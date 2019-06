Tři Dvory

Vladimír Novák (trenér): Podzimní část byla až na jedno klopýtnutí ve Velimi vydařená a podle mých představ. Jarní část nebyla úplně ideální, byla slabší, ale nakonec cíl, který jsme si dali, jsme dotáhli do zdárného konce, a to vyhrát okresní přebor. Měli jsme několik zápasů, které jsme měli výborně rozehrané, ale nedotáhli je do vítězného konce – Nučice, Bečváry a v neposlední řadě Kouřim. Jako důvod vidím špatnou tréninkovou morálku. Celkové hodnocení sezony ale beru za zdařené.

Býchory

Michal Škopek (trenér): Vzhledem k umístění hodnotíme sezonu dobře. Tři Dvory soutěž vyhrály zaslouženě, a přestože jsme jim dýchali stále na paty, prvenství si zasloužily. Naprostou většinu zápasů jsme odehráli v pozici, že jsme své soupeře přehrávali, ale naše gólová konta se díky nepřesnosti v zakončování nenavyšovala. To musíme zlepšit. Sezonu jsme odehráli ve velmi úzkém kádru, kdy nám po podzimu odešel Váňa do Velimi, zranil se Vaňkát a občas jsme řešili nepřítomnosti hráčů z důvodů pracovních nebo rodinných. Ještě že jsme mohli využít pomoc kluků z béčka, kteří vždy ochotně přišli. Přijali jsme nabídku postupu do vyšší soutěže, ale musíme tým rozšířit minimálně o tři hráče a také potrénovat.

Nučice

Jan Vedral (obránce a člen výboru): Před sezonou byl cíl hrát v horní polovině tabulky. Po podzimu jsme byli na pátém místě se ztrátou tří bodů na třetí místo, řekli jsme si, že by bylo pěkné skončit na bedně. V zimě skončil po 2,5 letech ze zdravotních důvodů trenér Carvan a mužstva se ujal Miroslav Hrdlička. Oba trenéři vyžadují disciplínu, a tak se toho příliš nezměnilo. Trénovalo se ve velkém počtu a kádr měl 15 vyrovnaných hráčů. V průběhu jara přišla sice nějaká zranění, ale mužstvo jsme nemuseli doplňovat z béčka, i když jsme občas odjížděli pouze s 11 zdravými hráči. V týmu se dobře zapracoval Tomáš Miňovský, který se vrátil z Českého Brodu a střílelo to i Filipovi Kubalíkovi, který se 30 brankami vyhrál krále střelců. K tomu přidala jisté výkony obrana a v brance Tomáš Krutský, který vychytal osmkrát čisté konto.

Velim B

Jiří Ptáček (trenér): Sezonu můžeme opět hodnotit jako úspěšnou. Z hlediska statistiky jsme byli nejlepší v obranné činnosti a v té útočné jsme skončili na krásném třetím místě. Důležité ale je, že tým se ve většině zápasů prezentoval atraktivní kombinační hrou. Nadstandardní byly oba zápasy s týmem Třech Dvorů nebo jarní zápas v Býchorech. Oproti loňské sezoně se více stabilizovala sestava a vytvořila se skvělá parta mladších a starších zkušených hráčů. Tým opět vhodně doplňovali hráči ze širšího kádru A-týmu a v jarní části pak dorostenci, kteří do mužstva velmi dobře zapadli.

Libodřice

Lukáš Lanc (trenér): Uplynulou sezonu považujeme za velký úspěch, páté místo, 50 bodů při skóre 82:47 je počin, který se v Libodřicích dlouhé roky nepamatuje. Přesto si myslím, že jsme mohli mít minimálně o 6 bodů víc. V lepší formě jsme jednoznačně odehráli podzimní část, kde jsme podávali kvalitnější a stabilnější výkony a v podstatě jsme v žádném zápase herně, ani výsledkově nepropadli. V jarní části lehce opadla tréninková morálka a nenavázali jsme na podzimní kvalitní výkony. Nejlepší utkání jsme odehráli ve 4. kole ve Třech Dvorech, kde jsme sice prohráli 0:2, ale po výkonu, který by se neztratil ani ve vyšších soutěžích. Od tohoto zápasu jsme až do konce podzimu neprohráli. Naopak nejhorší výkon jsme předvedli na jaře v Kouřimi, kde jsme prohráli 1:4, a poslední kolo ve Velimi, kde jsme ostudně prohráli 0:9, a to jsme v podstatě do posledního kola hráli o třetí místo. Poděkování za úspěšnou sezonu patří hráčům, funkcionářům, všem, kteří se o fotbal v Libodřicích starají, ale také fanouškům a v neposlední řadě mému asistentovi Ondrovi Beranovi, který má na našem úspěchu velký podíl. Už teď se jistě všichni těšíme na novou sezonu, ve které se pokusíme podávat kvalitní výkony a znovu se umístit v horní polovině tabulky.

Jestřabí Lhota

František Machurka (trenér): Šesté místo asi odpovídá našim současným možnostem. Na mužstva před námi i za námi máme znatelný odstup. Pohybovat se na vyšších příčkách bychom si ani nezasloužili, protože s celky před námi jsme uhráli málo bodů. Na jaře v našich utkáních k penaltovému rozstřelu nedošlo. Ale podzimní bilance vyznívá v náš neprospěch 1:4. To musíme zlepšit. Další minus je nedostatečná účast některých hráčů z kádru A-mužstva na trénincích. Pozitivem je chování a vytváření dobré atmosféry zkušených hráčů v mužstvu a ta se přenáší i na ostatní. Přeji všem hráčům, funkcionářům a divákům, kteří mají rádi fotbal, hodně zdraví.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér): Konečné umístění na sedmém místě tabulky je sice oproti loňskému umístění, kdy jsme skončili třetí, horší, ale vzhledem ke změnám v kádru odpovídá asi síle stávajícího mužstva. V průběhu soutěže dostávali prostor dorostenci Strejcius,Černý a Chvojka a někteří hráči B mužstva. Na to, abychom porazili kvalitní mužstva Třech Dvorů a Býchor, jsme neměli kvalitu, ale ostatní mužstva z horní poloviny jsme dokázali potrápit a někdy i vyhrát. Pro nás bylo důležité, že jsme bodovali s týmy z druhé poloviny tabulky a neměli v průběhu sezony sestupové starosti. S celkovým umístěním jsme spokojeni.

Bečváry

Josef Kuba (trenér): Letošní sezona pro Bečváry příliš úspěšná nebyla. Podzim se nám nevydařil vůbec, pokračovali jsme v nepřesvědčivých výkonech z konce sezony minulé. Po podzimu jsme měli dokonce sestupové starosti. Jaro se nám výsledkově vydařilo lépe, ale nedokázali jsme si udržet stálou výkonnost. Byly zápasy, kdy hra byla hodně pod naše možnosti. Se soupeři ze spodní části tabulky, kde se čekalo jasné vítězství, jsme se hodně trápili. Naopak soupeři ze špice nám lépe vyhovovali a dokázali jsme je obírat o body. Bohužel se projevil další bečvárecký problém, a to je úzký kádr. Pokud se přidají absence způsobené zraněním, a to se bohužel stalo, máme velký problém. Konec sezony byl pro nás vlastně tak trochu vysvobozením. Hráči se musí doléčit a naskočit do letní přípravy, abychom byli dostatečně připraveni na další ročník. Potěšující na jarní části bylo to, že jsme si udrželi na domácím hřišti neporanitelnost v normální hrací době.

Žiželice

Luděk Špaček (trenér): Podzim nám nevyšel podle představ. Některá utkání jsme měli zvládnout lépe. Jaro bylo daleko lepší. Myslím, že jsme předváděli pěkný fotbal, až na poslední dvě utkání, kde nás postihla velká marodka. Jinak s celou sezonou můžeme být spokojeni.

Kouřim

Martin Snížek (kapitán): Celkové umístění je pro nás spíše zklamáním, chtěli jsme hrát o pár míst výše. Už letní příprava naznačovala, že nebudeme mít příliš natrénováno a podzim to potvrdil. Nedařilo se nám, v polovině sezony došlo ke změně trenéra a podzim jsme zachránili až posledními dvěma zápasy. V zimě jsme poměrně slušně potrénovali a úvod jara nám vyšel. Ze čtyř zápasů devět bodů a brzká záchrana byla v tu chvíli na dosah. Postupně se ale přestávalo trénovat, a to se projevilo na konci sezony, kdy jsme místo hry o lepší umístění zadarmo rozdávali body. Doma jsme skvělým výkonem porazili Tři Dvory, abychom následně se třemi, námi výkonnostně a tabulkově vyrovnanými, týmy neuhráli zaslouženě ani bod. Celkové umístění bereme jako realitu, kádr na papíře máme určitě slušný, ale bez tréninku a nasazení při zápasech to bude příští sezonu opět to samé. Jen mám pocit, že hodnocení sezony touhle větou končím už asi počtvrté za sebou…

Dobré Pole

Ondřej Štefančík (trenér): Začátek podzimní části bych hodnotil pozitivně, drželi jsme se v popředí a jak se později ukázalo, nahráli jsme si dost důležitých bodů. Ke konci podzimu se na nás projevovala upadající fyzická kondice, a to hlavně díky tomu, že jsme nebyli schopni se scházet na tréninky. V tom jsme bohužel pokračovali i v jarní části. K tomu se přidala řada zranění, kluky to přestávalo bavit a někteří, pro mě nepochopitelně, přestali chodit i na zápasy. Několikrát se stalo, že jsme nebyli schopni k zápasu odjet ani v 11 lidech. V bráně se střídali hráči z pole a k zápasu v Žiželicích jsme ani neodjeli. Jsem rád, že je už konec, jelikož takový půlrok jsem ještě nezažil. Závěrem bych chtěl poděkovat klukům, kteří i v takovéto situaci pravidelně chodili a novému trenérovi přeju hodně zdaru.

Tuklaty

Jiří Halgaš (trenér): Hodnocení dnes už uplynulé sezony není a ani nemůže být nijak pozitivní. Jediným plusem je, že se okresní přebor pro nás podařilo zachránit i do další sezony. Dvanácté místo a uhraných 20 bodů je podle mého názoru logickým vyústěním a maximem pro současný kádr. Podepsalo se pod to více faktorů, velký počet zranění během sezony klíčových hráčů, například Nešpor, Werbynský, D. Jambor, Blaščok, D. Procházka. Jako hlavní důvod ovšem vidím mizernou docházku na tréninky, které vlastně u nás nyní na jaře prakticky neexistovaly! Hráči by měli pochopit, že ani okres se bez trénování na nějaké solidní úrovni hrát nedá. Na závěr bych chtěl poděkovat našemu vedení a správci areálu za nadstandardní podmínky, které si snad ani nezasloužíme. Věřím, že se do příští sezony sebereme a budeme hrát důstojnou roli.

Tuchoraz

David Šimůnek (trenér): Vstup do sezony pro nás nebyl rozhodně ideální, vzhledem k neplánovaným odchodům hráčů, na které jsme spoléhali. I přesto se nám povedlo doplnit mužstvo o Honzu Mučku a Davida Šíra tak, abychom mohli sezonu odehrát. Podzim byl pro nás velmi těžký a to především psychicky vzhledem k počtu proher a obdrženým gólům, díky absencím a vyloučením, které nás potkaly už v tak oslabené sestavě. Za tuto psychickou odolnost, kde se jen těžko hledá motivace, bych chtěl klukům poděkovat. Během zimy jsme posílili mužstvo alespoň o Denise Jurku, přidal se i Tomáš Černý, Béda Nývlt a Pavel Šafář. V jarní části se tím mužstvo velmi zvedlo a naše výsledky šly nepatrně nahoru a počty obdržených branek výrazně klesly, ale stále to nebylo ono a neustále jsme hledali ideální rozložení sestavy. Pozitivně hodnotím přístup všech kluků sezonu dohrát, odjet ke všem zápasům a v této pro nás nelehké situaci pomoct klubu soutěž zachránit, což se nám povedlo. Do nadcházející sezony posilujeme mužstvo a pevně věřím, že to s námi soupeři rozhodně nebudou mít tak lehké, jak tomu bylo právě skončenou sezonu.

Český Brod C

Luboš Černý (trenér): Se sezonou být spokojený nemůžu. Nedopadla podle představ. Naše výkony byly ovlivněné odchodem a zraněním některých hráčů – Černý, Hubáček, Kašpar, Novotný, Morávek, oba Šmejkalové. Mužstvo se před sezonou rozpadlo a my začínali znova. Podpora z dorostu a béčka také nebyla ideální, protože i těmto mužstvům se ve svých soutěžích tolik nedařilo. Proto to vyústilo v sestup. Nakonec to dopadlo tak, že céčko ani žádnou soutěž nepřihlásilo. Od začátku jsem věděl, že to nebude jednoduché, ale do jakých konců se to dostalo, je smutné.

Celkem

1. Tři Dvory ⋌ 26 21 1 1 3 151:41 66

2. Býchory ⋌ 26 20 1 1 4 74:32 63

3. Nučice⋌ 26 16 2 2 6 73:38 54

4. Velim B⋌ 26 16 1 2 7 77:25 52

5. Libodřice ⋌ 26 13 5 1 7 87:48 50

6. Jestřabí Lhota ⋌ 26 13 1 4 8 63:42 45

7. Krakovany ⋌ 26 11 2 1 12 71:51 38

8. Bečváry⋌ 26 10 2 3 11 58:64 37

9. Žiželice⋌ 26 11 2 0 13 55:69 37

10. Kouřim⋌ 26 9 2 1 14 57:64 32

11. Dobré Pole ⋌ 26 9 0 1 16 39:82 28

12. Tuklaty⋌ 26 5 2 1 18 37:87 20

13. Tuchoraz B⋌ 26 3 1 2 20 29:134 13

14. Český Brod C⋌ 26 3 0 2 21 30:124 11

Doma

1. Býchory ⋌ 13 38:10 39

2. Tři Dvory ⋌ 13 97:15 38

3. Nučice⋌ 13 43:10 36

4. Velim B⋌ 13 44:12 31

5. Libodřice ⋌ 13 50:15 28

6. Bečváry⋌ 13 40:23 27

7. Jestřabí Lhota ⋌ 13 35:16 24

8. Krakovany ⋌ 13 35:20 23

9. Žiželice⋌ 13 36:31 23

10. Dobré Pole ⋌ 13 24:27 19

11. Kouřim⋌ 13 31:33 17

12. Tuklaty⋌ 13 26:38 12

13. Český Brod C⋌ 13 17:50 7

14. Tuchoraz B⋌ 13 21:64 6

Venku

1. Tři Dvory ⋌ 13 54:26 28

2. Býchory ⋌ 13 36:22 24

3. Libodřice ⋌ 13 37:33 22

4. Velim B⋌ 13 33:13 21

5. Jestřabí Lhota ⋌ 13 28:26 21

6. Nučice⋌ 13 30:28 18

7. Krakovany ⋌ 13 36:31 15

8. Kouřim⋌ 13 26:31 15

9. Žiželice⋌ 13 19:38 14

10. Bečváry⋌ 13 18:41 10

11. Dobré Pole ⋌ 13 15:55 9

12. Tuklaty⋌ 13 11:49 8

13. Tuchoraz B⋌ 13 8:70 7

14. Český Brod C⋌ 13 13:74 4