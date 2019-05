Libodřice – Bečváry 3:1

„Chtěli jsme potvrdit tři body z Krakovan, a to se také povedlo. Utkání nemělo příliš velkou kvalitu, v některých pasážích zápasu to byla doslova nakopávaná. Branka Sovy na 2:0 ve 45. minutě nám dodala klid, když Pánek v 67. minutě zvýšil na 3:0, bylo rozhodnuto i přesto, že jsme polevili a hosté si nějaké ty šance vypracovali a dokázali se jednou gólově prosadit. Připsali jsme si další tři body a s blížícím se koncem sezony vládne v Libodřicích spokojenost,“ konstatoval trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Zápas jsme nezačali dobře. Věděli jsme, že hráči Libodřic jsou silní v soubojích, a to se i potvrdilo. Chtěli jsme být více v pohybu, abychom se těmto soubojům vyhnuli, ale bohužel jsme nedokázali být tolik na míči, jak bychom si přáli. Menší hřiště domácím vyhovovalo, soubojů bylo hodně a domácí je silou vyhrávali. V prvním poločase byly Libodřice nebezpečnější, my jsme náznaky šancí nedokázali dotáhnout do konce a po zásluze jsme do poločasu dvakrát inkasovali. Hrát jsme začali až za stavu 3:0 pro domácí, ale to už bylo o zápase rozhodnuto. Stačili jsme jen snížit na konečných 3:1. Stále nás trápí velká marodka, ale na to se nemůžeme vymlouvat, to je náš problém. Nemáme bohužel dostatečně široký kádr. Ale i tak bylo v našich silách zápas zvládnout lépe,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 35. Košík, 45. Sova, 67. Pánek – 81. Černý. Poločas: 2:0.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško, Šafránek, Němec – Pohanka (58. Hrstka), Dittrich, Hovorka (75. Matějka), Košík (40. Beníšek) – Pánek, Sova.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub (74. J. Kuba), Slezák, Kubásek – J. Kšírl, M. Kšírl, V. Kšírl, Dědek – Černý, Jahoda.

Tuklaty – Žiželice 2:2 (PK 2:3)

„Předvedli jsme na jaře nejlepší výkon, který nakonec bohužel stačil jen na bod, když jsme zbytečnými chybami promrhali dvoubrankové vedení. Na štíru jsme byli i s proměňováním vyložených šancí. Po gólu volaly zejména tutovky Vondráčka a Jambora, který i se zraněným ramenem podal výborný výkon. V celkovém kontextu je remíza asi spravedlivá. V penaltovém rozstřelu se zaskvěl hostující gólman, a proto si hosté odváží bod navíc,“ uvedl hrající trenér Tuklat Roman Nešpor.

„Utkání moc krásy nepřineslo. Spíš to byl boj, kde se ale šance střídaly na obou stranách. První poločas jsme nezačali dobře. Domácí měli hned v úvodu dvě velké šance, které neproměnili. Poté se hra vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. Domácí jednu využili a šli do kabin spokojenější. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Domácí využili další šanci a dostali se do vedení 2:0. To naše kluky nakoplo a podařilo se nám vyrovnat. Pokutové kopy pro nás opět vychytal skvělými zákroky Rokos. Nerad se vyjadřuji k rozhodčímu, ale Mansour byl nejslabší hráč na hřišti,“ zdůraznil trenér Žiželic Luděk Špaček.

Branky: 37. Jambor, 37. Bílý – 75. Rous, 78. Kubelka. ČK: 93. Lysý – 90. Josef. Poločas: 2:0.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor, Bílý, Lysý – Zradička (80. Matthey), Vébr, Kotala, Kassa – D. Jambor, Vondráček.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Konhefr, Živný, Bubeník – Mejvald, Josef, Rous, Midloch (64 Dvořák) – Korčák, Kubelka.

Jestřabí Lhota – Dobré Pole 5:1

„Dobré Pole přijelo pouze v deseti. Někdy se proti deseti nehraje dobře, a to byl náš případ. Sice jsme brzy dali branku, ale za pár minut bylo vyrovnáno, když jsme si dali vlastní gól. Do dvacáté minuty jsme mohli dát čtyři góly, nic jsme však neproměnili. Ještě že dal Martínek druhou branku. Od té chvíle začalo hodinu trápení. Dobré Pole dokonce nastřelilo břevno. Až v závěru se přesnost ve střelbě zlepšila a všichni jsme si oddechli,“ ulevil si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Přesto, že jsme přijeli bez brankáře a pouze v deseti, řekl bych, že jsme hlavně v prvním poločase podali více než obstojný výkon. Samozřejmě jsme hlavně bránili, ale s našimi ojedinělými protiútoky měli domácí problémy. Ve druhé půli nám už docházeli síly a navíc jsme se nevyvarovali zbytečným chybám a nedůrazu v bránění, z čehož pramenily tři zbytečné góly,“ posteskl si hrající trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

Branky: 4. L. Týma, 20. a 71. Martínek, 86. Krupka, 87. Kesner – 8. Kubíček vlastní. Poločas: 2:1.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Skalický, L. Týma (37. Robovský) – Kubíček (46. Věříš), Mikeš, Kesner, D. Týma – Krupka (88. Hojda), Martínek (89. Čáslavský).

Dobré Pole: Batamag – Jícha, Štefančík, Kosmata, Flieger – Vnuk, Krejčí, Nneji, Žirovnický – Ekane.

Český Brod C – Velim B 0:13

„Na utkání jsme se sešli pouze v devíti hráčích. Všem příznivcům Českého Brodu a hráčům Velimi se tímto omlouvám. Byla to ostuda fotbalu,“ hlesl trenér Českého Brodu C Luboš Černý.

„Domácí nastoupili do zápasu pouze s devíti hráči a tomu odpovídá i výsledek. Ten mohl být ještě vyšší, ale několik dalších šancí zlikvidoval domácí brankář, nebo naše zakončení zastavila branková konstrukce,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 5., 40. a 73. Jelínek, 10., 36., 42., 77. a 88. Kyncl, 15. M. Kosina, 55. a 79. Zajíc, 58. Kuchař, 63. Jehlička. Poločas: 0:6.

Český Brod C: Sahula – Novák, Margolius, Kratochvíl – Rozumný, Petříček, Bubník, Šebesta – Pazderec.

Velim: Daněk – Pych, Čepelák (45. Krejčí), Hrabal, Nezavdal (55. Kuchař) – Kosina M., Jelínek, Ceral, Jehlička – Kyncl, Zajíc.

Nučice – Krakovany 2:0

„I ve dvanáctém domácím zápase letošní sezony jsme si udrželi neporazitelnost. Nečekal nás žádný lehký soupeř. Krakovany přijely v plné síle a v zápase hrozily hlavně ze standardních situací. Nás v poslední době trápí proměňování šancí a stejné to bylo i tentokrát. Skórovat mohl ve dvou velkých šancích Miňovský, ale v koncovce vždy selhal. Po levé straně hýřil pohybem Vlasák. Když už se dostal do vápna, tak chtěl překvapit Špinku na přední tyči, ale tomu se střelu podařilo vytěsnit na roh. Ve 27. minutě byl ve vápně faulován Kubalík, rozhodčí trochu necitlivě ihned pískl a tak krásná střela do levého vinglu Nováka nemohla platit. Odpovědnost na sebe vzal nejstarší hráč v našem dresu Hurtík a poslal nás do vedení. Na druhé straně byl nejnebezpečnější Šindelář, který měl několik slibných hlavičkových příležitostí. Druhý poločas nebyl z naší strany příliš pohledný, hlídali jsme si výsledek a ze hry vymizela kombinace. Naštěstí po 33 minutách Kubalík přidal pojišťovací branku, když se trefil přesně k tyči. Opět jsme pozměnili sestavu, abychom vyzkoušeli některé hráče na jiných postech, než běžně hrají, a tak souhra trochu vázla. V obranné fázi jsme však předvedli zodpovědný výkon a nedovolili soupeři skórovat,“ potěšilo obránce Nučic Jana Vedrala.

„Na suchém a dost nerovném terénu hrálo domácí mužstvo jednoduchou hru na svého elitního střelce Kubalíka, který byl pro nás po celý zápas nebezpečný. Svým gólem ve druhém poločase také utkání rozhodl. V prvním poločase jsme měli po standardních situacích dvě dobré příležitosti ke vstřelení branky, bohužel se k nám štěstí odklonilo. V utkání bylo víc bojovnosti než fotbalové krásy. V naší sestavě nastoupili tři dorostenci, pro které to byla dobrá zkušenost do budoucna,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 27. Hurtík z PK, 77. Kubalík. Poločas: 1:0.

Nučice: Krutský – Kočí, Souček (42. Kulhavý), Hurtík, Vedral – Miňovský, Nevšímal (83. Jelínek), Chromý, Vlasák – Novák, Kubalík.

Krakovany: Špinka – Kutil, Tlučhoř, Šindelář, Neruda (10. Černý) – Chvojka, Vodvářka, Kozel, Strejcius (70. Jelínek) – Oberreiter (60. Novotný), Dostál.

Býchory – Tuchoraz 4:2

„Do utkání jsme vstoupili dobře a brzy šli do vedení 2:0, přesto naše vedení mohlo být mnohem vyšší. Soupeř využil trestného kopu ke snížení skóre, které přineslo do našich řad mnoho nervozity. Dál jsme sice pokračovali v aktivní hře směrem dopředu, ale zakončení a řešení jasných gólových příležitostí bylo žalostné. V podstatě v tomto duchu se nesl i druhý poločas. Nebojím se říct, že jsme hostům mohli dát patnáct gólů, ale klid do našich řad přinesl až čtvrtý gól Koubka po pěkné individuální akci Adama Vyhnánka,“ uvedl trenér Býchor Michal Škopek.

„Do zápasu jsme šli s tím, že zkrátíme hřiště. To se nám od začátku dařilo, jen nám chyběl důraz v osobních soubojích a dávali jsme soupeři zbytečně moc prostoru, ten potom hrozil z brejkových situací. Když jsme prohrávali 0:2, vypadalo to, že to vzdáme, ale zvedli jsme se po brankách Pokorného a Šafáře. Sice jsme ještě jednu branku dostali, ale v závěru půle jsme nedali dvě tutovky po šancích Kubišty, který orazítkoval břevno a průniku Šafáře v pokutovém území. Byla škoda, že se nám nepovedlo do přestávky srovnat, protože druhou půli nebyl soupeř zdaleka tak nebezpečný jako tu první. Ale bylo to asi i tím, že jsme byli důraznější. Ve druhé půli měl na hlavě vyrovnání Kubišta, ale hlavičkoval mimo. Soupeř pálil jednu šanci za druhou, nebo ztroskotal na Hrdinkovi, který druhou půli chytal skvěle, i když dostal ještě jednu branku. Za předvedený výkon se rozhodně nemusíme stydět. Věřím, že se soupeř v některých pasážích zápasu obával o výsledek,“ konstatoval trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 12. Chlumský, 14. Funda, 33. J. Vyhnánek, 82. Koubek – 28. Pokorný, 42. Šafář. Poločas: 3:2.

Býchory: Heres – Funda, Jirkovský (46. Koubek), Kedršt, Škopek (63. Revenda) – J. Vyhnánek, A. Vyhnánek, Teplý, Pěkný – Lev, Chlumský.

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, Vosecký, Jurka – Moravec, Černý, Nývlt, Šafář – Houžvička, Kubišta (79. Sodoma).

Kouřim – Tři Dvory 5:3

„Před zápasem by si na nás nevsadil asi nikdo, ale po zásluze jsme jasného favorita porazili. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme být aktivní, napadat rozehrávku a nenechat hosty dělat si, co chtějí. To se nám první poločas dařilo, ale bohužel bez proměňování našich šancí, kterých jsme měli dost. Hosté naopak udeřili z rohu a střelou ze střední vzdálenosti. Klíčové pro vývoj zápasu bylo vyloučení hostující hráče. Od té doby jsme hosty začali přehrávat, především díky fyzičce, pohybu bez míče a rychlosti našich útočníků. Místo snížení ale přišel třetí gól hostů, kdy hostující hráč nachytal rychlou rozehrávkou trestňáku Havránka. My jsme se ale rychle dostali zpět do hry Macháčkem a posledních třicet minut se na hosty valil jeden útok za druhým. A protože hosté svoje velké šance trefovali vedle tyčí, nebo je lapil Havránek, my jsme s chladnou hlavou vyřešili několik z mnoha šancí a přečíslení hostující obrany. Povedl se nám obrat, který jsem jako hráč na hřišti snad nikdy nezažil,“ byl nadšený kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

„Zápas jsme začali dobře a měli mírnou převahou na míči. Ke konci první půle se trefil hlavou Biško a přímo do šibenice Müller. Bohužel chvíli na to se nechal vyloučit Rak, což dost ovlivnilo průběh zápasu. Po změně stran se po faulu na Linharta prosadil chytrou střelou Kalivoda. Přestože jsme vedli o tři góly, zápas jsme ztratili. Od tohoto okamžiku na hřišti dominovala Kouřim, která nám nasázela během půl hodiny pět gólů. My jsme totálně odešli nejen fyzicky, ale i po taktické stránce. Hrozná ostuda pro všechny, kteří mají co do činění s fotbalem ve Třech Dvorech. Tímto se všem omlouvám a do příštích zápasů zjednám nápravu,“ hlásí rozhořčený trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

Branky: 63. Macháček, 72., 75. a 80. Dufek, 90. Keltner – 34. Biško, 39. Müller, 56. Kalivoda. ČK: 40. Rak (TD). Poločas: 0:2.

Kouřim: L. Havránek – M. Havránek, Tománek (46. Bělohlávek), Holub, Jirsa – J. Keltner, Macháček, Jirků, Hovorka – Dufek, Snížek.

Tři Dvory: Černý – Kalivoda, Biško, V. Novák, Rak – O. Novák (46. Malý), Müller, Kmoch, Javorek – Linhart, Slezák.

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 23 18 1 1 3 112:37 57

2. Býchory ⋌ 23 18 1 1 3 65:26 57

3. Velim B⋌ 23 15 1 2 5 67:22 49

4. Nučice⋌ 23 14 1 2 6 57:36 46

5. Libodřice ⋌ 23 11 5 1 6 63:35 44

6. Jestřabí Lhota ⋌ 23 11 1 4 7 53:37 39

7. Žiželice⋌ 23 10 2 0 11 49:56 34

8. Kouřim⋌ 23 9 2 1 11 54:53 32

9. Bečváry⋌ 23 8 2 2 11 46:54 30

10. Krakovany ⋌ 23 8 2 1 12 54:49 29

11. Dobré Pole ⋌ 23 9 0 1 13 39:59 28

12. Tuklaty⋌ 23 5 2 1 15 31:68 20

13. Tuchoraz B⋌ 23 2 1 2 18 18:116 10

14. Český Brod C⋌ 23 2 0 2 19 22:82 8