Nic nového pod sluncem. První tři celky okresního přeboru ve fotbale slavily o víkendu vítězství, a tak se na čele tabulky nic nezměnilo. Lídrem nadále zůstává Jestřabí Lhota, druhé Zásmuky zaostávají o bod, ale mají zápas k dobru. Třetí je Velký Osek, jehož zápas byl předčasně ukončen.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Libodřice – Nučice 3:2

„Začátek zápasu jsme nemohli mít lepší. Nejdříve sám před brankářem nezaváhal Pánek, následně se do balónu opřel z poza vápna Matějka a rozvlnil síť podruhé. Po jedenácti minutách vedení o dva góly a my byli po většinu času na balónu. Jenže jsme postupem času přestali hrát náš fotbal a soupeř nás chvilku před koncem poločasu potrestal z rohu. Druhý poločas jsme byli lepším týmem. Dostávali se do šancí, ale bohužel pouze jedinou dokázal proměnit Kovařík. Soupeř nic moc neměl, ale to bychom nebyli my, abychom z toho neudělali drama. Chvilku před koncem opět ze standardky jsme dostali úplně lacinou branku. Konec už jsme zvládli a bereme podle mě zaslouženě tři body,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„Zápas se nám nepovedl. Ze tří gólů jsme ve dvou měli prsty hlavně my a soupeř toho dokonale využil. Po většinu zápasu jsme dotahovali dvougólový rozdíl a vyrovnat se nám bohužel nepodařilo, ani když jsme hráli vabank. Domácí vyhráli zaslouženě. My dali oba góly po standardních situacích. Příští týden musíme konečně i bodovat, protože hra špatná není,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 9. Pánek, 11. Matějka, 64. Kovařík – 26. Novák, 85. Vedral. Poločas: 2:1.

Libodřice: Skočdopole – Němec (70. Krejčí), Šafránek, Batelka, Pohanka – Matějka (55. Hurt), Kovařík, Hovorka, Strejček (55. Patočka) – Pánek, Košík(85. Lanc).

Nučice: Rybák – Vlasák, Kočí, Chromý, Vedral – Kulhavý (46. Hurtík), Zápotocký, Šulc, Jelínek – Hozman (72. Lupínek), Novák.

Cerhenice – Jestřabí Lhota 1:4

„Zasloužená výhra soupeře, kterému jsme vzdorovali do 60. minuty. Po obdržení branky na 1:2 už soupeř kontroloval hru a šel si za vítězstvím.Musím sportovně uznat, že je to zatím nejlepší tým, co jsme viděl v okresním přeboru,“ uznal trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 52. Kaše z PK – 20. Mikeš, 64. Záhora, 76. Krupka, 79. Krajíček. Poločas: 0:1.

Cerhenice: Kun – Link, K. Charouzek, Kaše, Klucska – Novotný, Puk, Gacka, Kuchař – Čerych (75. Smejkal), Doubek.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Záhora, Klička, Mikeš (46. Procházka) – Krupka (76. Černý), Kubíček, Kesner, Martínek – Švanda (46. Bláha), Krajíček.

Krakovany – Ratboř 3:0

„V herně vyrovnaném průběhu prvního poločasu, utkání se zkušeným a technicky dobře vybaveným mužstvem Ratboře, se nám podařilo využít několika okének v defenzívě soupeře, které jsme dokázali využít ke skórování. Již v 9. minutě parádně Sixta našel ve velkém vápně Oberreitera, který se nemýlil a dostal nás do vedení. Ve 42. minutě po faulu na Sixtu proměnil Dostál pokutový kop. V poslední minutě první půle se prosadil podruhé Oberreiter a zvýšil na rozdíl tří branek. Ani za tohoto stavu Ratboř utkání nevzdala a celý druhý poločas měla znatelnou herní převahu, kterou ale, i díky poměrně dobré naší defenzivě, střelecky nevyužila,“ poznamenal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Do Krakovan jsme již dorazili s poraženeckou náladou a podle toho i zápas vypadal. První dvě zajímavé příležitosti domácích jsme ještě přežili, avšak třetí se nám stala osudnou. Pět minut před půlí to vypadalo, že budeme v kabině sedět pouze s jednobrankovou ztrátou, bohužel dvě naše chyby domácím nabídly komfortní třígólové vedení. My v prvním poločase prakticky nic neměli. Ve druhé půli se uspokojení domácí již nikam nehnali a my prakticky celý poločas obléhali jejich vápno. Docílili jsme jen nastřeleného břevna. Do dalšího zápasu snad nastoupíme s větší touhou po výhře a v o něco lepším zdravotním stavu,“ přeje si brankář Ratboře Denis Jeřábek.

Branky: 9. a 44. Oberreiter, 42. Dostál z PK. Poločas: 3:0.

Krakovany: Douděra – Hojda, Kutil, Neruda, Černý – Horák, Strejcius (82. Novotný), Dostál, Věříš – Oberreiter, Sixta (41. Chvojka).

Ratboř: Jeřábek – Kovařík, Kemza, R. Biško, Beran – Teslík, Kesner, J. Adámek, Brant – Uher, Hrstka (52. M. Adámek).

Liblice – Velký Osek 0:1 nedohráno

„Na utkání jsme se sešli v dobré sestavě a hráli jsme s předtím týmem tabulky, který se prezentuje kombinačním fotbalem. Bylo to vyrovnané utkání. Inkasovali jsme ze standardky, když jsme si nepohlídali útočníka hostů, který hlavičkoval sám. Poté se stalo něco, co doteď nedokážu pochopit a nechci to komentovat. Vyjádříme se k tomu jako klub v samostatném prohlášení,“ kroutil hlavou nad zkratem Jakuba Nouzáka, který inzultoval rozhodčího Pluhaře.

„Zápas se hrál za naší mírné převahy, bohužel jsme se dlouho nedokázali prosadit gólově. Soupeř hrozil jen z ojedinělých brejků. Nám se podařilo vstřelit branku až ve 38. minutě hlavičkou. Do kabin jsme šli spokojeni a cílem do druhé půle bylo navýšit skóre. To se nám bohužel nemohlo podařit, protože již v 50. minutě byl k údivu všech diváků i hráčů zcela nesmyslně inzultován rozhodčí a zápas byl předčasně ukončen. Vezeme tedy tři venkovní body a s tím jsme spokojeni,“ řekl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branka: 38. Bayer. Poločas: 0:1.

Liblice: Nanár – Hrstka, Bahr, F. Řípa, Černý – Plachý, Kafka, Pačes, Hejda – Lanc, J. Nouzák.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, Svoboda, Černý – S. Karban, Žilka, Koška, Lylo – Bayer, A. Novák.

Český Brod B – Štítary 5:2

„Před zápasem jsme si v kabině řekli, že je to náš zápas, že ho musíme zvládnout za tři body a že pro to uděláme všichni všechno. Jenže začátek hry tomu neodpovídal. Vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli, a tak jsme o poločase prohrávali 0:2. Z naší strany to nebylo vůbec dobré, proto jsem musel o přestávce v kabině zvýšit hlas. Zdůraznit, že takto se o záchranu nehraje. Pomohlo to, protože druhý poločas jsem nás vůbec nepoznával. Byli jsme úplně jiný tým a z 0:2 jsme otočili na 5:2,“ pochvaloval si trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Proti výrazně posílené rezervě Brodu jsme odehráli výborný první poločas. Dobře jsme bránili, byli dobře organizovaní a hrozili z rychlých brejků. Ve druhém dějství už jsme nestačili zachytávat náběhy rozdílových hráčů Brodu a pětkrát inkasovali. Vzhledem k průběhu jsme po zápase zklamaní, ale je třeba si uvědomit, proti jaké kvalitě jsme hráli. Rozhodně se nemáme za co stydět a naopak musím kluky, hlavně za prvních šedesát minut, pochválit. Na tuto porážku musíme rychle zapomenout a soustředit se na další zápasy,“ poznamenal trenér Štítar Jakub Stach

Branky: 58., 72. a 90. Vokáč, 64. Nekolný, 67. Novák – 14. S. Uman, 22. Opolzer. Poločas: 0:2.

Český Brod B: Bína – Bouma, Kohout Martin, Nekolný, Čurgali – Čermák (78. Vymazal), Kohout Michal, Kejha, Novák (83. Šermauer) – Vokáč, Kratochvíl (69. Pazderec).

Štítary: Martin Lepší – Huleš (70. Najman), Jedlička, Machurka, Hoření – Vlášek, Mikšovský, Kršňák (75. Rychlík), B. Uman (70. Michal Lepší), Opolzer – S. Uman (85. Kratochvíl).

Kouřim – Červené Pečky 3:2

„Zápas se hrál na těžším terénu a hned po pár vteřinách jsme přežili gólovku hostů, Havránek nás ale podržel. Herně byl začátek zápasu poměrně vyrovnaný a nám se podařilo jít po dvaceti minutách díky tečované střele Patrika Jirků do vedení. Vydrželo ale snad dvě minuty. Pak nám začala váznout rozehrávka, hostům jsme jednoduše odevzdávali všechny balóny a dostávali se tak pod tlak. Výsledek 1:2 v poločase pro nás bylo milosrdných. V kabině jsme si řekli, jak chceme hrát ve druhé půli a to se nám povedlo na hřišti splnit. Zjednodušili jsme rozehrávku, přestali jsme hostům darovat míče, byli mnohem aktivnější při dostupování a využívali jsme více krajní záložníky. Pomohl nám také rychlý gól výborně hrajícího Navrátila ze standardky, kterým jsme se dostali hned do hry. Akce na třetí gól byla z naší strany povedená, podařilo se nám překvapit levou stranu obrany hostů rychle zahraným autem už od střídaček, Tománek vysunul Keltnera a ten našel před brankou na malém vápně Vaňkovského, který svůj premiérový start za áčko po pár minutách korunoval vítězným gólem. Hosté svou, asi jedinou velkou šanci ve druhé půli, neproměnili, a tak bereme tři body se soupeřem, který má velmi slušný kádr,“ uznal trenér Kouřimi Martin Snížek.

„První poločas byl podle našich představ, až na proměňování šancí. Co nedáme, je až neuvěřitelné. V poločase mělo být po zápase. Druhý poločas nám opět nevyšel. Domácí jen nakopávali dlouhé míče na vysokého útočníka, který vyhrával souboje a dělal nám obrovské problémy. Domácí otočili stav a my jsme se do nich už nedostali. Porážka je pro nás krutá, ale snad se z ní ponaučíme. Kouřimi gratuluji k vítězství. Poděkování i mladému hlavnímu rozhodčímu Lahodovi, zápas měl pod kontrolou. Teď musíme zvládnout oba domácí zápasy,“ burcuje trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 20. Jirků, 50. Navrátil, 77. Vaňkovský – 21. Kulhánek, 40. Zientek. Poločas: 1:2.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Navrátil, Procházka, Novák – J. Keltner, Jirků, Zahradníček, Kocián (73. Vaňkovský) – Tománek (84. Valenta), Snížek (25. V. Keltner).

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Richard, Hejduk, Maršík (82. Rauch) – Zientek, Jirků (46. Zdeněk), Kulhánek, Křelina, Hradílek – J. Svoboda.

Tuchoraz – Zásmuky 1:2

„Zápas lze rozdělit na dva časové úseky. První byl před naším vstřeleným gólem a druhý po našem vstřeleném gólu. V rámci prvního úseku jsme byli aktivním týmem, který dobře kombinoval, držel míč a udával tempo hry. Soupeř byl naším začátkem zaskočen a těžko si hledal cestu k naší bráně. Po vstřeleném gólu přišla na kluky deka a rozjel se druhý časový úsek, který se jen těžko nějak komentuje. Samé dlouhé, nepřesné nákopy. Spousta ztracených balonů. Soupeř tím dostal jedinečnou šanci vzít zápas do svých rukou a toho také využil. Do dalšího zápasu jsme nuceni udělat razantní změny v sestavě, rozestavění a doufat, že výkon týmu bude zase tam, kde má být,“ konstatoval trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Začátek utkání patřil domácím, vstoupili do utkání aktivně a po zásluze šli do vedení. Po vstřeleném gólu se hra vyrovnala a přišly naše šance a góly. Do poločasu se nám podařilo výsledek otočit po gólech Pavlíka a Vokáčka. Druhý poločas byl vyrovnaný. My se snažili dát třetí gól, který by nás uklidnil a domácí se chtěli vrátit do zápasu a tlačili se do koncovky až do poslední minuty. Klíčová situace byla penalta, se kterou si Terč poradil a podržel nás,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 13. Šafář – 29. Pavlík, 35. Vokáček. Poločas: 1:2.

Tuchoraz: Matoušek – Šedina (46. Moravec), Nývlt, Pokorný, Hozman (80. Mučka) – Šafář, Borovička, Kliment, Vostrovský – Vopařil, Votoček.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, J. Martínek, Roth – Čapek, Pěkný, Lindner, Bellada – L. Martínek, Sobotka (80. Skala).

