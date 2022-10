Branky: 20. Pavlov, 74. Šámal – 10. Svoboda. Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, V. Keltner, Navrátil, Novák (83. Kocián) – J. Keltner (59. Zákoucký), Zahradníček, Jirků, Světnička – Snížek, Dufek.

Ratboř – Tuchoraz 4:1

„V tomto kole nás čekalo mužstvo, které bylo pouze o bod pod námi, a dá se říct, že se v tomto utkání, co se týče tabulky, lámal chleba. V posledních zápasech jsme získali důležité bodíky a tento zápas ukázal, jak na tom ve skutečnosti jsme. Kluci k tomu přistoupili tak, jak k nim bylo v kabině před utkáním promluveno, za což je chválím. Hosté byli po celé utkání nepříjemní, běhaví, ale v podstatě si nevytvořili větší šance. Naopak z naší strany přišly čtyři údery, které rozhodly. V posledních minutách jsme dokázali zbytečně vykouzlit penaltu, kterou soupeř proměnil, a upravil tak stav skóre. Za zmínku stojí pochvala pro oba pomezní arbitry, kteří si vedli na jedničku. Našim klukům děkuji ještě jednou za výkon,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 6. Hrstka, 53. Kopecký, 55. Kesner, 61. Mbemba – 86. Šafář z PK. Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – Kovařík, Beran, R. Biško, Kopecký – Brant (79. Teslík), Mbemba, Kesner, Vohnický – J. Adámek, Hrstka (63. Uher).

Velký Osek – Červené Pečky 3:0

„Ze souboje o čelo tabulky jsme měli trochu obavy po zranění Ondry Sodomy. Naši hráči ale tuto obavu rychle rozptýlili, když jsme hned od začátku měli mírnou převahu. Přesto se hrálo až do 40. minuty bez šancí. Poté rozhodčí zcela nepochopitelně vyloučil soupeřova i našeho hráče, na kterého

hráč Červených Peček šlápl. Nám to paradoxně pomohlo, protože na hřišti bylo ještě více místa a naši rychlí hráči toho dokázali před odchodem do šatny zužitkovat. Druhá půle již byla jen o nás a po druhé brance v 61. minutě se již jen hrálo o to, kolik soupeř dostane branek. Nakonec jsme z velkého množství šanci skórovali již jen jednou. Jedinou šanci soupeře ve druhém poločase zneškodnil náš brankář. Po bídném výkonu z minulého kola zaslouží mužstvo pochvalu. Teď je potřeba to potvrdit ve Štítarech,“ podotkl trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

„První porážka v sezoně, ale naprosto zasloužená. Domácím gratuluji k vítězství. První poločas byli domácí jasně lepší, kdy dali gól ve 45. minutě po individuální chybě našeho hráče. Druhý poločas se hra vyrovnala. My nedali tisíciprocentní šanci za stavu 1:0, poté nám domácí pomezní odmával ofsajd, který viděl jen on. Zanedlouho jsme inkasovali druhý gól, který jsme soupeři opět darovali. Jsem zklamaný z přístupu některých hráčů. Máme plno zraněných, nedá se s tím nic dělat. Na venkovní zápasy jezdíme pouze na výlet. Nehrajeme dobře,“ přiznal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 45. Z. Novák, 60. S. Karban, 76. Tvrzník. ČK: 40. M. Koška – J. Svoboda. Poločas: 1:0.

Velký Osek: Durdil – M. Černý, J. Karban., Šmiřák, Kalaš – Koška, A. Novák, Žilka, S. Karban (76. Bayer) – Z. Novák (60. Lylo), Mareš (60. Tvrzník).

Červené Pečky: Linhart – Carda, Hejduk, Vondráček, Nurmatov (75. Zuza) – Rauch (67. Maršík), Kulhánek, Hradílek (70. Semenec), Zientek – Křelina, J. Svoboda.

Cerhenice – Krakovany 2:3

„Do utkání s cílem potvrdit dobrý výsledek z minulého týdne jsme vstoupili aktivně, vytvořili si mírný tlak a řadu rohových kopů, ze kterých bylo několik šancí. Bohužel v podstatě z prvního útoku soupeře jsme inkasovali a následně se hra vyrovnala. Soupeř se po chvilce ujal vedení a byl jasně lepším týmem. Po zásluze vstřelil ještě další branku. V přestávkové pauze jsme si celkem důrazně vytkli naše chyby a do hry vstoupil nový tým. Bylo nás plné hřiště, přicházely šance, ale v závěrečném tlaku jsme vyrovnávací gól nedokázali vstřelit. Za druhou část hry jsme si alespoň bod zasloužili,“ podotkl trenér Cerhenic Michal Škopek.

„Cerhenice od začátku utkání hrály s velkou útočnou aktivitou, z čehož získaly výhodu několika rohů, které jsme ustáli. První půle se hrála vyrovnaná ofenzivní partie. Naše chvíle přišla v 11. minutě, kdy Oberreiter vymotal domácího obránce a naservíroval míč na hlavu Dostála, který se nemýlil. Ve 26. minutě Strejcius unikl po křídle a přesnou přihrávkou vybídl Oberreitera ke zvýšení skóre. Třetí naši branku po závaru před soupeřovou brankou vstřelil nejlépe se orientující Dostál. I přes nepříznivý stav ve druhém poločase se Cerhenice nevzdaly a dostaly nás pod tlak. Naštěstí snížily až deset minut před koncem z penalty a pět minut před koncem upravily na rozdíl jedné branky. Tři body získané s určitě dobře hrajícím soupeřem nás těší,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 80. O. Puk z PK, 85. Nykodym – 11. a 40. Dostál, 26. Oberreiter. Poločas: 0:3.

Cerhenice: Kun – J. Puk, O. Puk, Kuchař (86. J. Novotný), K. Charouzek – M. Novotný, Nykodym, Čerych (61. P. Charouzek), Gacka – Kaše, Doubek.

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel (73. Černý), Kutil – Horák (83. Věříš), Dostál, Chvojka, Strejcius – Sixta (78. Vodvářka), Oberreiter.

Zásmuky – Štítary 5:3

„Máme tři body, za což jsme rádi. S výkonem a projevem na hřišti být spokojený ale nemůžu. Nesoustředěnost, laxní přístup, zejména v prvním poločase nás stálo zbytečné nervy. Pokud si hráči přijdou jen zahrát a nedají do zápasu nasazení a bojovnost, tak nemůžeme čekat dobré výsledky. Projevuje se i naše špatná tréninková docházka. Štítary mají mladý tým, který má budoucnost, jen potřebuje trochu času, aby se sehrál a nasbíral zkušenosti,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Prvních třicet minut bylo z naší strany naprosto fantastických, i když jsme asi v 5. minutě neproměnili první snad tisíciprocentní šanci. V dalších minutách jsme se po krásných akcích dostali do pohodlného vedení 3:1. V tu chvíli ale začal úřadovat na hřišti domácí Pavlík, který třemi góly totálně otočil vývoj utkání. Ztratili jsme další utkání, ve kterém jsme měli jednoznačně na bodový zisk, ale svými chybami jsme prodloužili naši nelichotivou šňůru porážek,“ posteskl si trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 27., 34. z PK a 45. Pavlík, 56. Pěkný, 63. Hanzl – 12. Miškovský, 19. a 31. S. Uman. ČK: 60. Machurka (Š). Poločas: 3:3.

Zásmuky: Oliva – Vokáček, Čapek, Lindner, Hanzl – P. Martínek (46. Hamsa), Pavlík, Pěkný (78. Svoboda), Chábera – Jonáš, Bellada (63. Bárta).

Štítary: Lepší Martin – Kovařík, Nejman, Hoření, Šín (80. Mašín) – Huleš (80. Kratochvíl), Machurka, Miškovský, B. Uman – Opolzer, S. Uman (80. Veselý).

Libodřice – Liblice 4:0

„Jasná výhra. Soupeř nic neměl. My mohli dát snad deset gólů. Jen škoda, že jsme těch gólů nepřidali víc,“ litoval trenér Libodřic Adam Baško.

„Venkovní zápasy jsou pro nás nutné zlo. Dospěli jsme tentokrát do situace, kdy jsme doslova vytáhli fanouška z hospody, aby nás vůbec bylo jedenáct. Za celou trenérskou kariéru jsem se nesetkal s něčím podobným,“ kroutil hlavou trenér Liblice Tomáš Liga

Branky: 35. a 79. Batelka, 38. Škopek z PK, 89. Kovařík. Poločas: 2:0.

Libodřice: Skočdopole – Němec, Baško, Šafránek, Pohanka – Košík (60. Patočka), Hovorka, Batelka, Hurt (60. Krejčí) – Kovařík, Škopek (72. Lanc).

Liblice: Bartyzal – Plachý, Řípa, Bahr, Strnad – Hrstka, Lanc, Pačes, Nouzák – Vondrášek, Pop.

Nučice – Český Brod B 5:2

„Domácí zápas a posvícení, to bylo hlavní lákadlo. Zápas s mladým týmem, který má ve svém středu i pár zkušených hráčů jsme zvládli. Hned na začátku jsme se dostali do vedení, bohužel jsme si dali vlastní gól a bylo srovnáno. Pak jsme se po standardní situaci zase dostali do vedení. Pak přišlo vyloučení soupeře, a to zápas rozhodlo. Sice jsme nechali Brod ještě jednou vyrovnat, ale už naposledy. Gól po signálu z rohu byl klasický šatňák. Druhý poločas se hrálo hlavně na branku hostů. Z mnoha šancí jsme dali ještě dva góly a soupeře do ničeho nepustili a zaslouženě vyhráli. Klukům patří dík za to, že kromě posvícení zvládli i fotbal. Super, díky všem,“ uznal trenér Nučic Petr Samek.

„Zajížděli jsme do Nučic a stále jsme měli čtyři nemocné hráče z minulého týdne, tak jsme byli dost oslabený. I přesto jsme neodehráli špatné utkání. Sice jsme v páté minutě prohrávali, během chvíle jsme ale vyrovnali. Jenže domácí se opět dostali do vedení a chvilku po tom jsme dostali červenou kartu. I v deseti jsme vyrovnali na 2:2, jenže postupem času nám docházely síly a domácí nám vstřelili ještě tři branky,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 5. Kubalík, 34., 73. a 76. Novák, 45. Šulc – 16. Dlabal, 38. Šimák. ČK: 35. Hochman (ČB B). Poločas: 3:2.

Nučice: Krutský – Jícha, Šulc, Souček (85. M. Zápotocký), Vlasák – P. Zápotocký (58. Lupínek), Kočí, Hurtík, Chromý – Novák (88. Hervert), Kubalík.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Kohout, Černý, Kašpar (35. Kalfas) – Vymazal, Šimák (85. Rypl), Čurgali, Hochman – Šermauer, Dlabal.

