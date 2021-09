„Do zápasu jsme nastoupili bez tří opor základní sestavy Kesnera, Kubánka a Trojana. Ale na poslední chvíli se nám podařilo zařadit do základu navrátilce Robovského. Zápas moc krásy nepřinesl, trochu jsme měli více ze hry, ale nedotáhli slibně rozjeté akce. Ujala se až hlavička kapitána Kličky po pěkně zahraném rohovém kopu Kubíčka. Ve druhém poločase jsme chtěli co nejdříve rozhodnout, ale nevycházela nám koncovka. Domácí hrozili převážně ze standardek, které naše obrana buď zablokovala, nebo je pochytal mrštný Karban. Díky jeho fantastickém zákroku po trestňáku domácích z konce zápasu jsme stále drželi vedení. Po rychlé a pěkné akci pak zajistil dvoubrankové vedení Šámal. Jsme spokojeni se třemi body a doufám, že na domácí utkání se už konečně sejdeme kompletní,“ přeje si trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 37. Klička, 88. Šámal. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Hron, Klička, Hojda – Mikeš, V. Šámal, Kubíček, Robovský (89. Vršťala) – Krupka (78. Fejt), Krajíček.

Krakovany – Plaňany 0:3

„Pohyblivost hráčů Plaňan a zejména rychle vedené protiútoky nám dělaly po celý zápas velké problémy. Po jednom z nich si v prvním poločase, trochu smolně, náš hráč po centru srazil míč do vlastní branky. V první části utkání jsme měli pár nadějných situací, které jsme bohužel špatně řešili. Buď nepřesnou konečnou přihrávkou, nebo špatným postavením nabíhajících hráčů. Naopak Plaňany zvýšily vedení na dva nula. Ve druhé části nás nepustily do žádné příležitosti a po rychlých brejcích zvýšily na tři nula . Navíc jsme přišli o dva hráče, kteří dostali červenou kartu,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Jsem rád, že si hráči ověřili, že to, co fotbalu dají, to se jim vrátí. Několikátý zápas hrajeme disciplinovaně a velmi bojovně. Spolu se slušnou fotbalovostí to přineslo výsledky a vítězství i na horké půdě Krakovan. Domácím jsme nenechali příliš prostoru pro jejich hru. V defenzivě jsme je nepouštěli příliš do šancí, a co obranou prošlo, s klidem a velkým přehledem vyřešil brankař Arnold. Zápas rozhodly naše rychlé protiútoky, ze kterých jsme postupně dali tři branky,“ potěšilo trenéra Plaňan Petra Šafránka.

Branky: 15. vlastní Myška, 35. Motrunich, 85. Shpuryk. ČK: 66. Douděra, 88. Neruda (oba K). Poločas: 0:2.

Krakovany: Douděra – Černý, Myška (35. Olexa), Kozel, Neruda – Horák, Vodvářka, Chvojka, Kutil – Sixta (65. Novotný), Dostál.

Plaňany: Arnold – Jambor, Freund, Konůpek, Lutsiuk – Metlushko, Motrunich, Pavlenko, Shpuryk, Nguyen (27. Siruček) – Lazaryev (79. Klucska).

Červené Pečky/Pašinka – Bečváry 1:1 (PK 9:10)

„Věděli jsme, že Bečváry nejsou v optimální kondici a formě, ale to se v tomto zápase stalo i nám. Oproti poslednímu zápasu v Kouřimi jsme museli udělat šest změn v sestavě a do zápasu nasadit tři dorostence. Kluci z dorostu zahráli výborně. Velkou pochvalu zaslouží Zuza a Maršík, který s námi hraje od konce corona pauzy a každým zápasem se zlepšuje. Každopádně změny v sestavě se odrazily na lehkosti souhry, přechodu do útoku a i ve stylu bránění. Proto jsme byli cely zápas v křeči. Tento duel nebyl pěkný na koukání. Nesnese žádné měřítko a už se k němu nechci vracet. I kdyby to byly dva body, tak je to pro nás málo. Vzhledem k tomu, že tutovek jsme měli víc než dost, měli jsme vyhrát a brát tři body. Tak se o ně budeme muset poprat za týden znovu,“ posteskl si trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„První poločas byl vyrovnaný herně i na šance. Nám se podařilo vstřelit vedoucí branku, i když domácí také hrozili a byli také blízko gólu. Většina druhého poločasu byla ve znamení našich nepřesností, a tak trochu i strachu o výsledek. Domácí zaslouženě vyrovnali a po vyrovnávacím brance byli dále aktivnější. Ale skóre se už do konce zápasu neměnilo, a tak se šlo do penalt. Po dlouhém rozstřelu jsme nakonec byli šťastnější my a vezeme si z Červených Peček druhý potřebný bod,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 57. Zientek – 31. Jahoda. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Zuza, Přiklopil, Maršík, Kaftan – Hanousek (73. Bílý), Zientek, Zákoucký, Převrátil (77. Štolba) – J. Svoboda, Vondráček.

Bečváry: Nykl – J. Kšírl, Holub (66. Brunclík), Čáslava, J. Kuba – P. Kuba, M. Kšírl, Kubín, V. Šmejkal – Jahoda, Černý.

Libodřice – Velim B 1:6

„Za pěkného počasí a na tuhle soutěž perfektní diváckou návštěvu jsme to bohužel projeli. Průběh utkání ovlivnilo vyloučení Němce a zranění brankáře Hradeckého. V deseti lidech čelit Velimi nešlo. Jen mě mrzí, že většina branek padla po našich chybách a soupeř se na ně moc nenadřel. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Velimi, kde se snoubí zkušenost s dravým mládím. Je vidět, že mládež dělají ve Velimi dobře a přináší to ovoce. Dále chci vyzdvihnout výkon rozhodčího Pluhaře, který celé utkání perfektně odpískal. Příští týden v Ratboři svou kůži nedáme lacino a tuto prohru chceme odčinit,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„Velká spokojenost. Dodrželi jsme stanovenou taktiku a předvedli bojovný a disciplinovaný výkon. Díky tomu se nám podařilo konečně v Libodřicích zvítězit. Vítězství se však nerodilo snadno. Prvních dvacet minut jsme si zvykali na malé hřiště, nakopávané dlouhé míče a důraz domácích. Navíc jsme brzy prohrávali gólem ze standardky. V závěru poločasu jsme však po úniku nejprve vyrovnali a chvíli na to po rohu otočili skóre. To už byli domácí v deseti po vyloučení hráče po dvou zbytečných faulech. V druhé půli jsme dali třetí branku a domácí rezignovali. My jsme kontrolovali hru, přidali další góly a zaslouženě vyhráli,“ potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

Branky: 14. Batelka – 40., 57. a 67. Seifert, 45. O. Vokřál, 70. a 84. z PK Jansta. ČK: 44. Němec (L). Poločas: 1:2.

Libodřice: Hradecký (46. Kovařík) – Němec, Dittrich, Šafránek (46. Patočka), Pohanka – Košík (69. Krejčík), Batelka, Hovorka, Beníšek (69. Matějka) – Škopek, Volavka.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, J. Vlk, O. Vokřál, Štros – Němec (73. Bláža), Jelínek, Jansta, Kmoch – Seifert (76. J. Vokřál), Kuchař.

Nučice – Ratboř 3:2

„V úvodu utkání jsme několikrát vyzkoušeli pozornost Jeřábka, ale z našeho tlaku jsme nic nevytěžili. Naopak v 10. minutě Rybák na brankové čáře ztratil vysoký míč ve slunci a ten mu proklouzl mezi rukavicemi. Branka nás opařila a Ratboř hrozila z rychlých přechodů do útoku, které má velmi dobré. Z nich také vytěžila druhou branku po půl hodině hry. My jsme zápas však nezabalili. Těsně před poločasem jsme snížili na 1:2, když Chromý našel krásně Kubalíka, ten se dokázal ve vápně uvolnit a přihrál před prázdnou branku Nevšímalovi. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale šance jsme si příliš nevytvářeli a nemohli najít recept na dobře pracující obranu Ratboře. Naštěstí na druhé straně Jeřábek také zachyboval a Šulc dal branku z trestného kopu z 35 metrů. V 88. minutě byl ve vápně faulován Nevšímal a Kubalík penaltu proměnil krásným angličanem,“ řekl obránce Nučic Jan Vedral.

„Zápas dvou různých poločasů. Místo toho, abychom v prvním dějství přidali za stavu 2:0 další branky z jasných příležitostí a kontrolovali zápas, tak jsme zbytečně před koncem poločasu inkasovali. Druhý poločas jsme odehráli hodně špatně. Nevím, co se našim klukům honilo v hlavě, přestali jsme úplně hrát. Tím domácí zvýšili svoji aktivitu, neměli co ztratit a šli si bojovností pro body. Z naší strany právě ta bojovnost chyběla, ale i aktivita, což bylo způsobeno i nakopávanou hrou domácích. I když tam byla příležitost ke vstřelení branky, tak jsme ji nedokázali proměnit. Utkání jsme si prohráli sami. Je to škoda, je to fotbal a jede se dál,“ podotkl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 45. Nevšímal, 76. Šulc, 88. Kubalík z PK – 10. vlastní Rybák, 30. Mbemba. Poločas: 1:2.

Nučice: Rybák – Kočí (20. Vedral), Šulc, Souček, Jícha – Kulhavý (46. P. Zápotocký), Bradáč (89. Hervert), Jelínek, Chromý – Nevšímal, Kubalík.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Teslík, Kesner, Mbemba (81. Uher), Gembiczki – Vohnický, J. Adámek (83. Beran).

Ovčáry – Kouřim 2:6

„Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. My jsme se trochu zmátořili za stavu 2:3, ale když nám Kouřim vstřelila čtvrtý gól, bylo po zápase. Kouřim měla ve svém středu dva rozdílové hráče, takové my v mužstvu bohužel nemáme,“ řekl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Utkání i přes spoustu branek opravdu na kráse moc nepobralo. Ovčáry jsou na tom opravdu mizerně a nepomáhají jim ani hráči hrající načerno. V okresním přeboru se zřejmě dlouho neohřejí. Sice nás hned po půl minutě nečekaně zaskočily, když se ujaly vedení, ale to bylo vše. Zbytek zápasu skutečně nebyl tak pohledný, jak by se zdálo. Účel to však splnilo a my si připisujeme lehké tři body,“ konstatoval sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 1. Machaň, 48. Kopecký – 10., 15. a 44. Snížek, 55. Bělohlávek, 65. Procházka, 66. Hovorka. Poločas: 1:3.

Ovčáry: Hartig – Nouzák, Tichý, Hula, Hrubeš – Chadraba, P. Mikita, J. Mikita, Kubát (35. Březina) – Kopecký, Machaň (55. K. Machurka).

Kouřim: Havránek – Světnička, Tománek, Procházka, Navrátil – Kocián, Snížek, Jirků, Hovorka (78. Ježík) – Keltner, Bělohlávek (78. Pilař).

Štítary – Zásmuky 3:4

„Bohužel další porážka. Zásmuky si za vítězstvím víc šly a zaslouženě si odvezly tři body. Těžko se mi to hodnotí, protože ještě ani jeden zápas jsme neodehráli v ideálním složení. Zápas se musel divákům líbit, viděli spoustu branek a dalších gólových šancí. Nutno podotknout, že náš brankář Jirka Černý si dobře postavil branku, protože hosté nám čtyřikrát v první půlce zazvonili na tyče a břevno. Paradoxně jsme šli ve 35 minutě do vedení 2:1, ale jako již po několikáté ho neudrželi. Druhý poločas pro nás nezačal dobře, protože jsme hned dvakrát museli střídat, dokonce do branky musel obránce Přibyl. Proto bych chtěl poděkovat klukům za bojovný výkon, díky němuž jsme až do poslední minuty hráli o body,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Herní kvalita byla určitě na naší straně, ale trenér soupeře Dan Kmoch na to šikovně zareagoval a jeho tým nás trestal z brejků. Body jsme si odvezli zaslouženě. Líbí se mi, jak to ve Štítarech dělají, mají mladé a šikovné kluky, kteří jsou vedeni dvěma zkušenými hráči, Jiřím Biškem a Lukášem Kmochem, a proto jim určitě nepatří aktuální umístění v tabulce,“ řekl boss Zásmuk David Sobolík.

Branky: 7. S. Uman, 36. Lepší, 79. Opolzer – 6. Martínek, 44. a 74. Čapek, 51. Pavlík. Poločas: 2:2.

Štítary: Černý (46. Brdíčko) – Machurka, Biško, Hoření, Přibyl – Lepší (46.Opolzer), Vlášek, L. Kmoch, Hetcl – S. Uman, D. Brdíčko.

Zásmuky: Zrivka – Bellada, Martínek, Pechar, Čapek – Vokáček, Kraus, Sobotka (66. Chábera), Jonáš – Pěkný, Pavlík.