vlastní brance. Úvod druhé půle začal gólovou šancí na každé straně, chvíli na to jsme zahodili hned dvě tutovky. Nakonec jsme přidali další branky po skvěle zahrané standardce a rychlé akci ze strany. V závěru jsme utkání zbytečně zdramatizovali, kdy jsme nejprve neproměnili samostatný nájezd a pak si nechali po zbytečných chybách vstřelit v rozmezí tří minut dvě branky. Přestože měli domácí v závěru několik standardek, dotáhli jsme zápas do vítězného konce,“ ulevil si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 81. Špinka, 83. Novotný – 38. Tlučhoř vlastní, 61. O. Kosina, 67. Kyncl. Poločas: 0:1.

Krakovany: Douděra – Věříš (70. Novotný), Tlučhoř, Kozel, Neruda – Kutil, Vodvářka, Chvojka (65. Nehasil), Strejcius (46. Šindelář) – Špinka, Dostál.

Velim B: Daněk – M. Kosina, Hrabal, J. Vlk, Jelínek – Nedbal (75. L. Vlk), O. Kosina, Ceral (78. Pych), Jehlička – Kovařík (46. Novotný), Kyncl.

Tuklaty – Dobré Pole 2:2 (PK 5:3)

„Poslední utkání podzimu s Dobrým Polem nabídlo celkem zajímavou podívanou, a to zásluhou obou týmů. První poločas jsme po brankách Šindeláře a D. Jambora ovládli 2:0. Druhá půle patřila bohužel stejným poměrem našemu soupeři, kdy jsme zcela nepochopitelně přestali hrát to, co jsme chtěli. Štěstí se na naši stranu přiklonilo v penaltovém rozstřelu, kdy naši střelci měli přesnou mušku. Dva body nakonec zůstaly doma. Chtěl bych poděkovat divákům za podporu, zejména našemu novému fanklubu, který po celé utkání neúnavně povzbuzoval. Podzim končíme se 17 body na devátém místě. K mé úplné spokojenosti nám tři čtyři body chybí. Snad bude jaro úrodnější. Přesto klukům za podzim děkuji,“ uvedl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Hrál se oboustranně důrazný fotbal. V prvním poločase jsme se spíše věnovali rozhodčímu než svojí hře. Ve druhém jsme chtěli co nejdříve snížit a zápas otočit, což se nám částečně povedlo. Škoda, že jsme nevyužili další šance, které jsme v zápase měli. Penalty nám tentokrát nevyšly,“ posteskl si trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

Branky: 8. Šindelář z PK, 39. D. Jambor – 52. Jícha, 63. Kováč. Poločas: 2:0.

Tuklaty: Pazdera – P. Jambor (36. Vyhnal), Kassa (83. Blaščok), D. Jambor, Šindelář – Časta (77. Pytloun), Nešpor, Vébr, Kotala (78. Zradička) – Patačik, Jansta.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Štefančík, Nneji, Flieger – Špička, Ekane, Owusu (51. Krejčí), Žirovnický – Kováč, Potůček.

Žiželice – Libodřice 4:2

„Chtěli jsme potvrdit vítězství z Nučic, ale moc se nám první poločas nepovedl, spíše vůbec. Na Libodřice prostě neumíme. Jejich hra nám nevyhovuje, jsou hodně důrazní, někdy až moc. Ale nakonec jsme proti nim protrhli šňůru a konečně máme tři body, přestože jsme první poločas prohráli 0:2. O přestávce jsme si vše vyříkali a začali druhou půlku jezdit po zadku. Korčák brzy snížil, poté využil špatné malé domů soupeře Živný. Libodřice už se k nám dostávaly jen sporadicky. Na hřiště přišel Kubelka a vstřelil vítězný gól svojí slabší pravou nohou. Tečku za podzimem udělal svým druhým gólem v zápase Korčák, který se ke konci podzimní sezony docela rozstřílel,“ řekl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

„Věděli jsme, že nás bude čekat těžký zápas, přesto jsme chtěli domácí potrápit a odvézt si nějaký bod. Zápasu jsme podřídili taktiku i rozestavení. To nám první poločas vycházelo dokonale, brzy jsme se ujali vedení, kdy Sova našel před prázdnou brankou Pánka. Domácí se do výraznějších šancí nedostávali, naopak my si vytvářeli další šance. Ve 28. minutě se z přímého kopu trefil Dittrich. Poločasové vedení 2:0 nám bohužel nestačilo, domácí byli druhý poločas jasně lepší a ukázali, proč jim patří první místo v soutěži. Nutno dodat, že na většině našich hráčů byla vidět únava z futsalového utkání, který se hrál v pátek večer. To nás ale neomlouvá, můžeme jen litovat promarněných šancí v prvních třiceti minutách,“ posteskl si trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 52. a 80. Korčák, 60. Živný, 72. Kubelka – 10. Pánek, 28. Dittrich. Poločas: 0:2.

Žiželice: Mical – Chlupáč, Novotný, Konhefr, Bubeník – Martínek, Mejvald (61. Kubelka), Živný, Rous – Lekeš, Korčák.

Libodřice: Skočdopole – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Kruliš (46. Matějka), Hovorka, Pánek, Dittrich, Beníšek – Sova.

Jestřabí Lhota – Červené Pečky 2:2 (PK 4:3)

„První poločas byl z naší strany jeden z nejhorších na podzim. Po přestávce se naše hra zlepšila, ale nebyl to stále žádný šlágr. Přesto jsme měli velkou převahu a ve zhuštěném prostoru jsme se špatně orientovali a scházel nám i patřičný důraz. Po konečné remíze nám plusový bod zachránil hlavně Karban, který dvě penalty chytil a jako střelec svoji proměnil,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„V poslepované sestavě, kdy nám opět scházeli hráči základní jedenáctky, jsme podali velmi obětavý výkon a zaslouženě jsme bodovali. První poločas byl z naší strany kvalitní a ve 25. minutě jsme se dostali do vedení. Po rozehraném rohovém kopu Krupičky se na přední tyči krásně hlavou prosadil Rauch. Pak po chybě domácí obrany trefil kapitán Svoboda krásnou střelou pravou tyč. Obrovská škoda, jít do kabin s dvoubrankovým vedením, to by byla nádhera. Druhý poločas nás Jestřabí Lhota bohužel místy přehrávala, proto je také v horní polovině tabulky. Avšak naše družstvo bojovalo a makalo po celý zápas i s vypětím všech sil. V 57. minutě jsme si dali vlastní branku po neodpískaném faulu na Kubelku, který si sám za přispění domácího hráče srazil nohou míč do branky. Hned vzápětí jsme opět vedli po ukázkovém přímém kopu Krupičky. Čtvrt hodiny před koncem tentýž hráč trefil boční stranu branky, kdy se brankář jen díval. Chybělo pouze pár centimetrů. V 80. minutě soupeř vyrovnal na konečných 2:2 po našem nedůrazu z blízkosti, kdy jsme nechali protihráči ve vápně spoustu prostoru. Na penalty jsme opět prohráli, na tom je potřeba zapracovat,“ podotkl trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

Branky: 57. Kubelka vlastní, 80. Pavelka – 25. Rauch, 59. Krupička. Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Věříš (46. Pavelka), Klička, Mikeš, Hron – D. Týma, Kesner, Kubíček, Kureš – Krajíček, Robovský.

Červené Pečky: Linhart – Převrátil, Rauch, T. Podnecký, Bulíř – Chochola (75. Maršík), Krupička (85. Charouzd), Hanousek, Kubelka – Hendrych (58. Zákoucký), Jaroslav Svoboda.

Ratboř – Plaňany 3:2

„Před tímto zápasem jsme museli trochu přeskupit sestavu z důvodu absence dvou hráčů ze zadní řady. Možnost tak dostali kluci, kteří do ostatních zápasů nastupovali převážně jako náhradníci. Začátek byl opatrný, poté jsme byli více na balonu, díky tomu jsme vstřelili první branku. Plaňany mají rychlé a šikovné hráče, kteří nás potrestali z protiútoku po naší chybě na polovině hřiště, což se nesmí stávat. Kopecký svou druhou brankou zápas otočil na naši stranu, třetí pak přidal Kesner. Hosté snížili z penalty, v tu chvíli nebylo nic rozhodnuto, ačkoliv hráli o jednoho hráče v poli méně. Po této brance na nás padla trochu nervozita, Plaňany bojovaly do poslední chvíle. Nám se další branku nepodařilo přidat, i když tam příležitosti byly. Vítězné body tak zůstaly v Ratboři, za což jsme rádi,“ oddechl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 13. a 29. Kopecký, 70. Kesner – 24. Olah Jan, 77. Žemba z PK. ČK: 65. Nedvědil (P). Poločas: 2:1.

Ratboř: Jeřábek – Vorlíček, Beran, Kopecký, M. Adámek – Kovařík, Kesner, Pechar, Tomášek – Vohnický, Gembiczki.

Plaňany: Hradecký – D. Siruček, T. Freund, Nágl, Vinš – Jan Olah (24. Jaroslav Olah), P. Siruček (46. Klucska), Franko, Břichnáč – Žemba, Rychlík (46. Nedvědil).

Kouřim – Bečváry 4:2

„Po třech porážkách jsme potřebovali, ale hlavně chtěli vyhrát. A to se povedlo. Do utkání vlétl jako uragán střelec Dufek a po deseti minutách jsme vedli. Hosty jsme nechali snížit a ti ožili. Ve druhém poločase jsme hru jasně kontrolovali, byli jsme jasně lepší, ale kolabovali jsme v koncovce. Pomohly nám standardní situace a dvě hlavičky našich obránců. Vítězství je rozhodně zasloužené. Velkou kaňkou na výhře je zranění kotníku Patrika Jirků, který odehrál výborné utkání. Přejeme mu brzké uzdravení a nějaké góly na jaře,“ uvedl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

„Zápas pro nás začal hrůzostrašně, už po deseti minutách jsme prohrávali 0:2. Do poločasu se nám podařilo snížit, ale pak soupeř opět odskočil o dvě branky. Když už jsme dali kontaktní branku na 3:2, hned jsme inkasovali po rohovém kopu na konečných 4:2. Hrálo se na těžkém terénu, příliš líbivý zápas to nebyl. Ale domácí zvítězili zaslouženě, měli více brankových příležitostí. Bohužel jsme je nedokázali potrestat za jejich neproměňování. Nás velmi trápí marodka, na kterou se po tomto zápase přidali další dva hráči. Zápas jen podtrhl naše špatné výkony v průběhu celého podzimu,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 3. a 10. Dufek, 57. Svoboda, 83. Tománek – 25. P. Kuba, 80. Kubín. Poločas: 2:1.

Kouřim: L. Havránek – Procházka, Holub, Tománek, Svoboda – Snížek, Jirků (89. Klégr), Královský, Hovorka – Dufek (90. Bělohlávek), J. Keltner (90. V Keltner).

Bečváry: Hrouda – Uher, Holub, Urbánek, M. Kšírl (18. J. Kuba) – P. Kuba, V. Kšírl, J. Kšírl (79. Kubín), Jahoda – Černý (34. Brunclík), Čáslava.

Tuchoraz – Nučice 3:2

„Do zápasu jsme šli s respektem k soupeři, ale jeho hra nás překvapila, nebyl zdaleka tak aktivní, jak jsme předpokládali. Měl jsem pocit, že šel do zápasu s tím, že nás v lehkém triku přehraje. Asi i proto naprosto zbytečně jeho hráči kritizovali výkon rozhodčího a hledali chybu jinde. Hra byla vyrovnaná a přelévala se z jedné strany na druhou. První bohužel skóroval soupeř, ale po úniku Nývlta, který byl sražen v pokutovém území se opět nemýlil Adam Vosecký. Už to vypadalo, že výsledek udržíme do půle, ale inkasovali jsme ze standardky po kopu Šulce, který to prostě umí kopnout. V druhé půli se hrál velmi podobný fotbal. Vystřídali jsme, do hry nastoupil Martin Vosecký, který brousil levou lajnu, hra se oživila a začali jsme soupeře přehrávat. Následně začal úřadovat Halfar, který nejprve dorážel po centru z pravé strany a těsně před koncem se opět nemýlil po kolmici ze středu hřiště. Za výkon musím kluky do jednoho pochválit, bojovali a chtěli hrát. Je škoda, že nám právě toto většinu sezony chybělo, s tímto přístupem by bylo naše bodové konto rozhodně vyšší,“ uvedl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Utkání velmi ovlivnil silný vítr, který měli domácí hráči v zádech po celých devadesát minut,“ řekl univerzál Nučic Jan Vedral.

„Bohužel utkání ovlivnily i jiné vlivy, o těch ale mluvit nemůžu, protože by se to otočilo proti nám. Ale kdo byl na utkání, udělal si obrázek sám,“ dodal nazlobený Vedral.

Branky: 31. A. Vosecký z PK, 51. a 89. Halfar – 16. Novák, 45. Šulc. Poločas: 1:2.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, O. Moravec, Ouředníček – J. Moravec (80. Hrdinka), A. Vosecký, Černý, Nývlt – Houžvička (61. Jurka), Halfar.

Nučice: Krutský – Jícha, Šulc, Hurtík, Souček (54. Kočí) – Kulhavý, Jelínek, Chromý, Vedral (53. Vlasák) – Kubalík, Novák.

Tabulka

1. Žiželice⋌ 13 11 1 0 1 40:16 35

2. Nučice⋌ 13 9 1 0 3 28:16 29

3. Velim B⋌ 13 8 0 3 2 31:24 27

4. Kouřim ⋌ 13 7 2 0 4 33:23 25

5. Jestřabí Lhota ⋌ 13 7 1 0 5 34:17 23

6. Ratboř ⋌ 13 6 1 1 5 26:26 21

7. Libodřice ⋌ 13 6 1 0 6 40:27 20

8. Krakovany ⋌ 13 5 1 2 5 32:24 19

9. Tuklaty⋌ 13 4 2 1 6 30:31 17

10. Plaňany ⋌ 13 4 2 1 6 28:40 17

11. Č. Pečky/Pašinka⋌ 13 4 0 3 6 21:36 15

12. Dobré Pole ⋌ 13 3 0 1 9 23:45 10

13. Tuchoraz ⋌ 13 3 0 0 10 25:48 9

14. Bečváry⋌ 13 2 0 0 11 19:37 6