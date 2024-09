A ty se díky skvělé produktivitě radovaly z vysokého vítězství 7:1. Zajímavostí duelu byl ten fakt, že ani na jedné straně se do brány nepostavil klasický brankář, ale hráč z pole.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání okresního přeboru Býchory - Krakovany (1:7) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Soupeři gratuluji k vítězství. Ohromné jsme mu to usnadnili. Z našeho výkonu ve Štítarech měl tento z něho asi tak pět procent, to vše do naší vstřelené branky. Pak jsme nepochopitelně přestali hrát, ale hlavně bojovat. Naprosté odevzdání tří bodů. Takhle se doma nehraje o potvrzení bodů. Naprostá blamáž,“ posteskl si hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Prvních třicet minut na takřka deštěm nedotčeném trávníku hřiště v Býchorech byla v režii zkušených domácích hráčů, kteří nás dokázali dobrou kombinací dostat pod tlak. Po sérii několika pro nás nebezpečných rohů rozhodčí odpískal za držení hráče proti nám pokutový kop a Býchory šly do vedení. Postupně jsme se dostávali do hry a zejména díky rychlosti našich křídelních hráčů jsme se dostávali do dobrých příležitostí. Ve 33. minutě po úniku a přihrávce Strejciuse na Horáka jsme vyrovnali. O tři minuty později nás Beneš z trestného kopu dostal do vedení. Druhý poločas z hlediska produktivity vyzněl jednoznačně pro nás. Nejprve Sixta zúročil přihrávku Dostála, pak jsme v rychlém sledu přidali tři góly. Myška prostřelil vše, co mu stálo v cestě, následně Dostál proměnil penaltu a poté Šíma z dvaceti metrů trefil šibenici. V tento moment bylo utkání rozhodnuto. V závěru poslední branku přidal Horák. Se ziskem bodů i s výsledkem, který je pro domácí hodně krutý, jsme hodně spokojení,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 11. Hruška z PK – 33. a 75. Horák, 36. Beneš, 55. Sixta, 65. Myška, 67. Dostál z PK, 69. Šíma. Poločas: 1:2.

Býchory: Vaňkát – Kedršt (50. Havlíček), Hošek, Jirkovský, J. Vyhnánek – Vondra, Chlumský, Teplý, Jehlička – Hejný, Hruška (72. Škopek).

Krakovany: L. Chvojka – Věříš, Myška, Neruda, Beneš – Horák (75. Mochari), Šíma, Kutil, Strejcius (75. Černý) – Sixta, Dostál (70. Kosprd).