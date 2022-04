„Další domácí utkání jsme opět výsledkově nezvládli. Inkasovali jsme velmi brzy, Zásmuky si z kraje zápasu vytvořily herní převahu. Podařilo se nám ale brzy srovnat a zápas byl otevřený. Do poločasu jsme inkasovali ještě jednu branku z trestného kopu kousek za vápnem. Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivněji a chtěli zápas otočit. Ale bohužel jsme inkasovali třetí branku, a to už při kvalitě soupeře byl velký problém. Byl to zápas, který jsme mohli při troše štěstí zvládnout. Ale pokud mám být objektivní, Zásmuky si vítězství zasloužily. Byly nebezpečnější a měly i více ze hry. Ale konečně jsme zápas alespoň odbojovali. V předchozích zápasech mi bojovnost u některých hráčů chyběla,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

„Podařilo se nám dobře vstoupit do zápasu, už ve druhé minutě po rohovém kopu jsme šli do vedení po hlavičce Dottera. Bohužel pro nás hned o pár minut později domácí srovnali Jahodou. V dalších minutách při nás stálo štěstí, když Bečváry dvakrát nastřelily brankovou konstrukci. Skóre se měnilo po půlhodině hry, kdy z trestného kopu skóroval Pavlík. V druhém poločase se nám podařilo přidat během sedmi minut dva góly a bylo o zápase rozhodnuto. V závěru utkání se ještě domácím podařilo snížit a upravit tak konečný výsledek na 2:4 Zápas se hrál na těžkém terénu a za pravého aprílového počasí,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 5. Jahoda, 85. D. Šmejkal – 2., 65. a 72. Dotter, 33. Pavlík. Poločas: 1:2.

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, Čáslava, J. Kšírl (52. Kenardžiev) – M. Kšírl, Dědek (67. V. Kšírl), Holub (76. Brunclík), Jahoda (82. D. Šmejkal) – Horáček, Černý.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Roth – Pěkný (59. Sobotka), Sivák (76. Hanzl) , Martínek, Chábera – Koštíř (71. Bellada), Dotter.

Libodřice – Tuklaty 4:2

„Na utkání je pozitivní jen to, že máme další tři body. Od začátku utkání jsme soupeře přehrávali, ale naše kombinace byla velice nepřesná a byla to spíš taková holomajzna. První gól jsme vstřelili po snad jediném dobrém centru v prvním poločase, kdy se hlavou prosadil Škopek. Po pár minutách se prosadil Kovařík po rychlé kombinaci středem. Nabádal jsem kluky o poločase, ať nepolevuji a vstřelí ještě nějaké branky a můžeme utkání v klidu dohrát, protože soupeř byl odevzdaný. To, co jsme předvedli v druhé půli, nemělo s fotbalem nic společného. Přestali jsme úplně hrát, nechali si dát dva laciné góly a hráli to, jako profesoři. Štěstí, že nám tam taky dvě branky spadly. Celkově utkání svoji kvalitou připomínalo spíše čtvrtou třídu a ne okresní přebor. Až narazíme na kvalitnější soupeře, tak s takovou hrou na body pomýšlet nemůžeme. Další kaňkou na zápase je zranění Škopka a Skočdopoleho, kteří rozšířili už tak početnou marodku,“ posteskl si trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 22. Škopek, 25. Kovařík, 69. Dittrich, 90. Adámek – 55. Halgaš, 83. Patačik. Poločas: 2:0.

Libodřice: Skočdopole (66. Hradecký) – Němec, Dittrich, Šafránek (82. Lahoda), Patočka – Kovařík (78. Beníšek), Batelka, Hovorka, Pohanka – Matějka (62.Adámek), Škopek (30. Krejčí).

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Mazur, Patačik, Bajtler – Pígl, Halgaš, Malý, Kostak – Procházka, Vyhnal.

Nučice – Krakovany 2:5

„V každé řadě nám chyběl jeden hráč základní sestavy a tak jsme chtěli začít opatrněji a čekat, s čím přijede soupeř. Hlavně v útoku chyběl pohyb Kubalíka, tím jsme měli problém udržet míč na svých kopačkách. Vstup do zápasu nám hrubě nevyšel. První rohový kop propadl na malé vápno, tam míč špatně odkopl Jelínek pouze k Dostálovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. V 15. minutě byl na hranici velkého vápna faulovaný Novák a Bradáč proměnil penaltu, která prošla těsně pod tělem Douděry. O pět minut později brankář Rybák vyběhl až za velké vápno a místo rázného odkopu pouze trefil hlavu Kočího, od kterého se míč dostal k Dostálovi a ten pohotově z pětadvaceti metrů trefil prázdnou bránu. V 37. minutě se opět měnilo skóre, když Kočí nacentroval z levé strany na penaltu a Vedral hlavou do protipohybu Douděry srovnal na 2:2. Před koncem poločasu ještě akrobaticky zakončoval Chromý, ale hostující gólman byl připraven. Stejně, jako začátek zápasu, nám nevyšel ani vstup do druhé půle. Během devíti minut byl zápas rozhodnutý. Nejprve Horák důrazně napadal Šulce, kterému se nepovedlo odkopnout míč do bezpečí a z pravé strany chladnokrevně zakončil. Poté se dokázal Chvojka uvolnit přes naše stopery a zvýšil na 4:2. Zanedlouho Dostál zkompletoval svůj hattrick, když šel jako tank a zboural vše, včetně gólmana a špičkou kopačky dokázal skórovat. Ve zbytku zápasu jsme sice měli více za hry, ale soupeř pozorně bránil a kromě úniku Nováka a několika standardek jsme si moc příležitostí nevytvořili,“ popsal klíčové okamžiky zápasu obránce Nučic Jan Vedral.

„Utkání na hřišti soupeře, kde jsme nikdy nevyhráli, jsme začali velice dobře a již ve třetí minutě po rohovém kopu rozvlnil síť branky soupeře Dostál. Další šance, kterou měl Myška, zůstala neproměněna. Naopak domácí srovnali, když proměnili dost spornou penaltu. Jak my, tak i soupeř se snažil hrát hodně ofenzivně. Ve 20. minutě Dostál využil chybu domácího brankáře a nádherným lobem ze čtyřiceti metrů nás poslal do vedení.V závěru první půle domácí srovnali, když po standardní situaci naši obránci nechali zcela volného hráče soupeře hlavičkovat. Do druhé půle jsme vstoupili parádně a během sedmi minut dali tři góly. Nejprve Horák famózním slalomem nás poslal do vedení, které navýšil Chvojka a poté opět skóroval Dostál. Do konce utkání měli domácí spoustu standardních situací, které jsme ubránili a získali další cenné body,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 15. Bradáč z PK, 37. Vedral – 3., 20. a 54. Dostál, 48. Horák, 49. Chvojka. Poločas: 2:2.

Nučice: Rybák – Kulhavý, Souček, Šulc, Kočí – Jelínek, Bradáč, Chromý, Vedral – Lisa (70. Adam), Novák.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel, Chvojka, Strejcius (79. Šimek) – Olexa (80. Vodvářka), Dostál.

Velim B – Štítary 7:1

„Do zápasu jsme z důvodu několika zraněných hráčů nastoupili v trochu pozměněné sestavě. V úvodních minutách, kdy byl soupeř aktivní, nám chvilku trvalo, než si to sedlo. Pak jsme ale v rozmezí dvaceti minut vstřelili po individuální akci a dvou učebnicových kombinacích tři branky a zápas jsme měli pod kontrolou. Navíc jsme do poločasu přidali další gól. V druhé půli, i přes volnější tempo, jsme vstřelili tři branky a zaslouženě si tak připsali další vítězství,“ konstatoval trenér velimské rezervy Jiří Ptáček.

„Výsledek mluví za vše. S domácím celkem jsme drželi krok pouze patnáct minut, než po naší ztrátě šel do vedení. Od té doby jen rostlo skóre v náš neprospěch. Jediné, co mě potěšilo je, že v jednu chvíli na hřišti hráli tři Kmochové. Za nás já a můj brácha Lukáš, za domácí můj syn Tomáš. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě,“ uvedl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 16. a 45. Kasal, 26., 77. a 82. Seifert, 37. Bláža, 45. 57. Věříš – 70. Huleš. Poločas: 4:0.

Velim B: Svoboda – Nejedlý, Hrabal, J. Vlk, Věříš – Němec (75. Jansta), Kopáček, Seifert, Bláža (62. Zajíc) – Kukal (62. Kmoch), Kasal (80 Ceral).

Štítary: Černý – Hoření, Pýcha, Jedlička, Mužík (53. Šín) – Přibyl, L. Kmoch, Miškovský, Huleš S. (72. Brdíčko) – S. Uman, Opolzer (61. D. Kmoch).

Ratboř – Ovčáry 9:1

„V utkání byla povinnost z naší strany zvítězit. Těžko to hodnotit, už tu proběhlo spousta reakcí na hostující tým. Za mě mohu říct, že klobouk dolů, jak k tomu Ovčáry přistupují. Není to pro ty kluky jednoduchý. Nechci a ani nebudu nikoho ponižovat. Když to člověk vezme, tak se na hřišti potkalo několik generací, především ze strany hostů , kde to držel v základu Sláva Machurka a Kamil Machurka starší.. Málo z nás, možná nikdo, se v tomhle věku ještě ukáže na hřišti. Naši kluci si sice s chutí zastříleli, ale příští kolo bude určitě o něčem jiném. Čeká nás další malé derby ve Štítarech a na to se musíme připravit,“ řekl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Ratboř byla fotbalově daleko lepší. Má ve svém středu hráče, kteří hráli vyšší soutěže, a to bylo znát. My jsme statečně bránili, měli i štěstí. Hráčům děkuji, jak k utkání přistoupili a jak přistupují. Budeme se snažit sezonu důstojně dohrát. Nechtěl bych se dočkat situace, že bychom k utkání nepřijeli z důvodu, že nemáme hráče. To je větší ostuda, než dostat deset gólů,“ řekl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 18. Hošek, 24. a 64. Hrstka, 29. a 44. Kopecký, 37. Biško, 61. Teslík, 81. Kovařík, 84. Kesner – 89. A. Machurka z PK. Poločas: 5:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza (46. Mbemba), Kovařík – Teslík, Hošek (46. Uher), Kesner, Vohnický – Kopecký, Hrstka.

Ovčáry: J. Mikita – Kubát, P. Mikita, Tichý, Volný – Hrubeš, K. Machurka ml., K. Machurka st., B. Machurka (46. Polák) – A. Machurka, Chadraba).

Plaňany – Červené Pečky 3:1

„Podle postavení obou týmů v tabulce měl být herní rozdíl v náš prospěch. Bohužel nebyl. Hosté hráli aktivně a důrazně a nám se příliš herně nedařilo. Takže to byl dlouho vyrovnaný zápas. Přesto jsme měli řadu vyložených šancí, ale nedokázali jsme si včas výsledek pojistit tím, že bychom nějakou dříve proměnili. Tak, jako na ostatních hřištích, kvalitě hry určitě nepomohl silný vítr, který byl pro obě mužstva nepříjemný,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Ačkoliv jsme prohráli, musím kluky pochválit za nasazení a bojovnost. Nemám jim co vytknout. Prvních pětatřicet minut jsme dominovali a dali pěknou branku. Poté jsme podle mého názoru měli kopat jasnou penaltu, ale rozhodčí faul neviděl. Štve mě hloupý gól přímo z rohu na 1:1. Domácí tak ožili a do poločasu mohli skóre otočit, ale to se jim naštěstí nepodařilo. Druhý poločas začal tak, že rozhodčí na nás nařídil penaltu, kterou domácí proměnili Od 60. minuty začali domácí zdržovat, zřejmě se začali bát o výsledek, ale z ojedinělého brejku zvýšili na 3:1. Do té doby se prakticky hrálo pouze na branku domácích. Dokonce jsme nastřelili dvě břevna a nedali tři velké šance. Výsledek je pro nás krutý, ale asi víc vytěžit nešlo. Podle mého názoru měli domácí dohrávat v devíti lidech. Jsem rád, že jsme se v tomto zápase nevykartovali a všichni přežili ve zdraví. Nyní se musíme dobře připravit na domácí zápas a konečně bodovat,“ konstatoval trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 36. Starov, 47. Žemba z PK, 79. Klucska – 26. Křelina. Poločas: 1:1.

Plaňany: Češner – Hanzálek, Konůpek, Freund, Lutsiuk – Pavlenko (65. Zozulia), Metlushko (83. Málek), Starov, Klucska – Motrunich, Lazaryev (46. Žemba).

Červené Pečky: V. Svoboda – Převrátil (46. Bulíř) Bílý, Vondráček, Maršík (78. Zuza) – Zdeněk, Hejduk, Mareček, Křelina (68. Štolba), Zákoucký – J. Svoboda.

Jestřabí Lhota - Kouřim nehráno, hosté nepřijeli

„Bohužel nás bylo na zápas málo, celkově jsme napočítali jedenáct zraněných a další tři dlouhodobě hlášené absence. Ve dvou případech měli zranění ještě navíc covid. Celkem nás bylo do hry pět plus maximálně tři dorostenci. Zároveň nám hrálo současně béčko, které řešilo absence stejně jako my. Nakonec jsme byli rádi, že jsme dali ze tří mužstev dohromady jedno a odehráli alespoň zápas béčka. Na příští zápas už bychom měli být připraveni, dost kluků by se mělo vrátit a zároveň budeme moct využít kluky z béčka," popsal důvody nesehrání zápasu Martin Snížek z kouřimského tábora.

