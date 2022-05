„Když nebudeme proměňovat šance, nemůžeme bodovat,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 12., 15. a 74. Koštíř, 27. Jonáš, 89. Dotter – 13. Martínek vlastní, 63. L. Kmoch. ČK: 69. Martínek (Z). Poločas: 3:1.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada – Jonáš, Martínek, Pěkný (60. Sobotka), Chábera (87. Dvořák) – Dotter, Koštíř (82. Mrázek).

Štítary: Hetcl – Přibyl (78. Juřica), Pýcha, Jedlička, Jelínek – Huleš, L. Kmoch, Vlášek, Kunášek (5. Brdíčko) – S. Uman, Hoření.

Kolínsko: okresní fotbalové výsledky

Bečváry – Červené Pečky/Pašinka 2:5

„Zápas začal na okresní přebor ve vysokém tempu, hosté byli v prvním poločasu lepší a to se projevilo i na poločasovém skóre 0:3. První branka padla z penalty, druhá po brejku po naší špatně zahrané standardní situaci blízko vápna soupeře, třetí po centru ze hry, který jsme si měli pohlídat. Myslím, že všem těmto gólům se dalo zabránit. Druhý poločas začal další inkasovanou brankou a hosté měli luxusní náskok. My se herně zvedli, byli jsme ve druhém poločase aktivnější. Soupeř ale pod dojmem výsledku ,,ubral plyn“. Vytvořili jsme si i nějaké šance, dali dvě branky, ale na víc to nestačilo. Hosté vyhráli zaslouženě. Myslím, že nyní mají mužstvo, které by mělo patřit mezi první pětici v soutěži,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„V důležitém utkání jsme předvedli nejpovedenější výkon jara. Domácí jsme na hřišti plném písku jednoznačně přehráli . Jsem rád, že jsem mohl dát větší minutáž všem náhradníkům, i když se pak hra více vyrovnala. Zase jsme blíž k vysněnému osmému místu. Jdeme zápas od zápasu,“ konstatoval trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 72. Uher, 83. Černý – 20. Svoboda, 25. Křelina, 27. Zdeněk, 48. Převrátil, 81. Bílý. Poločas: 0:3.

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, J. Kšírl, Čáslava – V. Kšírl (80. Novák), Holub, Horáček, M. Kšírl – Černý, Kenardžiev (57. Jahoda).

Červené Pečky: V. Svoboda – Bulíř (75. Štolba), Bílý, Vondráček, Maršík – Převrátil (57. Zuza), Hejduk, Zdeněk, Chochola (57. Semenec) – Křelina (72. Charouzd), J. Svoboda.

Jestřabí Lhota – Tuklaty 9:0

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a brzy vstřelit první branku, což se nám podařilo. Dalších branek jsme se dočkali ke konci poločasu. Ve druhé půli jsme pokračovali v dobré kombinaci a připravili si další branky. Kluci hráli s chutí, jsem rád, že jsme se v koncovce netrápili a potěšili naše fanoušky. Teď nás čekají těžké zápasy, musíme se na ně dobře připravit,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš..

Branky: 3. Mikeš, 33. Robovský, 40., 43. a 54. Krupka, 58. a 65. Trojan, 62. Karban z PK, 86. Kesner. Poločas: 4:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Hron, Klička, Hojda – Mikeš (70. Kostelecký), Kesner, Kubíček, Robovský – Krupka (65. Pavlov), Trojan.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Patačik, Mazur, Vyhnal – Kotala, Klepetko (60. Blaščok), Pígl, Vébr – Šindelář (57. Malý), Holčák.

Kouřim – Ovčáry 5:0

„Povinné body, na kterých má velký podíl Pavel Královský. Třemi góly v první půli zápas rozhodl a pak šel do práce. Jinak není fotbalově moc co hodnotit. Byli jsme opět rádi, že jsme vůbec dali dohromady dost lidí, stále nám sedm hráčů chybí, další chodí na hřiště zranění. Z fotbalového důchodu jsme museli vyrušit Lukáše Dytrycha, který nám pomohl v defenzivě a s přehledem si zápas odehrál. Je škoda, že jsme spoustu situací nedokázali dohrát jednoduše do góla, ale stříleli z nesmyslných pozic, nebo ve finální fázi místo přihrávky do prázdné trefovali gólmana uprostřed brány, nebo jí z pár metrů vůbec netrefili. Všichni si přejeme, aby bylo po sezoně a mohli jsme se dát zdravotně dohromady,“ podotkl kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Kouřim byla lepší a zaslouženě vyhrála. My neproměnili tři šance, tudíž jsme nemohli pomýšlet na lepší výsledek. Jsem rád, že jsme nedostali po delší době pořádný příděl,“ uvedl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 29., 32. z PK a 34. Královský, 76. Světnička, 80. V. Keltner. Poločas: 3:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Navrátil, Dytrych, Novák – Světnička (82. Huml), Jirků, Snížek (77. Havlín), Kocián (77. Ježík) – Královský (46. Pilař), V. Keltner.

Ovčáry: Polák – M. Machurka, B. Machurka, Březina, Tichý – Hula, K. Machurka ml., K. Machurka st., J. Mikita – A. Machurka, Chadraba.

Velim B – Libodřice 2:0

„Vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách, který rozhodla naše kvalita při zakončení. Pro nás to byl další zápas v sestavě plné změn. Navíc jsme museli brzy střídat a měnit opět rozestavení. Hra v první půli tak nebyla ideální, místy jsme se hledali a vázla nám kombinace. V druhém poločase přišlo zlepšení a na naši hře to už bylo znát,“ potěšilo trenéra velimské rezervy Jiřího Ptáčka.

„Za pěkného počasí jsme vyrazili na krásný pažit do Velimi. Bohužel nám chybí kvůli různým věcem šest lidí a to je znát. K zápasu jsme přijeli v jedenácti lidech a na lavičce jsme měli tři hráče, co měli v nohách zápas béčka. Začátek zápasu byl dost nepřesný a po jedné z našich chyb jsme dostali úplně laciný gól. Pak se hra vyrovnala a šance byly na obou stranách, ale další gól nepadl. Začátek druhé půle nás domácí trochu přimáčkli, ale nic z toho nevytěžili, a tak jsme se zase dostali do hry. Co nepochytal Svoboda, jsme v tisíci procentní šanci nedali a jasnou penaltu nám rozhodčí Löwe neodpískal. Myslím, že tento moment hodně ovlivnil utkání a od té doby byl zápas hodně nervózní. Domácí z brejku zvýšili vedení, ale i tak jsme až do konce domácí dost trápili. Škoda, že jsme neproměnili nějakou šanci. Chybí nám vepředu zabiják a i trochu štěstí. Zápas to byl vyrovnaný se šťastnějším výsledkem pro Velim, za což soupeři gratuluji a svým klukům děkuji za velice dobrý výkon,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 2. Kukal, 75. Hrabal. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – Bláža (69. Zajíc), Vokřál, J. Vlk, Věříš (46. Kuchař) – Nedbal (66. Hrabal), Kopáček, Ceral, Němec – Kukal, Seifert (22. Kmoch).

Libodřice: Skočdopole – Krejčí (10. Adámek), Batelka, Dittrich, Němec – Košík, Hovorka, Kovařík, Beníšek – Matějka, Škopek.

Ratboř – Nučice 5:0

„Úvod utkání byl opatrný z obou stran. Sice se nám podařilo vstřelit první branku, ale nějak jsme nemohli najít správný recept na hostující obranu. Nučice nás pozlobily hlavně v první polovině. Měly tam příležitosti ke skórování, ale buď jim stál v cestě náš brankář Jeřábek, nebo obrana. Druhé dějství už bylo v naši režii. Přidali jsme další branky a o utkání bylo rozhodnuto,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Těsně před zápasem jsme přišli o Šulce a Petr Zápotocký hrál s nataženým přitahovačem. Proto jsme nechali soupeře kombinovat na jeho polovině a soustředili se na poctivou defenzivu. To se nám až na jeden moment dařilo celý první poločas. Bohužel v 15. minutě naší nedůslednost ve středu obrany potrestal Hrstka. Na druhé straně střílel Novák jen těsně podél levé tyče a Jelínkovu hlavičku skvěle zlikvidoval Jeřábek. Druhý poločas jsme už prakticky hráli pouze v deseti lidech, protože Petr Zápotocký už kvůli zranění pouze chodil a toho soupeř využil a jednoznačně nás přehrál a vstřelil další branky. Musím pochválit oba pomezní rozhodčí, kteří posuzovali ofsajdové situace velmi přesně a zejména domácím dělal náš ofsajd systém velké problémy,“ podotkl obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 15., 65. a 84. z PK Hrstka, 50. Kesner, 90. Gembiczki. Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza, Kovařík – Brant (62. Uher), Kesner, Kopecký, M. Adámek – J. Adámek (78. Gembiczki), Hrstka.

Nučice: Rybák – Jícha, Kočí, Souček, Vedral – Jelínek, Chromý, P. Zápotocký (61. M. Zápotocký), Kulhavý – Hervert, Novák.

Plaňany – Krakovany 0:1

„Vyrovnaný zápas, který se odehrával většinou mezi velkými vápny a tudíž byl skoupý na šance. Vyhrálo spíše štastnější mužstvo než lepší. I proto, že jsme si nepohlídali standardku, ze které padla rozhodující branka. Před zápasem jsem upozorňoval, že v tomto zápase nemusíme mít tolik šancí, jako v těch předešlých a že budeme muset být efektivní v zakončení. Během zápasu jsme si vytvořili asi čtyři šance, ale bez gólového zakončení, a proto jsme na body tentokrát nedosáhli,“ posteskl si trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Se stoupajícím bodovým ziskem v jarních utkáních stoupá sebevědomí a i sportovní forma jednotlivých hráčů a tím celého našeho týmu. Tato skutečnost se projevila i v utkání na hřišti vedoucích Plaňan, kde jsme získali další tři body, když naši jedinou branku vstřelil v 70. minutě hlavou po rohovém kopu obránce Věříš. Od začátku utkání se hrál otevřený fotbal se spoustou závarů před oběma brankami. Zatímco my jsme je ustáli, soupeř jednou ne, což rozhodlo. Spokojenost s naším výkonem a hlavně chutí se poprat o dobrý výsledek na půdě soupeře. Myslím, že pochvalu zaslouží i hlavní rozhodčí Rozvoral, který vyhrocené utkání řídil velice dobře,“ uznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branka: 70. Věříš . Poločas: 0:0.

Plaňany: Češner – Hanzálek, Freund, Starov, Pavlenko – Málek (46. Metluskho), Vinš (46. Shupuryk), Lazaryev (64. Klucska ), Motrunich, Zozulia (69. Jambor) – Žemba.

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kozel, Neruda – Horák, Dostál, Kozel, Chvojka – Olexa (46. Strejcius), Sixta (82. Novotný).

