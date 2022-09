Branky: 19. Křelina, 31. a 55. Zientek, 38. Maršík, 40. a 73. z PK J. Svoboda. Poločas: 4:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Maršík (77. Zuza) – Hradílek (75. Převrátil), Kulhánek, Hanousek, Zientek – Křelina (67. Rauch), J. Svoboda).

Jestřabí Lhota – Cerhenice 5:2

„Opět jsme nastoupili v jiné sestavě. První poločas byl plně v naší režii. Soupeř se pokoušel překonat naši obranu většinou dlouhými balóny, které jsme v klidu odvraceli. Zápas už mohl být rozhodnutý v prvním poločase, bohužel jsme ze sedmi stoprocentních šancí proměnili jen tři. Po změně stran jsme si našimi chybami zkomplikovali život, ale vylepšeným důrazem v zakončení jsme vyhráli 5:2 Konečně výhra doma,“ oddechl si trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

„V prvním poločase jsme v podstatě neohrozili branku, naopak to byli domácí, kteří vedli jeden útok za druhým. Tuto produktivitu jsme jim ale sami usnadňovali naší nepřesnou hrou. Kostra týmu je zkušená, ale je potřeba si uvědomit, že tým a hráči nejsou již ve třetí třídě a že mezi okresním přeborem je podstatný výkonnostní rozdíl. Dříve týmy nedokázaly chyby trestat, hráči je dokázali přehrát individuálními přednostmi, ale teď je to už jinak. Je nutné začít hrát více kolektivně a hlavně zodpovědně. To se začalo dařit po rozmluvě v kabině ve druhém poločase. Najednou jsme měli více ze hry, vstřelili jsme branku a herně se trochu zlepšili. Bohužel se ale stejně vytvářely chyby, a to v přechodové fázi, kde zkazíme naprosto jednoduchou přihrávku a soupeř jde do přečíslení do otevřené obrany. To musíme do příštích zápasů vyřešit,“ podotkl hrající trenér Cerhenic Michal Škopek.

Branky: 6. Robovský, 18. Klička, 42. Pavlov, 61. a 87. Hron – 57. Doubek, 68. Novotný. Poločas: 3:0.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Vlasák (46. Bláha), Kopecký – Krajíček, Kesner, M. Foršt (46. Pospíšil), Robovský (76. Rezler) – Pavlov (76. Dvořák), Martínek.

Cerhenice: Procházka – Kaše, Doubek, J. Puk, Škopek – Novotný, Gacka, O. Puk, Nykodym – Hanuš (57. Kuchař), Slezák.

Nučice – Libodřice 2:1

„Začali jsme tlakem a měli šance na otevření gólového účtu zápasu. To se nám bohužel nepovedlo a soupeř hru vyrovnal a byl lepší. Hra se ale většinou odehrávala mezi vápny se spoustou nepřesností a soubojů. Dá se říct i bez větších šancí. Poločas tak skončil bez branek. Do druhého poločasu jsme šli s cílem zlepšit mezihru a být víc na balónu. V době, kdy jsme měli více ze hry, tak se soupeř ujal vedení krásnou střelou z 25 metrů. Chvilku nám trvalo, než jsme zase ožili a po nacvičeném rohu zaslouženě vyrovnali. V dalším průběhu chtěl vyhrát každý tým, ale gól jsme po důrazu ve vápně dali my. Pak se oba týmy snažily dát další gól. Bohužel my jsme nastřelili břevno a gól jsme už nepřidali. Obrana v čele s brankářem vše s přehledem zvládla, a tak hosté taky gól nepřidali. Slavíme první domácí výhru v této sezoně. Kluky chválím za bojovnost a nasazení. Určitě taky za kvalitu ve druhém poločase,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„Bez osmi hráčů jsme vyrazili do Nučic. V prvním poločase po úvodním oťukávání jsme převzali taktovku a vytvořili si i několik slibných šancí. Bohužel jsme žádnou z nich neproměnili a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Úvod druhé půle byl vyrovnaný a hra se přelévala z jedné strany na druhou. My šli do vedení krásnou střelou Beníška z 25 metrů. Bohužel po gólů jsme přestali úplně hrát a vyklidili pole. Soupeř měl řadu standardek a po jednom z rohů srovnal. Za několik minut po další standardce a nedůrazu v našem vápně jsme dostali druhý gól. Do konce zápasu to už od nás byla křeč a nevytvořili jsme si potřebný tlak k tomu, abychom vyrovnali. Bohužel jsme vyšli opět bodově na prázdno ve vyrovnaném zápase, kdy nás o body připravila asi dvacetiminutová pasáž druhého poločasu, kdy jsme přestali úplně hrát a vypadli z tempa. Utkání perfektně odpískal rozhodčí Vnuk,“ uvedl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 66. Jelínek, 70. Kubalík – 61. Beníšek. Poločas: 0:0.

Nučice: Rybák – Šulc, Kočí, Vedral, Vlasák – Kulhavý, Zápotocký, Chromý, Jelínek – Novák, Kubalík.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Batelka, Němec, Krejčí (90. Baško) – Hurt (86. Lanc), Hovorka, Beníšek, Pohanka – Škopek, Košík.

Zásmuky – Tuchoraz 1:1 (PK 4:5)

„Vzhledem k vývoji utkání je pro nás výsledek ztráta dvou bodů. V utkání jsme dvakrát nastřelili brankovou konstrukci a neproměnili několik dalších šancí. Nutno dodat, že proti nám stál silný soupeř, dobře organizovaný, který bojoval do poslední minuty a v brance ho držel ve hře skvělý Matoušek. Nejde mi nezmínit počínání pomezního hostí. Je neuvěřitelné, co předváděl s praporkem přímo u naší střídačky. Dost pravděpodobně i gól hostí padl z ofsajdu a neměl platit,“ zlobil se trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 70. Čapek z PK – 57. Votoček. Poločas: 0:0.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Pavlík (58. Sobotka), Kraus, Roth – Čapek, Martínek, Lindner, Bellada – Pěkný, Jonáš (71. Mrázek).

Ratboř – Krakovany 0:2

„V tomto utkání lepší mužstvo prohrálo. Bohužel fotbal se hraje na branky. Hostům se po našich chybách podařilo vstřelit dvě a tím berou tři body. Byli jsme sice více na míči, ale pokud bychom hráli do půlnoci, tak branku stejně nedáme. Nebylo nám to souzeno, a tak to někdy je. Příští týden si musíme spravit chuť,“ poznamenal asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Kdyby se udělovaly body za umělecký dojem za předvedenou hru v poli, odjížděli bychom z Ratboře bez bodového zisku s debaklem. Naštěstí pro nás výsledek utkání se rozhoduje ve velkých vápnech a v této disciplíně jsme byli tentokráte lepší my. Obě naše branky vstřelil s chutí hrající Oberreiter, který společně se Sixtou byl pro domácí obranu dost velkou hrozbou po celé utkání. Zisku tří bodů si nesmírně ceníme,“ uznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 26. a 63. Oberreiter. Poločas: 0:1.

Ratboř: Jeřábek – Mbemba, Kemza, J. Biško, M. Adámek – Brant, Kopecký, Kesner, Vohnický – Hrstka (68. Uher), J. Adámek.

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel, Černý (35. Neruda) – Horák, Kutil (80. Vodvářka), Dostál, Strejcius – Sixta (86. Šindelář), Oberreiter.

Velký Osek – Liblice 5:1

„Po slušném výkonu jsme si došli pro tři body. Soupeř působil dost odevzdaně, přesto se do několika dobrých střeleckých pozic dostal, ty však zlikvidoval náš výborně chytající brankář. Za zmínku stojí, že naše první čtyři góly padly prakticky do prázdné branky po vyšachování soupeře. Pro nás je dobré, že tři důležité body zůstaly v Oseku,“ konstatoval trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

„Bohužel od začátku sezony nás provází smolná šňůra zranění. Dokud nebudeme mít kompletní tým, bude to každý zápas hrozně složité. Opět jsme neproměnili tutovky ve vápně. Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ konstatoval trenér Liblice Tomáš Liga.

Branky: 20. a 56. A. Novák, 39. Z. Novák, 79. O. Sodoma, 90. Meloun – 73. L. Hejda. Poločas: 2:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák, S. Karban (46.Řehák) – Mareš., A. Novák, M. Koška, Lylo (77.Meloun) – Z. Novák (65.Bayer), O. Sodoma.

Liblice: Bartyzal – Bubník, Bahr, Strnad, M. Řípa – J. Hejda, Lanc, Kafka, Pačes – Čala (72. L. Hejda), Nouzák.

Štítary – Český Brod B 1:3

„Zasloužená výhra hostů, kteří byli celý zápas lepší,“ přiznal trenér Štítar Karel Kozdera.

„Chtěl bych pochválit celý tým. Přesně to, co jsme si řekli v kabině, jsme od začátku hry plnili na jedničku a tím jsme byli od začátku až do konce dominantním týmem. Mohli jsme přidat i další branky, ale bohužel branku jsme už nepřidali a výsledek skončil 3:1 v náš prospěch. Náš tahoun mužstva Vokáč opět dvakrát skóroval,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Kratochvíl mladší.

Branky: 76. B. Uman – 10. Vymazal, 63. a 72. Vokáč. ČK: 57. Hoření (Š). Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší Martin – Šín, Nejman, Hoření, Juřica (46. Kovařík) – Huleš (52.Opolzer), Miškovský, Vlášek, B. Uman – S. Uman (74. Kratochvíl), Kršňák.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Bouma, Kratochvíl, Hochman (70. Kalfas) – Šermauer, Čurgali (75. Kohout), Čermák (86. Kašpar), Vokáč – Vymazal, Dlabal (82. Rypl).

