Branky: 23. Vlasák, 31. a 68. Robovský, 42. Mikeš, 62. Krupka. Poločas: 3:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Vlasák, Krupka (66. Kostelecký), Robovský – Záhora, Kesner (78. Černý), Mikeš, Krajíček – Kubíček, Šámal.

Ratboř: Jeřábek – Kemza (46. Franc), Biško (68. Brant), Kovařík, M. Adámek – Teslík (70. Vohnický), Kesner, Mbemba, Uher – Hrstka, J. Adámek.

Smutné loučení s diváky. Pečky po boji prohrály s Pátkem

Cerhenice – Červené Pečky 5:4

„Zápas, který se musel líbit divám, ale trenérům jen to, co se týká ofenzívy. Směrem dopředu to bylo podle mých přestav a směrem dozadu hrůza. Dostali jsme čtyři góly, z toho jsme soupeři tři věnovali po našich hrubkách. Rád bych poděkoval soupeři za férovou hru a taky našim fanouškům, kteří nás celé jaro doma podporovali, i když to někdy bylo těžké. Jinak výsledek odpovídá průběhu zápasu,“ řekl trenér Cerhenic Martin Žižka.

„Přemýšleli jsme, že do Cerhenic vůbec neodjedeme. Naštěstí jsme nakonec jedenáct lidí dali dohromady. Utkání na hezkém hřišti začalo lépe pro domácí, kteří se ujali vedení. My dokázali otočit na 1:2, ale to se podařilo i domácím, tak stav poločasu byl 3:2. V prvním poločase se nám navíc zranili dva hráči a utkání jsme dohrávali v devíti lidech! Ale i tak jsme domácím nedali nic zadarmo a bojovali jsme do závěrečného hvizdu. Prohráli jsme 4:5 a ostudu určitě neudělali. Skvěle utkání odřídil rozhodčí Hlavnička. Ještě musím zmínit gesto fair play domácího kapitána, který v 80. minutě.za stavu 5:4 po odpískání ,,malé domů‘‘ úmyslně zakopl míč z malého vápna do zámezí. Domácím gratuluji k vítězství a děkuji za hezký fair play zápas. Utkání se muselo divákům líbit,“ podotkl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 13. a 44. Novotný, 31. a 55. Doubek, 59. Slezák – 17. Rauch, 28. Kulhánek, 53. Suchý, 70. J. Svoboda. Poločas: 3:2.

Cerhenice: Kun – Nykodým (54. Kuchař), Charouzek, Kaše, Link (46. Škopek) – Novotný, Gacka, Slezák (64. Čerych), Koníček – Basarab, Doubek.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Maršík – Zdeněk, Křelina, Kulhánek, Rauch – J. Svoboda, Suchý.

Libodřice – Štítary 7:1

„Hodně podobné utkáni jako minulý týden. Soupeř v prvním poločase hrál velice pěkný kombinační fotbal, který nám dělal problémy. Odměnou mu byla vstřelená branka a další dvě velké šance jsme přečkali. My si pomohli dvěma standardkama a skóre otočili. Ještě do poločasu jsme vstřelili třetí branku, která nám do druhé půle přidala klid na kopačky. Druhý poločas se zlomil po čtvrté brance, kdy soupeř otevřel zadní řady a nám se dařili akce do otevřené obrany. Nakonec se skóre zastavilo na čísle 7:1, což je pro Štítarské možná až krutý výsledek. Myslím, že se v tomhle utkání projevila naše zkušenost a větší kvalita a důraz v zakončení. Klukům ze Štítar přeju záchranu, protože mají velice zajímavý tým poskládaný z mladých kluků. Myslím, že pod taktovkou trenéra Stacha můžou ještě hodně růst,“ zdůraznil trenér Libodřic Adam Baško.

„Kdo neviděl, neuvěří. Třicet minut jsme byli lepším týmem a přesto odjeli domů s debaklem jako spráskaní psi. K čemu nám byla dominance na míči, když děláme v defenzivní činnosti naprosto stupidní chyby a prakticky ze všeho dostaneme gól..Naše psychická labilita a neochota porvat se s nepříznivým osudem byla do nebe volající. Dobrý kolektiv se nepozná na diskotéce nebo u piva, ale na hřišti, když se nedaří. A bohužel v této disciplíně jsme totálně propadly. Převládá ve mě obrovské zklamání, prázdnota a beznaděj,“ hlesl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 23. Pánek, 33. a 88. Košík, 44. a 57. Kovařík, 59. Strejček, 86. Lanc – 19. Opolzer. Poločas: 3:1.

Libodřice: Maxian – Hurt (64. Krejčí), Němec, Šafránek, Pohanka – Matějka (56. Patočka), Kovařík (78. Lanc), Hovorka, Strejček – Košík, Pánek.

Štítary: Lepší Martin – Machurka, Hoření, Nejman (60. Šír), Huleš (60. Kovařík) – Miškovský, Vlášek, B. Uman (73. Jandák), Opolzer – Kršňák, Lepší Michal (60. Kratochvíl).

Velimi B se taktika vyplatila. Z brejků byla úderná

Krakovany – Tuchoraz 3:1

„Od začátku utkání nám hodně nabuzení hosté znepříjemňovali rozehrávku vysokým presinkem, který se nám zejména v první části několikrát podařilo překonat přihrávkou za obranu soupeře. Jednu takovou v 15. minutě poslal mezi stopery Dostál, našel Sixtu, který proměnil samostatný nájezd na brankáře v naše vedení. O pět minut později důsledný Horák našel Dostála, který navýšil skóre. Druhý poločas soupeř pokračoval v aktivní hře, ale skórovat nedokázal, i díky naší slušné defenzivě. Naopak v 71. minutě Hojda hlavou přeloboval brankáře soupeře po přihrávce Myšky. V poslední minutě utkání Tuchoraz snížila na konečných 3:1. Jsme rádi, že v posledním utkání sezony na domácím hřišti jsme se po slušném výkonu rozloučili s fanoušky vítězstvím,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 15. Sixta, 21. Dostál, 71. Hojda – 90. Vopařil. Poločas: 2:0.

Krakovany: Špinka – Hojda, Myška, Kutil, Černý – Horák, Chvojka (57. Vodvářka), Kozel, Strejcius – Sixta (73. Novotný), Dostál.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Nývlt, Votoček, Kadeřábek (68. Vostrovský) – Kliment, Pokorný, Doležel (46. Borovička), Matoušek – Šafář, Vopařil.

Liblice – Kouřim 3:4

„Je to jako přes kopírák. Máme na to hrát s každým týmem, ale nedokážeme dotáhnout zápas k vítězství. Přijel k nám velmi kvalitní soupeř, který se pohybuje v nejvyšších příčkách tabulky. A začátek tomu také odpovídal. Než jsme rozkoukali,tak jsme po rychlé akci prohrávali. Rychlejší gól jsem neviděl. Běžela snad patnáctá vteřina zápasu. Ale nevzdali jsme se, a i když soupeř byl více na míči, do šaten jsme šli s vedením 3:1. V druhé půli nám asi začaly docházet síly a soupeř nás tlačil a přehrával. Bohužel jsme tento náskok neudrželi a opět nemáme ani bod, i když jsme měli velmi slušně nakročeno bodový půst prolomit. Čtvrtý gól z absolutně poslední akce, když se již všichni připravovali a přemýšleli o tom, kdo půjde na pokutové kopy. Soupeři blahopřejeme k vítězství a děkujeme rozhodčímu Havlasovi za vedení zápasu,“ řekl trenér Liblic Jan Vondrášek.

„Po pár vteřinách jsme vedli 1:0 a dalších pětadvacet minut jsme soupeři skoro nepůjčili míč. Nedařilo se nám ale přidal druhý gól a postupně jsme začali hrát tak, jakoby se nám nemohlo nic stát, rádoby profesorský fotbal. A bohužel stalo, soupeř třikrát potrestal naše chyby a posadil nás na zadek. Do toho hrála Liblice velmi zodpovědně v obraně a nedávala nám moc prostoru. Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas otočíme, což se nakonec i povedlo. Mohlo to být dříve než v poslední minutě, ale zazdili jsme několik vyložených šancí. Pro domácí hodně kruté, podali proti nám bojovný a zodpovědný výkon. Pro nás to byl jeden z nejhorších zápasů na jaře, přestože jsme byli téměř kompletní,“ uvedl trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 22. Černý, 31. Pačes z PK, 42. Hejda – 1. Keltner, 59. Tománek, 79. Snížek, 90. Dufek. Poločas: 3:1.

Liblice: Nanár – M. Řípa (89. Tůma), Bahr, Pop, L. Hejda (75. Bubník) – Plachý, Pačes, F. Řípa (46. Kafka), J. Hejda – Lanc, Černý.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek, Valenta – Světnička (73. Hovorka), Jirků, Snížek, Vaňkovský (46. Paclík) – Dufek, Keltner.

Kolín byl na hřišti Pardubic mimořádně efektivní

Český Brod B – Zásmuky 2:0

„Přijel k nám velice silný soupeř a my věděli, ze když tento zápas zvládneme, jsme zachráněný, takže jsme šli do zápasu s tím, že tam necháme všichni všechno. První poločas byl opatrný z obou stran. Bylo vidět, že ani jeden tým nechce udělat chybu. Druhý poločas jsme ale přiložili pod kotlem a byli jsme celých pětačtyřicet minut lepší. Byla otázka času, kdy dáme gól. Z mého pohledu zasloužené tři body,“ konstatoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Věděli jsme, že nás v Brodě nebude čekat nic jednoduchého. Domácí po celých devadesát minut udávali tempo hry. Navíc jsme museli už v prvním poločase střídat a absence našeho kapitána byla na hřišti znát. Domácí vyhráli zcela zaslouženě,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 57. Pazderec z PK, 89. Hokr. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Bína – Bouma, Kohout Martin (81. Hokr), Kejha, Čurgali – Čermák, Kohout Michal, Carda, Šermauer – Novák, Pazderec.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Čapek Martin (23. Mrázek), Lindner, Roth – Hervert (75. Čapek Matyáš), Pěkný, Jonáš, Bellada – Dotter, Pavlík.

Nučice – Velký Osek 5:3

„Hrál se bezstarostný fotbal, který se musel divákům líbit. My jsme si vypracovali náskok, který jsme udržovali až do konce zápasu. Oba týmy měly ještě několik příležitostí, které volaly po gólech. My jich ale využili více a hlavně Dominik Kočí, který dál čtyři góly a zaslouženě jsme tak vyhráli. Pochvala celému týmu včetně Jana Vedrala, který hrál poslední domácí zápas své bohaté kariéry. Bohužel máme dost zraněných, tak budeme ve zbytku sezony muset dost improvizovat,“ poznamenal trenér Nučic Petr Samek.

„První poločas byl plně v režii domácích, kteří byli výrazně lepší. Druhý poločas se nám podařilo převzít otěže zápasu, ale když jsme neproměnili několik dobrých příležitostí, tak to na zvrat nebylo. Fotbal se hraje celých devadesát minut,“ řekl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 13., 20., 63. a 69. Kočí, 34. Kulhavý – 42. Koška z PK, 65. Mašek, 71. Novák. Poločas: 3:1.

Nučice: Svoboda – Vlasák, Šulc, Hurtík (77. Hozman), Vedral (88. Zápotocký) – Jelínek, Zápotocký, Chromý (55. Bradáč), Kulhavý (81. Rybák) – Novák, Kočí.

Velký Osek: Durdil – Řehák (46. Kalaš), J. Karban, Šmiřák, Drahovzal (71. Černý) – S. Karban, Mareš (46. Z. Novák), Žilka, Koška – Mašek, Kravchuk (46. Svoboda).

Střelecká dominance po změně stran. Plaňany rozstřílely Sadskou