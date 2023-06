„Jednoznačně jsme ztratili dva body. V zápase jsme od první minuty dominovali a jen naší nemohoucností v koncovce jsme umožnili Nučicím bodovat. Co je platné, že jsme hráli pěkný kombinační fotbal, když nám chyběl důraz ve vápně a neproměníme ani ty nejvyloženější šance. A jako již tradičně jsme si vybrali naši hluchou pětiminutovku, kdy naprosto vypadneme z tempa a umožníme soupeři vrátit se do zápasu. Nezbývá nám nic jiného, než se z toho poučit a vyvarovat se takovým výkyvům. Při dobývání obranného bloku soupeře je potřeba být ještě trpělivější a otáčet více těžiště hry. Věřím, že s přibývajícími zkušenostmi našeho mladého týmu budou výkony konzistentnější a já si pošetřím svoje často pocuchané nervy,“ poznamenal trenér Štítar Jakub Stach.

„Poslední zápas sezony, ve kterém o nic nešlo jsme chtěli odehrát v klidu a se ctí. Výsledkem bylo vítězství na penalty, ve kterých jsme byli úspěšní až na šestý pokus. První poločas byli domácí jasně lepší a měli šance na rozhodnutí zápasu. Dali nám pouze jeden gól. Na začátku druhé přidali z trestného kopu druhý a v tu chvíli si asi myslela většina diváků, že dostaneme naloženo. Opak byl pravdou. Začali jsme hrát aktivně a výsledkem bylo rychlé vyrovnání. Potom jsme to byli my, kdo hlavně v poslední minutě mohl a měl z malého vápna rozhodnout. Penalty se pak provedly na sto procent. Chtěl bych za celou sezonu klukům a vedení poděkovat,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 29. Lepší Michal, 47. B. Uman – 56. a 59. Novák. Poločas: 1:0.

Štítary: Lepší Martin – Nejman (85. Kratochvíl), Hoření, Machurka, Huleš – Vlášek, Miškovský, B. Uman, Opolzer – Kršňák, Lepší Michal.

Nučice: Rybák – Nevšímal (85. Bradáč), Šulc, Hurtík (42. Jícha), Vlasák – Kulhavý, Jelínek, Chromý, Lupínek (46. Vedral) – Novák, Kočí.

Hráči Peček poslední kolo vzali jako pouťák. Ostuda

Červené Pečky – Libodřice 1:3

„Poslední zápas sezony a my měli opět problém dát dohromady jedenáct hráčů. Naštěstí nám pomohli hráči B týmu, za což jim děkuji. Libodřice byly po celý zápas jasně lepší a zaslouženě vyhrály. Mám radost, že Michal Hejduk vstřelil první gól v dresu Červených Peček. Všichni jsme mu ho moc přáli. Je konec sezony a bohužel pro většinu hráčů i pokračování v klubu. Byli jsme výborná parta, co držela při sobě. Všem klukům děkuji za celou sezonu. Byla to jízda nahoru – dolu,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„V posledním utkání letošního ročníku jsme odehráli nejlepší první poločas sezony. Dařila se nám kombinace a soupeře jsme mačkali. Bohužel výsledkem byla jen jedna vstřelená branka, dvě břevna a několik spálených šancí. V přestávce jsem kluky nabádal, aby nepolevovali, že ještě nic není rozhodnuto a domácí jistě nebudou chtít prohrát. V druhé půli se nám už hra tolik nedařila, ale vstřelili jsme dvě branky a utkání dovedli do vítězného konce. Při vedení 3:0 jsme už přestali hrát a domácí vstřelili korigující branku. Děkuji hráčům za přístup k utkání a předvedené hře. Teď to vše zhodnotíme na rozlučce a budeme se těšit na další sezonu. Tu letošní hodnotím velice pozitivně a děkuji klukům a naším fanouškům za podporu po celý rok,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 78. Hejduk – 39. Košík, 56. Matějka, 73. Rauch vlastní. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Panic, Vondráček, Richard (75. Drábek), Zuza – Rauch, Hejduk, Křelina (65. Kulhánek), Zdeněk – J. Svoboda, Hradílek.

Libodřice: Hradecký – Hurt, Šafránek, Batelka, Němec – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Matějka (65. Adámek) – Košík (88. Škopek), Pánek.

Zásmuky – Ratboř 3:2

„V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kdo na zápas vůbec přišel. Kvalitu utkání nemá cenu nějak řešit. Poslední zápasy jsme se potýkali s velkou marodkou a pracovní vytížeností hráčů, a tak jsme rádi, že je konec sezony,“ podotkl kapitán Zásmuk Martin Čapek.

„Poslední utkání sezony se nám nepodařilo zvládnout, i když by mu možná slušela remíza. První polovina nabídla divákům pět pěkných branek, bohužel domácí měli o jednu stále výhodu, a přestože jsme byli ve druhém dějství o něco lepší, tak se nám stejně nepodařilo utkání zdramatizovat. Klukům děkuji za reprezentování našeho klubu, jarní část nebyla pro všechny vůbec jednoduchá,“ přiznal trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 17. a 28. Pavlík, 41. Pěkný – 34. Vohnický, 43. Švarc. Poločas: 3:2.

Zásmuky: L. Martínek – Hamsa, Pavlík, Čapek Martin, Skala – Bellada, Lindner, Pěkný, Hervert (87. Pangrác) – Bárta (46. Svoboda), Jonáš (80. Čapek Matyáš).

Ratboř: Hrstka – Kovařík, J. Biško, Kemza, M. Adámek – Teslík, Švarc, R. Biško, Brant (46. Uher) – Vohnický (64.Vokál), J. Adámek (73. Oberreiter).

Plaňany vyhrály v Bílém Podolí a zachránily se v I. B třídě

Český Brod B – Liblice 5:0

„Poslední zápas sezony a tak se také vedla atmosféra tohoto „přáteláku“. Dva týmy s rozdílnými starostmi v tabulce, které od sebe dělí jen pár kilometrů. Vypili jsme si ten náš pohár této sezony až do dna a horší výsledek už snad nikdy v Liblicích nebude. Narazili jsem na nejlepší tým, který v naší skupině byl. Posílen o hráče A týmu nás Český Brod naprosto ve všem válcoval, dlouhé přesné nákopy za obranu na nabíhající rychlostní hráče nám dělaly velké problémy. Všechno to byly jen automatické fotbalové věci naučené z vyšších soutěží a jen díky našim obranným zákrokům a brankáři, který parádně chytil i penaltu, je výsledek nakonec milosrdný. Děkujeme za přátelskou atmosféru v Českém Brodě a za výkon rozhodčího Vildy Löweho. My se připravíme na další sezonu v o stupeň nižší soutěži a budeme se chtít co nejdříve do okresu vrátit. Myslím, že Liblice do okresního přeboru určitě patří,“ hlásí trenér Liblice Jan Vondrášek.

Branky: 18. Veselý, 23. Šermauer, 56. Pazderec, 57. Novák, 84. A. Moravec. Poločas: 2:0.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma, Kohout Martin, Kejha, Veselý (54. Čurgali) – Šermauer (65. Vymazal), Novák, Čermák (77. Vojáček), Carda – A. Moravec, Pazderec (57. Hokr).

Liblice: Bubník – Hrstka, Bahr, Pop, L. Hejda (46. Lanc) – Plachý (71. Vondrášek), Pačes, F. Řípa, J. Hejda – Chábera (64. Tůma), Černý (25. M. Řípa).

Velký Osek - Jestřabí Lhota 1:5

„Soupeř neponechal nic náhodě a ve 12. minutě bylo rozhodnuto. Poté si svůj náskok již jen bezpečně hlídal. My jsme se za celý zápas zmohli na tři brankové příležitosti a jednu v závěru proměnili. Přestože jsme hráli proti vítězi soutěže, tak náš výkon byl hodně bídný,“ konstatoval trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 87. Karban – 2. a 5. Krupka, 13. D. Záhora, 56. Krajíček, 76. O. Záhora. Poločas: 0:3.

Velký Osek: Durdil – Svoboda (46.Řehák), Šmiřák, J. Karban, Drahovzal – M. Koška, A. Novák (46.Bayer), Kalaš (46. Meloun, 70. J. Koška), Mareš – Z. Novák (70.Černý), S. Karban.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Vlasák, Krupka (74. Dvořák), Černý (74. O. Záhora) – D. Záhora (51. Šámal), Kesner, Mikeš, Krajíček – Kubíček, Kubánek.

Velimské béčko na závěr sezony deklasovalo Vykáň

Kouřim – Krakovany 3:1

„Poslední zápas sezony jsme si užili, včetně následující velmi poctivé rozlučky. První poločas byl vyrovnaný, my jsme ale trefovali na rozdíl od soupeře bránu. Ráz druhého poločasu určila hlavička Svobody na 3:0, pak už si myslím, že jsme si zápas pohlídali a měli více sil než hosté. Děkuji klukům za výbornou sezonu, druhé místo je pro nás velký úspěch. Nemyslím si, že by s námi před jarní částí někdo počítal. Gratulujeme do Jestřábí Lhoty, vítězství si za předváděné výkony určitě zasloužila. Děkuji také našim fanouškům za podporu a jsme rádi, že jsme jim letos udělali radost,“ konstatoval trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Od první minuty se hrála oboustranně otevřená partie, kdy pouze vítěz utkání si v tabulce soutěže mohl polepšit. Do první větší příležitosti se dostál náš Kozel, který ale těsně minul branku soupeře. O pár minut později jsme nechali volný prostor domácímu hráči v našem pokutovém území a soupeř šel do vedení. Ve vyrovnaném průběhu prvního poločasu dokázala Kouřím po další naší nedůslednosti navýšit skóre na dva nula. Na začátku druhého poločasu jsme inkasovali gól hlavou po rohovém kopu. V dalším průběhu utkání jsme se snažili upravit skóre, ale to se nám podařilo až těsně před koncem Novotným. K ničemu jinému nás ale zkušení domácí hráči nepustili. Utkání rozhodla nedůslednost našich hráčů v našem pokutovém území, čehož soupeř dokázal využít. Vzhledem i k určitým personálním problémům jsme dokázali být jednomu z nejlepších týmů soutěže důstojným soupeřem,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 8. Vaňkovský, 28. Dufek, 47. Svoboda – 87. Novotný. Poločas: 2:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka (82. Paclík), Tománek, Valenta (Novák) – Světnička (84. Kocián), Jirků, Snížek (80. Zahradníček), Keltner – Dufek, Vaňkovský (59. Hovorka).

Krakovany: Špinka – Hojda, Myška, Kutil, Černý – Mochari, Chvojka, Kozel, Novotný – Sixta, Dostál.

Tuchoraz – Cerhenice 8:5

„Neuvěřitelný zápas, který klidně mohl skončit 10:10. Úžasná atmosféra a golfových situaci na dva až tři zápasy. Za dvacet minut jsme prohrávali o pět gólů, ale mohlo to být 5:5. Prostě podle skóre a tabulky se vyplatí chodit na Cerhenice, neboť jsme druhý tým ve vstřelených brankách a druhý tým v nejvíce obdržených gólech,“ podotkl trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 3., 18. a 70. Borovička, 8. Šafář, 14. a 46. Nývlt, 16. Vopařil, 58. Vosecký – 27. a 29. Novotný, 44. Kaše, 68. Doubek, 79. Klucska. Poločas: 5:3.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Nývlt, Kliment, M. Kadeřábek (46. Doležel) – Moravec (46. Vosecký), Borovička (82. L. Kadeřábek), Mučka, Vostrovský – Šafář, Vopařil (71. Sodoma).

Cerhenice: Kun – Hanuš, Charouzek, Kaše (64. Puk), Link – Koníček (68. J. Novotný), Kuchař (14. Čerych), Gacka, Klucska – M. Novotný, Doubek (74. Michálek).

Krajské mistry doplnila rezerva Velimi. Postoupila podruhé za sebou