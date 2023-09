„ Máme tři body, ale to je tak všechno. V zápase jsme měli skvělé okamžiky a vstřelili krásné góly, ale bohužel neumíme hrát za stavu, když vedeme a jsme lepší. Místo toho, abychom utkání v klidu dohráli a vstřelili více branek, přestaneme úplně hrát a soupeře ještě vlastními chybami vrátíme do zápasu. Jsem rád za výhru, ale kluky chválit nebudu. Takhle hrát nemůžeme,“ zdůraznil trenér Libodřic Adam Baško.

„První půlku jsme totálně propadli v obraně, kdy jsme nechávali útočníkům spoustu prostoru a soupeř se tak dostával jednoduše do zakončení pomalu bez jakéhokoliv odporu. Můžeme být rádi, že se Libodřice trefily pouze třikrát. Druhou půli jsme začali z naší strany více tlačit a dokazili jsme vstřelit rychle kontaktní gól. Soupeře se nám i nadále dařilo dostávat pod tlak, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit další branky. Pak už si Libodřice pojistily výhru čtvrtou brankou a my jen korigovali skóre,“ řekl trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 9. Dittrich, 23. Pohanka, 29. a 81. Pánek – 49. Fiala, 89. Březina. Poločas: 3:0.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Dittrich, Batelka, Patočka – Pohanka (84. Pěkný), Kovařík, Hovorka, Matějka (71.Lanc) – Košík (79. Krejčí), Pánek.

Nová Ves: Hrabák – Šmejkal, L. Vokřál, Pena (46. Březina), Belza (46. Čech) – Kopecký, Cupák, Kubelka (70. Navara), Linart (46. Starý) – J. Vokřál, Fiala.

Kolín poprvé v sezoně prohrál doma. Velvary ukázaly svoji kvalitu

Zásmuky – Kouřim 3:2

„V prvním poločase jsme měli několik slibných situací, ale k prvnímu gólů vedla až ta v 33. minutě, kdy Bárta dobře zavřel zadní tyč a prostřelil Havránka. Těsně před poločasem se hostům podařilo zásluhou Hampla skóre srovnat. V 54. minutě se prosadil Lukáš Martínek střelou z vápna a šli jsme znovu do vedení, které bohužel pro nás vydrželo jen dvě minuty, než se z rohového kopu prosadil hostující Svoboda. O tom, že máme tři body, rozhodl v samém závěru utkání Čapek, který se krásně trefil z přímého kopu,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Prohrát zápas v 88. minutě ze standardky vždycky zamrzí, ale bohužel jsme se ke konci zápasu nedokázali vyvarovat několika zbytečných ztrát, které nakonec vedly k faulu na hranici vápna a následné krásné vítězné střele domácího Čapka. Myslím, že jsme domácím vzdorovali statečně a měli to s námi mnohem těžší, než očekávali. Škoda dalších třech zraněných hráčů, už jich máme snad víc než zdravých,“ posteskl si trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 33. Bárta, 54. L. Martínek, 87. Čapek – 43. Hampl, 56. Svoboda. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Pavlík, J. Martínek (18. Kraus), Fíla – Žemba, L. Martínek, Pěkný (54. Jahoda), Bárta – Zimmermann (82. Hervert), Čapek.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Paclík (8. Novák), Tománek, Valenta – Světnička, Zahradníček, Navrátil, Vaňkovský (36. Hampl, 68. Farkaš) – Královský, Keltner.

Krakovany – Ratboř 0:2

„Začátek utkání nás opět nezastihl v dobrém rozpoložení, již v osmé minutě jsme i díky nedůslednosti našich bránících hráčů prohrávali, když za hosty skóroval nejprve Zdeněk, který prostřelil Douděru a následně neobsazený Hrstka hlavou zvýšil na 2:0 ve prospěch hostů.. Dobře hrající obrana hostů nás do šancí v prvním poločase nepustila. Druhý poločas jsme se hodně snažili výsledek otočit, měli jsme pětadvacet minut územní převahu, která ale byla pouze platonická.Bohužel již druhé utkání doma se nám nepodařilo skórovat. Závěr utkání jsme už nezvládli, naštěstí soupeř řadu svých šancí neproměnil. Toto utkání nás určitě nezastihlo, zejména v prvním poločase, v ideální sportovní formě, což na zkušené mužstvo Ratboře nestačilo,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Nečekal nás lehký soupeř a ještě k tomu to bylo druhé utkání venku. Krakovany jsou doma hodně silné a nepříjemné, ale v úvodu jsme dokázali domácí kluky zaskočit, kdy jsme vstřelili dvě rychlé branky. Druhá polovina patřila více domácím, ale naší bojovností jsme uhájili vítězství. Měli jsme ještě několik šancí, bohužel jsme je neproměnili, ale i tak míří tři super body do Ratboře. Utkání se odehrálo v přátelském duchu na perfektně připraveném hřišti. Ratbořským klukům patří velké poděkování za výkon,“ konstatoval trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 3. Zdeněk, 8. Hrstka. Poločas: 0:2.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kozel (88. Vodvářka), Černý – Mochari, L. Chvojka, D. Chvojka, Novotný (70. Strejcius) – Sixta (70. Scháněl), Dostál.

Ratboř: Lebeda – M. Adámek, Biško, Kemza, Kovařík – Zdeněk, Svoboda, Švarc, Horák (75. Uher) – Benc (46. Vohnický) – Hrstka (85. Volný).

Fotbalisté v Českém Brodě slavili 125 let od založení klubu. Přijel Sigi team

Červené Pečky – Štítary 2:1

„Konečně jsme se sešli a měli alespoň dva lidi na střídání. Prvních pětadvacet minut jsme byli jak na kolotoči než se hra vyrovnala. Nedali jsme dva nájezdy, penaltu vytáhl rozhodčí ven z vápna a regulérní gól nám rozhodčí Pažout neuznal pro ofsajd, který signalizoval hostující pomezní. Podle mě měl rozhodčí danou situaci vidět a rozhodnout podle sebe. Samozřejmě jsme zanedlouho inkasovali branku, když se nedohodl stoper s krajním obráncem. Naštěstí jsme stihli do poločasu vyrovnat. Do druhé půle jsme udělali změnu v rozestavení, zatáhl jsem se dozadu, a to se nám vyplatilo. Otočili jsme na 2:1 a hosty do šancí nepouštěli a sami jsme šance zahazovali. Měli jsme pojistit gólem na 3:1. Body jsme ale ubojovali, jsme spokojeni,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Pokud mi ještě někdo někdy řekne, že máme perspektivní, mladé mužstvo a že se na nás hezky kouká, neručím za sebe, že neodejde se zlomeným nosem. Trénujeme jako divizní mužstvo, ale na hřišti připomínáme partu ochotníků, kteří se přišli vyprdět a udělat si pouze žízeň. Postrádám jakoukoliv vůli porvat se s nepříznivým vývojem a převrátit zápas v náš prospěch. Již poněkolikáté končím zápas na hraně srdečního kolapsu a stále častěji si pokládám otázku, zda-li to má vůbec smysl a zda-li to mám zapotřebí. Červeným Pečkách gratuluji k vítězství. Přestože na nás po celé utkání absolutně nestačily fotbalově ani fyzicky, šly si od začátku týmově pro tři body a také je zaslouženě získaly,“ čertil se trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 43. a 64. Hradílek – 9. S. Uman. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Svoboda – Carda, Maršík, Hanousek, Bulíř – Rauch, Hejduk, Křelina, Hradílek – Suchý (83. Zuza), Přiklopil.

Štítary: Lepší Martin – F. Hoření, Jedlička, K. Machurka (75. Šín), Huleš (60. A. Machurka) – Vlášek (70. Lepší Michal), Miškovský, B. Uman, Hetcl (82. D. Hoření) – Růžička, S. Uman.

Velký Osek – Český Brod B 2:2 (PK 9:8)

„V nervózně hraném utkání se nám proti favoritu soutěže podařilo získat dva body. S body jsme spokojeni, s hrou nikoliv,“ uvedl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„V Českém Brodě jsme zrovna měli oslavy 125 let fotbalu, tak museli jít čtyři kluci ze základu za gardu a my jeli do Velkého Oseka s šesti dorostenci, kteří nastoupili od začátku. Za podmínek, jaké jsme měli, jsme si jeli pro bod a ten jsme si přivezli. Prohrávali jsme už 0:2 a nakonec jsme dokázali vyrovnat, a to někteří dorostenci hráli poprvé za chlapy. Musím kluky pochválit za bojovnost ve druhé půli, kdy se nám podařilo vyrovnat. Od 60. minuty .jsme soupeře mačkali, bohužel už se nám nepodařilo dát vítězný gól,“ litoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 45. Kalaš, 50. S. Karban – 52. a 76. Soukup. Poločas: 1:0.

Velký Osek: Durdil – J. Karban, Šátek, Svoboda – Hushcha (86. M. Černý), Žilka, A. Novák, Kalaš – S. Karban (68. J. Koška), Z. Novák (46. M. Koška), Meloun.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (85. Kundrum), Nekolný, Kohout, Škorpil – Rypl (23. Blecha), Černý, Čurgali, Soukup – Šimák (15. Vokáč), Šermauer.

Okresní derby bylo poslední pro trenéra Ondřeje Vaňkáta

Cerhenice – Nučice 1:5

„Jednoznačně náš nejhorší výkon. V prvních dvaceti minutách jsme nevyužili několik slibných příležitostí a pak jsme soupeři darovali dvě standardní situace, které využil. Ani v druhém poločase se naše hra nějak výrazně nezlepšila. Přišlo sice snížení na 1:3, ale ani tento moment nás nenakopl. Nučice vyhrály zaslouženě,“ přiznal trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Na žádost domácích jsme hráli v neděli, a to nám asi vyhovuje. Určitě nám ale zatím sedí venkovní hřiště. Šest bodů ze šesti. Myslím, že od začátku jsme byli lepší, ale bohužel proměnit nějakou z mnoha šancí byl problém. Ovšem i domácí měli své šance. Nakonec jsme dali v prvním poločase tři góly a měli solidní náskok. Druhá půlka začala tak, že jsme šli několikrát sami na bránu, bohužel jsme nerozhodli. Domácí snížili a měli tlak na další gól. Naštěstí jsme dali další dva góly a v pohodě už zápas dohráli. Pochvala týmu za bojovnost a nasazení, hrálo se ve velkém vedru, tak to nebylo jednoduché,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 63. Gacka z PK – 20. z PK a 45. Kočí, 38. Šulc, 76. Novák, 78. Chromý. Poločas: 0:3.

Cerhenice: Kun – P. Gacka, Hart, K. Charouzek, Nykodym – Basarab (80. Link), Čerych (86. Čup), Puk, Klucska – M. Novotný, J. Novotný.

Nučice: Svoboda – Nevšímal (72. Černý), Šulc, Hurtík, Vlasák – Novák, Zápotocký, Chromý, Jelínek (67. Kulhavý) – Tyšer, Kočí.

Polepy – Tuchoraz 1:4

„Pro nás je to hodně krutá porážka. Podle mě by zápasu slušela spíš remíza. Nemůžu nikomu upřít snahu ani bojovnost, ale bohužel jsme opět bez bodů. Příští kolo zkusíme překvapit v Ratboři. Určitě nic nevzdáváme. Máme lepší kádr na to, než být poslední v tabulce,“ řekl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

„Úplně jsem nevěděl, co od dalšího nováčka čekat. Začali jsme velmi aktivně a povedlo se nám vstřelit gól. V druhém poločase jsem udělali dvě střídání, které se nám vyplatili. Trefil se Kadeřábek a dvakrát Marc. Soupeř je velmi silový a každý souboj dost bolel. Děkuji fanouškům za podporu,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 78. Sixta – 19. Borovička, 66. Kadeřábek, 83. a 90. Marc. ČK: 82. Dohanič – 57. Flieger. Poločas: 0:1.

Polepy: Hruška – Dohanič, Jelínek (73. Jón), Kuchař, Kočí (36. Hynek) – Pych, Kmoch, Sixta, Milichovský, Slezák – Richter.

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný, Flieger, Kliment, Jochlík – Vostrovský (53. Kadeřábek), Borovička (74. Marc), Nývlt, Šafář – Vopařil (59. Šedina), Votoček.

Vstřelily pět gólů, přesto Pečky venku nevyhrály