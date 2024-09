Zásmuky – Nučice 10:0

„Povedlo se nám dobře vstoupit do utkání. Ve třinácté minutě jsme vedli už 3:0. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Kluci hráli po celou dobru s chutí vytvářet si gólové příležitosti a zároveň hráli zodpovědně dozadu. Až v posledních patnácti minutách tempo hry upadlo, ale i tak jsme skóre mohli ještě navýšit. Proti byl ale brankář Nučic. Rád bych ještě zmínil výbornou diváckou kulisu. Zápas navštívilo téměř 300 diváků,“ pochvaloval si trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Další nepovedené utkání jsme odehráli v Zásmukách. Bohužel se těžko hodnotí. V týdnu budeme muset zapracovat na bránění soupeře v našem pokutovém území a těsně před ním,“ podotkl trenér Nučic Tomáš Krutský.

Branky: 3. Jahoda, 7. Lindner, 13. Pavlík, 22. a 82. Chylík, 33. a 41. Zdeněk, 51., 58. a 66. Milner. Poločas: 6:0.

Zásmuky: Hurt – Lindner, Martínek, Bárta, Bellada (60. Vokáček) - Zdeněk, Čapek (45. Zimmermann), Chylík, Jahoda (60. Kohoutek) – Pavlík (70. Pechar), Milner (70. Oliva).

Nučice: Louda (46. Tadeáš Krutský) – Kulhavý, Hurtík, Šulc, Nevšímal – Novák, Jelínek, Zápotocký (23. Pittner), Hervert – Hampl (63. Zavacký), Kubalík.

Tuchoraz – Velký Osek 2:6

„Zápas jsme si svojí nedisciplinovaností prohráli sami. Pokud víte, že soupeř má tak kvalitního hráče, jako je Ondřej Sodoma, nesmíte mu dát prostor. To se nám bohužel nepovedlo. Přeji Ondrovi, ať se mu daří i dál,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Do utkání jsme vstoupili dobře. V desáté minutě jsme se ujali vedení a byli jsme lepším týmem. To bylo z naší strany v první půli vše, domácí vyrovnali hru a po naších chybách výsledek otočili. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, upravili rozestavení a druhá půle byla jednoznačně v naší režii. Konečný výsledek mohl být ještě výraznější, ale v závěru jsme již vyložené šance řešili lehkovážně,“ přiznal trenér Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 20. Kadeřábek, 36. Šermauer – 10. a 72. Sodoma, 53. Žilka, 59. a 81. A. Novák, 89. J. Karban. Poločas: 2:1.

Tuchoraz: Matoušek – Vostrovský, Flieger, Kliment, Hozman – Kadeřábek, Šermauer (81. Jáchym), Jochlík, Marc, Šafář (46. Votoček) – Vosecký (63. Borovička).

Velký Osek: Durdil – Kalaš (85. Černý), Šmiřák, Šátek (82. Teplý), J. Karban -Meloun (46. J. Koška), A. Novák, Žilka, M. Koška (74. Holub) – Z. Novák (46. Svoboda), Sodoma.

Červené Pečky – Týnec nad Labem 1:4

„V poločase mělo být hotovo, měli jsme spoustu šancí, ale dali jsme jenom jeden gól a to nás nakonec mrzelo. Dostali jsme vyrovnávací branku ze 40 metrů, a to hosty nakoplo a pak nás totálně přejeli. Hrát vždy jen první poločas nestačí. Nikdo nemá dobrou sportovní formu a vrací se nám nulová příprava na sezonu. Snad získáme první body příští týden v Jestřábí Lhotě,“ přeje si hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Do Červených Peček jsme jeli naladěni výhrou na penalty v Jestřabí Lhotě. První poločas z naší strany nebyl moc povedený a v kabině bylo dost co probírat. Ve druhé části šla naše hra výrazně nahoru a to vedlo k vyrovnání Nesládkem. Z naší strany to byl výborný poločas, který v náš prospěch otočil hattrickem Homba a dovedl nás k důležitým třem bodům z venkovního hřiště. Bohužel se nám ani v dalším zápase nevyhnula zranění a další dva hráči nám rozšířili marodku,“ posteskl si předseda Týnce nad Labem Jiří Sýkora.

Branky: 18. Suchý – 66. Nesládek, 80., 86. a 90. Homba. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Pospíšil – Tomek, Bílek, Maršík, Bulíř (31. Krupička) – Rauch, Hejduk, Hradílek, Zuza – Křelina (82. Daniel), Suchý (57. Churavý).

Týnec nad Labem: Adamec – Šimek, Wolfram (15. Šafranko), Váša (46. Pithart), Vančura – Nesládek (88. D. Sýkora), Kulich, Mareš (41. Vejdělek), Grubr (74. Hübšt) – Homba, Dohanič.

Štítary – Býchory 1:1 (PK 3:4)

„Obrovské zklamání z výsledku i z výkonu celého týmu. Od začátku zápasu jsem necítil z naší strany žádné emoce a žádnou touhu vyhrát. Hráli jsme bez pohybu, bez nápadu a proti zaparkovanému autobusu soupeře jsme byli naprosto bezradní. Velikost hráče se vždycky ukáže v krizových situacích a v této disciplíně bohužel zatím selháváme,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Zápas jsme začali vcelku aktivně a díky dobrému náběhu a zakončení nás dostal do vedení Chvalovský. V aktivitě jsme pokračovali, postupem času se ale hra vyrovnala. Díky špatnému terénu kvalita hry vázla na obou stranách. Štítary převzaly aktivitu a domácí hráči hrozili náběhy za obranu. Z jednoho vydařeného těžil Uman, který neměl problém vyrovnat. Další kvalitní náběh znamenal škobrtnutí Umana o Fundu, který po zásluze musel ze hřiště. Druhá půle byla o tom, zda se semkneme a ubojujeme zápas nebo se hráz protrhne. Naštěstí pro nás jsme tlak domácích přečkali, a i přes několik jasných šanci jsme neinkasovali. My jsme se do šancí dostali logicky pouze sporadicky, ale Jehlička i Hruška neměli štěstí, ačkoliv šlo o velké příležitosti. Penalty jsou loterie a asi jsme ukázali větší klid a zkušenost. Další bod je velmi cenný, nicméně pokud ho doma nepotvrdíme proti Krakovanům, tak to přijde vniveč. Nicméně jsme měli několik nemocných a zraněných během týdne, takže pro nás má tento dvoubodový skalp cenu zlata. Všem hráčům chci poděkovat, moc mi pomohli a nechali na hřišti vše. A i když jsem v brance stal úplně poprvé, paradoxně šlo asi o můj životní zápas. Chycených pět tutovek a dvě penalty, to nezní špatně,“ řekl s úsměvem trenér Býchor a brankář v jedné osobě Ondřej Vaňkát.

Branky: 20. S. Uman – 8. Chvalovský. ČK: 43. Funda (B). Poločas: 1:1.

Štítary: Hons – K. Machurka (46. Hoření), Růžička, Pych, Zadražil (58. Vlášek) – Lev, Miškovský, Nejman (58. A. Machurka), S. Uman – Kršňák (75. Jonáš), B. Uman.

Býchory: Vaňkát – J. Vyhnánek, Hošek, Teplý, Funda – Vondra (52. Škopek), Chlumský, A.Vyhnánek, Jehlička – Hejný (60. Hruška), Chvalovský.

Krakovany – Radim 3:0

„Prvních třicet minut vyznělo lépe pro hostující Radim, která dokázala lépe kombinovat. Největší příležitost ke skórování byla střela z přímého kopu, která naštěstí skončila na břevně naší branky. O několik minut později na opačné straně hřiště se ve velkém vápně zorientoval nejlépe Lukáš Chvojka a střelou k tyči nás dostal do vedení. Důležitý moment utkání přišel těsně před koncem první půle, když Dostál šel z vlastní půlky sám na brankáře hostů, před pokutovým územím byl zfaulován a Radim šla do deseti. Výhodu hry proti deseti jsme využili v padesáté sedmé minutě, když Dostál po špatném autovém vhazování soupeře zvýšil na dva nula. Další branku přidal Dostál v závěru utkání, po rohovém kopu doklepl po tečovaném centru míč do branky soupeře. Radim se vůbec ani v deseti nezakopala před svým velkým vápnem snažila se hrát aktivně, ale skórovat se ji nepodařilo,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„V první polovině opatrné utkání, kdy jsme bohužel ještě před poločasem šli po chybě v obraně do deseti. V druhé polovině jsme se snažili, bojovali, ale vstřelit branku i přes některé vyložené šance se nám nepovedlo,“ hlesl trenér Radimi Jaroslav Jech.

Branky: 34. L.Chvojka, 57. a 79. Dostál. ČK: 40. Kuchař (R). Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák (84. Mochari), Šíma (62. Sixta), Kozel, L. Chvojka (80. D. Chvojka) – Beneš (82. Černý), Dostál (88. Šanc).

Radim: F. Mašín – R. Procházka (70. A. Trumpus), Hanuš, Synek (60. Petrák), Kuchař – Homolka, Pěchouček, Urban, Doležal (80. Pohl) – Havránek, J. Mašín (46. Chramosta).

Ratboř – Plaňany 2:2 (PK 2:4)

„V tomto zápase jsme už nutně potřebovali bodovat a taky si napravit reputaci po tom, co jsme předvedli v Libodřicích. Myslím, že obojí se nám nakonec alespoň trochu povedlo. Za remízu musíme být z celkového pohledu rádi, protože hosté z Plaňan byli po celý zápas aktivnější. Na druhou stranu je škoda, že jsme přežili nějaké jejich vyložené šance a branky, které jsme dostali, byly poměrně laciné. V penaltovém rozstřelu jsme bohužel selhali a tak z toho byl jen jeden bod,“ uvedl stoper Ratboře Radek Biško.

„Už když jsme přijížděli do Ratboře, věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Zkušený soupeř, šílené vedro a vyprahlé hřiště. Do zápasu jsme vstoupili dost aktivně a Ratboři se vůbec nedařilo zachytávat naše útoky. Bohužel pro nás jsme ani jeden nevyužili a místo toho, abychom poločas vyhráli 4:0, vstřelili jsme jeden ušmudlaný gól, na který Ratboř z protiútoku ve 4. minutě dokázala odpovědět. Ve druhé půli jsme nastoupili jak vyměnění a Ratboř nás prvních patnáct minut přehrávala, jejich převahu využil Kruliš a krásným gólem zvýšil na 2:1 pro domácí. Před Krulišem klobouk dolů, v jeho letech, co předvedl na hřišti. Mladí kluci by se od něj měli učit.Od té doby jsme hru převzali a soupeře přehrávali, bohužel to stačilo jen na jeden vstřelený gól. Bod navíc nám vychytal Arnold a na závěr ještě proměnil poslední penaltu,“ uvedl trenér Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 44. Hrstka, 63. Kruliš – 8. P. Siruček, 68. Klucska. Poločas: 1:1.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Kovařík – Brant (61. Kruliš), Kesner (74. Adámek), Kopecký, Rudko (84. Vohnický) – Doubek, Hrstka (90. Horáček).

Plaňany: Arnold – Vlasák, Yakhnov (66. Nevdashov), Konůpek, Mjartan – Metlushko (62. Volavka) – Sapezhko, Motrunich, P. Siruček (46. Nedvědil) – Lipnický – Klucska.

Jestřabí Lhota – Libodřice 1:1 (PK 1:3)

„Před utkáním jsme museli řešit několik absencí. Z důvodu dovolené nebyl Škopek a mě s Pánkem nepustila do utkání nemoc. Na utkání jsem naštěstí měl spojku a zápas sledoval přes videohovor. Sestavu jsme tedy překopali a doufali v další výhru. První půle moc fotbalové krásy nepřinesla. Branku jsme vstřelili z naší první střely na bránu, kdy se po centru Matějky hlavou trefil Košík. Jinak celý poločas provázelo mnoho nepřesností a za zmínku stojí už jen vyloučení Dittricha před koncem poločasu. Druhý poločas jsme museli hru přizpůsobit tomu, že nás je o jednoho méně. Hráli jsme v bloku a vyráželi do protiútoků. Vše se nám dařilo až do nastavení, kdy po dlouhém balónu za naší obranu hráč domácích ve snaze si míč zpracovat přeloboval našeho brankáře a vyrovnal. V penaltách nás podržel výborný brankář Berger, tím pádem máme bonusový bod. Tím, že jsme odehráli celý druhý poločas v deseti, musíme dva body brát. Jen mě mrzí, že domácí vyrovnali takovým gólem, protože si jinak nějaký tlak nebo šance nevytvořili,“ poznamenal trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 90. Černý – 12. Košík. ČK: 45. Dittrich (L). Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Klička (70. Krupka), Dvořák (50. Stránský), Vlasák – Rezler (46. O. Záhora), Černý, Kubíček (52. Vokál), Martínek – Kopecký, Švanda (63. Hojda).

Libodřice: Berger – Němec, Batelka, Dittrich, Krejčí – Pohanka, Kovařík, Hovorka, Strejček (46. Šafránek) – Matějka (64. Z. Hoření), Košík (90. D. Hoření).