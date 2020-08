Tuklaty – Pečky 5:0

„Během dlouhé koronavirové pauzy jsme byli aktivní a podařilo se náš kádr doplnit a hlavně omladit. A že to bylo na hřišti sakra vidět. Dovolím si tvrdit, že utkání bylo v režii našich nováčků. Dvěma góly se uvedl Ivan Žan Kostak, středovou řadu dirigoval famózní Radim Čermák, bojovností a zarputilostí, která vedla k dvěma brankám, se uvedl Daniel Čermák, na levé straně, zejména v druhé půli, kouzlil Šíma Votava. K nim se přidal zbytek mužstva a k vidění byl po dlouhé době v Tuklatech dobrý fotbal. Klíčový moment zápasu přišel v desáté minutě, kdy po našem vedoucím gólů zlikvidoval brankář Pazdera pokutový kop soupeře. Za předvedený výkon všem klukům děkuji. Po takto vysoké výhře ale musíme zůstat nohama na zemi,“ přeje si trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Výsledek je pro nás až moc krutý. Na šance byl zápas vyrovnaný, rozdíl byl jenom v zakončení. Zatímco domácí byli stoprocentní, my neproměnili žádnou. Ani vyložené z brankové čáry. Rozhodující moment byla naše neproměněná penalta za stavu 1:0 po půl hodině hry,“ podotkl trenér Peček B Karel Holub.

Branky: 11. z PK a 46. Kostak z PK, 43. a 59. Vondráček, 65. Kassa. Poločas: 2:0.

Tuklaty: Pazdera – Kassa, Patačik, Jansta, P. Jambor - D. Čermák (77. M. Procházka), R. Čermák, Kostak, Kotala (80. Lachman), Votava (85. Klepetko) - Vondráček (69. Pytloun).

Pečky B: Hanuš – Dobiáš, K. Holub (41. Malý), T. Holub (52. Felix), Janeba – Kašpárek (61. Soukup), Moravec (70. Hampl), Novák, D. Konůpek – Růžička ml., Vavák.

Nučice – Libodřice 1:1 (PK 3:4)

„V prvních dvaceti minutách jsme byli lepší, měli jsme více pohybu a dobře kombinovali, bohužel poté jsme se přizpůsobili soupeři a začali nakopávat dlouhé balóny a z fotbalu se stal spíše boj plný osobních soubojů a emocí na obou stranách. První velkou šanci měl Kubalík, ale hlavou minul branku. Poté se ještě dvakrát dostal do zakončení z úniku, ale pokaždé ho vychytal Skočdopole. Hosté měli několik střel se střední vzdálenosti, z nichž jednu Rybák vyrazil na tyč a ostatní posbíral do náruče. V 25.minutě byl faulovaný ve vápně Kubalík, nařízenou penaltu však Šulc kopl velmi lajdácky a gólman jí bez problémů chytil. Ve druhém poločase nás Libodřice zmáčkly a zahrávaly dokonce pět rohových kopů v řadě, nic z nich však nevytěžily. Když už jsme se herně začali zvedat, tak jsme obdrželi branku, která zaváněla ofsajdovým postavením, ale libodřický pomezní rozhodčí nechal hru pokračovat a Strejček se trefil do černého. Už po třech minutách bylo srovnáno, když Kubalík špatně zpracoval míč, ten se odrazil k Jelínkovi a ten pěkným angličanem z velkého vápna rozvlnil síť. V 74.minutě Libodřice zahrávaly trestný kop, Rybák míč vyrazil nad sebe, a když padal do sítě, tak jej vleže ještě dokázal konečky prstů vytáhnout z brankové čáry. V závěru uháněl Kubalík sám na gólmana, a přestože měl spoustu času, tak si vybral nejhorší možné zakončení a trefil náruč gólmana,“ uvedl hrající člen nučického výboru Jan Vedral.

„Z prvního kola v Nučicích jsem měl trochu obavy, protože body jsme tam udělali naposledy před šesti lety. Domácí nehrají fotbal, ale kopanou. Jejich taktika je založena na dlouhém výkopu brankáře nebo stopera na Kubalíka a čekají, co Filip vymyslí. My jsme se na to připravili. Výsledkem bylo, že jsme měli balón více na kopačkách a herně jsme byli lepší. Škoda neproměněných šancí, ale o tom fotbal je. V penaltách potvrdil svoji kvalitu Skočdopole, který je na ně specialista,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 56. Jelínek – 53. Strejček. Poločas: 0:0.

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Bradáč (72. Lupínek), M. Jícha – Vlasák, Chromý, Jelínek, Vedral – Novák (82. Hozman), Kubalík.

Libodřice: Skočdopole – Krejčík, Dittrich, Suchý, Němec – Pohanka (65. Matějka), Beníšek, Hovorka, Strejček (88. Lanc) – Košík, Pánek.

Bečváry – Plaňany 3:2

„Do zápasu jsme vstoupili o něco aktivněji a dokázali se dostat do vedení, když hezkou akci zakončil do sítě Horáček. Chvíli před přestávkou jsme dali tak trochu šťastný gól, když si po hlavičce Holuba hosté dali vlastní branku. Ale i Plaňany měly několik dobrých příležitostí. Počínaly asi ale nepřesně, nebo zasahoval náš brankář. Ve druhém poločase se nám podařilo v 71. minutě vstřelit třetí branku a zdálo se, že je rozhodnuto. Ale to byl omyl. Hosté bleskově snížili na 1:3, pak dali po hezké akci na 2:3 a o drama bylo postaráno. Za tohoto stavu jsme zahodili dvě jasné brankové příležitosti, a to nás mohlo mrzet. Hosté si vytvořili tlak a my se obávali o výsledek. V samém závěru zápasu hosté zahodili jasnou příležitost a body zůstaly v Bečvárech. Za stavu 3:0 jsme měli být daleko klidnější, měli jsme udržet více míč a zápas v klidu ohrát. Ale body z prvního zápasu jsou pro nás velice cenné,“ oddychl si trenér Bečvár Josef Kuba.

„První poločas nebyl vůbec podle našich představ, dostali jsme laciné góly, naše náznaky vyšly vniveč a u většiny soubojů jsme byli pozdě. O poločase jsme udělali změny, změnili jsme rozestavení, do pole jsme poslali rychlého Klucsku. Na soupeře jsme vlítli, ale bez efektu. Když jsme z jediného náznaku dostali na 3:0, každý si myslel, že je po zápase, ale my se nevzdali, mačkali jsme soupeře dál a snížili na rozdíl jediné branky. Bohužel stoprocentní šanci na závěr zápasu jsme trestuhodně zahodili, a tak zůstaly všechny body u domácích. Zápasu by nejspíše slušela remíza,“ řekl trenér Plaňan Petr Málek.

Branky: 24. Horáček, 40. vlastní Freund, 71. Čáslava – 72. Nedvědil, 78. Žemba. Poločas: 2:0.

Bečváry: Hrouda – Holub, Uher, Slezák, J. Kšírl – Čáslava, V. Kšírl, Kubín, Jahoda – Horáček, Černý (45. M. Kšírl).

Plaňany: Hradecký – Čech, Freund (70. P. Siruček), Jan Olah, Břichnáč – Jambor (46. Klucska), Kiewak, D. Siruček (70. Nedvědil), Lazaryev – Nágl, Žemba.

Kouřim – Ratboř 3:2

„Měli jsme za sebou poměrně vydařenou přípravu, tudíž jsme do zápasu šli s vysokým sebevědomím. První poločas šel přesně podle našich představ, kontrolovali jsme hru a soupeře nepustili do vážnější šance. Po změně stran už se nám nepodařilo na výkon z první půle navázat. Hosté začali hrát důrazně, měli odražené míče a hrozili z rychlých brejků. I díky tomu nás dokázali dvěma zásahy potrestat za laxnost a vyrovnat. Toho se musíme do dalších zápasů vyvarovat. V závěru zápasu se nám podařilo po rohu urvat výhru. Do dalšího zápasu se musíme poučit z laciných chyb, které nás tentokrát málem stály body, jen tak potom můžeme v Krakovanech vyhrát,“ popsal utkání nový kouřimský trenér Josef Holub.

„První poločas měli domácí pod kontrolou, naše hra nebyla optimální, nedařilo se nám držet balon podle našich představ. Po změně stran jsme vstřelili dvě branky, čímž jsme domácí zaskočili. Přestali hrát a my je nedokázali z následných dvou obrovských šancí dorazit, což se nám ke konci zápasu stalo osudným,“ posteskl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 27. J. Keltner, 39. vlastní Biško, 90. Procházka – 72. Gembiczki, 75. Brant. Poločas: 2:0.

Kouřim: L. Havránek – Svoboda, Procházka, Novák – Jirků, Macháček – J. Keltner, Královský, Snížek, Hovorka (67. V. Keltner, 81. Klégr) – Bělohlávek (60. Dufek).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (62. Brant), Beran, Švarc, Kopecký – Kovařík, Kesner, Biško, Mbemba – Vohnický (70. Brtník), Gembiczki (75. Uher).

Tuchoraz – Krakovany 0:3

„Do prvního soutěžního zápasu jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy, o které jsme přišli při posledním přípravném utkání, což se nejcitelněji projevilo na místě brankáře. Přesto jsme do zápasu vstoupili aktivně a prvních dvacet minut byli lepší, bohužel dvě solidní příležitosti jsme nevyužili a fotbalovější Krakovany získaly převahu, kdy svou záložní řadou přehrávaly tu naši. Do poločasu se nám dobrou obrannou hrou podařilo udržet čisté konto. Po přestávce jsme pak po chybě a nedůrazu během pár minut dvakrát inkasovali a o zápase bylo rozhodnuto. V závěru jsme ještě posílili ofenzivu a snažili se s výsledkem něco udělat, ale fotbalovější soupeř nám toho moc nedovolil. Zejména svou kvalitou na míči dovedl zápas zaslouženě do vítězného konce,“ přiznal trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

„V herně poměrně vyrovnaném prvním poločase jsme si oproti domácím, kteří před naší brankou nebyli moc nebezpeční, vytvořili několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Po bezbrankovém prvním poločase skóre otevřel Špinka, pro kterého to byl stý gól v barvách Krakovan. O minutu později hlavou skóroval Olexa. Tyto dvě rychlé branky hodně zmrazily aktivitu domácích, a když Dostál proměnil samostatný nájezd, bylo o výsledku rozhodnuto. Se ziskem tří bodů jsme spokojeni,“ potěšilo trenéra Krakovan Vlastimila Chláda.

Branky: 47. Špinka, 49. Olexa, 69. Dostál. Poločas: 0:0.

Tuchoraz: Volkov – Pokorný (83. Vančura), Toman, L. Trnka (74. Bláha), F. Trnka (36. Doležel) – M. Vosecký, O. Moravec, Černý, Garnot (65. J. Moravec)– Šafář, Marc.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Černý – Olexa, Vodvářka, Strejcius (65. Neruda), Kutil – Sixta (46. Špinka), Dostál.

Štítary – Červené Pečky/Pašinka 5:6

„Zápas plný chyb a branek. Bohužel jsme za stavu 1:0 nepřidali další branky, přestože šance na to byly. Soupeř nás za to potrestal a tím se rychle dostal zpátky do hry. Nás to srazilo do kolen a začali jsme vyrábět školácké chyby. Ještě v závěru jsme snížili na rozdíl jedné branky, ale to bylo z naší strany vše. Také proto, že místo toho, aby se nastavilo pár minut, protože tam bylo celkem dost prodlev a zdržování, rozhodčí Vokoun ukončil zápas v 89. minutě. To ale nebyl jeho jediný přehmat. Například za Červené Pečky odehrál celé utkání D. Zákoucký s číslem 16, které nebylo uvedeno ani v zápise o utkání,“ zlobil se trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Tušili jsme, že zápas nebude lehký. Na malém hřišti jsme čekali hodně soubojů, hodně přerušení, málo místa pro kombinaci. Vše se potvrdilo. Soupeř hodně presoval, nutil nás nakopávat míče od brankáře a vynechávat středové hráče. Na druhou stranu hrál to samé a v podstatě nechtěl hrát jinak. Celý zápas byl velmi divoký, emotivní, bez jednotného herního projevu a plný osobních soubojů, chyb rozhodčího na obou stranách a hlavně diváci viděli jedenáct branek. K vítězství jsme došli kolektivním výkonem v obranné fázi a individuálními výkony v útočné fázi hry. Nebýt absence sedmi hráčů, tak mohl obraz hry být úplně jiný a pro nás méně hektický. Ve Štítarech se nebude lehce vyhrávat, tří bodů si velmi vážíme,“ řekl hrající trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 16. L. Kmoch, 45. Miškovský, 71. Kalivoda, 83. B. Uman, 85. Horňáček z PK – 27., 39. a 64. Svoboda, 43. Převrátil, 78. Bílý, 81. Toman. Poločas: 2:3.

Štítary: Lepší – Přibyl, Kalivoda, Dohanič, Juřica – Miškovský, L. Kmoch, Suchánek, B. Uman – S. Uman, Opolzer (46. Horňáček).

Červené Pečky: Linhart – Carda, Bílý, Klas, Bulíř – Hanousek, Zákoucký, Zdeněk – Převrátil (75. Toman), Svoboda, Nevečeřal.

Velim B – Jestřabí Lhota 5:0

„Po nepříliš optimální přípravě se nám podařilo vstoupit ideálně do soutěže jednoznačným vítězstvím. Měli jsme parádní vstup do utkání, kdy jsme po pěkné kombinaci dali první branku. Poté se hra vyrovnala, nám se ale před přestávkou podařilo vstřelit druhý gól. Po změně stran jsme postupně získávali převahu. Nejprve jsme nastřelili břevno a pak neproměnili samostatný nájezd. Následně soupeři začaly docházet síly a my to potrestali dalšími třemi góly,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Už v patnácté vteřině byl první gól v naší síti. Těžko říct, jestli to ovlivnilo průběh zápasu, protože Velim byla po celý zápas lepší a kromě gólů měla několik dobrých příležitostí, které nezužitkovala. Z toho čtyři vyložené ještě Málek chytil. My jsme v prvním poločase hráli pomalu a nedůrazně, hlavně ve středu pole. Zlepšení nastalo po přestávce, ale jenom do třetího inkasovaného gólu. Pak jsme se vrátili k nepřesné a nedůrazné hře. Za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou vyloženou šanci,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 1. Kukal, 36. a 68. Jehlička, 78. Náděje, 82. Zajíc. Poločas: 2:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, J. Vlk, Kovařík, Kyncl – Jehlička (74. Štros), Jelínek, Ceral (74. Náděje), Novotný (58. L. Vlk) – Kasal (58. Zajíc), Kukal.

Jestřabí Lhota: Málek – Fejt (63. Dvořák), Klička, Hron, Krupka (74. L. Týma st.) – Mojžíš, Mikeš, Kubíček, Kesner (70. Topinka) – Zadražil, Krajíček.

Tabulka

1. Velim B⋌ 1 1 0 0 0 5:0 3

Tuklaty⋌ 1 1 0 0 0 5:0 3

3. Krakovany⋌ 1 1 0 0 0 3:0 3

4. Červené Pečky/Pašinka⋌ 1 1 0 0 0 6:5 3

5. Kouřim ⋌ 1 1 0 0 0 3:2 3

Bečváry⋌ 1 1 0 0 0 3:2 3

7. Libodřice ⋌ 1 0 1 0 0 2:1 2

8. Nučice⋌ 1 0 0 1 0 1:2 1

9. Štítarský SK⋌ 1 0 0 0 1 5:6 0

10. Ratboř ⋌ 1 0 0 0 1 2:3 0

Plaňany ⋌ 1 0 0 0 1 2:3 0

12. Tuchoraz ⋌ 1 0 0 0 1 0:3 0

13. Jestřabí Lhota ⋌ 1 0 0 0 1 0:5 0

Pečky B⋌ 1 0 0 0 1 0:5 0

Sestava kola

Skočdopole (Libodřice) – Vondráček (Tuklaty), Beran (Ratboř), Procházka (Kouřim), Břichnáč (Plaňany) – Jehlička (Velim B), Vodvářka (Krakovany, Macháček (Kouřim), Strejček (Libodřice) – Svoboda (Č. Pečky), Horáček (Bečváry)