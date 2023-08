/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový okresní přebor má za sebou první podzimní kolo. A to bylo hodně přívětivé pro hostující celky. Celkem v pěti případech si odvezly body. Nedařilo se moc nováčkům. Nová Ves doma získala pouze bod, Polepy padly ve Štítarech.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Krakovany (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Libodřice – Český Brod B 0:5

„Takový start do sezony jsem si tedy nepředstavoval. Klukům bych nic nevyčítal, i když jsme prohrávali a prohrálo se. Ale takový výsledek a konec zápasu, co jsme předvedli, jsem snad od nás ještě nikdy neviděl. Zápas byl podle mého po celou dobu vyrovnaný a na šance jsme byli možná i lepší, ale bohužel branku bychom proti Brodu nedali, ani kdybychom hráli do půlnoci. Posledních dvacet minut byl od nás faul na fotbal a výsledkem bylo pět obdržených branek. Většina hráčů, než aby hrála, hledala chybu někde jinde než u sebe. Hráči kecali s rozhodčím nebo s fanoušky a nesoustředili se na hru a potom výsledek to vypadá, jak vypadá. Jinak musím uznat, že Český Brod B má velice kvalitní tým a u nás předvedl velice dobrý výkon. Myslím si, že se s ním musí počítat do vyšších pater tabulky. My si musíme sednout na prdel a začít víc makat než kecat. Takhle by to jinak dál nešlo,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

„Zajížděli jsme na půdu nepříjemných Libodřic. Do nové sezony jsme přivedli čtyři nové hráče a bylo to dost znát. První půli jsme vyhráli 1:0, soupeř měl dvě obrovské šance, kdy nás podržel brankář Hrdinka. Tlak domácích jsme přežili. Druhý poločas s námi drželi domácí krok do 60. minuty, než jsme přidali druhou branku. Pak jsme nastříleli další tři góly a domů odvezli tři body,“ oddechl si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 36. Částka, 63. Vokáč, 83. Doležal, 85. Kozlíček, 88. Šmejkal. ČK: 89. Dittrich (L). Poločas: 0:1.

Libodřice: Maxian – Patočka, Batelka, Škopek (38. Krejčí, 86. Baško), Dittrich – Matějka (80. Lanc), Hovorka, Kovařík, Pohanka – Pánek, Košík.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (70. Kratochvíl), Doležal, Kohout Martin (65. Čermák), Čurgali (55. Kozlíček) – Černý (46. Vokáč), Nekolný, Částka (60. Miňovský), Čermák – Šermauer, Šmejkal.

Velimská rezerva rozstřílela Sadskou. Hattrickem se blýskl Kmoch

Štítary – Polepy 4:3

„Máme tři body, ale to je jediné pozitivum tohoto utkání. Naším výkonem jsem hrozně zklamaný. Měřítko snesla pouze pasáž od 20. minuty do konce prvního poločasu, kdy jsme dominovali, jinak byla naše hra nesourodá, rozháraná a chvílemi až dětinská. Naší nedisciplinovaností jsme si zápas úplně nesmyslně zkomplikovali a závěr snad ani nemá cenu komentovat. To je pořád stejná písnička. Přestože bych se měl po výhře radovat, mám akorát zkaženou náladu,“ zlobil se trenér Štítar Jakub Stach.

„Myslím si, že je to zasloužená výhra domácích. Od začátku byly Štítary aktivnější a my jsme se nemohli dostat pořádně do hry. Navíc jsme nebyli kompletní a na naší hře to bylo znát. Dělali jsme individuální chyby a vypadalo to, že odjedeme domů s debaklem. Díky naší bojovnosti jsme zápas zdramatizovali a za to musím všechny pochválit,“ uvedl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

Branky: 24., 28. a 66. S. Uman, 15. vlastní Kuchař – 13. Jelínek, 82. Pych, 85. Kmoch. ČK: 64. Hetcl – 57. Kruliš. Poločas: 3:1.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Jedlička, Miškovský, B. Uman – Huleš (46. Rychlík), Vlášek (70. Růžička), Kršňák, Jonáš (90. Nejman) – Hetcl, S. Uman (70. Opolzer).

Polepy: Hruška – Sladký (32. Pych), Jelínek, Kuchař, Kočí – Dohanič, Kmoch, Milichovský (70. Hons), Jindra – Hynek.

Nová Ves – Tuchoraz 2:2 (PK 2:4)

„První utkání v Okresním přeboru nám ukázalo, jak moc složitá cesta to pro náš tým bude. Začali jsme na výbornou a dvěma rychlými góly se dostali do vedení. Stejně tak rychle nás soupeř vrátil zpět na zem, kdy jsme obdrželi gól po osobní chybě a další pak kvůli nedůslednosti po rohovém kopu. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Hrabáka, který ve finální fázi zápasu podržel celý tým, kdy zlikvidoval několik vyložených šancí soupeře a i díky němu jsme získali alespoň bod po tom, co nás v penaltovém rozstřelu vychytal gólman Matoušek,“ uznal trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Hned v úvody na tým dolehla nervozita. Nová sezona, nový soupeř, nový trenér. Byla vidět na hráčích taková křeč. Vytvořili jsme soupeři dvě gólovky a ten je využil. Kluci se pak srovnali a dokázali vyrovnat. V druhém poločase jsme si vytvořili jasné gólové příležitosti, ale bohužel bez úspěchu. Musím přiznat, že to nebyla moc fotbalová podívaná z obou stran, ale dva body z venku se počítají,“ podotkl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 10. Linart, 13. Březina – 15. Vopařil, 30. Vosecký. Poločas: 2:2.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký (71. Sklenařík), Pena (71. Fligr), Šmejkal, Adámek (89. Kadečka) – Kubelka (19. Starý), Březina, Cupák, Linart – J. Vokřál, Fiala.

Tuchoraz: Matoušek – Vostrovský, Flígr, Kliment, Šedina – Jochlík (46. Pokorný), Borovička, Mučka, Šafář – Vosecký, Vopařil (75. Marc).

Býchory prospaly první půli a tím ztratily celý zápas

Velký Osek – Krakovany 1:3

„V závěru vyrovnaného prvního poločasu se nám podařilo vstřelit branku a nic nenasvědčovalo tomu, co se stalo v poločasu druhém. Naše individuální chyby posadily soupeře do sedla, který v poklidu otočil výsledek a naše mladé mužstvo v sobě již nenašlo morální síly na zvrat utkání. Zkušený soupeř si utkání pohlídal a v závěru přidal ještě třetí branku,“ řekl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„V prvním poločase utkání s ambiciozním mužstvem Velkého Oseka naše hra trpěla řadou nepřesných přihrávek a hodně malým pohybem útočných hráčů. I tak jsme si vytvořili několik nadějných situací, které jsme bohužel nevyužili díky špatné finální přihrávce nebo jsme si nepohlídali ofsajdové postavení. Domácí nás potrestali těsně před přestávkou, když po rohovém kopu dotlačili míč do naší branky. Ve druhé půlce jsme lepším pohybem rozpohybovali domácí obranu a přišlo zasloužené vyrovnání Lukášem Chvojkou. I po vyrovnávací brance jsme hráli hodně aktivně a odměnou bylo vstřelení dvou branek Dostálem. Se ziskem tří bodů jsme určitě spokojeni, ale forma některých hráčů, i díky špatné docházce v přípravě, není ideální,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 42. A. Novák – 50. Chvojka, 63. a 80. Dostál. Poločas: 1:0.

Velký Osek: Legr – Z. Novák (69. Tůma, 77. Šamša), Šátek, Svoboda – Kalaš, A. Novák (65. M. Černý), Žilka, M. Koška – S. Karban, Hushcha, Řehák (46. J. Koška).

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Věříš (88. Šanc), L. Chvojka, Kozel, Mochari (84. Novotný) – Sixta (46. D. Chvojka), Dostál.

Cerhenice – Červené Pečky 5:2

„S prvním poločasem jsem byl opravdu spokojený. Soupeř hrozil pouze z rohových kopů a my hráli pohledný kombinační fotbal. Začátek druhého poločasu nám vůbec nevyšel a po sérii standardních situací nás soupeř dostal pod tlak a zaslouženě vyrovnal. Posledních dvacet minut jsme se vrátili k naší hře a třemi góly zápas rozhodli,“ ulevil si trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Zápas se hrál v úmorném vedru a výsledkově jsme ho nezvládli. První poločas jsme prohráli 1:2, kdy jsme dostali zbytečný gól do šatny. Po změně stran jsme hezkým gólem vyrovnali a měli velkou šanci na otočení zápasu. Domácí v 75. minutě rozhodli po chybě našeho brankáře. Před zápasem jsem upozorňoval na Martina Novotného, který byl opět nejlepší na place. Nedokázali jsme ho pokrýt a zápas rozhodl. My jsme prakticky cely duel hráli v deseti, protože jsem hrál s poraněným kolenem a na střídání nikdo nebyl. Snad za týden proti Nučicím podáme lepší výkon,“ konstatoval trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 5. P. Charouzek, 45., 85. a 87. Novotný, 75. Basarab – 10. Křelina, 59. Suchý. Poločas: 2:1.

Cerhenice: Kun – Nykodym, P. Charouzek (66. Žižka), Gacka, Hart – K. Charouzek, Novotný, Klucska, Koníček (59. Čerych) – Basarab, Link (80. Mojko).

Červené Pečky: Svoboda – Hejduk, Hendrych, Rauch, Hanousek – Suchý, Maršík, Křelina, Zuza – Chábera, Herčík.

Jestřabí Lhota si na úvod vyšlápla na ambiciózní Pátek

Kouřim – Ratboř 2:2 (PK 3:5)

„Prvních pětadvacet minut jsme byli v obrané fázi jako na kolotoči. Hosté nás naprosto přehrávali, dostávali se do vápna a my jsme s vypětím všech odkopávali po závarech, nebo všechno, včetně penalty, pochytal Havránek. Pak nám vyšel brejk a Dufek nás poslal do vedení. Jenže se u toho zranil, za pět minut ho následoval Pop a za dalších pět Jirků. Sestava se nám rozsypala během pár minut, hráli jsme strašně, ale do kabin jsme šli s vedením 1:0. Hosté ve druhé půli, z jejich tak desáté vyložené šance, vyrovnali. Tománek se nechal za řeči vyloučit a hosté po dorážce z penalty dali na 2:1. V tu chvíli to hrozilo debaklem, jenže my jsme se zatáhli, hosté ubrali z aktivity a odolávali jsme. Pak vyvezl ze stopera míč Procházka, natáhl ze třiceti metrů a bylo srovnáno 2:2. Zbývající minuty jsme s vypětím všech sil ubránili, v penaltách byli úspěšnější hosté. Byla to z naší strany bída, můžeme děkovat brankáři Havránkovi, že chytil tak deset gólů. Hosté hráli velmi dobře a stejně jako po jarním vzájemném zápase asi moc chápou, že u nás nevyhráli,“ řekl trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 17. Dufek, 68. Procházka – 53. Zdeněk, 55. Svoboda. ČK: 54. Tománek (K). Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Navrátil, Procházka, Pop (22. Svoboda), Valenta – Světnička, Jirků (46. Zahradníček), Královský (90. Farkaš), Keltner – Tománek, Dufek (17. Hampl, 71. Dukay).

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Zdeněk, Kesner, Švarc, Vohnický (68. Horák) – Svoboda (87. Hrstka), J. Adámek (40. Benc).

Nučice – Zásmuky 1:4

„První domácí zápas se nám vůbec nepovedl. Nevytvořili jsme si během zápasu žádné gólové šance. Hosté vyhráli zaslouženě. My se musíme připravit lépe na další zápas a pokusit se vyhrát,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

„Dobře se nám podařilo vstoupit do utkání. Už v šesté minutě se podařilo Čapkovi otevřít skóre, když z dálky poslal míč do odkryté branky. Dařilo se nám zachytávat dlouhé nákopy domácích a držet míč na našich kopačkách. Po půlhodině hry se pěknou střelou z volejte prosadil Fíla. Těsně před poločasem jsme museli střídat pro zranění Lindnera. Toho nahradil Chábera a hned se prosadil levou nohou po příchodu na hřiště. V druhém dějství přišel na hřiště Jahoda a snad při třetím kontaktu s balónem si dobře připravil střeleckou pozici a upravil skóre na 4:0 pro nás. Vzápětí jsme obdrželi laciný gól, ale mrzet nás to nemuselo. Skóre už se do konce utkání nezměnilo, i když mohlo. Neproměnili jsme penaltu, kterou domácí gólman chytil a ještě jsme měli několik dobrých gólových příležitostí. S výsledkem a hrou jsem spokojený,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 75. Tyšer – 6. Čapek, 36. Fíla, 45. Chábera, 74. Jahoda. Poločas: 0:3.

Nučice: Svoboda – Jícha, Šulc, Hurtík, Nevšímal – Jelínek (70. Vlasák), Zápotocký, Chromý, Černý (46. Tyšer) – Bradáč (46. Kulhavý), Novák.

Zásmuky: Hurt – Fíla (80. Svoboda), Pavlík, Lindner (42. Chábera), Vokáček (55. Pokrupa) – Bárta, Čapek, Martínek, Žemba – Pěkný, Zimmermann (60. Jahoda).

Kolaps Plaňan. O výhru přišly v samém závěru