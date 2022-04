„Konečně jsme zápas zvládli a dotáhli ho do vítězného konce. Začali jsme aktivněji, snažili jsme se hrát více s míčem a vytvářet si šance. Kouřim hrozila hlavně z brejků a museli jsme si pohlídat standardní situace. Poločas skončil bez branek, i když šance na gól byly na obou stranách. My nastřelili břevno a měli jsme ještě několik dobrých příležitostí, kterým chybělo lepší finální řešení. Kouřim v dobré příležitosti poslala hlavou míč přímo do rukou našeho brankáře. V poločase jsme se obávali scénáře z minulého týdne, kdy jsme byli lepší, ale nakonec jsme prohráli 0:3. Ale tentokrát jsme zápas zvládli, vstřelili jsme dvě branky hlavou a ještě několik šancí neproměnili. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili, i když nutno podotknout, že Kouřim nepřijela v optimální sestavě. Po obdržených brankách už na zdramatizování neměla sílu,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

„Hrál se fotbal na úrovni desátého místa třetí třídy, obrovské množství ztracených míčů a nepřesností. My jsme nastoupili se třemi kluky, kteří měli v nohách zápas béčka od tří hodin a byli jsme rádi, že jsme zápas odkopali. Nepohlídali jsme si bohužel dvě standardky domácích, které nakonec o osudu zápasu rozhodly. Jinak to byla opravdu bída, ve které ale domácí získali body zaslouženě. Vytvořili si více příležitostí a ve druhé půli nás do šancí nepouštěli,“ přiznal kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 52. Horáček, 72. Dědek. Poločas: 0:0.

Bečváry: Kropáček – P. Kuba, Holub, M. Kšírl, Čáslava (64. Kubín) – Kenardžiev, V. Kšírl, Dědek (88. Brunclík), Jahoda – Horáček, Černý (89. D. Šmejkal).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Holub, Navrátil (79. Dlesk), Novák – Světnička (3. Varyš), Jirků, Snížek, Kocián – J. Keltner (78. Ježík), V. Keltner (87. Petrásek).

Zásmuky – Červené Pečky 1:4

„Červené Pečky byly jasně lepší. Byl to asi nejlepší tým, co u nás hrál. V prvních dvaceti minutách jsme měli dvě šance, ale Dotter ani jednu neproměnil. Kdybychom vedli, mohlo to vypadat jinak. Pak jsme inkasovali z pokutového kopu a po centru. Prohrávali jsme 0:2 a už jsme se z toho nezvedli.Červené Pečky na nás praktikovaly moc rychlo hru,“ uznal trenér Zásmuk Josef Soběslav.

„Dobrý zápas a konečně máme tři body. Kluci chodí trénovat, začínají chápat, co po nich chci a to se nám pak vrací v zápasech. Věděl jsem, že Zásmuky mají pomalejší obranu a proto jsme zvolili taktiku na dva útočníky . Chtěli jsme je prvních deset minut zkusit nahánět, ale dvě velké šance měli pouze domácí. Postupem času jsme zcela ovládli střed hřiště a byli lepší. Dali jsme čtyři pěkné branky a ještě spoustu šancí spálili. Soupeři děkuji za pěkný fair play zápas a děkuji i rozhodčímu za dobrý výkon. Hráčem utkání je pro mě náš brankář Ondra Pospíšil, který nám v zápase výrazně pomohl. Jen škoda, že jsme vzadu neudrželi nulu,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 86. Jonáš – 26. z PK a 85. J. Svoboda, 36. Bílý, 88. Zdeněk. Poločas: 0:2.

Zásmuky: Zrivka – Bellada, Pavlík, Kraus, Čapek – Sobotka (46. Chábera), Sivák, Pěkný (46. Roth), Jonáš – Dotter, Koštíř.

Červené Pečky: Pospíšil – Převrátil, Bílý, Vondráček, Bulíř (80. Maršík) – Chochola (74. Zuza), Hejduk, Zientek, Carda (55. Zákoucký) – J. Svoboda, Zdeněk.

Jestřabí Lhota – Ovčáry 10:0

„Nastoupili jsme s ofenzivní sestavou, chtěli jsme od začátku hrát aktivně. Brzy jsme vstřelili první branku a do poločasu dali ještě pět. Do druhého poločasu jsme prostřídali, branky padaly i ve druhé půli, při chuti byl Krupka, který nazul střelecké kopačky. Jsem rád, že se nám střelecky dařilo a nikdo se nezranil. Teď už vyhlížíme další zápas,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Jestřabí Lhota byla lepší, bylo znát, že jsme hráli proti špičkovému týmu okresního přeboru. Trošku jsme to soupeři ale usnadnili, protože jsme si vstřelili dva góly sami. My jsme rádi, že dáme dohromady vždy jedenáct hráčů. Bohužel nám opět nepřijel ani jeden ze čtveřice gólmanu, a to David Procházka, Lukáš Polák, Lukáš Hartig a Petr Blažek,“ posteskl si trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 2. M. Machurka vlastní, 14., 62., 79., 87. a 89. Krupka, 23. a 25. V. Šámal, 27. Hula vlastní, 31. Karban z PK. Poločas: 6:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička (46. Vokál), Hron (46. Stránský), Hojda (46. L. Týma) – Mikeš (62. Černý), Kubíček, V. Šámal – Krajíček (54. Trojan), Krupka, J Šámal.

Ovčáry: J. Mikita – M. Machurka, Chadraba, Tichý, Hula – K. Machurka st., B. Machurka, A. Machurka, Hrubeš – P. Mikita, Vilt.

Libodřice – Nučice 1:1 (PK 4:3)

„Myslím, že jsme nechali na hřišti každý všechno a je jen škoda, že jsme nedali o branku víc než soupeř. Vzhledem k tomu, jaké problémy jsme měli během týdne, tak dva body bereme. Chtěl bych všem moc poděkovat, jak přistoupili k utkání a jak ho odehráli,“ podotkl útočník Libodřic Pavel Škopek.

„Vzhledem k sestavě jsme s body moc nepočítali, ale i soupeř měl problémy, a tak byl souboj vyrovnaný až do poslední minuty a dělba bodů je spravedlivá, přestože měli domácí trochu navrch a druhý bod získali po penaltách,“ podotkl člen nučického výboru Jan Vedral.

Branky: 56. Batelka – 67. Chromý. Poločas: 0:0.

Libodřice: Skočdopole – Krejčí, Němec, Dittrich, Patočka – R. Adámek, Hovorka, Batelka, Strejček (73. Lanc) – Košík, Škopek.

Nučice: Pečenka – Hurtík, Šulc, Souček, Kočí – Kulhavý, Jelínek, Chromý, Bradáč – Novák, P. Krutský (88. Hervert).

Plaňany – Štítary 3:0

„Potvrdilo se, že se nebude jednat o lehký zápas. Štítary hrají dobrý kombinační fotbal a chybí jim prosadit se střelecky. Mužstvo jsem na tento způsob hry připravoval, ale prvních třicet minut byli naši hráči na výletě nebo pochodovém cvičení. Takže si vůbec nic nevzali z toho, co měli hrát. Druhý poločas byl z naší strany jen o něco lepší, ale s podprůměrným výkonem v celém zápase nemůžu být vůbec spokojený. Hráči budou muset hodně změnit přístup k zápasům a začít praktikovat v zápasech to, co od nich požaduji. Naštěstí jsme celkem silní v zakončení a dáváme branky a dobře nám hraje obrana .Tentokrát jsme museli postavit novou stoperskou dvojici, která odehrála zápas s přehledem a podržela nás i brankářská dvojka Češner,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„K utkání proti prvním Plaňanům jsme odjížděli v jedenácti lidech. V průběhu první půle dorazili ještě dva hráči na střídání. Přesto si myslím, že na hodně těžkém terénu naši kluci obstáli. Jen zlepšit koncovku, která nás trápí a výsledek bude vypadat úplně jinak. Musíme se připravit na další domácí zápas a věřit, že získáme první jarní body,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 32. Lazaryev, 44. Klucska, 85. Motrunich. Poločas: 2:0.

Plaňany: Češner – Hanzálek, Vinš, Starov, Pavlenko – Lazaryev, Metluskho, Motrunich, Shpuryk – Klucska (85. Lutsiuk), Žemba (70. Málek).

Štítary: Lepší Martin – Miškovský, Nejman, Jedlička (70. Jandák Michael), Mužík – Huleš, L. Kmoch, Pýcha, Vlášek – S. Uman, Hoření (46. Jandák Mikuláš).

Ratboř – Tuklaty 4:1

„Čekalo nás mužstvo z dolního patra tabulky. Věděli jsme, že Tuklaty dokázaly potrápit mužstva, která jsou na předních příčkách. Od úvodu jsme byli více na míči a snažili se rozhodnout utkání v prvním dějství. Podařilo se nám vstřelit dvě branky v první polovině a lépe se nám hrálo. Třetí branka na začátku druhého poločasu asi zápas rozhodla, čtvrtá už byla potvrzující naši dominanci v domácím prostředí. Další šance se nám bohužel nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Buď nás vychytal Pazdera, nebo naši střelci mířili špatně. I když byla ze strany hostů vidět snaha s výsledkem něco udělat, tak jsme je k ničemu většímu nepustili, kromě vstřelené branky na konci utkání,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 26. Teslík, 38. J. Adámek, 48. Kopecký, 83. Uher – 90. Patačik. Poločas: 2:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran (72. Brant), Biško, Kemza, Kovařík – Mbemba (68. M. Adámek), Kesner, Kopecký, Teslík – Hrstka, J. Adámek (64. Uher).

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Vébr, Patačik, Bajtler (57. Malý) – Vyhnal, Machan (72. Pacovský), Bouda, Kotala – Šindelář, Jambor.

Velim B – Krakovany 1:1 (PK 4:3)

„Narazili jsme na zatím nejlepšího soupeře. Přestože jsme po prvním poločase prohrávali, je pro nás ale konečný výsledek ztráta. První půle byla herně vyrovnaná. Zatímco hosté dokázali svoji šanci proměnit, my jsme dvakrát nedotáhli akci ve vápně, pak nás vychytal gólman a v závěru jsme nastřelili horní konstrukci. Na začátku druhého poločasu nejprve Svoboda zlikvidoval tutovku hostů, pak ale začala být aktivita a pohyb na naší straně. Opět jsme zahodili tutovku, nastřelili tyč a nakonec zaslouženě vyrovnali. V penaltovém rozstřelu jsme si i přes nepříznivý úvod připsali, po třech trefách Hrabala v řadě, další bod,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Z pěkného hřiště, jednoho z favoritů soutěže, jsme vybojovali cenný bod. V průběhu utkání měla Velim více ze hry, ale veškeré jejich snažení o vstřelení branky likvidoval náš skvěle chytající brankář Špinka. Nám se dařily rychlé protiútoky a jeden takový po pěkné akci Kozla v závěru prvního poločasu zužitkoval Sixta. Velim vyrovnala dvacet minut před koncem.a snažila se strhnou vítězství na svoji stranu. Tlak se nám podařilo ustát. V 90. minutě jsme mohli změnit skóre ve svůj prospěch, ale Novotný, který šel sám na brankáře, byl sražen před pokutovým územím, za což byl domácí hráč vyloučen. V penaltovém rozstřelu byla Velim tak, jako u nás na podzim, šťastnější,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 70. Kuchař – 38. Sixta. ČK: 90. Ceral (V). Poločas: 0:1.

Velim B: Svoboda – Bláža, Hrabal, J. Vlk, Ceral – Nedbal, Kopáček, Nejedlý, Jansta (70. Korenc) – Kasal (65. Zajíc), Kukal (46. Kuchař).

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Horák (70. Novotný), Kozel, Chvojka, Strejcius (85. Vodvářka) – Olexa (86. Neruda), Sixta.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky