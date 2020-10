Nučice – Bečváry 7:1

„Bečváry v takovém složení nejsou tým na okresní přebor. Nám pomohla rychlá branka Jelínka, poté našel dlouhým nákopem Šulc Vlasáka a ten se proti gólmanovi nemýlil. Během první čtvrt hodiny bylo skóre 4:0 a již nebylo o co hrát. Hned zkraje druhého poločasu se prosadil Nevšímal, poté se dokázali prosadit i hosté, když Kočí namazal míč přímo Jahodovi a ten prostřelil Rybáka. Další naši branku přidal Chromý chytrou střelou zpoza vápna a brankový účet zakončil dorážkou Kočí,“ popsal dění na hřišti univerzál Nučic Jan Vedral.

„Před zápasem jsme měli největší problém dát dohromady vůbec jedenáct hráčů. Museli nastoupit hráči s nedoléčeným zraněním a hráči, kteří tak trochu zachraňovali situaci, aby nás vůbec nastoupil plný počet, i když už fotbal v podstatě nehrají. To vše se promítlo na výkonu i na výsledku zápasu. Nučice byly jasně lepší, my jsme jim to ještě usnadnili individuálními chybami. Musíme lépe zvládnout zápasy, které nás ještě čekají,“ řekl hrající trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 8. Jelínek, 10. Vlasák, 13. a 46. Nevšímal, 17. Bradáč z PK, 50. Chromý, 78. Kočí – 47. Jahoda. Poločas: 4:0.

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Hurtík (46. Hervert, 63. P. Zápotocký), Vedral – Vlasák, Bradáč, Jelínek, Chromý – Kubalík, Nevšímal.

Bečváry: Hrouda – Uher, J. Kuba, Slezák, M. Kšírl – Čáslava, V. Kšírl, Kubín (50. Kropáček), Kenardžiev – Černý, Šmejkal (46. Jahoda).

Jestřabí Lhota – Krakovany 1:2

„První poločas byl vyrovnaný, příliš šancí se neurodilo. Jedinou vyloženou šanci si vypracovali hosté, ale brankář Jansa se vyznamenal, když nadvakrát skvěle zakročil. Ve druhém poločase šli hosté do vedení, v 54. minutě se k odraženému míči dostal jejich hráč, který poslal míč za záda našeho brankáře. Vyrovnání přišlo z pokutového kopu, kdy se nemýlil kapitán Klička. Hosté se ujali vedení v 69. minutě, po závaru ve vápně se míč odrazil od břevna k hostujícímu hráči, který skóroval. V dalších minutách jsme se dostali do slibných příležitostí, ale chybělo přesnější zakončení, jindy zase krok. Hosté měli poté možnost navýšit skóre, ale samostatný průnik vychytal skvěle Jansa. Další příležitost měli hosté z penalty, avšak neproměnili. V závěrečných minutách už z našeho tlaku branka nepadla. I přes prohru bych chtěl poděkovat klukům za bojovný výkon. Doufám, že se na příští zápas dáme dohromady a naladíme se na vítěznou notu,“ přeje si hrající trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„První poločas sousedského derby přinesl vyrovnanou hru, ale hodně nevalné úrovně, kdy ani jedno z mužstev vážněji neohrozilo brankáře soupeře. Vše podstatné se dělo v druhé polovině utkání. Nejprve Dostál v 54. minutě prostřelil z hranice šestnácti metrů domácího brankáře. Krátce na to Jestřabí Lhota proměnila pokutový kop za ruku našeho hráče. V 69. minutě Dostál dotlačil míč do branky soupeře po standardní situaci. Ve snaze vyrovnat Jestřabí Lhota hodně otevřela hru. Rozhodnout utkání mohl nejprve po samostatném úniku Lukáš Chvojka, kterého nadvakrát vychytal skvěle domácí brankář a za chvíli měl možnost zkompletovat hattrick Dostál, který neproměnil penaltu. Závěrečný tlak domácích jsme ustáli a odvážíme si dobré tři kladné body,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 60. Klička z PK – 54. a 69. Dostál. Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota: Jansa – Hron, Kubánek, Klička, L. Týma – Mikeš (88. Dvořák), Kesner, Mojžíš, Rezler – Krupka, Čáslavský (70. Švanda).

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Černý – Olexa (46. Beneš), Vodvářka (30. Trojan), Kutil, D. Chvojka – Špinka (80. L. Chvojka), Dostál.

Tuklaty – Tuchoraz 3:1

„Sestavu jsme horko těžko lepili a k zápasu odjížděli se čtyřmi dorostenci. Přesto jsme do zápasu vstoupili dobře a byli aktivnější a lepší na míči. Domácí se zlepšili až v druhé části první půle a hrozili hlavně z dobře kopaných standardek. Před půlí jsme se ale po krásné akci prosadili my, Pokorný se po rychlé akci z pravé strany důrazně prosadil hlavou. Věděli jsme, že domácí nás zkraje druhé půle budou chtít zatlačit a zápas otočit. Sice měli převahu, ale do šancí se nedostávali. Bohužel jsme již “tradičně“ v souboji lacině ztratili míč a soupeř po brejku vyrovnal. Po gólu jsme se oklepali a snažili se rozhodnout zápas v náš prospěch, ale ani prázdná brána domácích nám znovu nestačila. Poté přišel asi klíčový moment zápasu, kdy faul na našeho brankáře, který v souboji vyboxoval míč mimo a poté byl sražen útočníkem soupeře, bohužel resultoval v penaltu proti nám. Situaci však předcházela znovu naše zbytečná ztráta míče. Bohužel nepřesnosti v řízení zápasu přinesly zbytečná zranění hráčů na obou stranách. I za nepříznivého stavu jsme pak soupeře znovu zatlačili, ale ani jednu ze dvou velkých šancí neproměnili, naopak po chybě jsme pár minut před koncem potřetí inkasovali. Hráče ale musím pochválit, zápas odjezdili, nic nevypustili a makali jeden za druhého. Spoustu situací stále ještě neřešíme dobře a chybujeme, ale za předvedený výkon se nemusíme stydět. Tentokrát byly body opravdu blízko,“ řekl trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

Branky: 56., 71. z PK a 82. Starosta – 40. Pokorný. Poločas: 0:1.

Tuklaty: Pazdera – Jansta (79. Klepetko), Patačik, Kostak (51. Lachman), Mazur – Kassa, Starosta, Pígl, Vébr – Votava (29. Bajtler), Pytloun.

Tuchoraz: Beran – F. Trnka, Hozman, L. Trnka, Bandas (46. Vančura) – Moravec (62. Černý), Toman, Marc, Doležel – Garnot, Pokorný.

Pečky B – Ratboř 0:5

„Tři hodiny před zápasem nám bylo hygienou oznámeno, že čtyři dorostenci, kteří pravidelně hrají, musí do karantény. To byla citelná ztráta. Jinak proti nám hrál tým s dobrou rozehrávkou a hráči, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Za celý zápas jsme měli asi čtyři šance, které jsme nedokázali proměnit. Soupeř jich měl o poznání víc a zaslouženě zvítězil,“ přiznal hrající trenér Peček B Karel Holub.

„Potřebovali jsme už bodovat z venkovního zápasu. Podařilo se nám připravit několik příležitostí ke vstřelení branek. První polovinu zápasu jsme odehráli na domácí polovině, po několika šancích se trefil z pěkné vzdálenosti Mbemba. Domácí nás ohrozili z jediné šance, kdy míč mířil do tyče. Druhé dějství zápasu jsme kontrolovali, nepustili domácí víceméně do ničeho a zužitkovali spoustu šancí, což nám přineslo první venkovní body,“ oddechl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 27. Mbemba, 52. Gembiczki, 67. Kovařík, 78. a 89. Vohnický. Poločas: 0:1.

Pečky B: Cmár st. – Malý, K. Holub, Janeba, Bydlák – Dobiáš (78. Chrastný), Modrovič, Konůpek, Vavák – L. Holub (51. Bortlík), Růžička (78. Hampl).

Ratboř: Jeřábek – Beran, Biško, Kemza, M. Adámek – Uher (46.Kovařík), Mbemba (78. Kratochvíl), Kesner, Brant (58. Brtník) – Vohnický, Gembiczki.

Červené Pečky – Libodřice 2:2 (PK 3:4)

„Nezasloužili jsme si prohrát, na to, v jaké sestavě jsme hráli, že jsme, hlavně v druhé půlce, Libodřice přehrávali a do ničeho je nepustili.. Před zápasem se mi omluvili Podnecký a Zientek a tím se mi rozpadl střed hřiště. Museli jsme zakomponovat do sestavy opět tři dorostence, po dvou měsících se po zranění vrátil hned do základu Rauch a všechny změny byly v první půlce znát, prostě jsme se sehrávali. Když jsme o poločase prostřídali, upravili taktiku, vyříkali si pár věcí, tak nám to zase sedlo a hráli v rámci možnosti docela dobře. Poté, co jsme do otevřené obrany Libodřic udělali rychlý výpad, který Svoboda mazácky uklidil na zadní tyč, tak se zdálo, že už vítězství ubráníme, protože Libodřice sice vše vrhly do útoku, ale byly nepřesné a my jsme dobře a obětavě bránili. Až do 90. minuty, kdy sice v tísni, ale zbytečně, zahrál Bulíř rukou. Jasná a zcela zbytečná penalta. I dva body by byly pro nás málo,“ řekl hrající trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Byl to náš nejhorší výkon na podzim. Domácí to hráli chytře, kopali to hlavně po větru a toho využili. Když řeknu, že utkání bylo o třídu jinde, urazím tím všechny účastníky třetí třídy. Tohle nebyl fotbal hoden okresního přeboru! Ty dva body, co si z Červených Peček vezeme, mě ani netěší. Domácí by si je za svůj výkon zasloužili víc než my. Chtěli víc vyhrát,“ čertil se trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 20. a 70. Svoboda – 2. Strejček, 90. Beníšek z PK. ČK: 90. Dittrich (L). Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Linhart – Kaftan (46. Chochola), Bílý, Klas, Bulíř – Carda (83. Eszenyi), Vondráček, Kubelka (46. Zákoucký), Rauch, Převrátil (46. Fedor) – Svoboda.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Němec, Šafránek, Dittrich – Pohanka, Beníšek, Hovorka, Krejčík (80.Lanc) – Strejček, Košík.

Štítary – Kouřim 1:6

„V zápase se nám podařilo vstřelit první branku, ale z vedení jsme se neradovali příliš dlouho. Kouřim během chvíle otočila utkání a navíc nám byl vyloučen Dohanič. Proti vyspělému soupeři jsme to měli druhý poločas v deseti hodně složité. Postupem času dokázal svou převahu vyjádřit i střelecky a skóre tak narůstalo v jeho prospěch. Konečný výsledek hovoří za vše,“ uvedl vedoucí Štítar Roman Šubrt.

„Přijeli jsme do Štítar pro tři body a ty si také odvážíme, i když začátek zápasu nám úplně ideálně nevyšel. Naši stopeři si v prvním poločase strašně komplikovali život pomalou a riskantní rozehrávkou, a to nás stálo čisté konto. Nicméně rozhodčí ještě v prvním poločase vyloučil domácího hráče a proti oslabeným a odevzdaným domácím hráčům už bylo jen otázkou, kolik gólů jim nastřílíme,“ podotkl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 13. Miška – 15. Královský, 23. Světnička, 58. Keltner, 69. Snížek, 80. Klégr, 89. Tománek. ČK: 39. Dohanič (Š). Poločas: 1:2.

Štítary: Veselý – A. Přibyl, Jelínek, Dohanič, Hoření (73. Šín) – S, Uman (82. Juřica), L. Kmoch (80. Beneš), Suchánek (46. Nejman), B. Uman – Opolzer (70. Huleš), Miška.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek – Keltner, Snížek (77. Klégr), Jirků, Macháček (84. Bolčo), Královský, Světnička – Bělohlávek (61. Novák).

Velim B – Plaňany přeloženo na 28.10.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat soupeři z Plaňan za to, že poté, co pět našich hráčů mělo v týdnu zdravotní komplikace, okamžitě a bez jakýchkoliv problémů souhlasil s přeložením zápasu,“ uznal trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Sestava kola

Jeřábek (Ratboř, 2) – Klička (Jestřabí Lhota, 2), Tománek (Kouřim, 2), Kozel (Krakovany, 1), Biško (Ratboř, 1) – Mbemba (Ratboř, 1), Vondráček (Červené Pečky, 1), Jelínek (Nučice, 2), Starosta (Tuklaty, 1) – Nevšímal (Nučice, 1), Svoboda (Červené Pečky, 4)