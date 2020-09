Prvních bodů se konečně dočkal jeden z nováčků – Štítary doma i v deseti porazily bezzubou Ratboř. Černého Petra zatím drží Tuchoraz a Pečky B. V Jestřabí Lhotě došlo po druhém kole ke změně trenéra. Odstoupivšího Františka Machurku nahradil Martin Mikeš, který v klubu působí i jako hráč.

Tuklaty – Libodřice 0:3

„Utkání se mi nehodnotí úplně dobře. Sice jsme zvítězili 3:0 na soupeřově hřišti, ale výsledek a hlavně předvedená hra měla být z naší strany úplně jiná. Ještě první poločas snesl nějaké měřítko. My si do dvacáté minuty vypracovali tříbrankový náskok, kdy jsme proměnili dvě naše standardní situace a třetí gól si raději vstřelil soupeřův obránce sám, když viděl naši nemohoucnost v zakončení. Poločas měl skončit větším brankovým rozdílem. Soupeř zahrozil jen nakopávanými míči za naši obranu po našich laciných ztrátách. Druhý poločas byl faul na fotbal. Divákům by se mělo vrátit vstupné. Děsivé hře z obou stran se přidal i pan rozhodčí, který rozjel karetní mariáš. Výsledkem bylo vyloučení Hovorky, které doteď nikdo nechápe. Pro Hovorku to byla první červená v kariéře. Utkání se druhý poločas jen dohrálo. My už se nikam nehnali a domácí na to prostě neměli. Jsem rád za tři body, ale to je vše. Mrzí mě zranění Pánka, snad to nebude vážné a s problémy dohrával Dittrich. Jsem zvědavý, jak nás prověří příští týden Velim. To bude asi úplně z jiného šálku,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 3. Němec, 20. Hovorka, 21. Patačik vlastní. ČK: 70. Hovorka (L). Poločas: 0:3.

Tuklaty: Pazdera – D. Čermák (56. Bartoš), Nešpor (46. Kotala), Vondráček, Kostak – Hlavatý, Patačik, Jansta, Mazur – R. Čermák, Procházka (72. Stejskal).

Libodřice: Skočdopole – Suchý (46. Matějka), Němec, Šafránek, Dittrich – Strejček, Beníšek, Hovorka, Pohanka – Košík, Pánek (53. Patočka).

Nučice – Krakovany 3:1

„Krakovany první poločas neměly vůbec žádnou šanci, za to my jsme měli minimálně čtyři. Ale Vlasáka, Šulce a Kubalíka vychytal gólman Krakovan. O poločase jsme si řekli, že to nevzdáme a že dáme hlavy nahoru a že vyhrajeme. Jenomže jsme přišli z kabin a hned v 51. minutě jsme dostali branku z dvoumetrového ofsajdu, což nás ještě víc dostalo do varu. V 55. minutě jsme se dočkali, když se odrazil míč na hranici velkého vápna a Kubalík vystřihl nůžky jako z učebnice a trefil šibenici. Od té doby byl na hřišti pouze jeden tým, který chtěl zvítězit, a to jsme byli my. Odměnou nám byl centr Bradáče na malé vápno, kde se hlavou prosadil Vlasák. Minutu před koncem byl opět vidět Bradáč a jeho výborný centr, který našel na zadní tyči úplně volného Kubalíka, který hlavou skóroval. Krakovany hrály naprosto odevzdaný fotbal. My byli lepší, měli o dost víc šancí a zaslouženě jsme vyhráli,“ konstatoval útočník Nučic Filip Kubalík.

„Nučice vstoupily do utkání s velkou chutí a agresivitou. Celý první poločas nás dostaly pod tlak a jenom díky tomu, že brankář Douděra předvedl několik skvělých zákroků, jsme udrželi čisté konto. Před branku soupeře jsme se dostávali pouze sporadicky. Ve druhé části utkání jsme se částečně zlepšili a dokonce jsme se ujali vedení brankou Nerudy. Nučice ale brzy vyrovnaly a v závěru utkání rozhodly o svém zaslouženém vítězství. Bohužel v průběhu utkání se nám zranili tři naši hráči, kteří patří k oporám a museli odstoupit,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 55. a 89. Kubalík, 81. Vlasák – 51. Neruda. Poločas: 0:0.

Nučice: Krutský – Kočí, Šulc, Souček, Jícha – Vlasák, Bradáč, Jelínek, Chromý – Kubalík, Nevšímal (89. Hurtík).

Krakovany: Douděra – Kutil, Věříš, Tlučhoř, Kozel (46. Chvojka) – Černý, Horák (80. Souček), Vodvářka (57. Olexa), Strejcius – Dostál (49. Neruda), Špinka.

Jestřabí Lhota B – Pečky B 7:3

„V nelehké situaci jsme potřebovali dát mužstvo dohromady a získat první body. Do sestavy se vrátili zkušení borci Kubánek s L. Týmou. Zápas jsme začali aktivně, již po třinácti minutách jsme vedli o dvě branky zásluhou Krupky a Kličky, třetí branku jsme přidali za přispění hostujícího hráče. Soupeř korigoval po standardní situaci. Do poločasu jsme navýšili náskok brankou Robovského. Do druhé půle jsme vstoupili zdařile a po dvou minutách hry jsme dali další branku. Poté jsme si bohužel vybrali slabší chvilku a hosté vstřelili dvě branky ze standardních situací. Klid na naše kopačky zajistila branka po individuální akci Krajíčka. Poslední brankou z pokutového kopu jsme zakončili střelecký účet tohoto utkání. Chtěl bych poděkovat hráčům za odvedený výkon a dále bych chtěl také za celou kabinu poděkovat Františku Machurkovi za jeho působení v Jestřabí Lhotě,“ řekl nový trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Zkušenější domácí tým nám dal lekci v zakončování. Skoro každou individuální chybu dokázal potrestat gólem. Holt okresní přebor není třetí třída. Tam se chyba dala kolikrát ještě zachránit, což zde tak již nejde,“ posteskl si trenér Peček B Karel Holub.

Branky: 10. Krupka, 13. a 83. z PK Klička, 29. T. Holub vlastní, 38. Robovský, 47. Kesner, 67. Krajíček – 32., 58. a 60. Richter. Poločas: 4:1.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Kubánek, Klička, L. Týma – Mikeš (83. Dvořák), Kesner, Robovský (86. Fejt), Kubíček (75. Čáslavský) – Krupka (61. Z. Týma), Krajíček.

Pečky B: Cmár – Dobiáš, T. Holub, Janeba, Bydlák (46. Dřízhal) – Malý, Moravec (46. Soukup), Buřič (70. Hampl), Richter – L. Holub, Vavák.

Štítary – Ratboř 2:0

„Toto utkání ukázalo, že máme dobrý a bojovný tým. Na rozdíl od prvního domácího utkání jsme dokázali přidat druhý gól, kdy se krásně trefil Samuel Uman, přestože jsme hráli již v deseti bez vyloučeného brankáře. Do druhého poločasu jsme šli s jasnou taktikou, že necháme hrát soupeře a budeme vycházet ze zajištěné obrany. Celkem v poklidu jsme ubránili soupeře a prakticky ho k ničeho nepustili,“ potěšilo trenéra Štítar Daniela Kmocha.

„V utkání jsme chtěli navázat na minulou výhru, bohužel se tak nestalo. V prvním poločase jsme domácím darovali dvě branky, nedokázali jsme důsledně bránit standardní situace. Jenom jsme se dívali, jak to dopadne, což je hodně špatně. Štítary hrály od 30. minuty o deseti, pro nás to však žádná výhoda nebyla. Ve druhé polovině jsme měli míč více na kopačkách, domácí bránili a nám se nedařilo vytvořit příležitosti ke skórování. Pak už to byla z naší strany jen křeč a hra na náhodu. Snaha byla, ale nebyl to náš den. Nepodali jsme optimální výkon. Tenhle zápas musíme hodit za hlavu a spravit si chuť v dalším utkání,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 13. Kalivoda, 35. S. Uman. ČK: 30. Veselý (Š). Poločas: 2:0.

Štítary: Veselý – Pýcha, Kalivoda, Dohanič, Přibyl – S. Uman, L. Kmoch (89..Šín), Miškovský (30. Lepší Martin), B. Uman – Horňáček (86. Hoření), Suchánek.

Ratboř: Jeřábek – Brant, Kemza, Beran, Kopecký (46. M. Adámek) – Mbemba, Kesner, Biško, Kovařík (65. Uher) – Vohnický (65. Brtník), Gembiczki.

Velim B – Červené Pečky/Pašinka 6:0

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První část byla celkem vyrovnaná. Hosté hráli poctivě v bloku, nám se nedařilo kombinovat a měli jsme hodně ztrát po nepřesných přihrávkách. Gólové šance byly na obou stranách, vše ale zlikvidovali skvělými zákroky brankáři. Vstup do druhé části byl naopak v naší režii, kdy jsme během deseti minut dali po dvou individuálních akcích a rychlé kombinaci tři branky. Od té doby jsme zápas kontrolovali a v závěru přidali další tři pěkné branky,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

„Na kdyby se nehraje, a tak jsme prohráli 0:6. Velim mám opravdu výborný tým a my jsme drželi krok pouze poločas. Potom se začaly ukazovat naše nedostatky. Linhart už druhý zápas chytal pod prášky a se sebezapřením kvůli bolavým zádům, ale jeho touha bojovat za tým je inspirativní! Nakonec stejně musel střídat, do brány tam musel předseda klubu Pospíšil,“ uvedl hrající trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„První poločas byl vyrovnaný. Velim byla více na míči a opticky v převaze, my byli zase nebezpečný v rychlé kombinaci a měli více brankových příležitosti. Prostě výborný zápas. Ve druhé půli nám docházely síly a hlavně jsme začali dělat fatální chyby v obraně a pět ze šesti branek jsme hráčům Velimi darovali na zlatém podnose. Dělali jsme chyby v rozehrávce. 6:0 je pro nás moc krutý výsledek. Nezasloužili jsme si vyhrát, ale určitě jsme si nezasloužili dostat šest branek. Víme, na čem máme pracovat,“ dodal Matěj Bílý.

Branky: 47., 57. a 72. Novotný, 60. Nedbal, 74. a 85. Kuchař. Poločas: 0:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal (74. O. Vokřál), J. Vlk, Kyncl – Zajíc (65. L. Vlk), Jelínek, Ceral (34. Kovařík), Jehlička – Nedbal (71. Kuchař), Novotný.

Červené Pečky: Linhart (75. Pospíšil) – Hanousek, Klas, Podnecký, Bulíř – Zákoucký (66. Kaftan) , Převrátil (57. Rytnauer), Carda (74. Adamec), Kubelka – Svoboda (84. Čermák), Bílý.

Kouřim – Plaňany 3:0

„Stejně jako proti Ratboři jsme vletěli do zápasu a od prvních vteřin jsme dominovali. Hned v první minutě měl obrovskou šanci Tománek, ale minul. Vytvářeli jsme si šanci za šancí, ale jen naše nemohoucnost v zakončení nám nedovolila skórovat. Když se po dvou nešetrných zákrocích na Keltnera za dvacet minut hry nechal vyloučit Klucska, jako by to z nás spadlo a po dvou skvěle kopnutých standardkách Královského se dvakrát trefil hlavou Snížek. Třetí gól přidal Dufek, když ho ke střele vyzval opět skvělým pasem Královský a bylo po zápase. Druhý poločas nám opět ukázal, že je máme špatné a fotbal se ze hřiště vytratil. Naštěstí Plaňany nás za celý zápas neohrozily více než jednou střelou z dálky. Jsme rádi, že se to ''ukopalo‘' do vítězného konce,“ oddechl si vedoucí Kouřimi Jan Kočí.

„Do Kouřimi jsme jeli s taktikou vyhnout se faulům na naší půlce, abychom předešli největší zbraní Kouřimi, standardním situacím. Bohužel pokyny zůstaly jen v kabině. V prvním poločase jsme se nechali přemotivovaností poslat do deseti, u soubojů byly pozdě a soupeř trestal, jak jinak, než ze standardních situací. Ve druhém poločase, i díky uvolněnějšímu soupeři, jsme se zlepšili, ale naše šance nevyužili, a tak se žádný zvrat nekonal. Zasloužená výhra pro domácí,“ přiznal trenér Plaňan Petr Málek.

Branky: 20. a 31. Snížek, 36. Dufek. ČK: 19. Klucska (P). Poločas: 3:0.

Kouřim: L.Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek, – Novák, Jirků, J. Keltner, Královský, Snížek (56. Bolčo), Světnička – Dufek (86. Varyš).

Plaňany: Hradecký – Čech (46. Franko), Freund, Nágl, Břichnáč – D. Siruček (85. Jambor), Klucska, Kiewak (46. Nedvědil), Lazaryev – Olah, Žemba.

Tuchoraz – Bečváry 0:7

„Zápas se mi velice těžko hodnotí, protože už od první minuty jsme na hřišti za soupeřem zaostávali ve všech činnostech. Bohužel nám nejvíc chybělo to nejzákladnější – touha uspět a pro vítězství na hřišti udělat maximum. Potřetí v řadě jsme prohráli, ale v obou předešlých zápasem jsme vždy alespoň poločas odehráli slušně, tentokrát ne. Samozřejmě zápas ovlivnilo neuvěřitelné selhání našeho stopera už v 6. minutě, kdy jsme šli do deseti hráčů v poli a ještě dostali gól z penalty. Ale i v deseti hráčích na hřišti musíme odevzdat maximální výkon, do čehož jsme měli více než daleko. Soupeř zápas rozhodl už v první půli a po přestávce se zápas jen dohrával. Pokud chceme v dalších zápasech uspět, musíme toho hodně zlepšit,“ zdůraznil trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

„Zápas v Tuchorazi jsme začali dobře, dali jsme vedoucí branku a hned na to, po chybě domácího stopera, jsme šli sami na prázdnou bránu. Ve skórování nám zabránil faul, následovala červená karta a penalta, kterou jsme proměnili. Tím byl zápas prakticky rozhodnut. Pak jsme na chvíli polevili v aktivitě, ale do poločasu jsme přidali další branky a do kabin se šlo za stavu 0:6. Druhá půle byla z naší strany dost opatrná, nikam jsme se příliš nehrnuli. Je škoda, že jsme si nedokázali více vylepšit skóre. Jsem rád za další tři body, začátek soutěže je pro nás důležitý. I když máme plný počet bodů, tak jsme nohama na zemi. Těžké zápasy náš teprve čekají,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 3. Horáček, 7. Uher, 26., 35. a 54. Čáslava, 10. a 44. Kubín. ČK: 6. O. Moravec (T). Poločas: 0:6.

Tuchoraz: Volkov (46. Ferst) – Pokorný, O. Moravec, Toman, Garnot (61. Trnka) – J. Moravec, Šafář, Vosecký, Hozman – Černý, Marc (61. Vančura).

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub, J. Kšírl, Slezák – M. Kšírl , V. Kšírl, Kubín (62. Šmejkal), Jahoda – Čáslava, Horáček.

Tabulka

1. Velim B⋌ 3 3 0 0 0 18:1 9

2. Bečváry⋌ 3 3 0 0 0 13:2 9

3. Libodřice ⋌ 3 2 1 0 0 8:2 8

4. Kouřim ⋌ 3 2 0 0 1 8:5 6

5. Krakovany ⋌ 3 2 0 0 1 7:5 6

6. Č. Pečky/Pašinka⋌ 3 2 0 0 1 8:11 6

7. Nučice⋌ 3 1 0 1 1 4:9 4

8. Ratboř ⋌ 3 1 0 0 2 8:5 3

9. Plaňany ⋌ 3 1 0 0 2 9:9 3

10. Tuklaty⋌ 3 1 0 0 2 5:5 3

11. Štítarský SK⋌ 3 1 0 0 2 8:9 3

12. Jestřabí Lhota ⋌ 3 1 0 0 2 7:11 3

13. Tuchoraz ⋌ 3 0 0 0 3 3:17 0

14. Pečky B⋌ 3 0 0 0 3 4:19 0

Sestava kola

Skočdopole (Libodřice) – Kosina (Velim B), Kalivoda (Štítary), Souček (Nučice) – S. Uman (Štítary), Beníšek (Libodřice), Snížek (Kouřim), Bradáč (Nučice) – Novotný (Velim B), Krajíček (Jestřabí Lhota), Čáslava (Bečváry)