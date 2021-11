Ptáček Jiří (trenér): Cílem bylo navázat na předchozí ročníky, hrát atraktivní fotbal a atakovat nejvyšší příčky. To se z hlediska postavení v tabulce podařilo. Pokud podzimní dohrávky dopadnou podle předpokladů, skončíme na druhém nebo třetím místě. Směrem dozadu to bylo na výbornou, za celý podzim jsme inkasovali pouze devět branek, z toho navíc bohužel tři vlastní. Směrem dopředu jsme si dokázali vytvořit ve většině zápasů velké množství stoprocentních šancí, ale s jejich zakončením jsme se někdy až moc trápili. Proměňování šancí nás zbytečně připravilo o další body v Plaňanech, Zásmukách a doma s Kouřimí. Tým ale potvrdil svoji kvalitu, přestože před startem soutěže prošel větší obměnou. V jejím průběhu byl navíc ideálně doplňován hráči z A-týmu i dorostu.

Libodřice

Baško Adam (trenér): S podzimní částí sezony jsem spokojen, především s umístěním v tabulce, s předvedenou hrou a počtem získaných bodů už ne. Už před sezonou a potom i během ní se nám dlouhodobě zranilo několik hráčů a kvalita našich výkonu tím pádem nebyla taková, jakou bych si představoval. Obecně ale musím říci, že po covidu, kdy některé týmy nehrály a ani asi netrénovaly, šla celkově kvalita soutěže dolů. Do jarní části doufám v zotavení všech našich zraněných hráčů a tím pádem i zvýšení kvality a konkurence našeho kádru. Přeci jenom se chceme prát o nejvyšší příčky, a to předpokládá širší a kvalitní kádr.

Jestřabí Lhota

Mikeš Martin (trenér): U nás panuje po podzimu spokojenost. Získali jsme výborné mladé hráče Vaška a Jirku Šámala, Matese Trojana a Adama Hojdu, kteří ukázali svou kvalitu a skvěle do týmu zapadli. Kaňkou je zranění Jirky, kterému přeji brzké uzdravení. Na začátku sezony jsme vzhledem k absencím měli potíže se sestavou, postupně se nám podařilo tým vyladit a vyhrát několik zápasů za sebou, dařila se nám i koncovka. V některých zápasech jsme měli štěstí, ale to k fotbalu patří. Chtěl bych všem hráčům, realizačním týmům klubu a vedení klubu poděkovat. A za velkou podporu děkuji našim skvělým fanouškům. Všem přeji pevné zdraví a věřím, že jarní sezona bude stejně úspěšná.

Kouřim

Snížek Martin (kapitán): Podzimní část sezony hodnotíme pozitivně, hlavně z pohledu získaných bodů. Celý půlrok jsme se potýkali, asi podobně jako spousta dalších týmů v soutěži, s rozsáhlou marodkou a každý zápas hráli v jiné sestavě. Když už se někdo uzdravil, další se zranil, do jednoho zápasu jsme šli bez devíti lidí. S velkou pomocí kluků z béčka a dorostu se nám dařilo doplnit kádr na zápasy. I to byl jeden z důvodů, společně s nízkou tréninkovou docházkou, proč naše výkony ve většině zápasů nebyly zdaleka optimální, a tak bodový zisk rozhodně bereme. Naštěstí na tom soupeři byli často ještě hůře než my. Nevím, jak to vidí ostatní, ale tenhle půl rok byl podle mě okresní přebor celkově kvalitativně nejslabší, co za 20 let pamatuji. Při některých zápasech si diváci museli ukroutit hlavu a divit se, že nejsou na čtvrté třídě. To, co jsme sami doma předvedli proti Červeným Pečkám nebo Libodřicím, bylo na vrácení vstupného. Naopak druhý poločas s Plaňany, zápas ve Velimi a doma s Ratboří musel divákům udělat fotbalově radost. Děkuji všem klukům z týmu za to, že odmakali na hřišti vždy, co mohli, často i přes různá zranění a samozřejmě našim fanouškům, kteří nás každý zápas ve velkém počtu podporují.

Plaňany

Šafránek Petr (trenér): Před sezonou se toho v Plaňanech dost změnilo. Přišel jsem jako nový trenér a zároveň přišlo šest nových zahraničních hráčů, navíc letní příprava je velmi krátká a nás čekalo vzájemně dost práce. Hodnocení sezony bych rozdělil do dvou částí. A to první dva zápasy a pak ty ostatní. První zápasy pro nás byly noční můrou. V Kouřimi jsme vedli 3:0, ale jelikož se nám již v prvním poločase zranil brankař, tak jsme nakonec jen remizovali a ještě jsme prohráli na penalty. Druhý zápas jsme s Ovčáry podcenili a prohráli. Nás to ale paradoxně posílilo a v dalších zápasech jsme již takové výpadky nepřipustili, a tak to hodnocení již bylo daleko lepší. V dalších zápasech jsme stabilizovali herní projev a hráči se postupně zabydleli na postech, které jim a mužstvu nejvíce vyhovovali. Prostě to chtělo čas, aby si vše sedlo. Myslím, že to pak bylo znát. Ne všechny zápasy jsme odehráli podle mých představ, ale vždy jsme měli dost sil nakonec zápasy zvládnout. Takže celkově jsem spokojen s tím, jak hrajeme, ale zároveň vidím, že máme rezervy, na kterých budeme v zimní přípravě pracovat a uvidíme, jak se nám to podaří. Jinak v soutěži je šest velmi vyrovnaných mužstev, mezi kterými se nakonec rozhodne o celkovém vítězi. Jsem rád, že jsme mezi nejlepšími, ale na jaře si na sebe žádný tlak nebudeme připouštět a věřím, že porazit nás nebude pro soupeře jednoduché.

Zásmuky

Jindra Václav (trenér): Při pohledu na tabulku nejde podzimní část hodnotit jinak, než pozitivně. Cílem pro nás bylo hrát klidný střed tabulky a to se nám dařilo. Méně už jsem spokojený s přístupem většiny hráčů k docházce na zápasy a o trénování nemůže být ani řeč. Z toho jsem hodně zklamaný. Doufám, že si teď všichni odpočineme a do zimní přípravy půjdeme s chutí. Jelikož jsme nováčkem v okresním přeboru, nedokážu posoudit a porovnat, kdo ze soupeřů překvapil, nebo naopak zklamal. Kvalitu měla určitě Jestřábí Lhota a když bude ve stejných výkonech pokračovat na jaře, v příští sezoně si může zahrát I. B třídu.

Krakovany

Chlád Vlastimil (trenér): Po koronavirové přestávce se nám nepovedla letní příprava, které se nezúčastnilo několik zraněných hráčů a navíc ze tří sjednaných utkání jsme sehráli plnohodnotně pouze jedno. Jedno soupeř odřekl a další se nedohrálo. Do mistrovských zápasů jsme určitě nevstoupili v ideální sportovní formě a složení. Když se k tomu přidalo to, že v jsme měli za soupeře mužstva z horní části tabulky, výsledkově jsme moc úspěšní nebyli. Po sedmi kolech jsme měli pouhé čtyři body. V průběhu soutěže jsme se dokázali semknout a ve zbývajících šesti kolech jsme pětkrát vyhráli. Konečné sedmé místo a 19 bodů je dobrý vklad do určitě těžkých jarních bojů.

Ratboř

Kratochvíl Tomáš (asistent): Začátek podzimní části se nám povedl. Po pěti kolech jsme byli na prvním místě, což jsme nečekali. Hráli jsme dobrý fotbal, v mužstvu panovala perfektní atmosféra. Zlom přišel v utkání na půdě Nučic, kde jsme úplně zbytečně odevzdali domácím body. Pomalu nás opouštěla vnitřní pohoda, přestávalo se dařit, chyběl nám větší hlad po vítězství, což se projevilo v posledních utkáních. K tomu se ještě přidala různá zranění nebo onemocnění kluků. Osobně si myslím, že má naše mužstvo navíc, než co jsme do teď předváděli. Tuhle část musíme hodit za hlavu, připravit se na jaro a dotáhnout do konce vytoužené posily.

Štítary

Kmoch Daniel (trenér): Podzimní sezona se vzhledem k docházce nejenom na tréninky hodnotí nakonec ještě dobře. Věříme v lepší jaro, kdy se každoročně lépe scházíme. Podzim přitom pro nás začal velmi dobře, ve druhém kole jsme porazili Velim, favorita celé soutěže. Dost mě mrzí některé domácí ztráty. Ale budu se opakovat, zlobila nás docházka. Je mi ale jasné, že ta trápila každý tým. Domácí utkání naši hráči celkem zvládli. Zato venku jsme většinu podzimu byli poloviční a bodů udělali málo. Snad se to zlepší na jaře, vrátí se nám někteří hráči z ciziny (Uman B., Juřica M.) někteří po zranění,udržíme posily (Vlášek J., Machurka K.) Touto cestou bych chtěl ještě poděkovat kolínským fotbalovým legendám, jako je náš kapitán Lukáš Kmoch, nestárnoucí Jiří Černý v bráně,nebo Jirka Biško. Jejich zkušenosti a hra jsou k nezaplacení. Hodně mě překvapily týmy Jestřábí Lhoty, Zásmuk a Plaňan.

Nučice

Vedral Jan (hrající člen výboru): Za dvacet let, co jsem v Nučicích, jsem nezažil tak početnou marodku, jako letos. Hned pět hráčů základní sestavy bylo dlouhodobě zraněno, jen díky široké hráčské základně z B-mužstva jsme neměli problémy s počtem lidí. V některých zápasech však chyběla kvalita, i proto jsme po pěti letech ve spodní části tabulky. Dalším faktorem je to, že jsme po pátém kole hráli bez trenéra. Tomáš Krutský skončil z časových důvodů a tak byla druhá polovina provizorní a sestavu dával dohromady předseda Milan Zápotocký, kterému na poslední tři kola pomohl zkušený Zdeněk Carvan, který naše mužstvo vedl už několikrát v minulosti. Všem hráčům i funkcionářům patří velký dík, že jsme toto složité období zvládli a získali alespoň patnáct bodů. Věřím, že se nám podaří sehnat kvalitního trenéra, kluci se dají zdravotně do pořádku a že na jaře budeme opět rozdávat fotbalovou radost.

Červené Pečky/Pašinka

Bílý Matěj (trenér): Je těžké hodnotit uplynulou část sezony. Od začátku předpřípravy, přes klasické přípravné období až po samotnou soutěž nás provází jedna komplikace za druhou a v celkovém součtu je z toho pouhých dvanáct bodů. Jednou z hlavních příčin je nevyrovnanost našich týmových výkonů z důvodu nestabilní sestavy. V podstatě každý zápas jsme hráli v jiné sestavě, a to už se na týmu promítne. Další příčinou je mnoho nevynucených individuálních chyb, které by se daly nazvat žákovskými. Nemá cenu rozmazávat detaily, celkově jsem velmi nespokojený s množstvím bodů, předváděnou hrou se slabšími soupeři a s nevyrovnanými individuálními výkony hráčů. V zimní přípravě bude nejdůležitější stmelit se, stabilizovat kádr a hlavně udržet si pevné zdraví. Věřím, že jarní část sezony bude zase o něčem jiném a budeme ji hodnotit pozitivně.

Bečváry

Kuba Josef (trenér): Podzimní část sezony se nám hrubě nevyvedla. Příčin je několik. Nemáme příliš široký kádr a pokud nás potkají zranění, což se stávalo, nebo absence z jiných důvodů, máme problém postavit konkurence schopnou sestavu. Ve spoustě zápasů jsem musel zaskakovat i já, a to není zcela v pořádku. Další příčinou je, že nám mužstvo jako celek stárne. Hráči mají rodiny a tréninková účast už není taková, jako byla před pěti lety. Další důvod vidím v psychice hráčů. Herně se nám nedaří a je na nás vidět nejistota. Nevěříme si, kazíme jednoduché přihrávky, chybí nám větší nabídka. Ta je ale spojena s větším pohybem a ten zase s kondicí. Takže vše začíná a končí u tréninku. Chtěl bych, aby bylo mužstvo zase v pohodě, zdravě naladěno na vítězství. Na tom musíme zapracovat během zimní přestávky. Nechceme být otloukánky okresního přeboru. A to jsme bohužel v některých zápasech byli. Také mě mrzí některé zbytečně ztracené body. Takže sečteno podtrženo: 10 bodů a 12. místo. A to je samozřejmě velké zklamání

Ovčáry

Machurka Bohuslav (trenér): Hodnocení nemůže být pozitivní. Máme pouhé tři body, myslel jsem si, že jich budeme mít víc. Bohužel se nám úplně rozpadla sestava. Musíme se dát na jaro dohromady a pokusit se o zázrak. Když se nám podaří přivést minimálně pět kvalitních hráčů, věřím, že soutěž zachráníme. Když jsme se do okresního přeboru dostali, budeme bojovat do posledního kola.