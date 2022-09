„Dobrou obrannou činností jsme v průběhu utkání nedovolili soupeři dostávat se do brankových příležitostí, případně skórovat. Spoléhali jsme se na rychlé protiútoky, které se nám dařily. Během prvních deseti minut jsme se dostali do dvou vyložených šancí , které jsme bohužel neproměnili. První branku zařídil dobře hrající Oberreiter, který prostřelil brankáře. Před koncem první půle, po centru Oberreitera, zvýšil naše vedení hlavou Horák. Druhý poločas pokračoval ofenzivou Oseku, ale šance a jedinou branku jsme dali opět my, když Oberreiter proměnil svůj únik a upravil na konečných 3:0. Za týmový výkon a nasazení chválím všechny naše hráče, kteří do utkání nastoupili,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Zápas se nám vůbec nepovedl. Vstup do utkání byl velice bídný a soupeři jsme svými chybami nabídli několik šancí. Druhá polovina prvního poločasu paradoxně vypadala z naší strany opticky lépe, ale soupeř nás do šancí nepouštěl, a naopak dvakrát udeřil. Do druhé půle jsme vstoupili podstatně aktivněji, hrálo se především na polovině soupeře, ale nám se nedařila finální přihrávka, a tak se nám nepodařilo naši aktivitu přetavit v kontaktní branku. Naopak při hře vabank jsme potřetí inkasovali. V zápase mě zklamali naši klíčoví hráči, ale mužstvo ani jako celek nefungovalo. Takhle špatný výkon od mužstva nepamatuji,“ kroutil hlavou trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 30. a 85. Oberreiter, 44. Horák. ČK: 89. Novotný (K). Poločas: 2:0.

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kozel, Černý – Horák, Vodvářka (70. Novotný), Kutil, Strejcius – Špinka (22. Hruška, 78. Mochari), Oberreiter.

Velký Osek: Durdil – Řehák (46. Lylo), J. Karban, Šmiřák, Kalaš – S. Karban (75.Černý), A. Novák, Žilka, M. Koška – Z. Novák (46.Mareš), O. Sodoma.

Býchory udeřily na začátku obou poločasů

Liblice – Štítary 2:3

„Nemohu utkání hodnotit jinak než velmi nepovedené. Po deseti minutách se absolutně ztratila herní disciplinovanost a změnilo se to v chaos. Naopak soupeř hrál disciplinovaně a v některých momentech hry i chytřeji. Mladý tým, který v budoucnu bude velmi silný a kvalitní. Opět jsme neproměnili několik gólových šancí, a to nás pak vždy mrzí,“ posteskl si trenér Liblice Tomáš Liga.

„Důležité utkání o první výhru, které lépe začali domácí. Proměnili první a vlastně jedinou šanci v prvním poločase. Náš mladý tým ale potvrdil, že dopředu jsme produktivní a dvěma góly po velmi pěkných akcích otočil skóre. Druhý poločas začali domácí tlakem a jednu z mnoha standardních situaci využili k vyrovnání. Když už se oba týmy připravovaly na penalty, tak z poslední standardní

situace jsme udeřili i my a kapitán Hoření svou gólovou hlavičkou odstartoval oslavy prvního letošního vítězství,“ podotkl trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 4. Nouzák, 61. Bubník – 34. Kršňák, 40. S. Uman, 90. Hoření. Poločas: 1:2.

Liblice: Bartyzal – Buček (56. Bubník), Strnad, Bahr, F. Řípa – Plachý, Lanc, Pačes, Kafka, J. Hejda – Nouzák (75. L. Hejda).

Štítary: Lepší Martin – Nejman (76. Kovařík), Pýcha, Hoření, Jandák – Huleš, Miškovský, Vlášek (85. Kratochvíl), B. Uman – S. Uman, Kršňák.

Cerhenice – Ratboř 0:4

„Zápas se hodnotí z pohledu výsledku jednoduše. Soupeř byl ve všech směrech lepší a zaslouženě vyhrál. Tuto výhru nastartoval sporný zákrok v souboji o míč v našem pokutovém území, kdy dle našeho názoru byl na Kašeho útočný faul, ale rozhodčí to tak neposoudil a následně hostující útočník měl snadnou pozici pro vstřelení gólu. Druhý gól byl po hrubce a nedorozumění našich obránců, kteří se srazili v hlavičkovém souboji. Míč pak propadl za jejich záda a ratbořský Hrstka měl opět snadnou pozici. Další gól jsme obdrželi po sice pěkně zahraném trestném kopu, ale vzhledem k vzdálenosti zahrávání, jde to opět o chybu, kterou jsme soupeři gól darovali. My jsme sice měli také šance, ale zakončení bylo nepřesné. Druhý poločas byl z naší strany jen zmar s výsledkem něco udělat, ale zkušení hosté si hru i výsledek pohlídali,“ konstatoval trenér Cerhenic Michal Škopek.

„V tomto utkání jsme odčinili prohru z minulého týdne. Naše hra byla o poznání lepší. Vytvořili jsme si spoustu šancí, čtyři z nich jsme pěkně proměnili a tři body tak mohou putovat do Ratboře,“ potěšilo asistenta Ratboře Tomáše Kratochvíla.

Branky: 7. Kesner, 13. Hrstka, 22. Kovařík, 62. J. Adámek. Poločas: 0:3.

Cerhenice: Procházka – Kaše, Charouzek, J. Puk, M. Škopek – Kuchař, Gacka, O. Puk, Nykodym – Hanuš, Slezák.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Beran, Kovařík – Vohnický, Kopecký, Kesner (70. Brant), Mbemba – Hrstka (78.Hotovec), J. Adámek.

Libodřice – Jestřabí Lhota 1:2

„Utkání se nám bohužel vůbec nevydařilo. Sice jsme vstřelili první branku po pěkné akci a zakončení Pohanky, ale nechali jsme si za chvíli dát gól po autovém vhazování u našeho vápna. Naše hra celý poločas postrádala přesnost a nějaký nápad. Bohužel ve druhé půli se obraz naší hry moc nezměnil, ba co víc, bylo to ještě horší. Soupeř nám po brejku vstřelil druhý gól a čekal, s čím přijdeme. My si bohužel vůbec nic nevytvořili a mohli jsme být v závěru rádi, že nás soupeř nepotrestal do naší

otevřené obrany. Jestřabí Lhotě gratuluji k prvním třem bodům a doufám, že se našim fanouškům příště odvděčíme lepší hrou a přivezeme tři body z venku. Snad se nám na příští utkání dají dohromady hráči, kteří nemohli nastoupit a že jich opět nebylo málo,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„První zápas venku pro nás nebyl už před výkopem nic jednoduchého. Museli jsme řešit výpadky v sestavě, které nastaly ráno před zápasem. Duel byl vyrovnaný a dost vyhecovaný. Prohrávali jsme opět po naší hrubce ve středu zálohy. Do poločasu jsme stihli vyrovnat a po poločase jít do vedení, které jsme si už pohlídali. Příští týden nás čekají Cerhenice, tak doufám, že budeme pokračovat ve zlepšeném výkonu a budeme doma naplno bodovat,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Václav Černý.

Branky: 21. Pohanka – 30. M. Foršt, 56. Pavlov. Poločas: 1:1.

Libodřice: Skočdopole – Krejčí (80. Baško), Batelka, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka, Kovařík, Pohanka – Matějka (70. Lanc), Škopek.

Jestřabí Lhota: Málek – L. Soukup, Klička, Mikeš (90. V. Soukup),Hron – Černý (70. Rezler), Foršt (45. Vokál), Kesner, Pospíšil – Pavlov (57. Bláha), Martínek.

Velimská rezerva kosí jednoho soupeře za druhým. Nováček ještě nezaváhal

Nučice – Zásmuky 3:3 (PK 1:4)

„Zápas jsme začali skvěle, když Šulc střelou téměř z poloviny hřiště překvapil brankáře Zrivku. V 17. minutě se dokázali prosadit hosté, když po pravé straně prošel přes dva hráče Martínek. Za čtyři minuty se skóre opět měnilo. Po rohu byl v malém vápně nejdůraznější Chromý a dokázal dostat míč do sítě. Za zmínku stojí ještě střela Šulce z trestného kopu do břevna. Druhý poločas už moc krásy nepobral. V jeho úvodu Zásmuky srovnaly na 2:2 po penaltovém faulu Rybáka. V 77. minutě proměnil penaltu i Kočí na druhé straně po faulu na Kubalíka. Bohužel jsme si vedení nedokázali pohlídat a stejně jako v prvním poločase srovnal Martínek. Stejně jako v zápase se naši útočníci Novák s Kubalíkem nedokázali prosadit ani v penaltovém rozstřelu, a tak si Zásmuky odvezly i druhý bod,“ posteskl si obránce Nučic Jan Vedral.

„Zápas nás stál hodně sil. Herně to z naší strany nebylo až tak špatné, ale celé utkání jsme museli dotahovat po laciných gólech, které jsme obdrželi. Utkání se dostalo až do penaltového rozstřelu, kde jsme byli stoprocentní a dva pokusy soupeře zneškodnil brankář Zrivka, který tak odčinil zaváhání ze samotného utkání. Dva body bereme a teď už se musíme soustředí na další utkání,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 2. Šulc, 21. a 77. z PK Chromý – 17. a 82. Martínek, 49. Pavlík z PK. Poločas: 2:1.

Nučice: Rybák – Šulc, Kočí, Souček (55. Vlasák), Vedral – Jelínek, Chromý, P.Zápotocký, Kulhavý – Kubalík, Novák.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Pavlík, Lindner, Roth – Bellada (85. Borovička), Martínek, Čapek, Chábera (56. Sobotka) – Jonáš (65. Dvořák), Pěkný.

Kouřim – Tuchoraz 3:1

„Vstup do prvního poločasu se nám vyvedl. Drželi jsme více balón a vycházeli z pevného bloku, kde jsme soupeře donutili k nepřesným přihrávkám, které se nám dařilo zachytávat. Hned ve 3. minutě jsme se dostali do vedení zásluhou Vojty Keltnera. V 15. minutě zvyšoval Tomáš Dufek na 2:0. Ve druhé polovině prvního poločasu začal soupeř dorovnávat naše tempo, ale my jsme byli více nebezpeční a vytvářeli si další gólové šance. Hostující tým povzbuzovala solidní fanouškovská základna, avšak hostující hráči se věnovali spíše výrokům rozhodčího než samotné hře. Do druhého poločasu jsme vstoupili trochu vlažně a soupeř dostával více prostoru, ve kterém si vytvořil několik slibných šancí, které naštěstí gólman Havránek zničil. Na to jsme reagovali střídáním. Do zápasu nastoupil Pavel Královský, který naši hru oživil. Naštěstí se nám podařilo přidat třetí gól, a tak bereme všechny tři body. Bohužel se zase potvrdilo, že nám dělá problém vstup do druhého poločasu. Na příště věřím v naše zlepšení. Na závěr bych chtěl popřát Adamovi Voseckému brzké uzdravení,“ uvedl vedoucí mužstva Kouřimi Patrik Jirků.

„První půle se nesla ve znamení malého pohybu, zbytečných faulů, komentování zákroků a všeho kolem, což nám znemožnilo soustředit se na hru a hrát dobrý fotbal. Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že nebudeme komentovat dění kolem a budeme se pouze soustředit na naši hru, což neslo své pozitivum. Zvýšili jsme pohyb, tlak na soupeře a lépe pracovali s balonem. Tento styl hry produkoval velmi slibné šance, ale jak je naším zvykem, tak ani jedna neskončila gólem. K vidění bylo pálení jedné šance za druhou. Bohužel nás opět dostal na kolena nešťastný gól. V závěru zápasu se nám podařilo skórovat z penalty, ale bohužel více se neujalo. Zápas pro nás skončil nepříznivě. Do dalších zápasů je potřeba zvýšit pozornost od prvních minut zápasu, zpřesnit koncovku, dát klid do hlav a hrát s rozumem. Rádi bychom poděkovali fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a táhli nás i za nepříznivého stavu. Věříme, že v dalším zápase se nám podaří získat tři body a ukázat, že umíme hrát dobrý fotbal a dávat góly,“ řekl hrající trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 3. V. Keltner, 15. a 60. Dufek – 73. Moravec. Poločas: 2:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, V. Keltner, Novák – Hovorka, J. Keltner (87. Ježík), Světnička (31. Kocián), Jirků – Bělohlávek (57. Královský), Dufek (88. Hervert).

Tuchoraz: Beran – F. Trnka (46. Moravec), Pokorný, Nývlt, Doležel (22. Hozman) – Vostrovský, Kliment, Borovička, Šafář – Vosecký (17. Marc), Votoček.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Český Brod B – Červené Pečky 2:2 (PK 4:2)

„Přijelo k nám velice kvalitní mužstvo. První poločas byli hosté velice silným a lepším soupeřem, také podle toho dopadla první půle, kterou vyhráli 1:0, a to nás ještě podržel gólman Hrdinka. Druhý poločas už to bylo z naší strany mnohem lepší a byli jsme lepším týmem zase my. Během chvíle jsme otočili nepříznivý výsledek v náš prospěch, bohužel v 57. minutě hosté vyrovnali a zápas tak dospěl

do penalt. Zde jsme potvrdili naši kvalitu z druhé půle a došli jsme si pro druhý bod,“ uvedl trenér Českého Brodu Miroslav Šmejkal mladší.

„Zápas se mi ani nechce hodnotit. Zranilo se nám pět hráčů a zápas jsme dohrávali v devíti lidech. Dlouhodobě jsme přišli o Lukáše Jirků kvůli poranění kolene, kdy mu soupeř přisedl koleno. Po poločase jsme měli vést 4:0 a nebylo co řešit. Hrálo se pouze na domácí bránu. Druhý poločas byl již naprosto vyrovnaný a domácím se podařilo během pěti minut otočit skóre. My jsme se naštěstí nepoložili a vzápětí dokázali vyrovnat. Poté byly ještě šance na obou stranách, ale gól už nepadl. Byl to zápas domácího brankáře, který pochytal tři stoprocentní šance, a nakonec rozhodl penaltou o výhře domácích. Jeli jsme si pro tři body, ale nakonec jsme rádi za bod jeden. Penalty jsou loterie a tentokrát měli více štěstí domácí,“ poznamenal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 47. Dlabal, 51. Černý – 20. Zdeněk, 57. Křelina. Poločas: 0:1.

Český Brod B: Hrdinka – Veselý, Bouma (75. Kratochvíl), Černý, Hochman – Vymazal ,Čurgali, Čermák, Vokáč – Šimák (46. Dlabal), Šermauer (75. Kalfas).

Červené Pečky: Linhart – Převrátil (67. Maršík), Hejduk, Bílý, Carda – Hradílek, Jirků (14. Kulhánek), Zientek, Zdeněk – Křelina – J. Svoboda (46. Vondráček).

Střelci si vzali volno, přesto Kolín veze z Jablonce bod