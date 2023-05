Páté jarní fotbalové kolo v okresním přeboru se změnilo v kolo remíz, vždyť ze sedmi duelů skončily po devadesáti minutách plichtou čtyři z nich.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Červené Pečky – Zásmuky 3:3 (PK 3:5)

„Soupeře jsme přehrávali na jeho polovině, ale dostali jsme dva slepené góly a najednou prohrávali 0:2. Naštěstí jsme do přestávky snížili. V poločase jsme si řekli, že není nic ztracené a na hře to bylo znát. Vyrovnali jsme a vzápětí dali gól, který nebyl uznán pro ofsajd, který ani nebyl signalizovaný. I tak jsme zanedlouho stav otočili na 3:2 . V 80. minutě rozhodčí Humpolák na nás pískl penaltu, kterou nechci vůbec komentovat. Kdo byl na fotbale, udělá si obrázek sám. Zápas skončil remízou a penalty jsme bohužel prohráli. Bod je málo. Mrzí mě to kvůli úžasným fanouškům. Mile mě překvapilo, že nám tolik fandili a že jich dorazilo takové množství,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Na těžkém terénu se nehrál moc pohledný fotbal, ale i tak bylo utkání se spoustou šancí, zvratů a divák se určitě nenudil. Prvních dvacet minut patřilo domácím, kdy byli víc na balónu a my třikrát vykopávali balón z brankové čáry. Pak jsme prakticky z první šance vstřelili gól, když se ve vápně dobře zorientoval Lukáš Martínek. Hned pět minut na to se prosadil Jonáš. Hra se pak vyrovnala, ale domácí do poločasu ještě stačili snížit na 1:2. Dvacet minut před koncem přišla chyba, kdy jsme darovali domácím vyrovnávací gól. Hrálo se pak nahoru, dolů a ze závaru před naší brankou se znovu prosadili domácí a šli do vedení. Na konci utkání srovnal z pokutového kopu Pavlík a stav 3:3 vydržel až do konce utkání. V penaltovém rozstřelu jsme byli stoprocentní a jelikož si Zrivka s jednou penaltu poradil, vezeme domů dva body,“ potěšilo trenéra Zásmuk Václava Jindru.

Branky: 38. Kulhánek, 69. Hradílek, 78. Rauch – 20. Martínek, 25. Jonáš, 82. Pavlík z PK. ČK: 82. Kulhánek (ČP). Poločas: 1:2.

Červené Pečky: V. Svoboda – Hejduk, Richard, Matoušek – Carda (36. Hradílek), Kulhánek, Zientek (66. Rauch), Jirků (53. Bílý) – Zdeněk – Křelina (88. Maršík), J. Svoboda.

Zásmuky: Zrivka – Kraus, Pavlík, J. Martínek, Roth – Čapek, Lindner, L. Martínek, Bellada (58. Mrázek) – Jonáš (72. Dvořák), Sobotka (66. Pěkný).

Cerhenice – Libodřice 3:3 (PK 4:2)

„Hodně zajímavý zápas. V první půli jsme měli více ze hry a i více gólových příležitostí a paradoxně jsme prohrávali. Druhá půle byla obráceně. Tahali jsme za kratší konec a nakonec jsme mohli i vyhrát, ale nepohlídali jsme si poslední roh,“ posteskl si trenér Cerhenic Martin Žižka.

„Utkání se mi těžko hodnotí. Začátek jsme prospali a dostali zaslouženě branku. Po obdržené brance jsme paradoxně začali hrát a do poločasu otočili skóre. Ze začátku druhého poločasu jsme dvakrát nastřelili tyč a neproměnili další vyložené šance, čehož soupeř využil a otočil skóre. Nám se podařilo vyrovnat v poslední minutě. Penalty nám nevyšly. Za mě spravedlivá remíza,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 11. Nykodym, 65. Kuchař z PK, 90. Koníček – 22. Matějka, 38. Kovařík z PK, 90. Pánek. Poločas: 1:2.

Cerhenice: Čup – Link, K. Charouzek, Kaše, Klucska – Kuchař (80. Koníček), Puk, Nykodým, P. Charouzek (36. Smejkal) – Basarab, Novotný.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Batelka, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka, Kovařík, Matějka – Pánek, Pohanka.

Liblice – Jestřabí Lhota 2:6

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a po rozehrávce se hned dostali do šance, ale tu jsme nedokázali proměnit, a to předznamenalo ráz zápasu. Do patnácté minuty utkání jsme měli ještě nějaké šance a dokonce kopali i penaltu, ale ani tu jsme nedokázali proměnit. Poté se pěkně trefil vlastně z první střely hostující hráč a Jestřábka začala víc hrát. My k tomu udělali dvě další chyby a posadili jsme hosty do sedla. Po poločase jsme chtěli utkání ještě trošku zdramatizovat, ale jak jsme to vzadu trošku otevřeli, tak hosté nemilosrdně trestali. My se dokázali prosadit až v závěru, když hosté trošku polevili a utkání se jen dohrávalo. Bylo vidět, proč je Jestřábka nahoře a my se trápíme dole. My se na gól strašně nadřeme a hosté dokáží proměnit hned první střelu na bránu,“ podotkl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

Branky: 75. Pačes, 82. Plachý – 18. Mikeš, 33., 49. a 69. Martinek, 38. Krupka, 81. Černý. Poločas: 0:3.

Liblice: Nanár – Chábera (70. Tůma), Bahr, Pop (46. Doskočil), Černý – Plachý, Pačes, F. Řípa, Lanc, Hejda – Hrstka (82. Pospíchal).

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Soukup, Černý – Záhora, Mikeš, Krupka, Kubíček, Martínek (70. Věříš) – Klička, Foršt (19. Rezler).

Krakovany – Nučice 0:0 (PK 4:3)

„Konečný bezbrankový stav odpovídá průběhu hry, kdy si ani jedno mužstvo nevytvořilo ve zcela vyrovnaném utkání moc příležitostí ke skórování. Naší největší šanci měl v prvním poločase Věříš, ale bohužel trefil pouze tyč. Soupeř nám dělal největší problémy po dobře házených autech a po rohových kopech. V penaltovém rozstřelu jsme byli po dlouhé době šťastnější a získali jsme dva body,“ potěšilo trenéra Krakovan Vlastimila Chláda.

„Vyrovnaný zápas, ve kterém měl každý možnost rozhodnout. Bohužel pro nás jsme žádný gól nedali. Penalty nám nejdou a bereme tedy pouze bod. Pochvala všem za nulu vzadu,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

Krakovany: Douděra – Hojda, Myška, Kutil, Neruda – Horák (88. Špinka), Chvojka, Strejcius, Věříš – Sixta (65. Novotný), Oberreiter.

Nučice: Rybák – Vlasák, Šulc, Souček (64. Stehlík), Vedral – Kulhavý, Zápotocký, Chromý, Jelínek – Novák, Kočí

Český Brod B – Ratboř 2:1

„Zápas s Ratboří jsme chtěli zvládnout za tři body a potvrdit třetí výhru v řadě a dostat se ze sestupových míst. Zápas nebyl vůbec lehký, Ratboř hrála dobře dozadu, a když jsme si vytvořili šance, tak jí vždy podržel gólman. O poločase jsme si říkali, že góla dáme, že šance přijde. Jen hrát trpělivě a čekat na šanci. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli a v 80. minutě jsme se dočkali zaslouženě prvního gólů. Za dvě minuty jsme přidali druhou branku a zaslouženě bereme tři body,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Ačkoliv jsme nedosáhli na žádný bod, tak musím kluky strašně pochválit, jak se dokázali porvat s velmi posílenou sestavou domácích, kterou jsme dokázali trápit, než nám došly síly v závěrečných minutách. Vítězstvím je pro mě náš předvedený výkon a přístup každého na hřišti, za což patří klukům velké poděkování,“ uznal trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 80. Moravec, 82. Kratochvíl – 83. Hrstka. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (80. Vymazal), Kohout, Nekolný, Čurgali – Moravec, Kratochvíl, Čermák (90. Veselý), Novák – Vokáč, Pazderec (65. Hokr).

Ratboř: Jeřábek – Beran (88. Machan), Biško, Kemza, Kovařík – Teslík, Kesner, Švarc (77. Uher), M. Adámek (68. Hrstka) – J. Adámek, Gembiczki.

Kouřim – Velký Osek 3:0

„Pro mnohé asi překvapivý výsledek, ale troufám si říci, že naprosto zasloužený. Odehráli jsme jedno z našich nejlepších utkání za poslední dobu. Prakticky celý zápas se nám dařilo vyhrávat souboje a sbírat odražené balóny. Včas jsme dostupovali hostující hráče, nenechávali jim čas na rozehru a po zisku vyráželi do rychlých kontrů. Jen v první půli chytil hostující brankář snad čtyři góly a i ve druhé půli se nenudil. Jsme rádi, že jsme po tragickém výkonu ve Štítarech předvedli přesný opak,“ konstatoval trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Soupeř nás předčil bojovností, nasazením a agresivitou v osobních soubojích. V těchto činnostech se domácím hráčům dokázali vyrovnat jen naši dva hráči, a to je málo. My jsme si za celý zápas dokázali vytvořit jen dvě šance, jednu po chybě soupeře a druhou nájezdem. Bohužel ani v jedné jsme neuspěli, takže nebylo co řešit,“ uvedl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 10. Světnička, 61. Vaňkovský, 90. J. Keltner. Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Navrátil, Procházka, Valenta – Světnička, Snížek (78. Zahradníček), Jirků, Vaňkovský (83. Jelínek) – Keltner, Novák.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, J. Karban - S. Karban, M. Koška, Lylo, A. Novák (61.Tůma), Řehák (46. J. Koška) – Bayer, Z. Novák (72. Meloun).

Tuchoraz – Štítary 0:0 (PK 3:4)

„Chtěli jsme tři body, máme dva. Byl to spíš boj než pěkné utkání. Nedařila se nám kombinační hra a byla to převážně holomajzna. Chválím kluky za nasazení, bojovnost a především za zvládnuté emoce a disciplínu. Umíme hrát ale určitě lepší fotbal a doufám, že to v dalších zápasech ukážeme. Penalty jsou vždycky loterie a na nás se tentokrát usmálo štěstí,“ uvedl trenér Štítar Jakub Stach.

Štítary: Lepší Martin – Machurka, Hoření, Jedlička, Huleš – Vlášek, Mikšovský, Kršňák, B. Uman – S. Uman, Opolzer (75. Lepší Michal).

