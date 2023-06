/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pouze šest zápasů se odehrálo v dalším kole okresního přeboru ve fotbale. Na duel Krakovany – Český Brod B přišli diváci marně, hosté se totiž k utkání nedostavili.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Jestřabí Lhota - Štítarský SK (3:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Jestřabí Lhota – Štítary 3:1

„V oslabené sestavě jsme byli domácímu favoritovi vyrovnaným soupeřem jen v prvním poločase, kdy jsme dokázali držet míč a podnikali nebezpečné protiútoky. Po změně stran už jsme nestačili čelit kombinační hře Jestřabí Lhoty a zaslouženě prohráli. Nesnáším porážky, ale musím sportovně uznat, že jsme na body neměli. Musíme se z toho rychle oklepat a zkoncentrovat se na poslední tři kola,“ podotkl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 50. Krupka, 71. Kesner, 90. Kubíček – 39. B. Uman. Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Krupka, Mikeš, Kubánek – Robovský, Záhora (80. Čáslavský), Kesner, Krajíček (73. Černý), Kubíček – Šámal (60. Kostelecký).

Štítary: Lepší Martin - Hoření, Machurka, Nejman (80. Kovařík), Huleš – Miškovský, B. Uman, Vlášek, Jandák – Rychlík (32. Šín), S. Uman.

Ptáček: Výsledek je bohužel spravedlivý. Skóre mohlo být i vyšší

Cerhenice – Kouřim 3:8

„Začátek byl podle našich představ a dokonce jsme šli do vedení, ale pak se hrálo podle not našeho soupeře, který po zbytek zápasu diktoval hru. Bylo znát, že nám chybí čtyři hráči za základní sestavy. Jediné pozitivum je, že si zahráli i hráči, kteří stabilně nehrají od začátku," podotkl trenér Cerhenic Martin Žižka.

„Za krásného počasí jsme na výborném hřišti odehráli velmi dobrý zápas. Dařilo se nám kombinačně a dávali jsme hezké góly. Těch mohlo být i více, ale domácí brankář několik šancí pochytal, nebo jsme netrefili bránu. Kromě osmi vstřelených gólů jsme ale ještě na další tři góly nahráli, bohužel domácím. To je škoda a jediná vada na kráse. V jiném zápase by nás to mohlo mrzet. Takhle jsme mohli v závěru v klidu prostřídat a poslat do hry všechny čtyři dorostence, které jsme měli na lavičce,“ potěšilo trenéra Kouřimi Martina Snížka.

Branky: 22. Klucska, 77. a 85. Kaše – 23., 42., 50. a 68. Dufek, 31. Světnička, 33. a 80. Keltner, 87. Farkaš. Poločas: 1:4.

Cerhenice: Kun - Hanuš (21. Černý), Zvolský, K. Charouzek, Kaše - Koníček, Nykodým, Puk (46. Slezák), Klucska - Novotný, Čerych (57. Michálek).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Procházka, Valenta (87. Pospíšil) – Světnička (75. Kocián), Jirků, Snížek (57. Hovorka), Keltner – Novák (72. Farkaš), Dufek (87. Jelínek).

Libodřice – Tuchoraz 6:1

„Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, utkání tak ale nevypadalo. Soupeř byl první poločas dokonce lepší než my. Naším štěstím bylo, že si Pánek nazul střelecké kopačky a během prvních sedmnácti minut vstřelil hattrick. Ale herně jsme první poločas za soupeřem zaostávali a štěstí bylo, že jsme neobdrželi nějakou branku. V druhé půli se utkání zlomilo po naší čtvrté brance, kdy už bylo jasné, že si tři body nenecháme vzít. Tuchoraz potom otevřela hru a to nám vyhovovalo. Do její otevřené obrany jsme přidali ještě dvě branky a v pohodě zápas dohráli. Jen mě mrzí branka v poslední minutě v naší síti, protože za svůj výkon, který předvedl, by si Maxian nulu zasloužil. Tři body super, pro Tuchoraz dost krutý výsledek. Ještě chci pochválit jak naše, tak hostující fanoušky. Taková podpora v okresním přeboru a za takového stavu se nevidí. Perfektní výkon podal i rozhodčí Miloš Löwe,“ uznal trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 8., 13. z PK a 17. Pánek, 54. Kovařík, 63. Košík, 85. Beran vlastní – 90. Votoček. Poločas: 3:0.

Libodřice: Maxian – Hurt, Němec, Šafránek, Pohanka – Matějka, Kovařík, Hovorka, Strejček – Pánek, Košík (82. Baško).

Tuchoraz: Beran – Kadeřábek, Kliment, Nývlt (11. Doležel), Hozman – Mučka, Pokorný, Borovička, Matoušek – Šafář, Votoček.

Pečkám vyšla odveta na jedničku. Městci nastřílely pět gólů

Zásmuky – Liblice 9:2

„První poločas byl celkem vyrovnaný a nevypadalo to na tak jednoznačný výsledek. Na začátku druhého poločasu jsme dali tři rychlé góly a bylo o výsledku rozhodnuto. Zbytek utkání se už jen dohrával v poklidném tempu,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Chybělo nám pár hráčů, tak jsme zvolili hodně defenzivní taktiku s rychlými brejky, a to neslo své ovoce. Domácí byli sice více na míči, ale my hrozili našimi rychlými krajními hráči a šli jsme také do vedení. Ale opět jsme se z něj neradovali dlouho a domácí během chvíle skóre otočili. Nám se opět po brejku podařilo srovnat a po rušných minutách se průběh zápasu trošku uklidnil. Domácí se snažili něco vymyslet a my poctivě bránili. Až ke konci poločasu jsme dostali opět celkem kuriózní gól. Po vyrovnaném prvním poločase nám začaly docházet síly a domácí pak zápas rozhodli. Dále bych to nechtěl komentovat,“ řekl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

Branky: 11., 51. a 56. Pavlík, 15. a 70. Dotter, 38. a 54. Bellada, 82. Terč, 85. Pěkný – 9. L. Hejda, 22. J. Hejda. Poločas: 3:2.

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Čapek Martin, J. Martínek (35. Pangrác), Roth – Čapek Matyáš, Pěkný, Lindner, Bellada – Dotter, Pavlík (80. Terč).

Liblice: Hanuš – M. Řípa, Pop, Bahr, L. Hejda – Plachý, F. Řípa, Pačes, Pospíchal, J. Hejda – Lanc.

Ratboř – Velký Osek 4:3

„Sedm kulí jako v Sarajevu, pro oko diváka zajímavé utkání. Od prvních minut byly vidět šance na obou stranách, což využívali bohužel především hosté. Druhá polovina pro nás nevypadala vůbec dobře, obdrželi jsme branku na 1:3, ale kluci to nevzdali a udělali našim fanouškům radost. Abych řekl pravdu, tak v otočku věřil asi málokdo. Tím se chci klukům omluvit. Soupeř z hrál dobře, byl živější a dravější, ale opět se ukázala naše síla, která přinesla vítězné body. Celkově se utkání odehrálo v klidu, a tak to má být. Ratbořským klukům patří velká pochvala,“ uznal trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Do 77. minuty jsme vedli 3:1, hráli dobře, utkání měli pod kontrolou. Pak jsme zcela nepochopitelně přestali hrát, chybovali a odjeli s prázdnou,“ kroutil hlavou zklamaný trenér Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 26. Teslík, 77. Kesner, 82. Machan, 87. Hrstka – 22. Koška, 32. Mašek, 67. Žilka. Poločas: 1:2.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Biško (46. Mbemba), Kemza (66. Machan), Kovařík – Teslík, Švarc, Kesner, Uher – J. Adámek, Hrstka.

Velký Osek: Durdil – Černý, Šmiřák, J. Karban, Drahovzal – S. Karban (64. D. Mašek), Žilka, Lylo (55. Svoboda), M. Koška (81. Semenec) – P. Mašek, Kravchuk (46. Kalaš).

Plaňany si vyšláply na lídra. Pomohl návrat opor

Nučice – Červené Pečky 3:1

„Zápas jsme zvládli velmi dobře. Všichni hráči od první minuty hráli soustředěně a s nasazením. Myslím, že jsme byli lepší, měli více šancí a hosty do šancí nepouštěli. Když už něco hrozilo, tak nás podržel brankář Svoboda. Zasloužené vítězství po kvalitním výkonu. Pochvala celému týmu včetně náhradníků,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„Před zápasem jsme měli problém dát dohromady jedenáct zdravých hráčů, tak jsme museli nastoupit i polozraněný a na výkonu to bylo znát. Domácí hráli totální antifotbal, který na nás bohužel stačil. Připadal jsem si, jako na tenise. Zápas dopadl, jak dopadnout měl a dál to komentovat nebudu. I tak jsme se stejně porazili sami. Všechny góly jsme soupeři vysloveně darovali. Jsem zvědavý, jak poslepujeme sestavu na úterní dohrávku s Tuchorazí,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 10. Kočí z PK, 27. Chromý, 42. Kubalík – 21. Kulhánek. Poločas: 3:1.

Nučice: Svoboda – Vlasák (87. Kulhavý), Šulc, Hurtík, Vedral – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Novák – Kočí, Kubalík (89. Jícha).

Červené Pečky: V. Svoboda – Hanousek, Richard, Bílý, Maršík (55. Zientek) – Rauch (46. Carda), Hejduk, Křelina, Hradílek – Kulhánek, J. Svoboda.

Krakovany – Český Brod B nehráno, hosté se nedostavili

„Minulý týden se nám zranili dva hráči a během týdne mi přišly další tři omluvenky pro nemoc. Jeden hráč musel do práce a jelikož naše A mužstvo hrálo stejně jako dorost ve stejný den, neměli jsme to kým doplnit,“ objasnil důvody trenér českobrodské rezervy Miroslav Šmejkal mladší.

Kolín se pomstil Teplicím. Řádil Sodoma, autor čtyř gólů