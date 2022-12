Jiří Sodoma (trenér): Jako nováček soutěže jsme úplně přesně nevěděli, jaká kvalita nás v okresním přeboru čeká a jak se s tím naše mladé mužstvo popasuje. Mužstvu jsem samozřejmě věřil, protože přípravu s mužstvy z vyšších soutěží jsme zvládli výsledkově dobře. Hned první kolo nám ukázalo, že naše ambice by mohly být vyšší, než jsme si původně mysleli, což se v průběhu soutěže potvrdilo, a tak vlastně po celý podzim atakujeme nejvyšší příčky. Důležité při tom všem je i výborná tréninková morálka mužstva, jakou opravdu léta nepamatuji a plnění jak tréninkových, tak i herních pokynů trenérů, což nebývá v těchto soutěžích úplně běžné. Máme mladé mužstvo s velice dobrou kostrou mužstva a několika individualitami. Navíc je velikou výhodou rezerva v podobě dorostu a i v ,,B“ mužstvu máme několik hráčů, kteří můžou hned naskočit do áčka. Výhodou je i to, že na nás jako nováčka soutěže nikdo netlačí s postupem a mladé mužstvo může během krátké doby vyzrát, protože na některých hráčích je ještě vidět "dorostenecký“ fotbal.

Zásmuky

Václav Jindra (trenér): Při pohledu na tabulku panuje spokojenost. Před sezonou bylo přání hrát lepší střed tabulky a mít po podzimu alespoň dvacet bodů. Nakonec máme o šest bodů víc, a protože je okresní přebor hodně vyrovnaný, tak to stačí na druhé místo o skóre za Velkým Osekem. Tohle je ten hezčí a pozitivní pohled. Ten druhý je, že musíme zlepšit do jarní části celkový přístup jak k zápasům, tak k tréninkům. Třeba první kolo jsme hráli v Jestřabí Lhotě, kde se nám zápas povedl a hned druhé kolo doma chybí šest hráčů ze základní sestavy z Jestřabí Lhoty a prohrajeme. A takhle to bylo celý podzim. Na druhou stranu dostali víc prostoru kluci ze širšího kádru a hlavně dorostenci, kteří se ukázali v dobrém světle. Postavení v tabulce bude, doufám, všechny kluky motivovat a na jaře si budou chtít zápasy užívat a dělat radost našim fanouškům.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér): Oproti minulým ročníkům se úroveň mužstev hodně vyrovnala. Bodové rozdíly, zejména mezi prvním a devátým mužstvem, jsou minimální. Myslím, že soutěž dost oživili tři nováčkové-Tuchoraz, Velký Osek a Cerhenice. V letošním ročníku není vyložený favorit na postup. Po závěrečném kole podzimu jsme na třetím místě, jeden bod za vedoucí dvojicí, což považuji poměrně za úspěch. Mrzí mě porážka v derby doma s Jestřabí Lhotou, po mdlém výkonu a zejména debakl v závěrečném kole v Tuchorazi. Dařilo se nám docela na venkovních hřištích, kde jsme čtyřikrát vyhráli. Na domácím hřišti jsme bohužel dvakrát prohráli. Všem hráčům a funkcionářům našeho klubu děkuji za spolupráci.

Ratboř

Tomáš Kratochvíl (trenér): Se začátkem soutěže jsem nebyl vůbec spokojen. Po čtyřech utkáních se nám podařilo získat pouze tři body, z čehož jsem byl hodně zklamaný. Za největší neúspěch považuji naše vystoupení v Liblici, kde jsme úplně zbytečně ztratili všechny body. V kabině se musel zvýšit nárok na kluky a bylo vidět, že to přineslo tížený úspěch. Doma výhra s Českým Brodem B, dvakrát po sobě bod z venku, které jsme potvrdili domácím vítězstvím. Mužstvo začalo šlapat a další důležité body rázem přicházely do vyrovnané tabulky. Pak jsme narazili ve Velkém Oseku, kde nás přehrálo dravé mládí. Jsem rád, že nás to nepoložilo a poslední dvě domácí utkání skončily našim vítězstvím, což nás posunulo v tabulce na čtvrté místo. Bramborová medaile je v polovině soutěže pěkný úspěch, ale v jarní části nás čekají určitě tuhé boje, soutěž je vyrovnaná a nikdo nebude chtít dát svoji kůži zadarmo. Klukům patří poděkování za přístup i bojovnost a nesmím zapomenout na hrstku fanoušků, kteří si to poděkování taky zaslouží.

Jestřabí Lhota

Václav Černý (trenér): První domácí zápasy jsme i přes velké úsilí prohráli. Přikláním tyto prohry i k tomu, že jsme se nedokázali v přípravě sejít na přátelské zápasy a odešli nám tři dobří hráči. Po těchto zápasech jsme udělali změny v postech a začali vyhrávat. Podařilo se nám vyhrát těžké zápasy, i když jsme neproměňovali spoustu šancí. V Českém Brodě B jsme však dost narazili, když proti nám jejich tým postavil čtyři hráče, kteří hrají divizi. Jako nejhorší zápas podzimní části hodnotím ten v Tuchorazi. Zde jsem jako trenér udělal chybu. Poslední dva zápasy se rozhodovaly až na penaltové kopy a bohužel jsme oba prohráli. Na pokutové kopy se nám vůbec nedaří. I přes to bych podzim zhodnotil jako povedený. Zranilo se nám spoustu hráčů a museli jsme sestavy doplňovat dorostem a gardou. Doufám, že se nám na jaro vrátí hráči z hostování a podaří se nám udržet ve špičce.

Červené Pečky

Lukáš Křelina (trenér): Podzimní část sezony hodnotím celkem pozitivně – šesté místo s 22 body a skóre 29:21 a odstupem čtyř bodů na první místo. V jarní části soutěže máme všechny týmy z čela tabulky na domácím hřišti, kde se nám celkem dařilo. Okresní přebor je letos maximálně vyrovnaný a každý může porazit každého. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za přístup a leckde by nám mohli závidět trénovat dvakrát týdně v 15ti lidech. Také velký dík patří našim fanouškům, kteří nás celou sezonu podporovali. Na jarní část sezony kvalitně potrénujeme a zkusíme vylepšit postavení v tabulce. Přeji všem vše nejlepší do nového roku.

Libodřice

Adam Baško (trenér): Podzimní část sezony byla velice zajímavá. Už před jejím začátkem jsem neviděl nějakého favorita na postup a nakonec se to i potvrdilo. Takhle vyrovnanou tabulku jsem snad ještě za dobu, co dělám fotbal, nezažil. Porazit a prohrát můžete s každým. Nám se první polovina podzimu vůbec nepovedla. Po prvních sedmi zápasech jsme měli pouhých 6 bodů a některé prohry jsem nerozdýchal a nepochopil doteď. Myslím, že nepovedený začátek byl způsobený odchody dvou klíčových hráčů, Dittricha a Volavky, těsně před začátkem sezony a několik hráčů hrát nemohlo pro zranění. Naopak ve druhé polovině soutěže jsme z šesti utkání dokázali pětkrát zvítězit a tím získali nakonec slušných 21 bodů a sedmé místo v tabulce s nepatrnou ztrátou na nejvyšší příčky. V zimní pauze doufám v návrat některých dlouhodobě zraněných hráčů a chtěl bych dva hráče přivést na přestup. Jen doufám, že nám nikdo neodejde, i když vím, že odolat nabídce z vyšších pater, navíc finančně ohodnocenou, je v téhle době těžké. Klukům chci poděkovat za přístup k celému podzimu a našim fanouškům za fandění a podporu ve všech utkáních i na hřištích soupeře. Všem hráčům, funkcionářům a fanouškům přeji klidné svátky a na jaře se na vás budeme zase na zeleném pažitu těšit.

Cerhenice

Michal Škopek (trenér): Fotbalový tým Cerhenic postoupil celkem snadno a jasně ze 3. třídy do okresního přeboru, který naposled hrál téměř před 40 lety. Byly velké oslavy, ale určitě očekávání, jak se týmu bude dařit. Do něho jsem přišel já, nový trenér, a další tři hráči – Lukáš Slezák, Jakub Kuchař, Ivo Procházka. Letní příprava přinesla velmi nevyrovnané výkony, ale hlavně realitu, jak vyšší soutěž bude mnohem těžší. Tým a jeho hráči a také pozice trenéra si sedala pozvolně, ale ve druhé polovině soutěže přišlo přeci jen zlepšení. Letošní ročník je výjimečně vyrovnaný, a tak s umístěním v tabulce panuje spokojenost. Snad si už hráči a fanoušci uvědomili, že okresní přebor není jen tak, že se musí občas potrénovat a že ne všichni hráči z původního týmu se mohou výkonnostně zapojit. Do další části soutěže se tedy musíme připravit a také posílit kádr.

Kouřim

Martin Snížek (kapitán): Na podzim jsme těžili z domácích zápasů, kromě jednoho výpadku jsme body nerozdávali. Ale hra moc neodpovídala tomu, co bychom chtěli předvádět. Obvykle jsme měli velmi slušné první poločasy, ale ve druhých nám docházel dech. To je o tréninku a docházka nebyla úplně nejlepší. V zimě snad potrénujeme více, ale to si říkáme před každou přípravou a realita je pak jinde. Zápasy venku pro nás byly až na výjimky utrpení a nedokázali jsme pořádně soupeři vzdorovat. Z pohledu získaných bodů tak musíme být celkově spokojeni. Soutěž je po dlouhé době velmi vyrovnaná a bez nadsázky může každý porazit každého. Jaro tak bude velmi zajímavé a věřím, že budeme předvádět lepší fotbal, než na podzim. Děkujeme všem našim fanouškům za podporu a stabilně vysoké návštěvy.

Tuchoraz

Tomáš Marc (trenér): Do nové sezóny jsme vstoupili s doplněným kádrem a s přesvědčením, že tento tým bude v okresním přeboru konkurence schopný, což se v následujících zápasech potvrdilo. Začátek sezony se nesl v duchu souhry mančaftu, neboť příprava byla krátká a odehrálo se málo přátelských zápasů, což není ideální. Kluci se však rychle sehrávali a bylo znát, že pokud táhnou za jeden provaz a mají chuť zvítězit, tak nebylo soupeře, který by nás přehrál fotbalovostí, či fyzickou kondicí. Z mnoha pozápasových komentářů našich soupeřů bylo cítit, že náš projev hry byl náročný a na nováčka soutěže překvapivě dobrý. V každé sezoně přijdou slabší kola a ani tato nebyla výjimkou, neboť pár zápasů našemu týmu nevyšlo, projev hry byl značně unavený a chyběla chuť vyhrát, což byla škoda, protože jsme ztratili cenné body a mnohdy zcela zbytečně. V průběhu sezony došlo i na zranění, což nás v některých zápasech oslabilo, ale zároveň kluci ukázali, že se umí zastoupit a když je třeba, tak zahrát i post, který nikdy nehráli, což je dobrou zprávou jak pro tým, tak i pro samotné hráče. Další pozitivní stránkou našeho týmu je střelecký apetit, kdy se v koncovce daří více hráčům, což zvedá celému týmu sebevědomí a fans si zopakují pár jmen ze soupisky. Ke konci sezony po změně času bohužel na kluky padla tréninková deka, asi byla již moc velká zima, především v úterý, a většina úterních tréninků byla zrušena, což není ideální pro udržení kondice, ale je to naše realita, se kterou musíme umět pracovat. Celému týmu bych rád poděkoval za dobře odpracované tréninky a nasazení v zápasech, které nám v tabulce zajistilo 10. místo a 19 bodů. Nyní nás od prosince čekají dobrovolné tréninky a v lednu začátek zimní přípravy. Velké díky patří i našim FANS. Ať se daří, či nedaří, tak nás podporují, dělají skvělou kulisu a za to jim děkujeme. Budeme rádi, když nás budou takto podporovat i v další části sezony a my jim snad budeme jejich čas oplácet dobrou hrou a body v tabulce.

Nučice

Jan Vedral (člen výboru): Trochu za očekáváním zůstaly naše výsledky v podzimní části. Měli jsme mít minimálně o šest bodů více. Mrzí hlavně porážky s Kouřimí, kdy jsme byli lepším týmem a také velmi nepovedený zápas v Liblicích, kde jsme měli v prvním poločase několik vyložených šancí, ale soupeř dával velmi snadno branky. Naopak se nám povedly zápasy v Jestřabí Lhotě, s Libodřicemi, Krakovany. Škoda, že ze třech penaltových rozstřelů jsme nevyhráli ani jeden. Kádr zůstal nezměněný, ale kvůli červeným kartám a zranění jsme ani jeden zápas neodehráli v kompletní sestavě. Jako velké plus vidím to, že se nám podařilo angažovat zkušeného trenéra Petra Samka. K mužstvu se připojil až v průběhu sezony, takže neměl možnost s týmem udělat fyzickou přípravu, proto věřím, že v jarních bojích budeme silnější.

Liblice

Tomáš Liga (trenér): Podzimní část hodnotím jako velmi smolnou. Hned v úvody sezony se nám zranilo pět hráčů základní sestavy, a to včetně brankáře. Některá utkání, aby nás bylo vůbec jedenáct, jsme lepili z fanoušků a legend liblického fotbalu. Děkuji všem, co na sebe obuli kopačky a pomohli nám. Zejména Michalovi Fotovi a Janu Vondráškovi, kteří byli ochotni kvůli týmu rušit programy s rodinou. Celkově je nedostatek hráčů a nebude trvat dlouho a ve všech amatérských soutěží budeme muset hráčům platit všimné, abychom něco odtrénovali a mohli kvalitně odehrát zápas. Pro mě trenérská cesta po posledním zápase v Liblicích skončila. Děkuji všem za podporu.

Štítary

Karel Kozdera (trenér): Podzimní část sezony nás odsoudila do role téměř jistého sestupujícího. Po skončení minulého ročníku opustila tým většina zkušených hráčů, Lukáš Kmoch, Jiří Biško, Kamil Horňáček, tak jsme přistoupili ke generační obměně týmu. Během podzimu byla pouze tři utkání, v Ratboři a Kouřimi a doma s Libodřicemi, ve kterých jsme totálně propadli. Ve zbylých utkáních jsme byli soupeřům určitě minimálně vyrovnaným protivníkem a zápasy v Zásmukách a doma s Velkým Osekem jsme ztratili pro mě dosud nepochopitelným způsobem. Úkolem přes zimní přestávku je najít trenéra, který mužstvo připraví na jarní část sezony. Jsem totiž přesvědčený, že náš tým má potenciál v budoucích letech hrát na špici okresního přeboru. Jen musí získat zkušenosti a sebevědomí.

